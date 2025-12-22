NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Monday
No. 1 Arizona (12-0) beat Bethune-Cookman 107-71. Next: at Utah, Saturday, Jan. 3.
No. 2 Michigan (11-0) did not play. Next: vs. No. 24 USC, Friday, Jan. 2.
No. 3 Iowa State (12-0) did not play. Next: vs. West Virginia, Friday, Jan. 2.
No. 4 UConn (12-1) did not play. Next: at Xavier, Wednesday, Dec. 31.
No. 5 Purdue (11-1) did not play. Next: at Wisconsin, Saturday, Jan. 3.
No. 6 Duke (11-1) did not play. Next: vs. Georgia Tech, Wednesday, Dec. 31.
No. 7 Gonzaga (12-1) did not play. Next: at Pepperdine, Sunday.
No. 8 Houston (11-1) did not play. Next: at Cincinnati, Saturday, Jan. 3.
No. 9 Michigan State (11-1) did not play. Next: at No. 13 Nebraska, Friday, Jan. 2.
No. 10 BYU (12-1) beat Eastern Washington 109-81. Next: at Kansas State, Saturday, Jan. 3.
No. 11 Vanderbilt (12-0) did not play. Next: at South Carolina, Saturday, Jan. 3.
No. 12 North Carolina (12-1) beat East Carolina 99-51. Next: vs. Florida State, Tuesday, Dec. 30.
No. 13 Nebraska (12-0) did not play. Next: vs. New Hampshire, Tuesday, Dec. 30.
No. 14 Alabama (9-3) did not play. Next: vs. Kentucky, Saturday, Jan. 3.
No. 15 Texas Tech (9-3) did not play. Next: vs. Winthrop, Sunday.
No. 16 Louisville (10-2) did not play. Next: at California, Tuesday, Dec. 30.
No. 17 Kansas (10-3) beat Davidson 90-61. Next: at UCF, Saturday, Jan. 3.
No. 18 Arkansas (9-3) did not play. Next: vs. No. 19 Tennessee, Saturday, Jan. 3.
No. 19 Tennessee (9-3) did not play. Next: vs. South Carolina State, Tuesday, Dec. 30.
No. 20 Illinois (9-3) beat Missouri 91-48. Next: at Penn State, Saturday, Jan. 3.
No. 21 Virginia (11-1) beat American 95-51. Next: at Virginia Tech, Wednesday, Dec. 31.
No. 22 Florida (8-4) did not play. Next: at Missouri, Saturday, Jan. 3.
No. 23 Georgia (11-1) beat West Georgia 103-74. Next: vs. Auburn, Saturday, Jan. 3.
No. 24 USC (12-1) did not play. Next: at No. 2 Michigan, Friday, Jan. 2.
No. 25 Iowa (10-2) did not play. Next: vs. UCLA, Saturday, Jan. 3.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.