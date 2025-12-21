NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Sunday
No. 1 Arizona (11-0) did not play. Next: TBA.
No. 2 Michigan (11-0) beat La Salle 102-50. Next: TBA.
No. 3 Duke (11-1) did not play. Next: TBA.
No. 4 Iowa State (12-0) beat Long Beach State 91-60. Next: TBA.
No. 5 UConn (12-1) beat DePaul 72-54. Next: TBA.
No. 6 Purdue (11-1) did not play. Next: TBA.
No. 7 Gonzaga (12-1) beat Oregon 91-82. Next: at Pepperdine, Sunday.
No. 8 Houston (11-1) did not play. Next: TBA.
No. 9 Michigan State (11-1) did not play. Next: TBA.
No. 10 BYU (11-1) did not play. Next: TBA.
No. 11 Louisville (10-2) did not play. Next: TBA.
No. 12 North Carolina (11-1) did not play. Next: TBA.
No. 13 Vanderbilt (12-0) beat Wake Forest 98-67. Next: TBA.
No. 14 Arkansas (9-3) did not play. Next: TBA.
No. 15 Nebraska (12-0) beat North Dakota 78-55. Next: TBA.
No. 16 Alabama (9-3) beat Kennesaw State 92-81. Next: TBA.
No. 17 Kansas (9-3) did not play. Next: TBA.
No. 18 Illinois (8-3) did not play. Next: TBA.
No. 19 Texas Tech (9-3) did not play. Next: vs. Winthrop, Sunday.
No. 20 Tennessee (9-3) beat Gardner-Webb 94-52. Next: TBA.
No. 21 Auburn (8-4) did not play. Next: TBA.
No. 22 St. John’s (7-4) did not play. Next: vs. Harvard, Tuesday.
No. 23 Virginia (10-1) did not play. Next: TBA.
No. 23 Florida (8-4) beat Colgate 90-60. Next: TBA.
No. 25 Georgia (10-1) did not play. Next: TBA.
