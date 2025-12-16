NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Tuesday
No. 1 Arizona (10-0) beat Abilene Christian 96-62. Next: vs. San Diego State, Saturday.
No. 2 Michigan (10-0) did not play. Next: vs. La Salle, Sunday.
No. 3 Duke (11-0) beat Lipscomb 97-73. Next: vs. No. 19 Texas Tech, Saturday.
No. 4 Iowa State (11-0) did not play. Next: vs. Long Beach State, Sunday.
No. 5 UConn (11-1) beat Butler 79-60. Next: at DePaul, Sunday.
No. 6 Purdue (10-1) did not play. Next: vs. No. 21 Auburn, Saturday.
No. 7 Gonzaga (10-1) did not play. Next: vs. Campbell, Wednesday.
No. 8 Houston (10-1) did not play. Next: at No. 14 Arkansas, Saturday.
No. 9 Michigan State (10-1) beat Toledo 92-69. Next: vs. Oakland, Saturday.
No. 10 BYU (10-1) beat Pacific 93-57. Next: vs. Abilene Christian, Friday.
No. 11 Louisville (9-2) lost to No. 20 Tennessee 83-62. Next: vs. Montana, Saturday.
No. 12 North Carolina (10-1) beat East Tennessee State 77-58. Next: at Ohio State, Saturday.
No. 13 Vanderbilt (10-0) did not play. Next: at Memphis, Wednesday.
No. 14 Arkansas (9-2) beat Queens 108-80. Next: vs. No. 8 Houston, Saturday.
No. 15 Nebraska (11-0) did not play. Next: vs. North Dakota, Sunday.
No. 16 Alabama (7-3) did not play. Next: vs. South Florida, Wednesday.
No. 17 Kansas (9-3) beat Towson 73-49. Next: TBA.
No. 18 Illinois (8-3) did not play. Next: TBA.
No. 19 Texas Tech (8-3) beat Northern Colorado 101-90. Next: at No. 3 Duke, Saturday.
No. 20 Tennessee (8-3) beat No. 11 Louisville 83-62. Next: vs. Gardner-Webb, Sunday.
No. 21 Auburn (8-3) did not play. Next: at No. 6 Purdue, Saturday.
No. 22 St. John’s (7-3) beat DePaul 79-66. Next: at Kentucky, Saturday.
No. 23 Virginia (9-1) did not play. Next: vs. Maryland, Saturday.
No. 23 Florida (6-4) did not play. Next: vs. St. Francis (PA), Wednesday.
No. 25 Georgia (9-1) did not play. Next: vs. Western Carolina, Thursday.
