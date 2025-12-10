NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Wednesday
No. 1 Arizona (8-0) did not play. Next: at No. 12 Alabama, Saturday.
No. 2 Michigan (9-0) did not play. Next: at Maryland, Saturday.
No. 3 Duke (10-0) did not play. Next: vs. Lipscomb, Tuesday.
No. 4 Iowa State (9-0) did not play. Next: vs. Iowa, Thursday.
No. 5 UConn (9-1) did not play. Next: vs. Texas, Friday.
No. 6 Purdue (9-1) beat Minnesota 85-57. Next: vs. Marquette, Saturday.
No. 7 Houston (9-1) beat Jackson State 80-38. Next: vs. New Orleans, Saturday.
No. 8 Gonzaga (9-1) did not play. Next: vs. No. 25 UCLA, Saturday.
No. 9 Michigan State (8-1) did not play. Next: at Penn State, Saturday.
No. 10 BYU (8-1) did not play. Next: vs. UC Riverside, Saturday.
No. 11 Louisville (8-1) did not play. Next: vs. Memphis, Saturday.
No. 12 Alabama (7-2) did not play. Next: vs. No. 1 Arizona, Saturday.
No. 13 Illinois (8-2) did not play. Next: vs. No. 23 Nebraska, Saturday.
No. 14 North Carolina (8-1) did not play. Next: vs. USC Upstate, Saturday.
No. 15 Vanderbilt (9-0) did not play. Next: vs. Central Arkansas, Saturday.
No. 16 Texas Tech (7-2) did not play. Next: vs. No. 17 Arkansas, Saturday.
No. 17 Arkansas (7-2) did not play. Next: at No. 16 Texas Tech, Saturday.
No. 18 Florida (5-4) did not play. Next: vs. George Washington, Saturday.
No. 19 Kansas (7-3) did not play. Next: at North Carolina State, Saturday.
No. 20 Tennessee (7-3) did not play. Next: vs. No. 11 Louisville, Tuesday.
No. 21 Auburn (7-3) did not play. Next: vs. Chattanooga, Saturday.
No. 22 St. John’s (5-3) did not play. Next: vs. Iona, Saturday.
No. 23 Nebraska (10-0) beat Wisconsin 90-60. Next: at No. 13 Illinois, Saturday.
No. 24 Virginia (9-1) did not play. Next: vs. Maryland, Saturday, Dec. 20.
No. 25 UCLA (7-2) did not play. Next: at No. 8 Gonzaga, Saturday.
