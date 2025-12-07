NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Sunday
No. 1 Purdue (8-1) did not play. Next: vs. Minnesota, Wednesday.
No. 2 Arizona (8-0) did not play. Next: at No. 12 Alabama, Saturday.
No. 3 Michigan (8-0) did not play. Next: vs. Villanova, Tuesday.
No. 4 Duke (10-0) did not play. Next: TBA.
No. 5 UConn (8-1) did not play. Next: vs. No. 15 Florida, Tuesday.
No. 6 Louisville (8-1) did not play. Next: vs. Memphis, Saturday.
No. 7 Michigan State (8-1) did not play. Next: at Penn State, Saturday.
No. 8 Houston (8-1) did not play. Next: vs. Jackson State, Wednesday.
No. 9 BYU (7-1) did not play. Next: vs. Clemson, Tuesday.
No. 10 Iowa State (9-0) did not play. Next: vs. Iowa, Thursday.
No. 11 Gonzaga (9-1) beat North Florida 109-58. Next: vs. UCLA, Saturday.
No. 12 Alabama (7-2) beat UTSA 97-55. Next: vs. No. 2 Arizona, Saturday.
No. 13 Tennessee (7-3) did not play. Next: TBA.
No. 14 Illinois (7-2) did not play. Next: at Ohio State, Tuesday.
No. 15 Florida (5-3) did not play. Next: at No. 5 UConn, Tuesday.
No. 16 North Carolina (8-1) beat Georgetown 81-61. Next: vs. USC Upstate, Saturday.
No. 17 Vanderbilt (9-0) did not play. Next: vs. Central Arkansas, Saturday.
No. 18 Kentucky (5-4) did not play. Next: vs. North Carolina Central, Tuesday.
No. 19 Texas Tech (7-2) beat LSU 82-58. Next: vs. No. 25 Arkansas, Saturday.
No. 20 Auburn (7-3) did not play. Next: vs. Chattanooga, Saturday.
No. 21 Kansas (7-3) beat Missouri 80-60. Next: at North Carolina State, Saturday.
No. 22 Indiana (7-2) did not play. Next: vs. Penn State, Tuesday.
No. 23 St. John’s (5-3) did not play. Next: vs. Iona, Saturday.
No. 24 USC (8-1) did not play. Next: at San Diego, Tuesday.
No. 25 Arkansas (7-2) did not play. Next: at No. 19 Texas Tech, Saturday.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.