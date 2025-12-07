NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Saturday
No. 1 Purdue (8-1) lost to No. 10 Iowa State 81-58. Next: vs. Minnesota, Wednesday.
No. 2 Arizona (8-0) beat No. 20 Auburn 97-68. Next: at No. 12 Alabama, Saturday.
No. 3 Michigan (8-0) beat Rutgers 101-60. Next: vs. Villanova, Tuesday.
No. 4 Duke (10-0) beat No. 7 Michigan State 66-60. Next: TBA.
No. 5 UConn (8-1) did not play. Next: vs. No. 15 Florida, Tuesday.
No. 6 Louisville (8-1) beat No. 22 Indiana 87-78. Next: vs. Memphis, Saturday.
No. 7 Michigan State (8-1) lost to No. 4 Duke 66-60. Next: at Penn State, Saturday.
No. 8 Houston (8-1) beat Florida State 82-67. Next: vs. Jackson State, Wednesday.
No. 9 BYU (7-1) did not play. Next: vs. Clemson, Tuesday.
No. 10 Iowa State (9-0) beat No. 1 Purdue 81-58. Next: vs. Iowa, Thursday.
No. 11 Gonzaga (8-1) did not play. Next: vs. North Florida, Sunday.
No. 12 Alabama (6-2) did not play. Next: vs. UTSA, Sunday.
No. 13 Tennessee (7-3) lost to No. 14 Illinois 75-62. Next: TBA.
No. 14 Illinois (7-2) beat No. 13 Tennessee 75-62. Next: at Ohio State, Tuesday.
No. 15 Florida (5-3) did not play. Next: at No. 5 UConn, Tuesday.
No. 16 North Carolina (7-1) did not play. Next: vs. Georgetown, Sunday.
No. 17 Vanderbilt (9-0) did not play. Next: vs. Central Arkansas, Saturday.
No. 18 Kentucky (5-4) did not play. Next: vs. North Carolina Central, Tuesday.
No. 19 Texas Tech (6-2) did not play. Next: vs. LSU, Sunday.
No. 20 Auburn (7-3) lost to No. 2 Arizona 97-68. Next: vs. Chattanooga, Saturday.
No. 21 Kansas (6-3) did not play. Next: vs. Missouri, Sunday.
No. 22 Indiana (7-2) lost to No. 6 Louisville 87-78. Next: vs. Penn State, Tuesday.
No. 23 St. John’s (5-3) beat Ole Miss 63-58. Next: vs. Iona, Saturday.
No. 24 USC (8-1) lost to Washington 84-76. Next: at San Diego, Tuesday.
No. 25 Arkansas (7-2) beat Fresno State 82-58. Next: at No. 19 Texas Tech, Saturday.
