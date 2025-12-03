NCAA Men’s Basketball Top 25 Daily Fared

Tuesday
No. 1 Purdue (8-0) beat Rutgers 81-65. Next: vs. No. 10 Iowa State, Saturday.
No. 2 Arizona (7-0) did not play. Next: vs. No. 20 Auburn, Saturday.
No. 3 Michigan (7-0) did not play. Next: vs. Rutgers, Saturday.
No. 4 Duke (9-0) beat No. 15 Florida 67-66. Next: at No. 7 Michigan State, Saturday.
No. 5 UConn (7-1) beat No. 21 Kansas 61-56. Next: vs. East Texas A&M, Friday.
No. 6 Louisville (7-0) did not play. Next: at No. 25 Arkansas, Wednesday.
No. 7 Michigan State (8-0) beat Iowa 71-52. Next: vs. No. 4 Duke, Saturday.
No. 8 Houston (7-1) did not play. Next: vs. Florida State, Saturday.
No. 9 BYU (6-1) did not play. Next: vs. California Baptist, Wednesday.
No. 10 Iowa State (7-0) did not play. Next: vs. Alcorn State, Wednesday.
No. 11 Gonzaga (7-1) did not play. Next: at No. 18 Kentucky, Friday.
No. 12 Alabama (5-2) did not play. Next: vs. Clemson, Wednesday.
No. 13 Tennessee (7-2) lost to Syracuse 62-60. Next: vs. No. 14 Illinois, Saturday.
No. 14 Illinois (6-2) did not play. Next: at No. 13 Tennessee, Saturday.
No. 15 Florida (5-3) lost to No. 4 Duke 67-66. Next: at No. 5 UConn, Tuesday.
No. 16 North Carolina (7-1) beat No. 18 Kentucky 67-64. Next: vs. Georgetown, Sunday.
No. 17 Vanderbilt (8-0) did not play. Next: vs. SMU, Wednesday.
No. 18 Kentucky (5-3) lost to No. 16 North Carolina 67-64. Next: vs. No. 11 Gonzaga, Friday.
No. 19 Texas Tech (6-2) did not play. Next: vs. LSU, Sunday.
No. 20 Auburn (6-2) did not play. Next: vs. North Carolina State, Wednesday.
No. 21 Kansas (6-3) lost to No. 5 UConn 61-56. Next: vs. Missouri, Sunday.
No. 22 Indiana (7-0) did not play. Next: at Minnesota, Wednesday.
No. 23 St. John’s (4-3) did not play. Next: vs. Ole Miss, Saturday.
No. 24 USC (8-0) beat Oregon 82-77. Next: vs. Washington, Saturday.
No. 25 Arkansas (5-2) did not play. Next: vs. No. 6 Louisville, Wednesday.
