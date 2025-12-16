Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Team Turnover Margin

NCAA FBS Team Turnover Margin

The Associated Press

December 16, 2025, 11:12 AM

Turnover Margin

G FmG DInt Tot FmL InL Tot Mar/Gm Avg
Arizona 12 14 19 28 5 7 12 16 1.33
Indiana 13 12 17 25 1 7 8 17 1.31
Texas Tech 13 23 16 31 6 8 14 17 1.31
Uconn 12 8 11 16 1 1 2 14 1.17
Notre Dame 12 9 21 23 4 6 10 13 1.08
Southern Miss. 12 9 21 26 4 10 14 12 1.00
Texas 12 12 13 20 1 7 8 12 1.00
Kansas St. 12 18 13 26 8 7 15 11 .92
SMU 12 12 17 27 6 10 16 11 .92
Temple 12 11 7 15 2 2 4 11 .92
Tulane 13 14 15 24 6 8 14 10 .77
Auburn 12 16 11 17 4 4 8 9 .75
Louisiana Tech 12 5 20 22 4 9 13 9 .75
Memphis 12 12 12 19 2 8 10 9 .75
Miami 12 11 12 20 1 10 11 9 .75
South Florida 12 14 14 24 8 7 15 9 .75
Duke 13 13 13 21 7 5 12 9 .69
Jacksonville St. 13 14 12 22 7 6 13 9 .69
Cent. Michigan 12 13 12 20 6 6 12 8 .67
LSU 12 9 17 21 6 7 13 8 .67
BYU 13 12 16 22 8 6 14 8 .62
North Texas 13 14 13 25 10 7 17 8 .62
Maryland 12 3 19 21 5 9 14 7 .58
Minnesota 12 12 8 15 1 7 8 7 .58
Oregon 12 8 13 16 3 6 9 7 .58
Alabama 13 12 10 19 7 5 12 7 .54
Miami (Ohio) 13 9 14 20 3 10 13 7 .54
W. Michigan 13 20 10 20 8 5 13 7 .54
Marshall 12 11 13 21 9 6 15 6 .50
Toledo 12 12 13 20 4 10 14 6 .50
UNLV 13 15 13 21 7 8 15 6 .46
Virginia 13 14 13 19 3 10 13 6 .46
Army 12 13 8 15 5 5 10 5 .42
East Carolina 12 14 9 18 7 6 13 5 .42
Tennessee 12 20 10 20 5 10 15 5 .42
Utah 12 11 14 17 7 5 12 5 .42
Ohio St. 13 10 8 14 3 6 9 5 .38
Washington 13 8 14 19 6 8 14 5 .38
Fresno St. 12 11 19 24 7 13 20 4 .33
Illinois 12 13 6 15 5 6 11 4 .33
Michigan 12 10 13 18 7 7 14 4 .33
San Diego St. 12 6 13 16 4 8 12 4 .33
South Carolina 12 17 12 21 6 11 17 4 .33
UTSA 12 14 9 16 5 7 12 4 .33
Utah St. 12 10 10 14 6 4 10 4 .33
Akron 12 13 11 20 8 9 17 3 .25
Georgia Southern 12 14 8 15 4 8 12 3 .25
Iowa 12 5 11 14 4 7 11 3 .25
Iowa St. 12 13 11 17 5 9 14 3 .25
Louisville 12 12 14 19 7 9 16 3 .25
Penn St. 12 15 6 13 3 7 10 3 .25
South Alabama 12 17 6 15 6 6 12 3 .25
Southern Cal 12 8 11 17 6 8 14 3 .25
Bowling Green 12 16 6 16 2 12 14 2 .17
Clemson 12 15 9 17 8 7 15 2 .17
FIU 12 14 12 21 8 11 19 2 .17
Houston 12 13 12 16 4 10 14 2 .17
Louisiana-Lafayette 12 13 9 18 3 13 16 2 .17
Middle Tennessee 12 12 10 15 6 7 13 2 .17
Mississippi St. 12 12 12 17 6 9 15 2 .17
N. Illinois 12 11 9 13 5 6 11 2 .17
Nebraska 12 10 6 12 4 6 10 2 .17
Pittsburgh 12 11 15 20 4 14 18 2 .17
Sam Houston St. 12 14 8 18 6 10 16 2 .17
Vanderbilt 12 9 7 14 4 8 12 2 .17
Boise St. 14 19 14 23 7 14 21 2 .14
Appalachian St. 12 12 12 18 6 11 17 1 .08
West Virginia 12 20 11 20 8 11 19 1 .08
Georgia 13 4 9 12 4 7 11 1 .08
Troy 13 13 10 17 6 10 16 1 .08
Coastal Carolina 12 21 11 19 8 11 19 0 .00
Missouri St. 12 18 8 16 5 11 16 0 .00
NC State 12 10 8 13 3 10 13 0 .00
Navy 12 19 6 13 7 6 13 0 .00
New Mexico St. 12 17 15 24 8 16 24 0 .00
Rutgers 12 8 5 11 4 7 11 0 .00
TCU 12 13 12 19 5 14 19 0 .00
James Madison 13 5 12 15 6 10 16 -1 -0.08
Florida 12 13 10 17 4 14 18 -1 -0.08
Kennesaw St. 13 14 8 13 6 9 15 -2 -0.15
Air Force 12 6 7 10 5 7 12 -2 -0.17
California 12 14 8 13 5 10 15 -2 -0.17
Cincinnati 12 10 2 9 6 5 11 -2 -0.17
Colorado 12 14 6 15 6 11 17 -2 -0.17
Mississippi 12 8 7 9 3 8 11 -2 -0.17
Ohio 12 8 11 15 7 10 17 -2 -0.17
Oklahoma 12 9 9 13 5 10 15 -2 -0.17
Old Dominion 12 21 11 21 13 10 23 -2 -0.17
Rice 12 10 3 6 5 3 8 -2 -0.17
Arizona St. 12 15 7 14 9 8 17 -3 -0.25
Ball St. 12 11 9 13 8 8 16 -3 -0.25
Delaware 12 8 13 16 11 8 19 -3 -0.25
Kansas 12 16 4 10 5 8 13 -3 -0.25
Kent St. 12 13 6 10 7 6 13 -3 -0.25
Michigan St. 12 8 5 9 6 6 12 -3 -0.25
North Carolina 12 7 6 12 9 6 15 -3 -0.25
UCLA 12 10 4 10 6 7 13 -3 -0.25
Wyoming 12 8 10 15 6 12 18 -3 -0.25
Colorado St. 12 15 8 16 8 12 20 -4 -0.33
Hawaii 12 7 8 14 6 12 18 -4 -0.33
Northwestern 12 16 8 16 8 12 20 -4 -0.33
Stanford 12 14 3 13 5 12 17 -4 -0.33
E. Michigan 12 6 7 9 3 11 14 -5 -0.42
Florida St. 12 6 12 14 10 9 19 -5 -0.42
Missouri 12 14 7 11 6 10 16 -5 -0.42
Oklahoma St. 12 15 6 12 7 10 17 -5 -0.42
UCF 12 15 9 13 6 12 18 -5 -0.42
W. Kentucky 12 6 8 13 7 11 18 -5 -0.42
Wake Forest 12 25 4 15 10 10 20 -5 -0.42
New Mexico 12 10 9 16 13 9 22 -6 -0.50
Buffalo 12 14 7 15 8 14 22 -7 -0.58
Georgia Tech 12 9 3 6 7 6 13 -7 -0.58
Liberty 12 10 7 14 8 13 21 -7 -0.58
Texas A&M 12 11 3 9 4 12 16 -7 -0.58
Texas State 12 5 8 9 9 7 16 -7 -0.58
Umass 12 8 4 9 7 9 16 -7 -0.58
Charlotte 12 13 7 15 10 13 23 -8 -0.67
Tulsa 12 14 7 11 9 10 19 -8 -0.67
Washington St. 12 10 5 10 6 12 18 -8 -0.67
Arkansas St. 12 15 7 14 11 12 23 -9 -0.75
Boston College 12 7 6 12 9 12 21 -9 -0.75
Kentucky 12 10 12 14 9 14 23 -9 -0.75
Oregon St. 12 8 8 10 6 13 19 -9 -0.75
Virginia Tech 12 5 4 6 6 9 15 -9 -0.75
Louisiana-Monroe 12 8 5 9 7 12 19 -10 -0.83
Arkansas 12 8 6 9 9 11 20 -11 -0.92
Georgia St. 12 9 3 6 6 11 17 -11 -0.92
Wisconsin 12 12 5 6 4 13 17 -11 -0.92
Nevada 12 10 11 15 10 17 27 -12 -1.00
Purdue 12 8 4 9 8 13 21 -12 -1.00
UTEP 12 10 5 12 4 20 24 -12 -1.00
Baylor 12 4 9 11 12 12 24 -13 -1.08
San Jose St. 12 9 7 14 10 17 27 -13 -1.08
Syracuse 12 12 5 10 8 15 23 -13 -1.08
UAB 12 9 4 8 6 15 21 -13 -1.08
FAU 12 15 3 8 8 20 28 -20 -1.67

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up