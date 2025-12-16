NCAA FBS Team Turnover Margin

Turnover Margin
|G
|FmG
|DInt
|Tot
|FmL
|InL
|Tot
|Mar/Gm
|Avg
|Arizona
|12
|14
|19
|28
|5
|7
|12
|16
|1.33
|Indiana
|13
|12
|17
|25
|1
|7
|8
|17
|1.31
|Texas Tech
|13
|23
|16
|31
|6
|8
|14
|17
|1.31
|Uconn
|12
|8
|11
|16
|1
|1
|2
|14
|1.17
|Notre Dame
|12
|9
|21
|23
|4
|6
|10
|13
|1.08
|Southern Miss.
|12
|9
|21
|26
|4
|10
|14
|12
|1.00
|Texas
|12
|12
|13
|20
|1
|7
|8
|12
|1.00
|Kansas St.
|12
|18
|13
|26
|8
|7
|15
|11
|.92
|SMU
|12
|12
|17
|27
|6
|10
|16
|11
|.92
|Temple
|12
|11
|7
|15
|2
|2
|4
|11
|.92
|Tulane
|13
|14
|15
|24
|6
|8
|14
|10
|.77
|Auburn
|12
|16
|11
|17
|4
|4
|8
|9
|.75
|Louisiana Tech
|12
|5
|20
|22
|4
|9
|13
|9
|.75
|Memphis
|12
|12
|12
|19
|2
|8
|10
|9
|.75
|Miami
|12
|11
|12
|20
|1
|10
|11
|9
|.75
|South Florida
|12
|14
|14
|24
|8
|7
|15
|9
|.75
|Duke
|13
|13
|13
|21
|7
|5
|12
|9
|.69
|Jacksonville St.
|13
|14
|12
|22
|7
|6
|13
|9
|.69
|Cent. Michigan
|12
|13
|12
|20
|6
|6
|12
|8
|.67
|LSU
|12
|9
|17
|21
|6
|7
|13
|8
|.67
|BYU
|13
|12
|16
|22
|8
|6
|14
|8
|.62
|North Texas
|13
|14
|13
|25
|10
|7
|17
|8
|.62
|Maryland
|12
|3
|19
|21
|5
|9
|14
|7
|.58
|Minnesota
|12
|12
|8
|15
|1
|7
|8
|7
|.58
|Oregon
|12
|8
|13
|16
|3
|6
|9
|7
|.58
|Alabama
|13
|12
|10
|19
|7
|5
|12
|7
|.54
|Miami (Ohio)
|13
|9
|14
|20
|3
|10
|13
|7
|.54
|W. Michigan
|13
|20
|10
|20
|8
|5
|13
|7
|.54
|Marshall
|12
|11
|13
|21
|9
|6
|15
|6
|.50
|Toledo
|12
|12
|13
|20
|4
|10
|14
|6
|.50
|UNLV
|13
|15
|13
|21
|7
|8
|15
|6
|.46
|Virginia
|13
|14
|13
|19
|3
|10
|13
|6
|.46
|Army
|12
|13
|8
|15
|5
|5
|10
|5
|.42
|East Carolina
|12
|14
|9
|18
|7
|6
|13
|5
|.42
|Tennessee
|12
|20
|10
|20
|5
|10
|15
|5
|.42
|Utah
|12
|11
|14
|17
|7
|5
|12
|5
|.42
|Ohio St.
|13
|10
|8
|14
|3
|6
|9
|5
|.38
|Washington
|13
|8
|14
|19
|6
|8
|14
|5
|.38
|Fresno St.
|12
|11
|19
|24
|7
|13
|20
|4
|.33
|Illinois
|12
|13
|6
|15
|5
|6
|11
|4
|.33
|Michigan
|12
|10
|13
|18
|7
|7
|14
|4
|.33
|San Diego St.
|12
|6
|13
|16
|4
|8
|12
|4
|.33
|South Carolina
|12
|17
|12
|21
|6
|11
|17
|4
|.33
|UTSA
|12
|14
|9
|16
|5
|7
|12
|4
|.33
|Utah St.
|12
|10
|10
|14
|6
|4
|10
|4
|.33
|Akron
|12
|13
|11
|20
|8
|9
|17
|3
|.25
|Georgia Southern
|12
|14
|8
|15
|4
|8
|12
|3
|.25
|Iowa
|12
|5
|11
|14
|4
|7
|11
|3
|.25
|Iowa St.
|12
|13
|11
|17
|5
|9
|14
|3
|.25
|Louisville
|12
|12
|14
|19
|7
|9
|16
|3
|.25
|Penn St.
|12
|15
|6
|13
|3
|7
|10
|3
|.25
|South Alabama
|12
|17
|6
|15
|6
|6
|12
|3
|.25
|Southern Cal
|12
|8
|11
|17
|6
|8
|14
|3
|.25
|Bowling Green
|12
|16
|6
|16
|2
|12
|14
|2
|.17
|Clemson
|12
|15
|9
|17
|8
|7
|15
|2
|.17
|FIU
|12
|14
|12
|21
|8
|11
|19
|2
|.17
|Houston
|12
|13
|12
|16
|4
|10
|14
|2
|.17
|Louisiana-Lafayette
|12
|13
|9
|18
|3
|13
|16
|2
|.17
|Middle Tennessee
|12
|12
|10
|15
|6
|7
|13
|2
|.17
|Mississippi St.
|12
|12
|12
|17
|6
|9
|15
|2
|.17
|N. Illinois
|12
|11
|9
|13
|5
|6
|11
|2
|.17
|Nebraska
|12
|10
|6
|12
|4
|6
|10
|2
|.17
|Pittsburgh
|12
|11
|15
|20
|4
|14
|18
|2
|.17
|Sam Houston St.
|12
|14
|8
|18
|6
|10
|16
|2
|.17
|Vanderbilt
|12
|9
|7
|14
|4
|8
|12
|2
|.17
|Boise St.
|14
|19
|14
|23
|7
|14
|21
|2
|.14
|Appalachian St.
|12
|12
|12
|18
|6
|11
|17
|1
|.08
|West Virginia
|12
|20
|11
|20
|8
|11
|19
|1
|.08
|Georgia
|13
|4
|9
|12
|4
|7
|11
|1
|.08
|Troy
|13
|13
|10
|17
|6
|10
|16
|1
|.08
|Coastal Carolina
|12
|21
|11
|19
|8
|11
|19
|0
|.00
|Missouri St.
|12
|18
|8
|16
|5
|11
|16
|0
|.00
|NC State
|12
|10
|8
|13
|3
|10
|13
|0
|.00
|Navy
|12
|19
|6
|13
|7
|6
|13
|0
|.00
|New Mexico St.
|12
|17
|15
|24
|8
|16
|24
|0
|.00
|Rutgers
|12
|8
|5
|11
|4
|7
|11
|0
|.00
|TCU
|12
|13
|12
|19
|5
|14
|19
|0
|.00
|James Madison
|13
|5
|12
|15
|6
|10
|16
|-1
|-0.08
|Florida
|12
|13
|10
|17
|4
|14
|18
|-1
|-0.08
|Kennesaw St.
|13
|14
|8
|13
|6
|9
|15
|-2
|-0.15
|Air Force
|12
|6
|7
|10
|5
|7
|12
|-2
|-0.17
|California
|12
|14
|8
|13
|5
|10
|15
|-2
|-0.17
|Cincinnati
|12
|10
|2
|9
|6
|5
|11
|-2
|-0.17
|Colorado
|12
|14
|6
|15
|6
|11
|17
|-2
|-0.17
|Mississippi
|12
|8
|7
|9
|3
|8
|11
|-2
|-0.17
|Ohio
|12
|8
|11
|15
|7
|10
|17
|-2
|-0.17
|Oklahoma
|12
|9
|9
|13
|5
|10
|15
|-2
|-0.17
|Old Dominion
|12
|21
|11
|21
|13
|10
|23
|-2
|-0.17
|Rice
|12
|10
|3
|6
|5
|3
|8
|-2
|-0.17
|Arizona St.
|12
|15
|7
|14
|9
|8
|17
|-3
|-0.25
|Ball St.
|12
|11
|9
|13
|8
|8
|16
|-3
|-0.25
|Delaware
|12
|8
|13
|16
|11
|8
|19
|-3
|-0.25
|Kansas
|12
|16
|4
|10
|5
|8
|13
|-3
|-0.25
|Kent St.
|12
|13
|6
|10
|7
|6
|13
|-3
|-0.25
|Michigan St.
|12
|8
|5
|9
|6
|6
|12
|-3
|-0.25
|North Carolina
|12
|7
|6
|12
|9
|6
|15
|-3
|-0.25
|UCLA
|12
|10
|4
|10
|6
|7
|13
|-3
|-0.25
|Wyoming
|12
|8
|10
|15
|6
|12
|18
|-3
|-0.25
|Colorado St.
|12
|15
|8
|16
|8
|12
|20
|-4
|-0.33
|Hawaii
|12
|7
|8
|14
|6
|12
|18
|-4
|-0.33
|Northwestern
|12
|16
|8
|16
|8
|12
|20
|-4
|-0.33
|Stanford
|12
|14
|3
|13
|5
|12
|17
|-4
|-0.33
|E. Michigan
|12
|6
|7
|9
|3
|11
|14
|-5
|-0.42
|Florida St.
|12
|6
|12
|14
|10
|9
|19
|-5
|-0.42
|Missouri
|12
|14
|7
|11
|6
|10
|16
|-5
|-0.42
|Oklahoma St.
|12
|15
|6
|12
|7
|10
|17
|-5
|-0.42
|UCF
|12
|15
|9
|13
|6
|12
|18
|-5
|-0.42
|W. Kentucky
|12
|6
|8
|13
|7
|11
|18
|-5
|-0.42
|Wake Forest
|12
|25
|4
|15
|10
|10
|20
|-5
|-0.42
|New Mexico
|12
|10
|9
|16
|13
|9
|22
|-6
|-0.50
|Buffalo
|12
|14
|7
|15
|8
|14
|22
|-7
|-0.58
|Georgia Tech
|12
|9
|3
|6
|7
|6
|13
|-7
|-0.58
|Liberty
|12
|10
|7
|14
|8
|13
|21
|-7
|-0.58
|Texas A&M
|12
|11
|3
|9
|4
|12
|16
|-7
|-0.58
|Texas State
|12
|5
|8
|9
|9
|7
|16
|-7
|-0.58
|Umass
|12
|8
|4
|9
|7
|9
|16
|-7
|-0.58
|Charlotte
|12
|13
|7
|15
|10
|13
|23
|-8
|-0.67
|Tulsa
|12
|14
|7
|11
|9
|10
|19
|-8
|-0.67
|Washington St.
|12
|10
|5
|10
|6
|12
|18
|-8
|-0.67
|Arkansas St.
|12
|15
|7
|14
|11
|12
|23
|-9
|-0.75
|Boston College
|12
|7
|6
|12
|9
|12
|21
|-9
|-0.75
|Kentucky
|12
|10
|12
|14
|9
|14
|23
|-9
|-0.75
|Oregon St.
|12
|8
|8
|10
|6
|13
|19
|-9
|-0.75
|Virginia Tech
|12
|5
|4
|6
|6
|9
|15
|-9
|-0.75
|Louisiana-Monroe
|12
|8
|5
|9
|7
|12
|19
|-10
|-0.83
|Arkansas
|12
|8
|6
|9
|9
|11
|20
|-11
|-0.92
|Georgia St.
|12
|9
|3
|6
|6
|11
|17
|-11
|-0.92
|Wisconsin
|12
|12
|5
|6
|4
|13
|17
|-11
|-0.92
|Nevada
|12
|10
|11
|15
|10
|17
|27
|-12
|-1.00
|Purdue
|12
|8
|4
|9
|8
|13
|21
|-12
|-1.00
|UTEP
|12
|10
|5
|12
|4
|20
|24
|-12
|-1.00
|Baylor
|12
|4
|9
|11
|12
|12
|24
|-13
|-1.08
|San Jose St.
|12
|9
|7
|14
|10
|17
|27
|-13
|-1.08
|Syracuse
|12
|12
|5
|10
|8
|15
|23
|-13
|-1.08
|UAB
|12
|9
|4
|8
|6
|15
|21
|-13
|-1.08
|FAU
|12
|15
|3
|8
|8
|20
|28
|-20
|-1.67
