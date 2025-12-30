Live Radio
NCAA FBS Team Total Offense

The Associated Press

December 30, 2025

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg
North Texas 14 992 7174 512.4
Mississippi 13 966 6474 498.0
South Florida 13 911 6353 488.7
Tennessee 12 878 5784 482.0
Texas Tech 13 976 6244 480.3
Utah 12 872 5743 478.6
Texas State 12 853 5709 475.8
Indiana 13 867 6146 472.8
Florida St. 12 845 5665 472.1
Southern Cal 12 785 5659 471.6
Oregon 13 841 6096 468.9
Vanderbilt 12 746 5622 468.5
Georgia Tech 13 857 5996 461.2
Notre Dame 12 752 5502 458.5
Arkansas 12 786 5458 454.8
Old Dominion 13 887 5911 454.7
James Madison 14 995 6337 452.6
Baylor 12 921 5413 451.1
East Carolina 13 999 5837 449.0
UNLV 14 921 6249 446.4
Uconn 13 860 5786 445.1
FAU 12 938 5336 444.7
Texas A&M 13 906 5779 444.5
Ohio St. 13 824 5584 429.5
TCU 12 825 5104 425.3
Boise St. 14 1027 5936 424.0
Cincinnati 12 709 5056 421.3
Navy 12 761 5054 421.2
SMU 12 797 5029 419.1
UTSA 13 892 5444 418.8
Virginia 14 1040 5850 417.9
Missouri 13 920 5412 416.3
Toledo 13 871 5405 415.8
Duke 13 874 5390 414.6
Miami 13 858 5388 414.5
Delaware 13 949 5351 411.6
Memphis 13 884 5351 411.6
Tulane 14 940 5760 411.4
Ohio 13 870 5346 411.2
Washington 13 836 5329 409.9
Utah St. 13 852 5323 409.5
Jacksonville St. 14 978 5722 408.7
Rutgers 12 845 4885 407.1
Georgia 13 927 5290 406.9
W. Kentucky 13 909 5287 406.7
Air Force 12 818 4879 406.6
Marshall 12 836 4859 404.9
Arizona 12 831 4858 404.8
UAB 12 833 4851 404.2
Kennesaw St. 14 966 5634 402.4
San Jose St. 12 807 4823 401.9
Southern Miss. 13 924 5221 401.6
Georgia Southern 13 895 5219 401.5
Arizona St. 12 853 4806 400.5
BYU 14 934 5593 399.5
Michigan 12 761 4787 398.9
Mississippi St. 12 869 4781 398.4
Tulsa 12 898 4775 397.9
FIU 13 914 5161 397.0
Iowa St. 12 824 4751 395.9
Houston 13 925 5128 394.5
Hawaii 13 913 5119 393.8
Clemson 13 885 5099 392.2
NC State 13 839 5099 392.2
Missouri St. 13 852 5098 392.2
Pittsburgh 13 896 5077 390.5
Kansas 12 775 4686 390.5
Liberty 12 824 4674 389.5
Wake Forest 12 792 4669 389.1
Louisville 13 839 4999 384.5
Appalachian St. 13 921 4985 383.5
Boston College 12 831 4601 383.4
Texas 12 781 4594 382.8
Arkansas St. 13 957 4975 382.7
South Alabama 12 841 4570 380.8
Alabama 14 939 5322 380.1
UCF 12 791 4545 378.8
E. Michigan 12 794 4527 377.2
Georgia St. 12 841 4514 376.2
Auburn 12 816 4487 373.9
Nebraska 12 764 4474 372.8
Middle Tennessee 12 816 4459 371.6
Illinois 12 757 4443 370.2
Kansas St. 12 747 4441 370.1
Louisiana Tech 12 786 4374 364.5
Buffalo 12 825 4349 362.4
Penn St. 13 814 4706 362.0
Maryland 12 796 4320 360.0
California 13 892 4656 358.2
New Mexico 13 818 4639 356.8
San Diego St. 13 840 4633 356.4
Fresno St. 13 862 4621 355.5
Akron 12 838 4257 354.8
Oklahoma 13 866 4606 354.3
Oregon St. 12 839 4197 349.8
West Virginia 12 850 4193 349.4
Virginia Tech 12 766 4185 348.8
Northwestern 13 830 4499 346.1
Michigan St. 12 768 4146 345.5
Louisiana-Lafayette 13 858 4483 344.8
Temple 12 750 4138 344.8
Florida 12 758 4123 343.6
Purdue 12 781 4113 342.8
W. Michigan 14 928 4798 342.7
Kentucky 12 800 4093 341.1
Syracuse 12 844 4085 340.4
Washington St. 13 849 4411 339.3
Miami (Ohio) 14 867 4726 337.6
South Carolina 12 753 4036 336.3
Army 13 875 4365 335.8
LSU 13 821 4336 333.5
UTEP 12 787 3975 331.2
Cent. Michigan 13 800 4297 330.5
Colorado 12 788 3941 328.4
New Mexico St. 12 829 3932 327.7
Colorado St. 12 757 3890 324.2
Coastal Carolina 12 798 3857 321.4
Louisiana-Monroe 12 733 3854 321.2
UCLA 12 737 3839 319.9
Sam Houston St. 12 760 3793 316.1
Iowa 12 731 3782 315.2
Wyoming 12 775 3772 314.3
Rice 12 806 3735 311.2
Troy 14 926 4301 307.2
Bowling Green 12 758 3681 306.8
Stanford 12 783 3678 306.5
Nevada 12 725 3631 302.6
Kent St. 12 692 3532 294.3
Minnesota 13 775 3811 293.2
Oklahoma St. 12 770 3509 292.4
North Carolina 12 701 3469 289.1
N. Illinois 12 745 3431 285.9
Charlotte 12 744 3429 285.8
Ball St. 12 730 3260 271.7
Wisconsin 12 695 3037 253.1
Umass 12 767 2970 247.5

