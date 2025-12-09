NCAA FBS Team Total Offense

Total Offense
|G
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|North Texas
|13
|894
|6556
|504.3
|South Florida
|12
|836
|6020
|501.7
|Mississippi
|12
|898
|5977
|498.1
|Tennessee
|12
|878
|5784
|482.0
|Texas Tech
|13
|976
|6244
|480.3
|Utah
|12
|872
|5743
|478.6
|Texas State
|12
|854
|5709
|475.8
|Indiana
|13
|867
|6146
|472.8
|Florida St.
|12
|845
|5665
|472.1
|Southern Cal
|12
|785
|5659
|471.6
|Vanderbilt
|12
|746
|5622
|468.5
|Georgia Tech
|12
|789
|5595
|466.2
|East Carolina
|12
|940
|5588
|465.7
|Oregon
|12
|788
|5582
|465.2
|Old Dominion
|12
|806
|5540
|461.7
|Uconn
|12
|812
|5514
|459.5
|UNLV
|13
|862
|5968
|459.1
|Notre Dame
|12
|752
|5502
|458.5
|Arkansas
|12
|786
|5458
|454.8
|Texas A&M
|12
|831
|5453
|454.4
|Baylor
|12
|921
|5413
|451.1
|James Madison
|13
|911
|5828
|448.3
|FAU
|12
|938
|5336
|444.7
|Navy
|11
|695
|4782
|434.7
|Boise St.
|13
|956
|5625
|432.7
|Ohio St.
|13
|824
|5584
|429.5
|Missouri
|12
|865
|5152
|429.3
|Virginia
|13
|961
|5542
|426.3
|Miami
|12
|809
|5111
|425.9
|TCU
|12
|825
|5104
|425.3
|Toledo
|12
|803
|5069
|422.4
|Utah St.
|12
|799
|5069
|422.4
|Cincinnati
|12
|709
|5056
|421.3
|Memphis
|12
|814
|5048
|420.7
|Jacksonville St.
|13
|913
|5449
|419.2
|SMU
|12
|797
|5028
|419.0
|Delaware
|12
|890
|5017
|418.1
|Ohio
|12
|812
|4996
|416.3
|Duke
|13
|874
|5390
|414.6
|Washington
|12
|774
|4974
|414.5
|UTSA
|12
|821
|4963
|413.6
|Tulane
|13
|869
|5339
|410.7
|FIU
|12
|836
|4906
|408.8
|Rutgers
|12
|845
|4885
|407.1
|Georgia
|13
|927
|5290
|406.9
|Air Force
|12
|818
|4879
|406.6
|W. Kentucky
|12
|836
|4865
|405.4
|Clemson
|12
|820
|4863
|405.2
|Marshall
|12
|836
|4859
|404.9
|Arizona
|12
|831
|4858
|404.8
|Kennesaw St.
|13
|896
|5256
|404.3
|UAB
|12
|833
|4851
|404.2
|Southern Miss.
|12
|840
|4844
|403.7
|San Jose St.
|12
|807
|4823
|401.9
|Georgia Southern
|12
|830
|4811
|400.9
|Arizona St.
|12
|853
|4806
|400.5
|Michigan
|12
|761
|4787
|398.9
|Mississippi St.
|12
|869
|4781
|398.4
|Tulsa
|12
|898
|4775
|397.9
|BYU
|13
|871
|5168
|397.5
|NC State
|12
|780
|4762
|396.8
|Iowa St.
|12
|824
|4751
|395.9
|Hawaii
|12
|841
|4724
|393.7
|Pittsburgh
|12
|816
|4706
|392.2
|Missouri St.
|12
|780
|4702
|391.8
|Houston
|12
|843
|4691
|390.9
|Kansas
|12
|775
|4686
|390.5
|Liberty
|12
|824
|4674
|389.5
|Alabama
|13
|885
|5062
|389.4
|Wake Forest
|12
|792
|4669
|389.1
|Louisville
|12
|779
|4666
|388.8
|Arkansas St.
|12
|901
|4616
|384.7
|Appalachian St.
|12
|859
|4606
|383.8
|Boston College
|12
|831
|4601
|383.4
|Texas
|12
|781
|4594
|382.8
|South Alabama
|12
|841
|4587
|382.2
|UCF
|12
|791
|4545
|378.8
|E. Michigan
|12
|794
|4527
|377.2
|Georgia St.
|12
|841
|4514
|376.2
|Auburn
|12
|816
|4487
|373.9
|Nebraska
|12
|764
|4474
|372.8
|Middle Tennessee
|12
|816
|4459
|371.6
|Illinois
|12
|757
|4443
|370.2
|Kansas St.
|12
|747
|4441
|370.1
|New Mexico
|12
|752
|4435
|369.6
|Louisiana Tech
|12
|785
|4373
|364.4
|Buffalo
|12
|825
|4349
|362.4
|Maryland
|12
|796
|4320
|360.0
|Penn St.
|12
|738
|4309
|359.1
|Akron
|12
|838
|4257
|354.8
|Oklahoma
|12
|791
|4244
|353.7
|Fresno St.
|12
|790
|4204
|350.3
|Oregon St.
|12
|839
|4197
|349.8
|West Virginia
|12
|850
|4193
|349.4
|Northwestern
|12
|769
|4186
|348.8
|Miami (Ohio)
|13
|819
|4534
|348.8
|Virginia Tech
|12
|766
|4185
|348.8
|California
|12
|824
|4168
|347.3
|Louisiana-Lafayette
|12
|781
|4148
|345.7
|Michigan St.
|12
|768
|4146
|345.5
|Temple
|12
|750
|4138
|344.8
|Purdue
|12
|781
|4113
|342.8
|San Diego St.
|12
|759
|4101
|341.8
|Florida
|12
|758
|4096
|341.3
|Kentucky
|12
|800
|4093
|341.1
|Syracuse
|12
|846
|4085
|340.4
|W. Michigan
|13
|866
|4375
|336.5
|South Carolina
|12
|753
|4036
|336.3
|Cent. Michigan
|12
|740
|4028
|335.7
|Army
|11
|766
|3687
|335.2
|LSU
|12
|771
|3992
|332.7
|UTEP
|12
|788
|3982
|331.8
|Colorado
|12
|788
|3941
|328.4
|New Mexico St.
|12
|829
|3933
|327.8
|Colorado St.
|12
|757
|3890
|324.2
|Coastal Carolina
|12
|798
|3864
|322.0
|Louisiana-Monroe
|12
|733
|3854
|321.2
|UCLA
|12
|737
|3838
|319.8
|Sam Houston St.
|12
|760
|3792
|316.0
|Washington St.
|12
|761
|3783
|315.2
|Iowa
|12
|731
|3782
|315.2
|Wyoming
|12
|775
|3772
|314.3
|Troy
|13
|864
|4084
|314.2
|Rice
|12
|806
|3735
|311.2
|Bowling Green
|12
|758
|3681
|306.8
|Stanford
|12
|783
|3668
|305.7
|Nevada
|12
|725
|3631
|302.6
|Minnesota
|12
|715
|3559
|296.6
|Kent St.
|12
|692
|3532
|294.3
|Oklahoma St.
|12
|770
|3509
|292.4
|North Carolina
|12
|701
|3468
|289.0
|N. Illinois
|12
|745
|3431
|285.9
|Charlotte
|12
|744
|3429
|285.8
|Ball St.
|12
|730
|3260
|271.7
|Wisconsin
|12
|695
|3037
|253.1
|Umass
|12
|767
|2970
|247.5
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.