NCAA FBS Team Total Offense

The Associated Press

December 9, 2025, 11:13 AM

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg
North Texas 13 894 6556 504.3
South Florida 12 836 6020 501.7
Mississippi 12 898 5977 498.1
Tennessee 12 878 5784 482.0
Texas Tech 13 976 6244 480.3
Utah 12 872 5743 478.6
Texas State 12 854 5709 475.8
Indiana 13 867 6146 472.8
Florida St. 12 845 5665 472.1
Southern Cal 12 785 5659 471.6
Vanderbilt 12 746 5622 468.5
Georgia Tech 12 789 5595 466.2
East Carolina 12 940 5588 465.7
Oregon 12 788 5582 465.2
Old Dominion 12 806 5540 461.7
Uconn 12 812 5514 459.5
UNLV 13 862 5968 459.1
Notre Dame 12 752 5502 458.5
Arkansas 12 786 5458 454.8
Texas A&M 12 831 5453 454.4
Baylor 12 921 5413 451.1
James Madison 13 911 5828 448.3
FAU 12 938 5336 444.7
Navy 11 695 4782 434.7
Boise St. 13 956 5625 432.7
Ohio St. 13 824 5584 429.5
Missouri 12 865 5152 429.3
Virginia 13 961 5542 426.3
Miami 12 809 5111 425.9
TCU 12 825 5104 425.3
Toledo 12 803 5069 422.4
Utah St. 12 799 5069 422.4
Cincinnati 12 709 5056 421.3
Memphis 12 814 5048 420.7
Jacksonville St. 13 913 5449 419.2
SMU 12 797 5028 419.0
Delaware 12 890 5017 418.1
Ohio 12 812 4996 416.3
Duke 13 874 5390 414.6
Washington 12 774 4974 414.5
UTSA 12 821 4963 413.6
Tulane 13 869 5339 410.7
FIU 12 836 4906 408.8
Rutgers 12 845 4885 407.1
Georgia 13 927 5290 406.9
Air Force 12 818 4879 406.6
W. Kentucky 12 836 4865 405.4
Clemson 12 820 4863 405.2
Marshall 12 836 4859 404.9
Arizona 12 831 4858 404.8
Kennesaw St. 13 896 5256 404.3
UAB 12 833 4851 404.2
Southern Miss. 12 840 4844 403.7
San Jose St. 12 807 4823 401.9
Georgia Southern 12 830 4811 400.9
Arizona St. 12 853 4806 400.5
Michigan 12 761 4787 398.9
Mississippi St. 12 869 4781 398.4
Tulsa 12 898 4775 397.9
BYU 13 871 5168 397.5
NC State 12 780 4762 396.8
Iowa St. 12 824 4751 395.9
Hawaii 12 841 4724 393.7
Pittsburgh 12 816 4706 392.2
Missouri St. 12 780 4702 391.8
Houston 12 843 4691 390.9
Kansas 12 775 4686 390.5
Liberty 12 824 4674 389.5
Alabama 13 885 5062 389.4
Wake Forest 12 792 4669 389.1
Louisville 12 779 4666 388.8
Arkansas St. 12 901 4616 384.7
Appalachian St. 12 859 4606 383.8
Boston College 12 831 4601 383.4
Texas 12 781 4594 382.8
South Alabama 12 841 4587 382.2
UCF 12 791 4545 378.8
E. Michigan 12 794 4527 377.2
Georgia St. 12 841 4514 376.2
Auburn 12 816 4487 373.9
Nebraska 12 764 4474 372.8
Middle Tennessee 12 816 4459 371.6
Illinois 12 757 4443 370.2
Kansas St. 12 747 4441 370.1
New Mexico 12 752 4435 369.6
Louisiana Tech 12 785 4373 364.4
Buffalo 12 825 4349 362.4
Maryland 12 796 4320 360.0
Penn St. 12 738 4309 359.1
Akron 12 838 4257 354.8
Oklahoma 12 791 4244 353.7
Fresno St. 12 790 4204 350.3
Oregon St. 12 839 4197 349.8
West Virginia 12 850 4193 349.4
Northwestern 12 769 4186 348.8
Miami (Ohio) 13 819 4534 348.8
Virginia Tech 12 766 4185 348.8
California 12 824 4168 347.3
Louisiana-Lafayette 12 781 4148 345.7
Michigan St. 12 768 4146 345.5
Temple 12 750 4138 344.8
Purdue 12 781 4113 342.8
San Diego St. 12 759 4101 341.8
Florida 12 758 4096 341.3
Kentucky 12 800 4093 341.1
Syracuse 12 846 4085 340.4
W. Michigan 13 866 4375 336.5
South Carolina 12 753 4036 336.3
Cent. Michigan 12 740 4028 335.7
Army 11 766 3687 335.2
LSU 12 771 3992 332.7
UTEP 12 788 3982 331.8
Colorado 12 788 3941 328.4
New Mexico St. 12 829 3933 327.8
Colorado St. 12 757 3890 324.2
Coastal Carolina 12 798 3864 322.0
Louisiana-Monroe 12 733 3854 321.2
UCLA 12 737 3838 319.8
Sam Houston St. 12 760 3792 316.0
Washington St. 12 761 3783 315.2
Iowa 12 731 3782 315.2
Wyoming 12 775 3772 314.3
Troy 13 864 4084 314.2
Rice 12 806 3735 311.2
Bowling Green 12 758 3681 306.8
Stanford 12 783 3668 305.7
Nevada 12 725 3631 302.6
Minnesota 12 715 3559 296.6
Kent St. 12 692 3532 294.3
Oklahoma St. 12 770 3509 292.4
North Carolina 12 701 3468 289.0
N. Illinois 12 745 3431 285.9
Charlotte 12 744 3429 285.8
Ball St. 12 730 3260 271.7
Wisconsin 12 695 3037 253.1
Umass 12 767 2970 247.5

