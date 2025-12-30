Live Radio
NCAA FBS Team Total Defense

The Associated Press

December 30, 2025, 11:15 AM

Total Defense

G Plays Yds Yds Pg
Ohio St. 13 704 2776 213.5
Texas Tech 13 836 3307 254.4
Toledo 13 820 3317 255.2
Indiana 13 731 3343 257.2
James Madison 14 847 3733 266.6
Iowa 12 718 3247 270.6
Oregon 13 810 3528 271.4
Oklahoma 13 827 3543 272.5
Missouri 13 797 3605 277.3
Miami 13 814 3659 281.5
Georgia 13 774 3699 284.5
Fresno St. 13 790 3714 285.7
Alabama 14 839 4045 288.9
San Diego St. 13 875 3823 294.1
Washington St. 13 781 3894 299.5
Arizona 12 794 3619 301.6
Louisville 13 836 3940 303.1
W. Michigan 14 859 4277 305.5
Texas A&M 13 787 3996 307.4
Virginia 14 877 4341 310.1
Washington 13 846 4048 311.4
Michigan 12 786 3747 312.2
Nebraska 12 711 3748 312.3
Notre Dame 12 815 3752 312.7
Wake Forest 12 855 3863 321.9
Wisconsin 12 716 3882 323.5
Penn St. 13 823 4248 326.8
LSU 13 847 4273 328.7
Florida St. 12 787 3946 328.8
Auburn 12 798 3950 329.2
Northwestern 13 759 4288 329.8
Pittsburgh 13 885 4295 330.4
Minnesota 13 793 4311 331.6
Old Dominion 13 905 4325 332.7
BYU 14 912 4670 333.6
Miami (Ohio) 14 940 4676 334.0
Texas 12 814 4028 335.7
UCF 12 795 4029 335.8
North Carolina 12 818 4043 336.9
Boise St. 14 872 4717 336.9
Mississippi 13 839 4418 339.8
New Mexico 13 846 4445 341.9
Arizona St. 12 819 4108 342.3
Bowling Green 12 732 4121 343.4
Army 13 802 4466 343.5
Buffalo 12 844 4123 343.6
Wyoming 12 789 4131 344.2
Houston 13 855 4522 347.8
Southern Cal 12 751 4185 348.8
Illinois 12 791 4208 350.7
East Carolina 13 889 4563 351.0
Ohio 13 789 4577 352.1
South Carolina 12 806 4228 352.3
Cent. Michigan 13 855 4616 355.1
Vanderbilt 12 781 4269 355.8
Iowa St. 12 760 4278 356.5
Clemson 13 871 4642 357.1
N. Illinois 12 796 4287 357.2
Memphis 13 852 4670 359.2
Utah 12 808 4324 360.3
Hawaii 13 814 4700 361.5
California 13 851 4703 361.8
Nevada 12 785 4438 369.8
UTSA 13 852 4840 372.3
Troy 14 935 5217 372.6
Kentucky 12 798 4490 374.2
Louisiana Tech 12 826 4509 375.8
Liberty 12 806 4510 375.8
Florida 12 798 4522 376.8
TCU 12 828 4531 377.6
Virginia Tech 12 775 4537 378.1
Michigan St. 12 761 4544 378.7
Jacksonville St. 14 952 5303 378.8
Oregon St. 12 758 4558 379.8
South Alabama 12 784 4565 380.4
North Texas 14 996 5347 381.9
Navy 12 766 4588 382.3
Missouri St. 13 842 4976 382.8
Louisiana-Monroe 12 809 4608 384.0
Tulane 14 958 5379 384.2
Akron 12 790 4620 385.0
Kansas St. 12 875 4634 386.2
UCLA 12 766 4644 387.0
Kansas 12 793 4646 387.2
South Florida 13 979 5051 388.5
SMU 12 899 4687 390.6
UTEP 12 876 4696 391.3
Baylor 12 827 4705 392.1
Tennessee 12 856 4746 395.5
Tulsa 12 857 4760 396.7
Temple 12 782 4762 396.8
Texas State 12 842 4782 398.5
Georgia Tech 13 874 5189 399.2
Middle Tennessee 12 814 4792 399.3
W. Kentucky 13 932 5208 400.6
Rice 12 766 4813 401.1
New Mexico St. 12 859 4822 401.8
Maryland 12 862 4825 402.1
San Jose St. 12 814 4834 402.8
Cincinnati 12 860 4841 403.4
Southern Miss. 13 972 5249 403.8
Kennesaw St. 14 977 5665 404.6
Delaware 13 883 5269 405.3
Ball St. 12 807 4868 405.7
Mississippi St. 12 825 4870 405.8
Stanford 12 826 4898 408.2
West Virginia 12 869 4910 409.2
Duke 13 870 5320 409.2
Marshall 12 827 4927 410.6
Louisiana-Lafayette 13 895 5339 410.7
FIU 13 904 5350 411.5
NC State 13 888 5355 411.9
Arkansas St. 13 887 5373 413.3
Appalachian St. 13 938 5398 415.2
E. Michigan 12 800 4995 416.2
Uconn 13 940 5434 418.0
Oklahoma St. 12 797 5018 418.2
UNLV 14 920 5868 419.1
Air Force 12 703 5078 423.2
UAB 12 781 5080 423.3
Purdue 12 773 5082 423.5
Arkansas 12 814 5102 425.2
Colorado 12 832 5108 425.7
Colorado St. 12 816 5112 426.0
Kent St. 12 883 5123 426.9
Syracuse 12 789 5131 427.6
Rutgers 12 683 5194 432.8
Boston College 12 797 5199 433.2
Umass 12 824 5225 435.4
FAU 12 878 5238 436.5
Utah St. 13 967 5721 440.1
Georgia St. 12 838 5387 448.9
Coastal Carolina 12 878 5475 456.2
Georgia Southern 13 915 5961 458.5
Charlotte 12 886 5663 471.9
Sam Houston St. 12 832 5802 483.5

