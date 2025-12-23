NCAA FBS Team Total Defense

Total Defense
|G
|Plays
|Yds
|Yds Pg
|Ohio St.
|13
|704
|2776
|213.5
|Toledo
|12
|760
|2984
|248.7
|Texas Tech
|13
|836
|3307
|254.4
|Indiana
|13
|731
|3343
|257.2
|James Madison
|14
|847
|3733
|266.6
|San Diego St.
|12
|777
|3205
|267.1
|Iowa
|12
|718
|3247
|270.6
|Oregon
|13
|810
|3528
|271.4
|Oklahoma
|13
|827
|3543
|272.5
|Missouri
|12
|718
|3297
|274.8
|Miami
|13
|814
|3659
|281.5
|Georgia
|13
|774
|3699
|284.5
|Alabama
|14
|839
|4045
|288.9
|Fresno St.
|12
|743
|3522
|293.5
|Washington St.
|13
|781
|3894
|299.5
|Louisville
|12
|768
|3604
|300.3
|Arizona
|12
|794
|3619
|301.6
|W. Michigan
|14
|859
|4277
|305.5
|Texas A&M
|13
|787
|3996
|307.4
|Washington
|13
|846
|4048
|311.4
|Michigan
|12
|786
|3747
|312.2
|Nebraska
|12
|711
|3748
|312.3
|Notre Dame
|12
|815
|3752
|312.7
|Virginia
|13
|822
|4081
|313.9
|LSU
|12
|765
|3836
|319.7
|Wake Forest
|12
|855
|3863
|321.9
|Wisconsin
|12
|716
|3882
|323.5
|BYU
|13
|844
|4269
|328.4
|Florida St.
|12
|787
|3946
|328.8
|Auburn
|12
|798
|3950
|329.2
|Miami (Ohio)
|13
|868
|4285
|329.6
|Old Dominion
|13
|905
|4310
|331.5
|Penn St.
|12
|758
|4012
|334.3
|Northwestern
|12
|699
|4019
|334.9
|Texas
|12
|814
|4028
|335.7
|UCF
|12
|795
|4029
|335.8
|North Carolina
|12
|818
|4043
|336.9
|Boise St.
|14
|872
|4717
|336.9
|Pittsburgh
|12
|826
|4046
|337.2
|Mississippi
|13
|839
|4418
|339.8
|Minnesota
|12
|727
|4107
|342.2
|Arizona St.
|12
|819
|4108
|342.3
|Bowling Green
|12
|732
|4121
|343.4
|Buffalo
|12
|844
|4123
|343.6
|Wyoming
|12
|789
|4131
|344.2
|Houston
|12
|805
|4178
|348.2
|Southern Cal
|12
|751
|4185
|348.8
|East Carolina
|12
|809
|4187
|348.9
|New Mexico
|12
|786
|4193
|349.4
|Army
|12
|755
|4199
|349.9
|Illinois
|12
|791
|4206
|350.5
|Hawaii
|12
|746
|4212
|351.0
|South Carolina
|12
|806
|4228
|352.3
|Clemson
|12
|795
|4245
|353.8
|Vanderbilt
|12
|781
|4269
|355.8
|Iowa St.
|12
|760
|4278
|356.5
|N. Illinois
|12
|796
|4287
|357.2
|Ohio
|12
|730
|4296
|358.0
|Cent. Michigan
|12
|794
|4303
|358.6
|California
|12
|778
|4308
|359.0
|Memphis
|13
|852
|4670
|359.2
|Utah
|12
|808
|4324
|360.3
|Nevada
|12
|785
|4438
|369.8
|North Texas
|13
|914
|4815
|370.4
|Troy
|14
|935
|5217
|372.6
|Kentucky
|12
|798
|4490
|374.2
|Louisiana Tech
|12
|826
|4516
|376.3
|Liberty
|12
|806
|4521
|376.8
|Florida
|12
|798
|4522
|376.8
|TCU
|12
|828
|4531
|377.6
|Virginia Tech
|12
|775
|4537
|378.1
|Michigan St.
|12
|761
|4544
|378.7
|Jacksonville St.
|14
|952
|5303
|378.8
|Oregon St.
|12
|758
|4558
|379.8
|South Alabama
|12
|784
|4565
|380.4
|UTSA
|12
|774
|4585
|382.1
|Navy
|12
|766
|4588
|382.3
|Missouri St.
|13
|842
|4976
|382.8
|Louisiana-Monroe
|12
|809
|4608
|384.0
|Tulane
|14
|958
|5379
|384.2
|Akron
|12
|790
|4620
|385.0
|Kansas St.
|12
|875
|4634
|386.2
|UCLA
|12
|766
|4644
|387.0
|Kansas
|12
|793
|4646
|387.2
|South Florida
|13
|979
|5051
|388.5
|SMU
|12
|899
|4687
|390.6
|UTEP
|12
|877
|4696
|391.3
|Baylor
|12
|827
|4705
|392.1
|Tennessee
|12
|856
|4746
|395.5
|Tulsa
|12
|857
|4760
|396.7
|Temple
|12
|782
|4762
|396.8
|Georgia Tech
|12
|811
|4764
|397.0
|Texas State
|12
|842
|4782
|398.5
|Middle Tennessee
|12
|814
|4792
|399.3
|Rice
|12
|766
|4813
|401.1
|New Mexico St.
|12
|859
|4822
|401.8
|Maryland
|12
|862
|4825
|402.1
|Southern Miss.
|12
|899
|4827
|402.2
|W. Kentucky
|12
|848
|4831
|402.6
|San Jose St.
|12
|814
|4834
|402.8
|Cincinnati
|12
|860
|4841
|403.4
|Kennesaw St.
|14
|977
|5665
|404.6
|Delaware
|13
|884
|5269
|405.3
|Ball St.
|12
|807
|4868
|405.7
|FIU
|12
|833
|4869
|405.8
|Mississippi St.
|12
|825
|4870
|405.8
|Stanford
|12
|826
|4898
|408.2
|West Virginia
|12
|869
|4910
|409.2
|Duke
|13
|870
|5320
|409.2
|Marshall
|12
|827
|4927
|410.6
|Louisiana-Lafayette
|13
|895
|5339
|410.7
|NC State
|13
|888
|5355
|411.9
|Uconn
|12
|875
|4958
|413.2
|Arkansas St.
|13
|887
|5373
|413.3
|Appalachian St.
|12
|873
|4985
|415.4
|E. Michigan
|12
|800
|4995
|416.2
|Oklahoma St.
|12
|797
|5018
|418.2
|Air Force
|12
|703
|5078
|423.2
|UAB
|12
|781
|5080
|423.3
|Purdue
|12
|773
|5082
|423.5
|UNLV
|13
|862
|5518
|424.5
|Arkansas
|12
|814
|5102
|425.2
|Colorado
|12
|832
|5108
|425.7
|Colorado St.
|12
|816
|5112
|426.0
|Kent St.
|12
|883
|5123
|426.9
|Syracuse
|12
|789
|5131
|427.6
|Rutgers
|12
|683
|5194
|432.8
|Boston College
|12
|797
|5199
|433.2
|Umass
|12
|824
|5225
|435.4
|FAU
|12
|878
|5238
|436.5
|Utah St.
|13
|967
|5721
|440.1
|Georgia St.
|12
|838
|5386
|448.8
|Coastal Carolina
|12
|878
|5480
|456.7
|Georgia Southern
|12
|853
|5582
|465.2
|Charlotte
|12
|886
|5663
|471.9
|Sam Houston St.
|12
|832
|5801
|483.4
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.