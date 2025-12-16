Live Radio
NCAA FBS Team Total Defense

The Associated Press

December 16, 2025, 11:12 AM

Total Defense

G Plays Yds Yds Pg
Ohio St. 13 704 2776 213.5
James Madison 13 794 3219 247.6
Toledo 12 760 2984 248.7
Oregon 12 726 3019 251.6
Texas Tech 13 836 3307 254.4
Indiana 13 731 3343 257.2
San Diego St. 12 777 3205 267.1
Iowa 12 718 3247 270.6
Oklahoma 12 773 3283 273.6
Missouri 12 718 3297 274.8
Miami 12 739 3333 277.8
Alabama 13 764 3683 283.3
Georgia 13 774 3699 284.5
Fresno St. 12 743 3522 293.5
W. Michigan 13 789 3899 299.9
Louisville 12 768 3604 300.3
Arizona 12 794 3619 301.6
Washington St. 12 728 3640 303.3
Texas A&M 12 738 3718 309.8
Washington 13 846 4047 311.3
Michigan 12 786 3747 312.2
Nebraska 12 711 3748 312.3
Notre Dame 12 815 3752 312.7
Virginia 13 822 4081 313.9
LSU 12 765 3836 319.7
Wake Forest 12 855 3863 321.9
Wisconsin 12 716 3882 323.5
BYU 13 844 4269 328.4
Florida St. 12 787 3946 328.8
Auburn 12 798 3950 329.2
Miami (Ohio) 13 868 4285 329.6
Old Dominion 12 830 3977 331.4
Mississippi 12 768 3997 333.1
Penn St. 12 758 4012 334.3
Northwestern 12 699 4018 334.8
Texas 12 814 4028 335.7
UCF 12 795 4029 335.8
North Carolina 12 818 4043 336.9
Boise St. 14 872 4717 336.9
Pittsburgh 12 826 4046 337.2
Minnesota 12 727 4107 342.2
Arizona St. 12 819 4108 342.3
Bowling Green 12 732 4121 343.4
Buffalo 12 844 4123 343.6
Wyoming 12 789 4131 344.2
Houston 12 805 4178 348.2
Southern Cal 12 751 4185 348.8
East Carolina 12 809 4187 348.9
New Mexico 12 786 4193 349.4
Army 12 755 4199 349.9
Illinois 12 791 4206 350.5
Hawaii 12 746 4212 351.0
South Carolina 12 806 4228 352.3
Clemson 12 795 4245 353.8
Vanderbilt 12 781 4269 355.8
Iowa St. 12 760 4278 356.5
N. Illinois 12 796 4287 357.2
Ohio 12 730 4296 358.0
Cent. Michigan 12 794 4303 358.6
California 12 778 4308 359.0
Utah 12 808 4324 360.3
Memphis 12 793 4333 361.1
Nevada 12 785 4438 369.8
North Texas 13 914 4815 370.4
Kentucky 12 798 4490 374.2
Tulane 13 890 4882 375.5
Louisiana Tech 12 826 4516 376.3
Liberty 12 806 4521 376.8
Florida 12 798 4522 376.8
TCU 12 828 4531 377.6
Virginia Tech 12 775 4537 378.1
Michigan St. 12 761 4544 378.7
South Alabama 12 785 4551 379.2
Oregon St. 12 758 4558 379.8
Troy 13 870 4944 380.3
UTSA 12 774 4585 382.1
Navy 12 766 4588 382.3
Louisiana-Monroe 12 809 4608 384.0
Missouri St. 12 786 4617 384.8
Akron 12 790 4620 385.0
Kansas St. 12 875 4634 386.2
UCLA 12 766 4644 387.0
Kansas 12 793 4646 387.2
South Florida 12 898 4669 389.1
SMU 12 899 4687 390.6
Jacksonville St. 13 890 5086 391.2
UTEP 12 877 4696 391.3
Baylor 12 827 4705 392.1
Tennessee 12 856 4746 395.5
Tulsa 12 857 4760 396.7
Temple 12 782 4762 396.8
Georgia Tech 12 811 4764 397.0
Texas State 12 842 4784 398.7
Middle Tennessee 12 814 4792 399.3
Rice 12 766 4813 401.1
New Mexico St. 12 859 4822 401.8
Maryland 12 862 4825 402.1
Southern Miss. 12 899 4827 402.2
W. Kentucky 12 848 4831 402.6
San Jose St. 12 814 4834 402.8
Kennesaw St. 13 915 5242 403.2
Cincinnati 12 860 4841 403.4
Ball St. 12 807 4868 405.7
FIU 12 833 4869 405.8
Mississippi St. 12 825 4870 405.8
Stanford 12 826 4898 408.2
West Virginia 12 869 4910 409.2
Duke 13 870 5320 409.2
Marshall 12 827 4927 410.6
Delaware 12 807 4934 411.2
Uconn 12 875 4958 413.2
Appalachian St. 12 873 4985 415.4
Arkansas St. 12 815 4992 416.0
E. Michigan 12 800 4995 416.2
Louisiana-Lafayette 12 835 5005 417.1
Oklahoma St. 12 797 5018 418.2
NC State 12 818 5052 421.0
Air Force 12 703 5078 423.2
UAB 12 781 5080 423.3
Purdue 12 773 5082 423.5
Utah St. 12 879 5093 424.4
UNLV 13 862 5518 424.5
Arkansas 12 814 5102 425.2
Colorado 12 832 5108 425.7
Colorado St. 12 816 5112 426.0
Kent St. 12 883 5123 426.9
Syracuse 12 789 5130 427.5
Rutgers 12 683 5194 432.8
Boston College 12 797 5199 433.2
Umass 12 824 5225 435.4
FAU 12 878 5238 436.5
Georgia St. 12 838 5386 448.8
Coastal Carolina 12 878 5480 456.7
Georgia Southern 12 853 5582 465.2
Charlotte 12 886 5663 471.9
Sam Houston St. 12 832 5801 483.4

