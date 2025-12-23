Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Team Team…

NCAA FBS Team Team Passing Defense Efficiency

The Associated Press

December 23, 2025, 11:12 AM

Team Passing Efficiency Defense

G Att Cp DInt Yds Tds Pts
Arizona 12 353 187 19 1871 9 95.15
Toledo 12 328 160 13 1878 8 97.00
San Diego St. 12 368 196 13 1884 11 99.06
Utah 12 357 175 14 2130 11 101.46
Oregon 13 372 191 13 2055 14 103.18
Texas Tech 13 449 259 16 2417 11 103.86
Iowa 12 334 190 11 1898 7 104.95
Ohio St. 13 316 189 8 1678 6 105.62
Fresno St. 12 347 192 19 1926 18 108.12
Notre Dame 12 413 230 21 2561 14 108.80
James Madison 14 421 214 14 2542 18 109.01
Indiana 13 382 235 17 2334 7 109.99
LSU 12 377 219 17 2430 10 111.97
Nebraska 12 283 164 6 1693 7 112.12
Miami 13 420 251 14 2528 11 112.30
Wake Forest 12 430 254 4 2396 11 112.46
Boise St. 14 399 217 14 2458 17 113.18
Louisiana Tech 12 435 241 20 2812 17 113.40
W. Kentucky 12 418 233 8 2655 11 113.95
North Texas 13 352 200 13 2121 15 114.11
Louisville 12 381 225 14 2287 14 114.25
Wyoming 12 346 192 10 2106 15 115.15
W. Michigan 14 390 216 12 2519 14 115.33
Oklahoma 13 407 240 9 2538 11 115.85
BYU 13 412 238 16 2682 15 116.70
Missouri 12 341 190 7 2057 15 116.80
Old Dominion 13 409 247 15 2489 16 117.08
Washington 13 448 269 14 2747 17 117.82
Mississippi 13 388 218 8 2497 14 118.03
Miami (Ohio) 13 415 232 14 2586 21 118.20
Alabama 14 380 232 11 2357 13 118.65
California 12 371 225 8 2368 10 118.84
Kansas St. 12 391 222 13 2669 14 119.28
Georgia 13 413 249 9 2669 12 119.81
Texas A&M 13 381 214 3 2296 17 119.94
N. Illinois 12 317 188 9 2087 11 120.38
Cent. Michigan 12 375 218 12 2486 15 120.62
South Florida 13 479 295 14 3156 15 121.42
Buffalo 12 345 191 7 2237 17 122.03
Houston 12 377 227 12 2578 13 122.67
Virginia 13 389 233 13 2637 15 122.88
Southern Miss. 12 389 250 21 2713 13 123.08
South Carolina 12 373 225 12 2596 13 123.85
Michigan 12 392 250 13 2527 15 123.92
Iowa St. 12 387 237 11 2622 14 124.41
Clemson 12 449 271 9 3011 16 124.44
Arizona St. 12 408 248 7 2708 16 126.05
Liberty 12 351 203 7 2361 17 126.33
UCF 12 335 212 9 2221 13 126.41
Texas 12 422 268 13 2851 16 126.61
East Carolina 12 414 263 9 2744 15 126.81
Troy 14 390 235 10 2747 16 127.83
Hawaii 12 355 206 8 2616 14 128.43
North Carolina 12 385 245 6 2535 15 128.69
SMU 12 479 290 17 3416 23 129.19
Washington St. 13 352 224 6 2267 16 129.33
Baylor 12 345 214 9 2339 17 130.02
Utah St. 13 479 282 13 3365 26 130.37
Auburn 12 381 238 11 2758 15 130.49
Jacksonville St. 14 446 273 14 3283 19 130.82
Illinois 12 411 259 6 2718 19 130.90
FIU 12 427 260 12 2954 23 131.16
Memphis 13 392 238 12 2953 16 131.34
Northwestern 12 321 202 8 2338 12 131.46
Army 12 342 217 8 2391 15 131.97
Nevada 12 356 231 11 2643 12 132.19
Mississippi St. 12 363 219 12 2596 21 132.88
Uconn 12 384 250 11 2732 16 132.89
Penn St. 12 326 208 6 2202 16 133.06
Kennesaw St. 14 421 257 9 3081 19 133.14
Colorado 12 323 179 6 2438 18 133.50
Delaware 13 430 265 14 3193 21 133.61
Bowling Green 12 321 189 6 2420 15 133.89
Florida St. 12 326 203 12 2289 20 134.13
UTEP 12 381 235 5 2662 19 134.20
Maryland 12 383 242 19 2718 25 134.42
UNLV 13 429 255 13 3241 23 134.53
New Mexico St. 12 408 260 15 2842 25 135.10
Pittsburgh 12 414 263 15 2882 26 135.48
Appalachian St. 12 442 278 12 3312 21 136.09
Missouri St. 13 413 265 8 2983 19 136.14
Southern Cal 12 354 230 11 2440 21 136.23
E. Michigan 12 295 178 7 2210 16 136.42
South Alabama 12 340 207 6 2460 19 136.57
Georgia Southern 12 386 248 8 2934 15 136.78
Kentucky 12 358 221 12 2879 16 137.33
TCU 12 395 243 12 2913 24 137.44
Oregon St. 12 348 198 8 2669 22 137.59
Akron 12 355 214 11 2750 20 137.75
Florida 12 335 214 10 2675 13 137.79
NC State 13 470 295 9 3551 22 137.85
Tennessee 12 407 271 10 2986 18 137.89
Vanderbilt 12 436 289 7 3030 22 138.10
Georgia Tech 12 368 226 3 2728 18 138.19
Kent St. 12 389 232 6 2832 25 138.92
Coastal Carolina 12 396 250 11 2947 24 140.09
Kansas 12 355 227 4 2569 19 140.14
New Mexico 12 384 264 9 2832 17 140.62
Ohio 12 330 212 11 2521 19 140.75
Temple 12 309 189 7 2394 18 140.94
Tulane 14 478 323 15 3663 23 141.55
Tulsa 12 347 220 7 2571 21 141.57
Texas State 12 381 253 8 2741 22 141.69
Louisiana-Lafayette 13 379 252 9 2912 18 141.95
Ball St. 12 354 219 9 2722 23 142.81
Louisiana-Monroe 12 354 224 5 2667 21 143.31
Duke 13 425 284 13 3500 18 143.86
Cincinnati 12 374 251 2 2758 18 143.87
Minnesota 12 342 233 8 2649 16 143.95
Marshall 12 368 215 13 3140 24 144.55
FAU 12 370 238 3 2822 20 144.61
Colorado St. 12 325 205 8 2653 18 145.00
UTSA 12 345 215 9 2719 24 146.26
Stanford 12 445 294 3 3467 22 146.48
Virginia Tech 12 348 234 4 2698 18 147.14
Michigan St. 12 367 242 5 2776 23 147.43
UCLA 12 326 215 4 2359 23 147.56
Syracuse 12 391 259 5 3031 23 148.21
Navy 12 352 227 6 2893 20 148.87
Wisconsin 12 344 240 5 2619 19 149.04
Boston College 12 374 240 6 3068 23 150.16
San Jose St. 12 345 226 7 2943 18 150.32
Rice 12 349 213 3 2926 22 150.54
Arkansas St. 13 392 268 7 3184 21 150.70
West Virginia 12 390 253 11 3185 28 151.52
Arkansas 12 339 213 6 2871 22 151.85
Charlotte 12 402 274 7 3260 24 152.50
Middle Tennessee 12 374 241 10 3074 31 155.49
Purdue 12 312 202 4 2900 15 156.12
Georgia St. 12 340 219 3 2889 25 158.29
Rutgers 12 312 204 5 2675 23 158.53
Sam Houston St. 12 371 261 8 3311 20 158.79
Air Force 12 336 234 7 3176 17 161.57
Oklahoma St. 12 340 223 6 3029 28 164.07
Umass 12 297 200 4 2550 29 168.99
UAB 12 286 189 4 2787 27 176.30

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up