NCAA FBS Team Team Passing Defense Efficiency

Team Passing Efficiency Defense
|G
|Att
|Cp
|DInt
|Yds
|Tds
|Pts
|Arizona
|12
|353
|187
|19
|1871
|9
|95.15
|Toledo
|12
|328
|160
|13
|1878
|8
|97.00
|San Diego St.
|12
|368
|196
|13
|1884
|11
|99.06
|Oregon
|12
|323
|167
|13
|1732
|12
|100.96
|Utah
|12
|357
|175
|14
|2130
|11
|101.46
|Ohio St.
|12
|293
|174
|7
|1456
|5
|101.98
|James Madison
|12
|355
|179
|12
|2026
|14
|104.62
|Iowa
|12
|334
|190
|11
|1898
|7
|104.95
|Texas Tech
|12
|420
|242
|14
|2280
|11
|105.20
|Indiana
|12
|352
|213
|16
|2070
|6
|106.44
|Fresno St.
|12
|347
|192
|19
|1926
|18
|108.12
|Boise St.
|12
|333
|182
|14
|2005
|12
|108.71
|Notre Dame
|12
|413
|230
|21
|2561
|14
|108.80
|LSU
|12
|377
|219
|17
|2430
|10
|111.97
|Nebraska
|12
|283
|164
|6
|1693
|7
|112.12
|Wake Forest
|12
|430
|254
|4
|2396
|11
|112.46
|Alabama
|12
|312
|186
|10
|1894
|8
|112.66
|Oklahoma
|12
|378
|222
|9
|2306
|9
|113.07
|Miami
|12
|380
|226
|12
|2291
|11
|113.35
|Louisiana Tech
|12
|435
|241
|20
|2812
|17
|113.40
|W. Kentucky
|12
|418
|233
|8
|2655
|11
|113.95
|North Texas
|12
|330
|187
|13
|1976
|15
|114.09
|Louisville
|12
|381
|225
|14
|2287
|14
|114.25
|BYU
|12
|379
|218
|16
|2467
|13
|115.07
|Wyoming
|12
|346
|192
|10
|2106
|15
|115.15
|Missouri
|12
|341
|190
|7
|2057
|15
|116.80
|Mississippi
|12
|351
|198
|7
|2191
|13
|117.08
|Old Dominion
|12
|369
|221
|11
|2208
|15
|117.61
|Miami (Ohio)
|12
|402
|224
|14
|2475
|21
|117.71
|California
|12
|371
|225
|8
|2365
|10
|118.78
|Kansas St.
|12
|391
|222
|13
|2669
|14
|119.28
|Texas A&M
|12
|360
|200
|3
|2193
|16
|119.73
|Virginia
|12
|364
|214
|12
|2441
|13
|120.31
|N. Illinois
|12
|317
|188
|9
|2087
|11
|120.38
|W. Michigan
|12
|316
|184
|10
|2111
|12
|120.55
|Cent. Michigan
|12
|375
|218
|12
|2486
|15
|120.62
|Washington
|12
|405
|247
|9
|2494
|16
|121.31
|Buffalo
|12
|345
|191
|7
|2237
|17
|122.03
|Georgia
|12
|374
|230
|8
|2457
|11
|122.11
|Houston
|12
|377
|227
|12
|2578
|13
|122.67
|Southern Miss.
|12
|389
|250
|21
|2713
|13
|123.08
|South Florida
|12
|453
|284
|14
|3029
|15
|123.61
|South Carolina
|12
|373
|225
|12
|2596
|13
|123.85
|Michigan
|12
|392
|250
|13
|2527
|15
|123.92
|Iowa St.
|12
|387
|237
|11
|2622
|14
|124.41
|Clemson
|12
|449
|271
|9
|3011
|16
|124.44
|Arizona St.
|12
|408
|248
|7
|2708
|16
|126.05
|Liberty
|12
|351
|203
|7
|2361
|17
|126.33
|UCF
|12
|335
|212
|9
|2221
|13
|126.41
|Texas
|12
|422
|268
|13
|2851
|16
|126.61
|East Carolina
|12
|414
|263
|9
|2744
|15
|126.81
|Hawaii
|12
|355
|206
|8
|2616
|14
|128.43
|North Carolina
|12
|385
|245
|6
|2535
|15
|128.69
|SMU
|12
|479
|290
|17
|3416
|23
|129.19
|Washington St.
|12
|325
|210
|5
|2073
|14
|129.33
|Utah St.
|12
|432
|254
|10
|2992
|23
|129.91
|Memphis
|12
|366
|224
|12
|2732
|14
|129.97
|Baylor
|12
|345
|214
|9
|2339
|17
|130.02
|Auburn
|12
|381
|238
|11
|2758
|15
|130.49
|Troy
|12
|343
|211
|9
|2485
|14
|130.59
|Illinois
|12
|411
|259
|6
|2718
|19
|130.90
|FIU
|12
|427
|260
|12
|2954
|23
|131.16
|Northwestern
|12
|321
|202
|8
|2338
|12
|131.46
|UNLV
|12
|398
|238
|13
|2952
|20
|132.15
|Nevada
|12
|356
|231
|11
|2643
|12
|132.19
|Mississippi St.
|12
|363
|219
|12
|2596
|21
|132.88
|Uconn
|12
|384
|250
|11
|2732
|16
|132.89
|Army
|11
|328
|210
|7
|2309
|14
|132.97
|Penn St.
|12
|326
|208
|6
|2202
|16
|133.06
|Jacksonville St.
|12
|384
|232
|12
|2908
|18
|133.25
|Colorado
|12
|323
|179
|6
|2438
|18
|133.50
|Missouri St.
|12
|382
|248
|8
|2695
|16
|133.82
|Bowling Green
|12
|321
|189
|6
|2420
|15
|133.89
|Florida St.
|12
|326
|203
|12
|2289
|20
|134.13
|UTEP
|12
|381
|235
|5
|2662
|19
|134.20
|Maryland
|12
|383
|242
|19
|2718
|25
|134.42
|New Mexico St.
|12
|408
|260
|15
|2842
|25
|135.10
|Pittsburgh
|12
|414
|263
|15
|2882
|26
|135.48
|Kennesaw St.
|12
|380
|233
|7
|2865
|17
|135.73
|Delaware
|12
|392
|244
|13
|2962
|20
|135.92
|Appalachian St.
|12
|442
|278
|12
|3312
|21
|136.09
|Southern Cal
|12
|354
|230
|11
|2440
|21
|136.23
|E. Michigan
|12
|295
|178
|7
|2210
|16
|136.42
|South Alabama
|12
|340
|207
|6
|2459
|19
|136.55
|Georgia Southern
|12
|386
|248
|8
|2934
|15
|136.78
|Kentucky
|12
|358
|221
|12
|2879
|16
|137.33
|TCU
|12
|395
|243
|12
|2913
|24
|137.44
|Oregon St.
|12
|348
|198
|8
|2669
|22
|137.59
|Akron
|12
|355
|214
|11
|2750
|20
|137.75
|Florida
|12
|335
|214
|10
|2675
|13
|137.79
|Tennessee
|12
|407
|271
|10
|2986
|18
|137.89
|Vanderbilt
|12
|436
|289
|7
|3030
|22
|138.10
|Georgia Tech
|12
|368
|226
|3
|2728
|18
|138.19
|Kent St.
|12
|389
|232
|6
|2832
|25
|138.92
|Tulane
|12
|410
|275
|12
|3023
|20
|139.25
|Coastal Carolina
|12
|396
|249
|11
|2934
|24
|139.56
|Kansas
|12
|355
|227
|4
|2569
|19
|140.14
|New Mexico
|12
|384
|264
|9
|2832
|17
|140.62
|NC State
|12
|436
|275
|8
|3397
|21
|140.74
|Ohio
|12
|330
|212
|11
|2521
|19
|140.75
|Temple
|12
|309
|189
|7
|2394
|18
|140.94
|Tulsa
|12
|347
|220
|7
|2571
|21
|141.57
|Texas State
|12
|381
|253
|8
|2740
|22
|141.67
|Ball St.
|12
|354
|219
|9
|2722
|23
|142.81
|Louisiana-Monroe
|12
|354
|224
|5
|2667
|21
|143.31
|Louisiana-Lafayette
|12
|349
|233
|9
|2736
|17
|143.53
|Cincinnati
|12
|374
|251
|2
|2758
|18
|143.87
|Minnesota
|12
|342
|233
|8
|2649
|16
|143.95
|Marshall
|12
|368
|215
|13
|3140
|24
|144.55
|FAU
|12
|370
|238
|3
|2822
|20
|144.61
|Colorado St.
|12
|325
|205
|8
|2653
|18
|145.00
|UTSA
|12
|345
|215
|9
|2719
|24
|146.26
|Stanford
|12
|445
|294
|3
|3467
|22
|146.48
|Arkansas St.
|12
|357
|243
|7
|2835
|17
|146.57
|Virginia Tech
|12
|348
|234
|4
|2698
|18
|147.14
|Michigan St.
|12
|367
|242
|5
|2776
|23
|147.43
|UCLA
|12
|326
|215
|4
|2359
|23
|147.56
|Duke
|12
|384
|262
|11
|3279
|16
|147.98
|Syracuse
|12
|391
|259
|5
|3034
|23
|148.28
|Wisconsin
|12
|344
|240
|5
|2619
|19
|149.04
|Boston College
|12
|374
|240
|6
|3068
|23
|150.16
|San Jose St.
|12
|345
|226
|7
|2943
|18
|150.32
|Navy
|11
|342
|222
|5
|2811
|20
|150.33
|Rice
|12
|349
|213
|3
|2926
|22
|150.54
|West Virginia
|12
|390
|253
|11
|3185
|28
|151.52
|Arkansas
|12
|339
|213
|6
|2871
|22
|151.85
|Charlotte
|12
|402
|274
|7
|3260
|24
|152.50
|Middle Tennessee
|12
|374
|241
|10
|3074
|31
|155.49
|Purdue
|12
|312
|202
|4
|2900
|15
|156.12
|Georgia St.
|12
|340
|219
|3
|2889
|25
|158.29
|Rutgers
|12
|312
|204
|5
|2675
|23
|158.53
|Sam Houston St.
|12
|371
|261
|8
|3311
|20
|158.79
|Air Force
|12
|336
|234
|7
|3176
|17
|161.57
|Oklahoma St.
|12
|340
|223
|6
|3029
|28
|164.07
|Umass
|12
|297
|200
|4
|2550
|29
|168.99
|UAB
|12
|286
|189
|4
|2787
|27
|176.30
