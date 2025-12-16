Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Team Scoring Offense

NCAA FBS Team Scoring Offense

The Associated Press

December 16, 2025, 11:13 AM

Scoring Offense

G FG Pts Avg
North Texas 13 12 582 44.8
South Florida 12 17 516 43.0
Texas Tech 13 28 552 42.5
Notre Dame 12 5 504 42.0
Indiana 13 16 545 41.9
Utah 12 10 493 41.1
Tennessee 12 14 489 40.8
Vanderbilt 12 11 473 39.4
Oregon 12 15 458 38.2
James Madison 13 12 485 37.3
Mississippi 12 22 447 37.2
Uconn 12 22 443 36.9
Southern Cal 12 17 438 36.5
Texas A&M 12 15 436 36.3
Texas State 12 19 433 36.1
UNLV 13 14 467 35.9
Pittsburgh 12 20 421 35.1
Ohio St. 13 16 454 34.9
Memphis 12 15 415 34.6
Miami 12 15 409 34.1
Washington 13 10 443 34.1
Duke 13 14 442 34.0
UTSA 12 15 405 33.8
East Carolina 12 13 402 33.5
Georgia Tech 12 25 397 33.1
Florida St. 12 12 396 33.0
Arkansas 12 14 395 32.9
SMU 12 14 395 32.9
Old Dominion 12 14 392 32.7
Arizona 12 19 391 32.6
Missouri 12 15 386 32.2
Virginia 13 22 418 32.2
BYU 13 22 415 31.9
Georgia 13 15 415 31.9
Cincinnati 12 13 381 31.8
Penn St. 12 15 381 31.8
Utah St. 12 13 381 31.8
Toledo 12 8 379 31.6
Alabama 13 13 406 31.2
Navy 12 10 374 31.2
Baylor 12 18 373 31.1
Marshall 12 21 369 30.8
TCU 12 11 369 30.8
Mississippi St. 12 13 366 30.5
Louisville 12 23 362 30.2
NC State 12 5 362 30.2
Boise St. 14 12 418 29.9
Air Force 12 10 358 29.8
Southern Miss. 12 11 358 29.8
Delaware 12 16 357 29.8
W. Kentucky 12 16 357 29.8
Texas 12 18 355 29.6
FAU 12 16 354 29.5
Kansas St. 12 13 353 29.4
Illinois 12 17 352 29.3
FIU 12 16 351 29.2
Nebraska 12 16 351 29.2
Tulane 13 24 378 29.1
Jacksonville St. 13 20 377 29.0
Iowa 12 20 347 28.9
Clemson 12 16 344 28.7
Ohio 12 6 344 28.7
Rutgers 12 13 344 28.7
Hawaii 12 25 342 28.5
Houston 12 20 340 28.3
Kennesaw St. 13 13 368 28.3
Kansas 12 14 337 28.1
New Mexico 12 15 335 27.9
Georgia Southern 12 14 334 27.8
Temple 12 11 334 27.8
Louisiana Tech 12 9 332 27.7
Michigan 12 15 331 27.6
Iowa St. 12 16 329 27.4
Louisiana-Lafayette 12 18 325 27.1
Wake Forest 12 18 322 26.8
Auburn 12 20 321 26.8
South Alabama 12 7 318 26.5
Fresno St. 12 17 317 26.4
Oklahoma 12 23 317 26.4
UAB 12 10 317 26.4
Liberty 12 16 307 25.6
Boston College 12 16 305 25.4
Missouri St. 12 14 305 25.4
Appalachian St. 12 20 304 25.3
Miami (Ohio) 13 19 326 25.1
California 12 13 298 24.8
Arizona St. 12 21 296 24.7
San Diego St. 12 19 296 24.7
Michigan St. 12 12 295 24.6
Arkansas St. 12 19 293 24.4
UCF 12 15 292 24.3
Troy 13 10 316 24.3
E. Michigan 12 17 289 24.1
Buffalo 12 14 288 24.0
Cent. Michigan 12 14 286 23.8
W. Michigan 13 14 307 23.6
Maryland 12 21 282 23.5
UTEP 12 9 280 23.3
Minnesota 12 14 279 23.2
Tulsa 12 17 278 23.2
Kentucky 12 13 276 23.0
Coastal Carolina 12 17 274 22.8
South Carolina 12 12 272 22.7
Northwestern 12 22 270 22.5
Army 12 15 269 22.4
Middle Tennessee 12 11 269 22.4
Akron 12 16 267 22.2
LSU 12 24 262 21.8
West Virginia 12 10 261 21.8
Florida 12 18 259 21.6
New Mexico St. 12 19 259 21.6
Washington St. 12 14 259 21.6
San Jose St. 12 12 257 21.4
Virginia Tech 12 15 257 21.4
Kent St. 12 8 255 21.2
Colorado 12 9 251 20.9
Bowling Green 12 19 246 20.5
Syracuse 12 12 242 20.2
Rice 12 10 238 19.8
Georgia St. 12 7 237 19.8
North Carolina 12 19 231 19.2
Stanford 12 16 226 18.8
Purdue 12 15 225 18.8
Colorado St. 12 5 222 18.5
Oregon St. 12 6 218 18.2
UCLA 12 16 218 18.2
Sam Houston St. 12 11 213 17.8
Nevada 12 19 211 17.6
N. Illinois 12 11 205 17.1
Louisiana-Monroe 12 2 199 16.6
Wyoming 12 6 192 16.0
Ball St. 12 9 190 15.8
Charlotte 12 9 172 14.3
Oklahoma St. 12 15 170 14.2
Wisconsin 12 7 154 12.8
Umass 12 10 133 11.1

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up