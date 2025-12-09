NCAA FBS Team Scoring Offense

Scoring Offense
|G
|FG
|Pts
|Avg
|North Texas
|13
|12
|582
|44.8
|South Florida
|12
|17
|516
|43.0
|Texas Tech
|13
|28
|552
|42.5
|Notre Dame
|12
|5
|504
|42.0
|Indiana
|13
|16
|545
|41.9
|Utah
|12
|10
|493
|41.1
|Tennessee
|12
|14
|489
|40.8
|Vanderbilt
|12
|11
|473
|39.4
|Oregon
|12
|15
|458
|38.2
|James Madison
|13
|12
|485
|37.3
|Mississippi
|12
|22
|447
|37.2
|Uconn
|12
|22
|443
|36.9
|Southern Cal
|12
|17
|438
|36.5
|Texas A&M
|12
|15
|436
|36.3
|Texas State
|12
|19
|433
|36.1
|UNLV
|13
|14
|467
|35.9
|Pittsburgh
|12
|20
|421
|35.1
|Ohio St.
|13
|16
|454
|34.9
|Memphis
|12
|15
|415
|34.6
|Miami
|12
|15
|409
|34.1
|Duke
|13
|14
|442
|34.0
|UTSA
|12
|15
|405
|33.8
|Washington
|12
|9
|405
|33.8
|East Carolina
|12
|13
|402
|33.5
|Georgia Tech
|12
|25
|397
|33.1
|Florida St.
|12
|12
|396
|33.0
|Arkansas
|12
|14
|395
|32.9
|SMU
|12
|14
|395
|32.9
|Old Dominion
|12
|14
|392
|32.7
|Arizona
|12
|19
|391
|32.6
|Navy
|11
|9
|357
|32.5
|Missouri
|12
|15
|386
|32.2
|Virginia
|13
|22
|418
|32.2
|BYU
|13
|22
|415
|31.9
|Georgia
|13
|15
|415
|31.9
|Cincinnati
|12
|13
|381
|31.8
|Penn St.
|12
|15
|381
|31.8
|Utah St.
|12
|13
|381
|31.8
|Toledo
|12
|8
|379
|31.6
|Boise St.
|13
|11
|408
|31.4
|Alabama
|13
|13
|406
|31.2
|Baylor
|12
|18
|373
|31.1
|Marshall
|12
|21
|369
|30.8
|TCU
|12
|11
|369
|30.8
|Mississippi St.
|12
|13
|366
|30.5
|Louisville
|12
|23
|362
|30.2
|NC State
|12
|5
|362
|30.2
|Air Force
|12
|10
|358
|29.8
|Southern Miss.
|12
|11
|358
|29.8
|Delaware
|12
|16
|357
|29.8
|W. Kentucky
|12
|16
|357
|29.8
|Texas
|12
|18
|355
|29.6
|FAU
|12
|16
|354
|29.5
|Kansas St.
|12
|13
|353
|29.4
|Illinois
|12
|17
|352
|29.3
|FIU
|12
|16
|351
|29.2
|Nebraska
|12
|16
|351
|29.2
|Tulane
|13
|24
|378
|29.1
|Jacksonville St.
|13
|20
|377
|29.0
|Iowa
|12
|20
|347
|28.9
|Clemson
|12
|16
|344
|28.7
|Ohio
|12
|6
|344
|28.7
|Rutgers
|12
|13
|344
|28.7
|Hawaii
|12
|25
|342
|28.5
|Houston
|12
|20
|340
|28.3
|Kennesaw St.
|13
|13
|368
|28.3
|Kansas
|12
|14
|337
|28.1
|New Mexico
|12
|15
|335
|27.9
|Georgia Southern
|12
|14
|334
|27.8
|Temple
|12
|11
|334
|27.8
|Louisiana Tech
|12
|9
|332
|27.7
|Michigan
|12
|15
|331
|27.6
|Iowa St.
|12
|16
|329
|27.4
|Louisiana-Lafayette
|12
|18
|325
|27.1
|Wake Forest
|12
|18
|322
|26.8
|Auburn
|12
|20
|321
|26.8
|South Alabama
|12
|7
|318
|26.5
|Fresno St.
|12
|17
|317
|26.4
|Oklahoma
|12
|23
|317
|26.4
|UAB
|12
|10
|317
|26.4
|Liberty
|12
|16
|307
|25.6
|Boston College
|12
|16
|305
|25.4
|Missouri St.
|12
|14
|305
|25.4
|Appalachian St.
|12
|20
|304
|25.3
|Miami (Ohio)
|13
|19
|326
|25.1
|California
|12
|13
|298
|24.8
|Arizona St.
|12
|21
|296
|24.7
|San Diego St.
|12
|19
|296
|24.7
|Michigan St.
|12
|12
|295
|24.6
|Arkansas St.
|12
|19
|293
|24.4
|UCF
|12
|15
|292
|24.3
|Troy
|13
|10
|316
|24.3
|E. Michigan
|12
|17
|289
|24.1
|Buffalo
|12
|14
|288
|24.0
|Cent. Michigan
|12
|14
|286
|23.8
|W. Michigan
|13
|14
|307
|23.6
|Maryland
|12
|21
|282
|23.5
|UTEP
|12
|9
|280
|23.3
|Minnesota
|12
|14
|279
|23.2
|Tulsa
|12
|17
|278
|23.2
|Army
|11
|12
|253
|23.0
|Kentucky
|12
|13
|276
|23.0
|Coastal Carolina
|12
|17
|274
|22.8
|South Carolina
|12
|12
|272
|22.7
|Northwestern
|12
|22
|270
|22.5
|Middle Tennessee
|12
|11
|269
|22.4
|Akron
|12
|16
|267
|22.2
|LSU
|12
|24
|262
|21.8
|West Virginia
|12
|10
|261
|21.8
|Florida
|12
|18
|259
|21.6
|New Mexico St.
|12
|19
|259
|21.6
|Washington St.
|12
|14
|259
|21.6
|San Jose St.
|12
|12
|257
|21.4
|Virginia Tech
|12
|15
|257
|21.4
|Kent St.
|12
|8
|255
|21.2
|Colorado
|12
|9
|251
|20.9
|Bowling Green
|12
|19
|246
|20.5
|Syracuse
|12
|12
|242
|20.2
|Rice
|12
|10
|238
|19.8
|Georgia St.
|12
|7
|237
|19.8
|North Carolina
|12
|19
|231
|19.2
|Stanford
|12
|16
|226
|18.8
|Purdue
|12
|15
|225
|18.8
|Colorado St.
|12
|5
|222
|18.5
|Oregon St.
|12
|6
|218
|18.2
|UCLA
|12
|16
|218
|18.2
|Sam Houston St.
|12
|11
|213
|17.8
|Nevada
|12
|19
|211
|17.6
|N. Illinois
|12
|11
|205
|17.1
|Louisiana-Monroe
|12
|2
|199
|16.6
|Wyoming
|12
|6
|192
|16.0
|Ball St.
|12
|9
|190
|15.8
|Charlotte
|12
|9
|172
|14.3
|Oklahoma St.
|12
|15
|170
|14.2
|Wisconsin
|12
|7
|154
|12.8
|Umass
|12
|10
|133
|11.1
