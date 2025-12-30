Live Radio
NCAA FBS Team Scoring Defense

The Associated Press

December 30, 2025, 11:14 AM

Scoring Defense

G Saf Pts Avg
Ohio St. 13 0 106 8.2
Indiana 13 0 141 10.8
Texas Tech 13 0 142 10.9
Miami 13 0 169 13.0
Toledo 13 2 173 13.3
Iowa 12 2 182 15.2
San Diego St. 13 0 200 15.4
Oklahoma 13 2 201 15.5
Georgia 13 0 207 15.9
Oregon 13 1 212 16.3
W. Michigan 14 0 243 17.4
Notre Dame 12 1 211 17.6
Alabama 14 1 250 17.9
James Madison 14 0 257 18.4
Old Dominion 13 1 241 18.5
Michigan 12 0 224 18.7
Utah 12 1 224 18.7
Washington 13 0 243 18.7
Fresno St. 13 0 244 18.8
Arizona 12 0 227 18.9
Missouri 13 1 246 18.9
BYU 14 1 268 19.1
Mississippi 13 1 251 19.3
Virginia 14 1 274 19.6
Texas 12 0 237 19.8
LSU 13 1 258 19.8
Northwestern 13 0 258 19.8
East Carolina 13 0 261 20.1
Iowa St. 12 0 242 20.2
Washington St. 13 1 263 20.2
Wyoming 12 0 246 20.5
Clemson 13 0 267 20.5
Penn St. 13 1 267 20.5
Auburn 12 0 248 20.7
SMU 12 0 248 20.7
Texas A&M 13 0 273 21.0
Louisville 13 0 275 21.2
Louisiana Tech 12 0 256 21.3
Wake Forest 12 1 258 21.5
Wisconsin 12 0 259 21.6
Army 13 0 281 21.6
Miami (Ohio) 14 2 304 21.7
Vanderbilt 12 0 263 21.9
Ohio 13 0 285 21.9
Florida St. 12 0 264 22.0
South Carolina 12 0 265 22.1
New Mexico 13 1 290 22.3
Southern Cal 12 0 269 22.4
Houston 13 0 297 22.8
W. Kentucky 13 0 297 22.8
Minnesota 13 0 298 22.9
Arizona St. 12 0 276 23.0
Nebraska 12 1 276 23.0
Memphis 13 0 301 23.2
Illinois 12 0 279 23.2
South Florida 13 2 304 23.4
Buffalo 12 1 282 23.5
Cent. Michigan 13 0 306 23.5
UCF 12 1 283 23.6
Troy 14 0 335 23.9
Tulane 14 0 335 23.9
Florida 12 1 288 24.0
Boise St. 14 0 337 24.1
Hawaii 13 1 313 24.1
Bowling Green 12 0 291 24.2
N. Illinois 12 0 292 24.3
North Carolina 12 0 294 24.5
Pittsburgh 13 0 322 24.8
Cincinnati 12 0 298 24.8
Georgia Tech 13 0 325 25.0
TCU 12 0 302 25.2
Jacksonville St. 14 0 353 25.2
Kennesaw St. 14 2 357 25.5
Navy 12 0 312 26.0
Kentucky 12 0 317 26.4
Liberty 12 0 318 26.5
Maryland 12 1 318 26.5
North Texas 14 0 371 26.5
Kansas St. 12 0 320 26.7
Kansas 12 0 321 26.8
Uconn 13 0 351 27.0
California 13 0 353 27.2
NC State 13 0 353 27.2
Arkansas St. 13 0 356 27.4
Southern Miss. 13 1 356 27.4
Akron 12 0 329 27.4
Nevada 12 0 330 27.5
New Mexico St. 12 0 331 27.6
UNLV 14 0 392 28.0
Duke 13 0 373 28.7
Utah St. 13 0 373 28.7
Tennessee 12 0 345 28.8
Missouri St. 13 0 374 28.8
UTSA 13 1 375 28.8
Tulsa 12 0 347 28.9
Mississippi St. 12 0 350 29.2
Stanford 12 0 350 29.2
Louisiana-Lafayette 13 0 380 29.2
Oregon St. 12 1 353 29.4
Temple 12 0 356 29.7
E. Michigan 12 0 357 29.8
Appalachian St. 13 0 387 29.8
Ball St. 12 1 358 29.8
Michigan St. 12 1 359 29.9
FIU 13 0 390 30.0
Virginia Tech 12 2 362 30.2
Marshall 12 0 363 30.2
Air Force 12 1 364 30.3
South Alabama 12 0 365 30.4
UTEP 12 0 365 30.4
Colorado 12 1 366 30.5
Texas State 12 1 367 30.6
Colorado St. 12 0 370 30.8
West Virginia 12 1 370 30.8
Middle Tennessee 12 0 371 30.9
Delaware 13 0 403 31.0
Purdue 12 0 382 31.8
Rutgers 12 0 382 31.8
Louisiana-Monroe 12 0 383 31.9
Rice 12 0 387 32.2
Georgia Southern 13 0 420 32.3
San Jose St. 12 0 390 32.5
Baylor 12 0 391 32.6
Boston College 12 0 393 32.8
Oklahoma St. 12 0 400 33.3
UCLA 12 0 401 33.4
Kent St. 12 0 403 33.6
Arkansas 12 0 406 33.8
Coastal Carolina 12 0 407 33.9
Syracuse 12 1 419 34.9
Charlotte 12 0 436 36.3
FAU 12 0 436 36.3
Georgia St. 12 2 454 37.8
Sam Houston St. 12 0 454 37.8
UAB 12 0 459 38.2
Umass 12 0 463 38.6

