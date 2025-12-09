NCAA FBS Team Scoring Defense

Scoring Defense
|G
|Saf
|Pts
|Avg
|Ohio St.
|13
|0
|106
|8.2
|Indiana
|13
|0
|141
|10.8
|Texas Tech
|13
|0
|142
|10.9
|Toledo
|12
|2
|146
|12.2
|San Diego St.
|12
|0
|151
|12.6
|Miami
|12
|0
|166
|13.8
|Oklahoma
|12
|2
|167
|13.9
|Oregon
|12
|1
|178
|14.8
|Iowa
|12
|2
|182
|15.2
|James Madison
|13
|0
|206
|15.8
|Georgia
|13
|0
|207
|15.9
|Alabama
|13
|1
|226
|17.4
|Notre Dame
|12
|1
|211
|17.6
|W. Michigan
|13
|0
|237
|18.2
|LSU
|12
|1
|220
|18.3
|Michigan
|12
|0
|224
|18.7
|Utah
|12
|1
|224
|18.7
|Arizona
|12
|0
|227
|18.9
|BYU
|13
|1
|247
|19.0
|Old Dominion
|12
|1
|231
|19.2
|Missouri
|12
|1
|233
|19.4
|Washington
|12
|0
|233
|19.4
|Texas
|12
|0
|237
|19.8
|Fresno St.
|12
|0
|241
|20.1
|Mississippi
|12
|1
|241
|20.1
|Iowa St.
|12
|0
|242
|20.2
|Washington St.
|12
|1
|242
|20.2
|East Carolina
|12
|0
|244
|20.3
|Clemson
|12
|0
|245
|20.4
|Wyoming
|12
|0
|246
|20.5
|Virginia
|13
|1
|267
|20.5
|Auburn
|12
|0
|248
|20.7
|SMU
|12
|0
|248
|20.7
|Northwestern
|12
|0
|251
|20.9
|Louisville
|12
|0
|253
|21.1
|Louisiana Tech
|12
|0
|256
|21.3
|Penn St.
|12
|1
|257
|21.4
|Wake Forest
|12
|1
|258
|21.5
|Wisconsin
|12
|0
|259
|21.6
|Houston
|12
|0
|262
|21.8
|Texas A&M
|12
|0
|263
|21.9
|Vanderbilt
|12
|0
|263
|21.9
|Florida St.
|12
|0
|264
|22.0
|Miami (Ohio)
|13
|2
|286
|22.0
|South Carolina
|12
|0
|265
|22.1
|Southern Cal
|12
|0
|269
|22.4
|Memphis
|12
|0
|270
|22.5
|New Mexico
|12
|1
|270
|22.5
|Army
|11
|0
|248
|22.5
|Tulane
|13
|0
|294
|22.6
|Cent. Michigan
|12
|0
|272
|22.7
|Ohio
|12
|0
|275
|22.9
|Arizona St.
|12
|0
|276
|23.0
|Boise St.
|13
|0
|299
|23.0
|Nebraska
|12
|1
|276
|23.0
|Illinois
|12
|0
|279
|23.2
|South Florida
|12
|2
|280
|23.3
|Minnesota
|12
|0
|281
|23.4
|W. Kentucky
|12
|0
|281
|23.4
|Buffalo
|12
|1
|282
|23.5
|Hawaii
|12
|1
|282
|23.5
|UCF
|12
|1
|283
|23.6
|Florida
|12
|1
|288
|24.0
|Bowling Green
|12
|0
|291
|24.2
|Kennesaw St.
|13
|2
|316
|24.3
|N. Illinois
|12
|0
|292
|24.3
|Troy
|13
|0
|318
|24.5
|North Carolina
|12
|0
|294
|24.5
|Cincinnati
|12
|0
|298
|24.8
|Pittsburgh
|12
|0
|299
|24.9
|North Texas
|13
|0
|324
|24.9
|Georgia Tech
|12
|0
|300
|25.0
|TCU
|12
|0
|302
|25.2
|Uconn
|12
|0
|310
|25.8
|Jacksonville St.
|13
|0
|340
|26.2
|Kentucky
|12
|0
|317
|26.4
|California
|12
|0
|318
|26.5
|Liberty
|12
|0
|318
|26.5
|Maryland
|12
|1
|318
|26.5
|Kansas St.
|12
|0
|320
|26.7
|Kansas
|12
|0
|321
|26.8
|Navy
|11
|0
|296
|26.9
|Arkansas St.
|12
|0
|328
|27.3
|Akron
|12
|0
|329
|27.4
|Southern Miss.
|12
|1
|329
|27.4
|Nevada
|12
|0
|330
|27.5
|New Mexico St.
|12
|0
|331
|27.6
|FIU
|12
|0
|333
|27.8
|Utah St.
|12
|0
|339
|28.2
|Missouri St.
|12
|0
|340
|28.3
|Duke
|13
|0
|373
|28.7
|Tennessee
|12
|0
|345
|28.8
|NC State
|12
|0
|346
|28.8
|UNLV
|13
|0
|375
|28.8
|Tulsa
|12
|0
|347
|28.9
|Mississippi St.
|12
|0
|350
|29.2
|Stanford
|12
|0
|350
|29.2
|Oregon St.
|12
|1
|353
|29.4
|UTSA
|12
|1
|355
|29.6
|Temple
|12
|0
|356
|29.7
|E. Michigan
|12
|0
|357
|29.8
|Appalachian St.
|12
|0
|358
|29.8
|Ball St.
|12
|1
|358
|29.8
|Michigan St.
|12
|1
|359
|29.9
|Louisiana-Lafayette
|12
|0
|360
|30.0
|Virginia Tech
|12
|2
|362
|30.2
|Marshall
|12
|0
|363
|30.2
|Air Force
|12
|1
|364
|30.3
|South Alabama
|12
|0
|365
|30.4
|UTEP
|12
|0
|365
|30.4
|Colorado
|12
|1
|366
|30.5
|Texas State
|12
|1
|367
|30.6
|Colorado St.
|12
|0
|370
|30.8
|West Virginia
|12
|1
|370
|30.8
|Middle Tennessee
|12
|0
|371
|30.9
|Purdue
|12
|0
|382
|31.8
|Rutgers
|12
|0
|382
|31.8
|Louisiana-Monroe
|12
|0
|383
|31.9
|Rice
|12
|0
|387
|32.2
|Delaware
|12
|0
|390
|32.5
|San Jose St.
|12
|0
|390
|32.5
|Baylor
|12
|0
|391
|32.6
|Boston College
|12
|0
|393
|32.8
|Oklahoma St.
|12
|0
|400
|33.3
|UCLA
|12
|0
|401
|33.4
|Kent St.
|12
|0
|403
|33.6
|Arkansas
|12
|0
|406
|33.8
|Coastal Carolina
|12
|0
|407
|33.9
|Georgia Southern
|12
|0
|410
|34.2
|Syracuse
|12
|1
|419
|34.9
|Charlotte
|12
|0
|436
|36.3
|FAU
|12
|0
|436
|36.3
|Georgia St.
|12
|2
|454
|37.8
|Sam Houston St.
|12
|0
|454
|37.8
|UAB
|12
|0
|459
|38.2
|Umass
|12
|0
|463
|38.6
