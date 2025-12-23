Live Radio
NCAA FBS Team Rushing Offense

The Associated Press

December 23, 2025, 11:12 AM

Rushing Offense

G Car RuYD TD Yds Pg
Navy 12 594 3,472 39 289.3
Utah 12 530 3,237 37 269.8
Air Force 12 654 3,137 33 261.4
Jacksonville St. 14 650 3,454 32 246.7
Army 12 692 2,946 26 245.5
James Madison 14 610 3,381 38 241.5
Old Dominion 13 554 3,109 31 239.2
Missouri 12 526 2,809 30 234.1
Ohio 12 515 2,745 30 228.8
Indiana 13 524 2,875 29 221.2
Texas State 12 518 2,646 34 220.5
Florida St. 12 506 2,624 31 218.7
Oregon 13 478 2,822 32 217.1
Rice 12 603 2,560 20 213.3
Michigan 12 464 2,558 32 213.2
South Florida 13 506 2,757 29 212.1
W. Michigan 14 623 2,859 31 204.2
Notre Dame 12 429 2,441 38 203.4
UNLV 13 468 2,640 32 203.1
Georgia Tech 12 435 2,436 30 203.0
South Alabama 12 531 2,396 30 199.7
Marshall 12 501 2,370 23 197.5
Louisiana Tech 12 491 2,358 28 196.5
Liberty 12 508 2,328 25 194.0
Arkansas 12 405 2,303 25 191.9
Texas Tech 13 522 2,482 30 190.9
FIU 12 456 2,282 26 190.2
Arizona St. 12 461 2,273 16 189.4
San Diego St. 12 504 2,254 20 187.8
N. Illinois 12 501 2,245 16 187.1
Georgia 13 543 2,426 29 186.6
Vanderbilt 12 384 2,231 34 185.9
Mississippi 13 528 2,413 36 185.6
East Carolina 12 517 2,220 31 185.0
Texas A&M 13 498 2,401 28 184.7
BYU 13 507 2,397 31 184.4
Virginia 13 507 2,392 28 184.0
Memphis 13 472 2,382 34 183.2
Louisiana-Lafayette 13 515 2,378 26 182.9
Virginia Tech 12 446 2,189 13 182.4
North Texas 13 468 2,354 45 181.1
Boise St. 14 555 2,507 29 179.1
Cincinnati 12 364 2,147 19 178.9
Toledo 12 432 2,141 21 178.4
Iowa 12 467 2,133 26 177.8
Penn St. 12 434 2,130 30 177.5
Auburn 12 454 2,122 23 176.8
Houston 12 503 2,108 16 175.7
Tulsa 12 489 2,106 18 175.5
Tennessee 12 459 2,098 32 174.8
Iowa St. 12 477 2,094 23 174.5
Southern Cal 12 395 2,091 28 174.2
Kansas St. 12 404 2,056 23 171.3
Fresno St. 12 439 2,039 22 169.9
UTSA 12 404 2,039 17 169.9
Cent. Michigan 12 511 2,034 17 169.5
Kansas 12 430 2,019 17 168.2
Northwestern 12 426 2,005 15 167.1
Tulane 14 515 2,328 26 166.3
Washington 13 466 2,151 30 165.5
Coastal Carolina 12 448 1,963 15 163.6
Ohio St. 13 451 2,116 24 162.8
Louisville 12 385 1,951 23 162.6
Utah St. 13 449 2,113 25 162.5
Mississippi St. 12 507 1,940 28 161.7
Louisiana-Monroe 12 430 1,929 12 160.8
West Virginia 12 523 1,927 22 160.6
Kennesaw St. 14 543 2,231 20 159.4
Uconn 12 377 1,908 24 159.0
UCF 12 388 1,896 19 158.0
Wake Forest 12 419 1,882 21 156.8
Bowling Green 12 472 1,866 13 155.5
New Mexico 12 430 1,861 22 155.1
Nevada 12 419 1,847 9 153.9
Miami (Ohio) 13 470 1,984 17 152.6
Miami 13 458 1,975 23 151.9
Arizona 12 427 1,805 20 150.4
Georgia Southern 12 424 1,772 16 147.7
Temple 12 403 1,769 13 147.4
NC State 13 426 1,905 27 146.5
Nebraska 12 414 1,736 18 144.7
E. Michigan 12 390 1,710 16 142.5
Baylor 12 410 1,698 12 141.5
Rutgers 12 466 1,692 19 141.0
UCLA 12 375 1,676 8 139.7
Kentucky 12 432 1,670 19 139.2
Florida 12 384 1,668 10 139.0
UAB 12 396 1,664 20 138.7
Southern Miss. 12 434 1,644 18 137.0
Akron 12 434 1,629 9 135.8
SMU 12 369 1,627 22 135.6
Ball St. 12 453 1,604 11 133.7
Buffalo 12 413 1,601 15 133.4
W. Kentucky 12 381 1,594 20 132.8
TCU 12 405 1,591 17 132.6
Duke 13 419 1,722 24 132.5
Sam Houston St. 12 371 1,584 10 132.0
Wyoming 12 390 1,576 9 131.3
Clemson 12 385 1,575 19 131.2
Illinois 12 419 1,574 20 131.2
Texas 12 394 1,556 14 129.7
Washington St. 13 440 1,674 16 128.8
Colorado 12 430 1,507 15 125.6
Purdue 12 376 1,507 11 125.6
Oregon St. 12 408 1,487 15 123.9
Syracuse 12 435 1,478 12 123.2
Arkansas St. 13 448 1,601 14 123.2
Michigan St. 12 390 1,474 16 122.8
Georgia St. 12 366 1,465 9 122.1
Appalachian St. 12 380 1,462 11 121.8
San Jose St. 12 317 1,436 14 119.7
Delaware 13 409 1,549 20 119.2
Oklahoma 13 435 1,540 18 118.5
Oklahoma St. 12 404 1,420 10 118.3
Pittsburgh 12 392 1,404 18 117.0
Wisconsin 12 423 1,400 9 116.7
UTEP 12 375 1,387 14 115.6
Missouri St. 13 417 1,462 12 112.5
South Carolina 12 411 1,333 14 111.1
Alabama 14 449 1,539 21 109.9
Colorado St. 12 363 1,299 13 108.2
LSU 12 354 1,275 9 106.2
Middle Tennessee 12 316 1,266 11 105.5
North Carolina 12 346 1,263 11 105.2
FAU 12 356 1,254 13 104.5
Maryland 12 305 1,252 9 104.3
Hawaii 12 350 1,248 8 104.0
Boston College 12 377 1,239 16 103.2
Minnesota 12 344 1,237 14 103.1
Troy 14 492 1,372 17 98.0
Kent St. 12 399 1,167 10 97.2
Stanford 12 392 1,014 8 84.5
Umass 12 352 989 6 82.4
Charlotte 12 364 981 5 81.8
New Mexico St. 12 357 927 9 77.2
California 12 357 918 18 76.5

