NCAA FBS Team Rushing Offense

December 16, 2025, 11:13 AM

Rushing Offense

G Car RuYD TD Yds Pg
Navy 12 594 3,472 39 289.3
Utah 12 530 3,237 37 269.8
Air Force 12 654 3,137 33 261.4
Jacksonville St. 13 607 3,354 31 258.0
James Madison 13 575 3,195 36 245.8
Army 12 692 2,946 26 245.5
Old Dominion 12 499 2,854 28 237.8
Missouri 12 526 2,809 30 234.1
Ohio 12 515 2,745 30 228.8
South Florida 12 471 2,705 29 225.4
Indiana 13 524 2,875 29 221.2
Texas State 12 519 2,647 34 220.6
Florida St. 12 506 2,624 31 218.7
Oregon 12 452 2,621 30 218.4
Rice 12 603 2,560 20 213.3
Michigan 12 464 2,558 32 213.2
Notre Dame 12 429 2,441 38 203.4
UNLV 13 468 2,640 32 203.1
Georgia Tech 12 435 2,436 30 203.0
South Alabama 12 531 2,414 30 201.2
Marshall 12 501 2,370 23 197.5
W. Michigan 13 580 2,556 29 196.6
Louisiana Tech 12 491 2,358 28 196.5
Liberty 12 508 2,328 25 194.0
Texas A&M 12 463 2,312 28 192.7
Arkansas 12 405 2,303 25 191.9
Texas Tech 13 522 2,482 30 190.9
FIU 12 456 2,282 26 190.2
Louisiana-Lafayette 12 476 2,274 26 189.5
Arizona St. 12 461 2,273 16 189.4
Mississippi 12 494 2,262 32 188.5
San Diego St. 12 504 2,254 20 187.8
N. Illinois 12 501 2,245 16 187.1
Georgia 13 543 2,426 29 186.6
Memphis 12 436 2,233 34 186.1
Vanderbilt 12 384 2,231 34 185.9
East Carolina 12 517 2,220 31 185.0
BYU 13 507 2,397 31 184.4
Virginia 13 507 2,392 28 184.0
Virginia Tech 12 446 2,189 13 182.4
North Texas 13 468 2,354 45 181.1
Boise St. 14 555 2,507 29 179.1
Cincinnati 12 364 2,147 19 178.9
Toledo 12 432 2,141 21 178.4
Iowa 12 467 2,133 26 177.8
Penn St. 12 434 2,130 30 177.5
Auburn 12 454 2,122 23 176.8
Houston 12 503 2,108 16 175.7
Tulsa 12 489 2,106 18 175.5
Tennessee 12 459 2,098 32 174.8
Iowa St. 12 477 2,094 23 174.5
Southern Cal 12 395 2,091 28 174.2
Kansas St. 12 404 2,056 23 171.3
Utah St. 12 423 2,053 24 171.1
Tulane 13 481 2,213 26 170.2
Fresno St. 12 439 2,039 22 169.9
UTSA 12 404 2,039 17 169.9
Cent. Michigan 12 511 2,034 17 169.5
Kansas 12 430 2,019 17 168.2
Northwestern 12 426 2,005 15 167.1
Washington 13 466 2,151 30 165.5
Coastal Carolina 12 448 1,963 15 163.6
Ohio St. 13 451 2,116 24 162.8
Louisville 12 385 1,951 23 162.6
Mississippi St. 12 507 1,940 28 161.7
Louisiana-Monroe 12 430 1,929 12 160.8
West Virginia 12 523 1,927 22 160.6
Uconn 12 377 1,908 24 159.0
Kennesaw St. 13 509 2,062 20 158.6
UCF 12 388 1,896 19 158.0
Wake Forest 12 419 1,882 21 156.8
Bowling Green 12 472 1,866 13 155.5
New Mexico 12 430 1,861 22 155.1
Nevada 12 419 1,847 9 153.9
Miami (Ohio) 13 470 1,984 17 152.6
Arizona 12 427 1,805 20 150.4
Miami 12 430 1,800 23 150.0
NC State 12 393 1,789 25 149.1
Georgia Southern 12 424 1,772 16 147.7
Temple 12 403 1,769 13 147.4
Nebraska 12 414 1,736 18 144.7
E. Michigan 12 390 1,710 16 142.5
Baylor 12 410 1,698 12 141.5
Rutgers 12 466 1,692 19 141.0
UCLA 12 375 1,675 8 139.6
Kentucky 12 432 1,670 19 139.2
Florida 12 384 1,668 10 139.0
UAB 12 396 1,664 20 138.7
Southern Miss. 12 434 1,644 18 137.0
Akron 12 434 1,629 9 135.8
SMU 12 369 1,626 22 135.5
Ball St. 12 453 1,604 11 133.7
Buffalo 12 413 1,601 15 133.4
W. Kentucky 12 381 1,594 20 132.8
TCU 12 405 1,591 17 132.6
Duke 13 419 1,722 24 132.5
Sam Houston St. 12 371 1,584 10 132.0
Wyoming 12 390 1,576 9 131.3
Clemson 12 385 1,575 19 131.2
Illinois 12 419 1,574 20 131.2
Texas 12 394 1,556 14 129.7
Arkansas St. 12 423 1,530 13 127.5
Colorado 12 430 1,507 15 125.6
Purdue 12 376 1,507 11 125.6
Oregon St. 12 408 1,487 15 123.9
Oklahoma 12 402 1,485 17 123.8
Syracuse 12 435 1,478 12 123.2
Michigan St. 12 390 1,474 16 122.8
Georgia St. 12 366 1,465 9 122.1
Appalachian St. 12 380 1,462 11 121.8
San Jose St. 12 317 1,436 14 119.7
Oklahoma St. 12 404 1,420 10 118.3
Washington St. 12 399 1,419 15 118.2
Missouri St. 12 380 1,415 12 117.9
Pittsburgh 12 392 1,404 18 117.0
Wisconsin 12 423 1,400 9 116.7
Alabama 13 424 1,511 20 116.2
Delaware 12 379 1,391 19 115.9
UTEP 12 375 1,387 14 115.6
South Carolina 12 411 1,333 14 111.1
Colorado St. 12 363 1,299 13 108.2
LSU 12 354 1,275 9 106.2
Middle Tennessee 12 316 1,266 11 105.5
North Carolina 12 346 1,263 11 105.2
FAU 12 356 1,254 13 104.5
Maryland 12 305 1,252 9 104.3
Hawaii 12 350 1,248 8 104.0
Boston College 12 377 1,239 16 103.2
Minnesota 12 344 1,237 14 103.1
Troy 13 460 1,284 17 98.8
Kent St. 12 399 1,167 10 97.2
Stanford 12 392 1,014 8 84.5
Umass 12 352 989 6 82.4
Charlotte 12 364 981 5 81.8
New Mexico St. 12 357 927 9 77.2
California 12 357 918 18 76.5

