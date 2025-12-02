NCAA FBS Team Rushing Offense

Rushing Offense
|G
|Car
|RuYD
|TD
|Yds Pg
|Navy
|11
|542
|3,282
|38
|298.4
|Utah
|12
|530
|3,237
|37
|269.8
|Jacksonville St.
|12
|567
|3,144
|29
|262.0
|Air Force
|12
|654
|3,137
|33
|261.4
|Army
|11
|658
|2,826
|25
|256.9
|James Madison
|12
|533
|2,877
|34
|239.8
|Old Dominion
|12
|499
|2,854
|28
|237.8
|Missouri
|12
|526
|2,809
|30
|234.1
|Indiana
|12
|490
|2,757
|29
|229.8
|Ohio
|12
|515
|2,745
|30
|228.8
|South Florida
|12
|471
|2,705
|29
|225.4
|Texas State
|12
|519
|2,647
|34
|220.6
|Florida St.
|12
|506
|2,624
|31
|218.7
|Oregon
|12
|452
|2,621
|30
|218.4
|Rice
|12
|603
|2,560
|20
|213.3
|Michigan
|12
|464
|2,558
|32
|213.2
|UNLV
|12
|434
|2,456
|30
|204.7
|Notre Dame
|12
|429
|2,441
|38
|203.4
|Georgia Tech
|12
|435
|2,436
|30
|203.0
|South Alabama
|12
|531
|2,414
|30
|201.2
|Marshall
|12
|501
|2,370
|23
|197.5
|Louisiana Tech
|12
|491
|2,358
|28
|196.5
|BYU
|12
|477
|2,334
|30
|194.5
|Liberty
|12
|508
|2,328
|25
|194.0
|Texas Tech
|12
|481
|2,323
|29
|193.6
|Texas A&M
|12
|463
|2,312
|28
|192.7
|Arkansas
|12
|405
|2,303
|25
|191.9
|Georgia
|12
|502
|2,285
|28
|190.4
|FIU
|12
|456
|2,282
|26
|190.2
|Boise St.
|12
|489
|2,278
|27
|189.8
|Louisiana-Lafayette
|12
|476
|2,274
|26
|189.5
|Arizona St.
|12
|461
|2,273
|16
|189.4
|W. Michigan
|12
|524
|2,270
|27
|189.2
|Virginia
|12
|478
|2,264
|28
|188.7
|Mississippi
|12
|494
|2,262
|32
|188.5
|San Diego St.
|12
|505
|2,257
|20
|188.1
|N. Illinois
|12
|501
|2,245
|16
|187.1
|Memphis
|12
|436
|2,233
|34
|186.1
|North Texas
|12
|434
|2,233
|44
|186.1
|Vanderbilt
|12
|384
|2,231
|34
|185.9
|East Carolina
|12
|517
|2,220
|31
|185.0
|Virginia Tech
|12
|446
|2,189
|13
|182.4
|Cincinnati
|12
|364
|2,147
|19
|178.9
|Toledo
|12
|432
|2,141
|21
|178.4
|Iowa
|12
|467
|2,133
|26
|177.8
|Penn St.
|12
|434
|2,130
|30
|177.5
|Auburn
|12
|454
|2,122
|23
|176.8
|Houston
|12
|503
|2,108
|16
|175.7
|Tulsa
|12
|489
|2,106
|18
|175.5
|Tennessee
|12
|459
|2,098
|32
|174.8
|Iowa St.
|12
|477
|2,094
|23
|174.5
|Southern Cal
|12
|395
|2,091
|28
|174.2
|Ohio St.
|12
|425
|2,058
|24
|171.5
|Kansas St.
|12
|404
|2,056
|23
|171.3
|Utah St.
|12
|423
|2,053
|24
|171.1
|Fresno St.
|12
|439
|2,039
|22
|169.9
|UTSA
|12
|404
|2,039
|17
|169.9
|Cent. Michigan
|12
|511
|2,034
|17
|169.5
|Washington
|12
|432
|2,024
|29
|168.7
|Kansas
|12
|430
|2,019
|17
|168.2
|Tulane
|12
|429
|2,014
|23
|167.8
|Northwestern
|12
|426
|2,005
|15
|167.1
|Kennesaw St.
|12
|473
|1,990
|19
|165.8
|Coastal Carolina
|12
|448
|1,971
|15
|164.2
|Louisville
|12
|385
|1,951
|23
|162.6
|Mississippi St.
|12
|507
|1,940
|28
|161.7
|Louisiana-Monroe
|12
|430
|1,929
|12
|160.8
|West Virginia
|12
|523
|1,927
|22
|160.6
|Miami (Ohio)
|12
|439
|1,911
|16
|159.2
|Uconn
|12
|377
|1,908
|24
|159.0
|UCF
|12
|388
|1,896
|19
|158.0
|Wake Forest
|12
|419
|1,882
|21
|156.8
|Bowling Green
|12
|472
|1,866
|13
|155.5
|New Mexico
|12
|430
|1,861
|22
|155.1
|Nevada
|12
|419
|1,847
|9
|153.9
|Arizona
|12
|427
|1,805
|20
|150.4
|Miami
|12
|430
|1,801
|23
|150.1
|NC State
|12
|393
|1,789
|25
|149.1
|Georgia Southern
|12
|424
|1,772
|16
|147.7
|Temple
|12
|403
|1,769
|13
|147.4
|Nebraska
|12
|414
|1,736
|18
|144.7
|E. Michigan
|12
|390
|1,710
|16
|142.5
|Baylor
|12
|410
|1,698
|12
|141.5
|Rutgers
|12
|466
|1,692
|19
|141.0
|UCLA
|12
|375
|1,675
|8
|139.6
|Kentucky
|12
|432
|1,670
|19
|139.2
|UAB
|12
|396
|1,664
|20
|138.7
|Southern Miss.
|12
|434
|1,644
|18
|137.0
|Florida
|12
|384
|1,641
|10
|136.8
|Akron
|12
|434
|1,629
|9
|135.8
|SMU
|12
|369
|1,626
|22
|135.5
|Ball St.
|12
|453
|1,604
|11
|133.7
|Buffalo
|12
|413
|1,601
|15
|133.4
|W. Kentucky
|12
|381
|1,594
|20
|132.8
|TCU
|12
|405
|1,591
|17
|132.6
|Duke
|12
|375
|1,585
|23
|132.1
|Sam Houston St.
|12
|371
|1,584
|10
|132.0
|Wyoming
|12
|390
|1,576
|9
|131.3
|Clemson
|12
|385
|1,575
|19
|131.2
|Illinois
|12
|419
|1,574
|20
|131.2
|Texas
|12
|394
|1,556
|14
|129.7
|Arkansas St.
|12
|423
|1,530
|13
|127.5
|Alabama
|12
|408
|1,514
|20
|126.2
|Colorado
|12
|430
|1,507
|15
|125.6
|Purdue
|12
|376
|1,507
|11
|125.6
|Oregon St.
|12
|408
|1,487
|15
|123.9
|Oklahoma
|12
|402
|1,485
|17
|123.8
|Syracuse
|12
|437
|1,478
|12
|123.2
|Michigan St.
|12
|390
|1,474
|16
|122.8
|Appalachian St.
|12
|380
|1,462
|11
|121.8
|Georgia St.
|12
|366
|1,461
|9
|121.8
|San Jose St.
|12
|317
|1,436
|14
|119.7
|Oklahoma St.
|12
|404
|1,420
|10
|118.3
|Washington St.
|12
|399
|1,419
|15
|118.2
|Missouri St.
|12
|380
|1,415
|12
|117.9
|Pittsburgh
|12
|392
|1,406
|18
|117.2
|Wisconsin
|12
|423
|1,400
|9
|116.7
|Delaware
|12
|379
|1,391
|19
|115.9
|UTEP
|12
|375
|1,387
|14
|115.6
|South Carolina
|12
|411
|1,346
|14
|112.2
|Troy
|12
|432
|1,310
|15
|109.2
|Colorado St.
|12
|363
|1,299
|13
|108.2
|LSU
|12
|354
|1,275
|9
|106.2
|Middle Tennessee
|12
|316
|1,266
|11
|105.5
|North Carolina
|12
|346
|1,262
|11
|105.2
|FAU
|12
|356
|1,254
|13
|104.5
|Maryland
|12
|305
|1,252
|9
|104.3
|Hawaii
|12
|350
|1,248
|8
|104.0
|Boston College
|12
|377
|1,239
|16
|103.2
|Minnesota
|12
|344
|1,237
|14
|103.1
|Kent St.
|12
|399
|1,167
|10
|97.2
|Stanford
|12
|392
|1,004
|8
|83.7
|Umass
|12
|352
|989
|6
|82.4
|Charlotte
|12
|364
|981
|5
|81.8
|New Mexico St.
|12
|357
|927
|9
|77.2
|California
|12
|357
|918
|18
|76.5
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.