NCAA FBS Team Rushing Defense

Rushing Defense
|G
|Car
|Yds
|TD
|Yds Pg
|E. Michigan
|12
|505
|2785
|29
|232.1
|Umass
|12
|527
|2675
|30
|222.9
|Colorado
|12
|509
|2670
|25
|222.5
|Georgia Southern
|12
|467
|2648
|34
|220.7
|Coastal Carolina
|12
|482
|2533
|22
|211.1
|Rutgers
|12
|371
|2519
|25
|209.9
|Georgia St.
|12
|498
|2497
|31
|208.1
|Sam Houston St.
|12
|461
|2490
|33
|207.5
|North Texas
|13
|562
|2694
|23
|207.2
|Colorado St.
|12
|491
|2459
|30
|204.9
|FAU
|12
|508
|2416
|35
|201.3
|Charlotte
|12
|484
|2403
|30
|200.2
|Temple
|12
|473
|2368
|27
|197.3
|Baylor
|12
|482
|2366
|30
|197.2
|UAB
|12
|495
|2293
|31
|191.1
|Kent St.
|12
|494
|2291
|22
|190.9
|UCLA
|12
|440
|2285
|26
|190.4
|Mississippi St.
|12
|462
|2274
|17
|189.5
|Louisiana-Lafayette
|12
|486
|2269
|24
|189.1
|Arkansas
|12
|475
|2231
|24
|185.9
|Uconn
|12
|491
|2226
|23
|185.5
|N. Illinois
|12
|479
|2200
|21
|183.3
|Utah
|12
|451
|2194
|16
|182.8
|Tulsa
|12
|510
|2189
|22
|182.4
|Troy
|13
|502
|2370
|21
|182.3
|Purdue
|12
|461
|2182
|29
|181.8
|W. Kentucky
|12
|430
|2176
|14
|181.3
|Liberty
|12
|455
|2160
|23
|180.0
|Arkansas St.
|12
|458
|2157
|24
|179.8
|Ball St.
|12
|453
|2146
|21
|178.8
|Boston College
|12
|423
|2131
|25
|177.6
|Southern Miss.
|12
|510
|2114
|28
|176.2
|Maryland
|12
|479
|2107
|13
|175.6
|Kennesaw St.
|13
|513
|2281
|23
|175.5
|UNLV
|13
|433
|2277
|22
|175.2
|Utah St.
|12
|447
|2101
|18
|175.1
|Syracuse
|12
|398
|2099
|24
|174.9
|South Alabama
|12
|445
|2092
|25
|174.3
|Cincinnati
|12
|486
|2083
|17
|173.6
|Kansas
|12
|438
|2077
|19
|173.1
|Nebraska
|12
|428
|2055
|26
|171.2
|Texas State
|12
|461
|2044
|25
|170.3
|Georgia Tech
|12
|443
|2036
|19
|169.7
|UTEP
|12
|496
|2034
|17
|169.5
|Wyoming
|12
|443
|2025
|13
|168.8
|Oklahoma St.
|12
|457
|1989
|18
|165.8
|New Mexico St.
|12
|451
|1980
|14
|165.0
|Delaware
|12
|415
|1972
|25
|164.3
|Kansas St.
|12
|484
|1965
|23
|163.8
|Louisiana-Monroe
|12
|455
|1941
|23
|161.8
|California
|12
|407
|1940
|24
|161.7
|Boise St.
|14
|473
|2259
|25
|161.4
|Missouri St.
|12
|404
|1922
|25
|160.2
|FIU
|12
|406
|1915
|16
|159.6
|Air Force
|12
|367
|1902
|27
|158.5
|San Jose St.
|12
|469
|1891
|25
|157.6
|Oregon St.
|12
|410
|1889
|17
|157.4
|Rice
|12
|417
|1887
|24
|157.2
|Buffalo
|12
|499
|1886
|16
|157.2
|Akron
|12
|435
|1870
|18
|155.8
|UTSA
|12
|429
|1866
|16
|155.5
|Florida
|12
|463
|1847
|21
|153.9
|Virginia Tech
|12
|427
|1839
|25
|153.2
|Cent. Michigan
|12
|419
|1817
|17
|151.4
|Penn St.
|12
|432
|1810
|15
|150.8
|Army
|12
|413
|1808
|16
|150.7
|UCF
|12
|460
|1808
|18
|150.7
|Mississippi
|12
|417
|1806
|16
|150.5
|Nevada
|12
|429
|1795
|24
|149.6
|Marshall
|12
|459
|1787
|21
|148.9
|Jacksonville St.
|13
|474
|1932
|22
|148.6
|Ohio
|12
|400
|1775
|14
|147.9
|Old Dominion
|12
|461
|1769
|13
|147.4
|Michigan St.
|12
|394
|1768
|21
|147.3
|Tennessee
|12
|449
|1760
|23
|146.7
|Arizona
|12
|441
|1748
|16
|145.7
|Southern Cal
|12
|397
|1745
|12
|145.4
|West Virginia
|12
|479
|1725
|15
|143.8
|Middle Tennessee
|12
|440
|1718
|17
|143.2
|Louisiana Tech
|12
|391
|1704
|13
|142.0
|Bowling Green
|12
|411
|1701
|17
|141.8
|Navy
|12
|414
|1695
|19
|141.2
|Duke
|13
|445
|1820
|27
|140.0
|Northwestern
|12
|378
|1680
|18
|140.0
|Appalachian St.
|12
|431
|1673
|21
|139.4
|Florida St.
|12
|461
|1657
|12
|138.1
|Iowa St.
|12
|373
|1656
|14
|138.0
|NC State
|12
|382
|1655
|17
|137.9
|South Florida
|12
|445
|1640
|18
|136.7
|South Carolina
|12
|433
|1632
|13
|136.0
|TCU
|12
|433
|1618
|9
|134.8
|Kentucky
|12
|440
|1611
|20
|134.2
|Memphis
|12
|427
|1601
|20
|133.4
|Houston
|12
|428
|1600
|16
|133.3
|Fresno St.
|12
|396
|1596
|9
|133.0
|Hawaii
|12
|391
|1596
|16
|133.0
|Miami (Ohio)
|13
|453
|1699
|12
|130.7
|Washington St.
|12
|403
|1567
|14
|130.6
|Texas A&M
|12
|378
|1525
|13
|127.1
|North Carolina
|12
|433
|1508
|19
|125.7
|Alabama
|13
|426
|1633
|14
|125.6
|Illinois
|12
|380
|1488
|14
|124.0
|Wake Forest
|12
|425
|1467
|17
|122.2
|W. Michigan
|13
|435
|1589
|16
|122.2
|BYU
|13
|432
|1587
|12
|122.1
|Minnesota
|12
|385
|1458
|16
|121.5
|Tulane
|13
|446
|1565
|14
|120.4
|East Carolina
|12
|395
|1443
|11
|120.2
|Stanford
|12
|381
|1431
|17
|119.2
|LSU
|12
|388
|1406
|14
|117.2
|Arizona St.
|12
|411
|1400
|18
|116.7
|New Mexico
|12
|402
|1361
|13
|113.4
|Iowa
|12
|384
|1349
|11
|112.4
|Virginia
|13
|433
|1444
|16
|111.1
|San Diego St.
|12
|409
|1321
|5
|110.1
|Louisville
|12
|387
|1317
|12
|109.8
|Oregon
|12
|403
|1287
|9
|107.2
|SMU
|12
|420
|1271
|5
|105.9
|Wisconsin
|12
|372
|1263
|12
|105.2
|Missouri
|12
|377
|1240
|11
|103.3
|Vanderbilt
|12
|345
|1239
|8
|103.2
|Clemson
|12
|346
|1234
|10
|102.8
|Michigan
|12
|394
|1220
|11
|101.7
|Washington
|13
|398
|1300
|9
|100.0
|Auburn
|12
|417
|1192
|12
|99.3
|Notre Dame
|12
|402
|1191
|8
|99.2
|Texas
|12
|392
|1177
|12
|98.1
|Pittsburgh
|12
|412
|1164
|12
|97.0
|Toledo
|12
|432
|1106
|10
|92.2
|Miami
|12
|359
|1042
|8
|86.8
|Ohio St.
|13
|388
|1098
|4
|84.5
|Oklahoma
|12
|395
|977
|6
|81.4
|Georgia
|13
|361
|1030
|12
|79.2
|Indiana
|13
|349
|1009
|5
|77.6
|James Madison
|13
|400
|990
|7
|76.2
|Texas Tech
|13
|387
|890
|6
|68.5
