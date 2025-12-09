Live Radio
NCAA FBS Team Rushing Defense

The Associated Press

December 9, 2025, 11:13 AM

Rushing Defense

G Car Yds TD Yds Pg
E. Michigan 12 505 2785 29 232.1
Umass 12 527 2675 30 222.9
Colorado 12 509 2670 25 222.5
Georgia Southern 12 467 2648 34 220.7
Coastal Carolina 12 482 2546 22 212.2
Rutgers 12 371 2519 25 209.9
Georgia St. 12 498 2497 31 208.1
Sam Houston St. 12 461 2490 33 207.5
North Texas 13 562 2694 23 207.2
Colorado St. 12 491 2459 30 204.9
FAU 12 508 2416 35 201.3
Charlotte 12 484 2403 30 200.2
Temple 12 473 2368 27 197.3
Baylor 12 482 2366 30 197.2
UAB 12 495 2293 31 191.1
Kent St. 12 494 2291 22 190.9
UCLA 12 440 2285 26 190.4
Mississippi St. 12 462 2274 17 189.5
Louisiana-Lafayette 12 486 2269 24 189.1
Arkansas 12 475 2231 24 185.9
Uconn 12 491 2226 23 185.5
N. Illinois 12 479 2200 21 183.3
Utah 12 451 2194 16 182.8
Tulsa 12 510 2189 22 182.4
Troy 13 502 2366 21 182.0
Purdue 12 461 2182 29 181.8
W. Kentucky 12 430 2176 14 181.3
Liberty 12 455 2160 23 180.0
Arkansas St. 12 458 2157 24 179.8
Ball St. 12 453 2146 21 178.8
Boston College 12 423 2131 25 177.6
Southern Miss. 12 510 2114 28 176.2
Maryland 12 479 2107 13 175.6
Kennesaw St. 13 513 2281 23 175.5
UNLV 13 433 2277 22 175.2
Syracuse 12 398 2101 24 175.1
Utah St. 12 447 2101 18 175.1
South Alabama 12 445 2092 25 174.3
Cincinnati 12 486 2083 17 173.6
Kansas 12 438 2077 19 173.1
Nebraska 12 428 2055 26 171.2
Texas State 12 461 2044 25 170.3
Georgia Tech 12 443 2036 19 169.7
UTEP 12 496 2034 17 169.5
Wyoming 12 443 2025 13 168.8
Oklahoma St. 12 457 1989 18 165.8
New Mexico St. 12 451 1980 14 165.0
Delaware 12 415 1972 25 164.3
Boise St. 13 439 2132 24 164.0
Kansas St. 12 484 1965 23 163.8
California 12 408 1943 24 161.9
Louisiana-Monroe 12 455 1941 23 161.8
Missouri St. 12 404 1922 25 160.2
FIU 12 406 1915 16 159.6
Air Force 12 367 1902 27 158.5
San Jose St. 12 469 1891 25 157.6
Oregon St. 12 410 1889 17 157.4
Rice 12 417 1887 24 157.2
Buffalo 12 499 1886 16 157.2
Akron 12 435 1870 18 155.8
UTSA 12 429 1866 16 155.5
Florida 12 463 1847 21 153.9
Virginia Tech 12 427 1839 25 153.2
Cent. Michigan 12 419 1817 17 151.4
Penn St. 12 432 1810 15 150.8
UCF 12 460 1808 18 150.7
Mississippi 12 417 1806 16 150.5
Nevada 12 429 1795 24 149.6
Marshall 12 459 1787 21 148.9
Jacksonville St. 13 474 1932 22 148.6
Ohio 12 400 1775 14 147.9
Old Dominion 12 461 1769 13 147.4
Michigan St. 12 394 1768 21 147.3
Army 11 361 1618 15 147.1
Tennessee 12 449 1760 23 146.7
Arizona 12 441 1748 16 145.7
Southern Cal 12 397 1745 12 145.4
West Virginia 12 479 1725 15 143.8
Navy 11 380 1575 18 143.2
Middle Tennessee 12 440 1718 17 143.2
Louisiana Tech 12 391 1704 13 142.0
Bowling Green 12 411 1701 17 141.8
Duke 13 445 1820 27 140.0
Northwestern 12 378 1680 18 140.0
Appalachian St. 12 431 1673 21 139.4
Iowa St. 12 373 1656 14 138.0
NC State 12 382 1655 17 137.9
Florida St. 12 461 1647 12 137.2
South Carolina 12 433 1640 13 136.7
TCU 12 433 1618 9 134.8
South Florida 12 445 1613 18 134.4
Kentucky 12 440 1611 20 134.2
Memphis 12 427 1601 20 133.4
Houston 12 428 1600 16 133.3
Fresno St. 12 396 1596 9 133.0
Hawaii 12 391 1596 16 133.0
Miami (Ohio) 13 453 1699 12 130.7
Washington St. 12 403 1567 14 130.6
Texas A&M 12 378 1525 13 127.1
North Carolina 12 433 1508 19 125.7
Alabama 13 426 1633 14 125.6
Illinois 12 380 1488 14 124.0
Wake Forest 12 425 1467 17 122.2
W. Michigan 13 435 1589 16 122.2
BYU 13 432 1587 12 122.1
Minnesota 12 385 1458 16 121.5
Tulane 13 446 1565 14 120.4
East Carolina 12 395 1443 11 120.2
Stanford 12 381 1431 17 119.2
LSU 12 388 1406 14 117.2
Arizona St. 12 411 1400 18 116.7
New Mexico 12 402 1361 13 113.4
Iowa 12 384 1349 11 112.4
Virginia 13 433 1444 16 111.1
San Diego St. 12 409 1321 5 110.1
Louisville 12 387 1317 12 109.8
Oregon 12 403 1287 9 107.2
SMU 12 420 1271 5 105.9
Wisconsin 12 372 1263 12 105.2
Washington 12 370 1242 9 103.5
Missouri 12 377 1240 11 103.3
Vanderbilt 12 345 1239 8 103.2
Clemson 12 346 1234 10 102.8
Michigan 12 394 1220 11 101.7
Auburn 12 417 1192 12 99.3
Notre Dame 12 402 1191 8 99.2
Texas 12 392 1177 12 98.1
Pittsburgh 12 414 1164 12 97.0
Toledo 12 432 1106 10 92.2
Miami 12 359 1042 8 86.8
Ohio St. 13 388 1098 4 84.5
Oklahoma 12 395 977 6 81.4
Georgia 13 361 1030 12 79.2
Indiana 13 349 1009 5 77.6
James Madison 13 400 990 7 76.2
Texas Tech 13 387 890 6 68.5

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

