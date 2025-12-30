Live Radio
NCAA FBS Team Punt Returns

The Associated Press

December 30, 2025, 11:14 AM

Punt Returns

G PRYd Yds Avg
Iowa 12 20 584 29.20
Rutgers 12 5 114 22.80
Texas 12 20 456 22.80
FAU 12 15 304 20.27
Indiana 13 20 359 17.95
Iowa St. 12 12 213 17.75
Washington St. 13 24 415 17.29
Louisville 13 30 501 16.70
Illinois 12 13 213 16.38
Delaware 13 6 94 15.67
Texas A&M 13 35 525 15.00
Pittsburgh 13 20 293 14.65
Miami 13 19 278 14.63
Colorado St. 12 15 212 14.13
South Carolina 12 22 305 13.86
Utah 12 22 303 13.77
Nebraska 12 25 341 13.64
Temple 12 13 174 13.38
Ohio 13 12 160 13.33
Kent St. 12 16 211 13.19
Duke 13 9 116 12.89
Oklahoma 13 25 318 12.72
Michigan St. 12 12 150 12.50
Missouri 13 18 218 12.11
Toledo 13 34 411 12.09
Florida 12 12 145 12.08
FIU 13 17 204 12.00
Wake Forest 12 21 250 11.90
Old Dominion 13 26 305 11.73
BYU 14 26 303 11.65
Florida St. 12 12 139 11.58
Ohio St. 13 19 219 11.53
Wyoming 12 21 242 11.52
Oregon 13 27 311 11.52
Mississippi St. 12 12 135 11.25
Notre Dame 12 19 212 11.16
Southern Cal 12 8 89 11.12
Georgia 13 20 220 11.00
UCF 12 18 196 10.89
South Alabama 12 12 130 10.83
California 13 24 259 10.79
Georgia Tech 13 15 157 10.47
Buffalo 12 22 229 10.41
Charlotte 12 10 104 10.40
Appalachian St. 13 19 197 10.37
Southern Miss. 13 19 195 10.26
Tennessee 12 16 164 10.25
Miami (Ohio) 14 19 194 10.21
Arizona St. 12 13 132 10.15
Arizona 12 20 202 10.10
SMU 12 17 168 9.88
Louisiana Tech 12 22 217 9.86
Boston College 12 14 137 9.79
Coastal Carolina 12 14 135 9.64
TCU 12 8 77 9.62
Sam Houston St. 12 13 125 9.62
UAB 12 12 115 9.58
Washington 13 18 171 9.50
South Florida 13 24 225 9.38
Marshall 12 22 206 9.36
San Diego St. 13 33 309 9.36
Kennesaw St. 14 25 234 9.36
LSU 13 17 158 9.29
Alabama 14 26 240 9.23
E. Michigan 12 6 55 9.17
N. Illinois 12 10 91 9.10
Navy 12 7 63 9.00
West Virginia 12 12 106 8.83
Virginia 14 33 289 8.76
Tulsa 12 11 96 8.73
Fresno St. 13 21 181 8.62
James Madison 14 23 197 8.57
Texas Tech 13 30 255 8.50
Wisconsin 12 11 93 8.45
Memphis 13 15 125 8.33
Uconn 13 18 150 8.33
Army 13 10 83 8.30
Louisiana-Monroe 12 12 98 8.17
North Carolina 12 17 137 8.06
Oregon St. 12 10 80 8.00
Cincinnati 12 13 103 7.92
Vanderbilt 12 13 103 7.92
Baylor 12 18 141 7.83
Virginia Tech 12 18 139 7.72
Penn St. 13 19 146 7.68
Cent. Michigan 13 9 69 7.67
Nevada 12 18 137 7.61
Mississippi 13 16 119 7.44
UNLV 14 14 103 7.36
Clemson 13 18 131 7.28
Colorado 12 11 79 7.18
San Jose St. 12 8 57 7.12
Arkansas 12 18 128 7.11
UTEP 12 25 174 6.96
Middle Tennessee 12 16 109 6.81
Arkansas St. 13 25 170 6.80
Kansas 12 20 134 6.70
Georgia Southern 13 11 73 6.64
UTSA 13 19 122 6.42
Hawaii 13 12 77 6.42
East Carolina 13 13 83 6.38
Houston 13 21 128 6.10
Missouri St. 13 16 97 6.06
Maryland 12 18 109 6.06
Minnesota 13 20 120 6.00
Syracuse 12 10 58 5.80
Bowling Green 12 19 109 5.74
Texas State 12 12 68 5.67
Boise St. 14 13 73 5.62
W. Michigan 14 19 106 5.58
North Texas 14 18 98 5.44
New Mexico St. 12 17 92 5.41
Stanford 12 7 37 5.29
Jacksonville St. 14 9 47 5.22
UCLA 12 9 47 5.22
Troy 14 19 98 5.16
Rice 12 8 39 4.88
Umass 12 9 43 4.78
Akron 12 10 47 4.70
Tulane 14 13 61 4.69
Kansas St. 12 15 70 4.67
New Mexico 13 13 58 4.46
Oklahoma St. 12 19 83 4.37
Utah St. 13 14 60 4.29
NC State 13 14 59 4.21
Kentucky 12 13 53 4.08
Michigan 12 17 65 3.82
Auburn 12 16 60 3.75
Purdue 12 8 26 3.25
Liberty 12 12 36 3.00
Air Force 12 3 8 2.67
Louisiana-Lafayette 13 12 29 2.42
Ball St. 12 12 25 2.08
Northwestern 13 15 27 1.80
W. Kentucky 13 5 9 1.80
Georgia St. 12 8 10 1.25

