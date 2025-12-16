Live Radio
Sports » NCAA FBS Team Punt Returns

NCAA FBS Team Punt Returns

The Associated Press

December 16, 2025, 11:13 AM

Punt Returns

G PRYd Yds Avg
Rutgers 12 5 168 33.60
Iowa 12 20 584 29.20
Texas 12 20 456 22.80
FAU 12 15 304 20.27
Louisville 12 26 473 18.19
Indiana 13 20 359 17.95
Iowa St. 12 12 213 17.75
Washington St. 12 23 386 16.78
Illinois 12 13 213 16.38
Texas A&M 12 33 529 16.03
Delaware 12 6 94 15.67
Pittsburgh 12 19 291 15.32
Ohio 12 11 162 14.73
Temple 12 12 174 14.50
Colorado St. 12 15 212 14.13
South Carolina 12 22 305 13.86
Utah 12 22 303 13.77
Nebraska 12 25 341 13.64
Kent St. 12 16 211 13.19
Miami 12 15 196 13.07
Duke 13 9 116 12.89
Oklahoma 12 24 301 12.54
Michigan St. 12 12 150 12.50
Toledo 12 31 382 12.32
Missouri 12 18 218 12.11
Florida 12 12 145 12.08
Wake Forest 12 21 250 11.90
Florida St. 12 12 139 11.58
Ohio St. 13 19 219 11.53
Wyoming 12 21 242 11.52
South Florida 12 20 228 11.40
Mississippi St. 12 12 135 11.25
Notre Dame 12 19 212 11.16
Southern Cal 12 8 89 11.12
Appalachian St. 12 18 199 11.06
BYU 13 24 265 11.04
Georgia 13 20 220 11.00
Oregon 12 24 263 10.96
UCF 12 18 196 10.89
South Alabama 12 12 130 10.83
Southern Miss. 12 16 173 10.81
Georgia Tech 12 15 157 10.47
Buffalo 12 22 229 10.41
Charlotte 12 10 104 10.40
Old Dominion 12 25 257 10.28
California 12 22 225 10.23
Miami (Ohio) 13 19 194 10.21
Arizona St. 12 13 132 10.15
Arizona 12 20 202 10.10
SMU 12 17 168 9.88
Boston College 12 14 137 9.79
Tennessee 12 17 164 9.65
Coastal Carolina 12 14 135 9.64
TCU 12 8 77 9.62
Sam Houston St. 12 13 125 9.62
UAB 12 12 115 9.58
Alabama 13 21 200 9.52
Washington 13 18 171 9.50
Louisiana Tech 12 23 218 9.48
Marshall 12 22 206 9.36
Kennesaw St. 13 25 234 9.36
Virginia 13 31 288 9.29
LSU 12 16 148 9.25
E. Michigan 12 6 55 9.17
N. Illinois 12 10 91 9.10
Navy 12 7 63 9.00
Army 12 9 80 8.89
West Virginia 12 12 106 8.83
Tulsa 12 11 96 8.73
James Madison 13 23 198 8.61
Texas Tech 13 30 255 8.50
Wisconsin 12 11 93 8.45
Memphis 12 15 125 8.33
Uconn 12 18 150 8.33
Baylor 12 17 139 8.18
Louisiana-Monroe 12 12 98 8.17
Penn St. 12 18 146 8.11
North Carolina 12 17 137 8.06
Cent. Michigan 12 8 64 8.00
Oregon St. 12 10 80 8.00
Fresno St. 12 20 159 7.95
San Diego St. 12 31 246 7.94
Cincinnati 12 13 103 7.92
Vanderbilt 12 13 103 7.92
Virginia Tech 12 18 139 7.72
Nevada 12 18 137 7.61
Georgia Southern 12 10 75 7.50
Mississippi 12 16 119 7.44
UNLV 13 14 103 7.36
Clemson 12 18 131 7.28
Colorado 12 11 79 7.18
FIU 12 14 100 7.14
San Jose St. 12 8 57 7.12
Arkansas 12 18 128 7.11
UTEP 12 25 174 6.96
Missouri St. 12 14 96 6.86
Middle Tennessee 12 16 109 6.81
Kansas 12 20 134 6.70
Hawaii 12 12 77 6.42
East Carolina 12 13 83 6.38
North Texas 13 15 92 6.13
UTSA 12 18 110 6.11
Minnesota 12 19 116 6.11
Houston 12 21 128 6.10
Maryland 12 18 109 6.06
Arkansas St. 12 22 131 5.95
Syracuse 12 10 58 5.80
Boise St. 14 13 75 5.77
Bowling Green 12 19 109 5.74
Texas State 12 12 68 5.67
W. Michigan 13 18 99 5.50
Umass 12 9 49 5.44
New Mexico St. 12 17 92 5.41
Stanford 12 7 37 5.29
Jacksonville St. 13 9 47 5.22
UCLA 12 9 47 5.22
Troy 13 19 98 5.16
Rice 12 8 39 4.88
Tulane 13 12 58 4.83
New Mexico 12 11 53 4.82
Akron 12 10 47 4.70
Kansas St. 12 15 70 4.67
Oklahoma St. 12 19 83 4.37
Utah St. 12 14 60 4.29
NC State 12 14 59 4.21
Kentucky 12 13 53 4.08
Michigan 12 17 65 3.82
Auburn 12 16 60 3.75
Purdue 12 8 26 3.25
Liberty 12 12 36 3.00
Air Force 12 3 8 2.67
Louisiana-Lafayette 12 9 22 2.44
Ball St. 12 12 25 2.08
Northwestern 12 15 27 1.80
W. Kentucky 12 5 9 1.80
Georgia St. 12 8 10 1.25

