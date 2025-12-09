NCAA FBS Team Punt Returns

Punt Returns
|G
|PRYd
|Yds
|Avg
|Rutgers
|12
|5
|168
|33.60
|Iowa
|12
|20
|584
|29.20
|Texas
|12
|20
|456
|22.80
|FAU
|12
|15
|304
|20.27
|Louisville
|12
|26
|473
|18.19
|Indiana
|13
|20
|359
|17.95
|Iowa St.
|12
|12
|213
|17.75
|Washington St.
|12
|23
|386
|16.78
|Illinois
|12
|13
|213
|16.38
|Texas A&M
|12
|33
|529
|16.03
|Delaware
|12
|6
|94
|15.67
|Pittsburgh
|12
|19
|291
|15.32
|Ohio
|12
|11
|162
|14.73
|Temple
|12
|12
|174
|14.50
|Colorado St.
|12
|15
|212
|14.13
|South Carolina
|12
|22
|308
|14.00
|Utah
|12
|22
|303
|13.77
|Nebraska
|12
|25
|341
|13.64
|Kent St.
|12
|16
|211
|13.19
|Miami
|12
|15
|196
|13.07
|Duke
|13
|9
|116
|12.89
|Oklahoma
|12
|24
|301
|12.54
|Michigan St.
|12
|12
|150
|12.50
|Toledo
|12
|31
|382
|12.32
|Missouri
|12
|18
|218
|12.11
|Wake Forest
|12
|21
|250
|11.90
|Florida St.
|12
|12
|139
|11.58
|Ohio St.
|13
|19
|219
|11.53
|Wyoming
|12
|21
|242
|11.52
|Oregon
|12
|23
|263
|11.43
|South Florida
|12
|20
|228
|11.40
|Mississippi St.
|12
|12
|135
|11.25
|Florida
|12
|13
|146
|11.23
|Notre Dame
|12
|19
|212
|11.16
|Southern Cal
|12
|8
|89
|11.12
|Appalachian St.
|12
|18
|199
|11.06
|BYU
|13
|24
|265
|11.04
|Georgia
|13
|20
|220
|11.00
|UCF
|12
|18
|196
|10.89
|South Alabama
|12
|12
|130
|10.83
|Southern Miss.
|12
|16
|173
|10.81
|Georgia Tech
|12
|15
|157
|10.47
|Buffalo
|12
|22
|229
|10.41
|Charlotte
|12
|10
|104
|10.40
|Old Dominion
|12
|25
|257
|10.28
|California
|12
|22
|225
|10.23
|Miami (Ohio)
|13
|19
|194
|10.21
|Arizona St.
|12
|13
|132
|10.15
|Arizona
|12
|20
|202
|10.10
|Washington
|12
|17
|171
|10.06
|SMU
|12
|17
|168
|9.88
|Army
|11
|8
|79
|9.88
|Boston College
|12
|14
|137
|9.79
|Navy
|11
|6
|58
|9.67
|Tennessee
|12
|17
|164
|9.65
|Coastal Carolina
|12
|14
|135
|9.64
|TCU
|12
|8
|77
|9.62
|Alabama
|13
|21
|202
|9.62
|Sam Houston St.
|12
|13
|125
|9.62
|UAB
|12
|12
|115
|9.58
|Louisiana Tech
|12
|23
|218
|9.48
|Marshall
|12
|22
|206
|9.36
|Kennesaw St.
|13
|25
|234
|9.36
|Virginia
|13
|31
|288
|9.29
|LSU
|12
|16
|148
|9.25
|E. Michigan
|12
|6
|55
|9.17
|N. Illinois
|12
|10
|91
|9.10
|West Virginia
|12
|12
|106
|8.83
|Tulsa
|12
|11
|96
|8.73
|James Madison
|13
|23
|198
|8.61
|Texas Tech
|13
|30
|255
|8.50
|Wisconsin
|12
|11
|93
|8.45
|Memphis
|12
|15
|125
|8.33
|Uconn
|12
|18
|150
|8.33
|Louisiana-Monroe
|12
|12
|98
|8.17
|Penn St.
|12
|18
|146
|8.11
|North Carolina
|12
|17
|137
|8.06
|Cent. Michigan
|12
|8
|64
|8.00
|Oregon St.
|12
|10
|80
|8.00
|Fresno St.
|12
|20
|159
|7.95
|San Diego St.
|12
|31
|246
|7.94
|Cincinnati
|12
|13
|103
|7.92
|Vanderbilt
|12
|13
|103
|7.92
|Baylor
|12
|18
|141
|7.83
|Virginia Tech
|12
|18
|139
|7.72
|Nevada
|12
|18
|137
|7.61
|Georgia Southern
|12
|10
|75
|7.50
|Mississippi
|12
|16
|119
|7.44
|UNLV
|13
|14
|103
|7.36
|Colorado
|12
|11
|79
|7.18
|FIU
|12
|14
|100
|7.14
|San Jose St.
|12
|8
|57
|7.12
|Arkansas
|12
|18
|128
|7.11
|UTEP
|12
|25
|174
|6.96
|Clemson
|12
|19
|131
|6.89
|Missouri St.
|12
|14
|96
|6.86
|Middle Tennessee
|12
|16
|109
|6.81
|Kansas
|12
|20
|134
|6.70
|Hawaii
|12
|12
|77
|6.42
|East Carolina
|12
|13
|83
|6.38
|North Texas
|13
|15
|92
|6.13
|UTSA
|12
|18
|110
|6.11
|Minnesota
|12
|19
|116
|6.11
|Houston
|12
|21
|128
|6.10
|Maryland
|12
|18
|109
|6.06
|Arkansas St.
|12
|22
|131
|5.95
|Syracuse
|12
|10
|58
|5.80
|Bowling Green
|12
|19
|109
|5.74
|Texas State
|12
|12
|68
|5.67
|W. Michigan
|13
|18
|99
|5.50
|Umass
|12
|9
|49
|5.44
|New Mexico St.
|12
|17
|92
|5.41
|Boise St.
|13
|12
|64
|5.33
|Stanford
|12
|7
|37
|5.29
|Jacksonville St.
|13
|9
|47
|5.22
|UCLA
|12
|9
|47
|5.22
|Troy
|13
|19
|98
|5.16
|Rice
|12
|8
|39
|4.88
|Tulane
|13
|12
|58
|4.83
|New Mexico
|12
|11
|53
|4.82
|Akron
|12
|10
|47
|4.70
|Kansas St.
|12
|15
|70
|4.67
|Oklahoma St.
|12
|19
|83
|4.37
|Utah St.
|12
|14
|60
|4.29
|NC State
|12
|14
|59
|4.21
|Kentucky
|12
|13
|53
|4.08
|Michigan
|12
|17
|65
|3.82
|Auburn
|12
|16
|60
|3.75
|Purdue
|12
|8
|26
|3.25
|Liberty
|12
|12
|36
|3.00
|Air Force
|12
|3
|8
|2.67
|Louisiana-Lafayette
|12
|9
|22
|2.44
|Ball St.
|12
|12
|25
|2.08
|Northwestern
|12
|15
|27
|1.80
|W. Kentucky
|12
|5
|9
|1.80
|Georgia St.
|12
|8
|10
|1.25
