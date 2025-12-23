NCAA FBS Team Passing Offense

Live Radio
The Associated Press

December 23, 2025, 11:12 AM

Passing Offense

G Att Cp InL Yds Tds Yds Pg
FAU 12 582 385 20 4,082 28 340.17
North Texas 13 426 298 7 4,202 32 323.23
Mississippi 13 438 287 8 4,061 23 312.38
Baylor 12 511 309 12 3,715 31 309.58
Tennessee 12 419 278 10 3,686 26 307.17
Uconn 12 436 297 1 3,611 30 300.92
Southern Cal 12 390 262 8 3,568 25 297.33
TCU 12 420 277 14 3,513 29 292.75
Delaware 13 541 337 8 3,802 24 292.46
Hawaii 12 491 316 12 3,476 26 289.67
Texas Tech 13 454 301 8 3,762 33 289.38
SMU 12 428 284 10 3,402 26 283.50
Vanderbilt 12 362 254 8 3,391 28 282.58
San Jose St. 12 490 273 17 3,387 17 282.25
Duke 13 455 307 5 3,668 30 282.15
East Carolina 12 423 277 6 3,368 20 280.67
Boston College 12 454 287 12 3,362 20 280.17
Missouri St. 13 435 277 11 3,636 30 279.69
South Florida 13 405 269 11 3,596 33 276.62
Pittsburgh 12 424 264 14 3,297 28 274.75
Clemson 12 435 287 7 3,288 22 274.00
W. Kentucky 12 455 303 11 3,271 21 272.58
California 12 467 295 10 3,250 19 270.83
Alabama 14 490 319 5 3,783 32 270.21
Ohio St. 13 373 291 6 3,468 32 266.77
Southern Miss. 12 406 265 10 3,200 25 266.67
Middle Tennessee 12 500 298 7 3,193 23 266.08
Rutgers 12 379 234 7 3,193 22 266.08
UAB 12 437 287 15 3,187 20 265.58
Georgia Tech 12 354 253 6 3,159 14 263.25
Arkansas 12 381 231 11 3,155 22 262.92
Miami 13 400 294 10 3,413 28 262.54
Appalachian St. 12 479 283 11 3,144 23 262.00
Texas A&M 13 408 248 14 3,378 26 259.85
Arkansas St. 13 509 335 12 3,374 20 259.54
UNLV 13 394 260 8 3,328 24 256.00
Maryland 12 491 284 9 3,068 18 255.67
Texas State 12 335 235 7 3,064 18 255.25
Notre Dame 12 323 217 6 3,061 25 255.08
Arizona 12 404 253 7 3,053 26 254.42
Georgia St. 12 475 288 11 3,049 22 254.08
Florida St. 12 339 200 9 3,041 20 253.42
Georgia Southern 12 406 255 8 3,040 25 253.25
Texas 12 387 237 7 3,038 26 253.17
Oregon 13 363 262 8 3,274 29 251.85
Indiana 13 343 245 7 3,271 38 251.62
New Mexico St. 12 472 276 16 3,006 17 250.50
Utah St. 13 403 242 5 3,210 26 246.92
NC State 13 413 280 10 3,194 26 245.69
Tulane 14 425 262 9 3,432 18 245.14
Boise St. 14 472 274 14 3,429 23 244.93
Washington 13 370 255 8 3,178 26 244.46
Toledo 12 371 239 10 2,928 26 244.00
UTSA 12 417 281 7 2,924 31 243.67
Kennesaw St. 14 423 260 11 3,403 26 243.07
Cincinnati 12 345 213 5 2,909 29 242.42
Virginia 13 454 290 10 3,150 18 242.31
Illinois 12 338 231 6 2,869 22 239.08
Mississippi St. 12 362 227 9 2,841 19 236.75
Oklahoma 13 431 265 11 3,066 17 235.85
E. Michigan 12 404 247 11 2,817 18 234.75
Wake Forest 12 373 212 10 2,787 15 232.25
Buffalo 12 412 235 14 2,748 19 229.00
Memphis 13 412 278 9 2,969 17 228.38
Nebraska 12 350 245 6 2,738 22 228.17
LSU 12 417 275 7 2,717 17 226.42
Louisville 12 394 252 9 2,715 16 226.25
Oregon St. 12 431 260 13 2,710 14 225.83
South Carolina 12 342 209 11 2,703 13 225.25
Michigan St. 12 378 240 6 2,672 20 222.67
Tulsa 12 409 241 10 2,669 15 222.42
Kansas 12 345 211 8 2,667 23 222.25
Stanford 12 391 224 12 2,664 14 222.00
Iowa St. 12 347 210 9 2,657 16 221.42
UCF 12 403 250 12 2,649 12 220.75
Georgia 13 384 268 7 2,864 24 220.31
Akron 12 404 209 9 2,628 20 219.00
FIU 12 380 236 11 2,624 18 218.67
Syracuse 12 409 231 15 2,607 17 217.25
Purdue 12 405 238 13 2,606 15 217.17
Old Dominion 13 333 191 10 2,813 21 216.38
UTEP 12 413 224 20 2,595 21 216.25
Colorado St. 12 394 243 12 2,591 15 215.92
Houston 12 340 214 10 2,583 22 215.25
New Mexico 12 322 212 9 2,574 17 214.50
BYU 13 364 230 6 2,771 14 213.15
James Madison 14 385 225 10 2,956 26 211.14
Arizona St. 12 392 224 8 2,533 17 211.08
Washington St. 13 409 262 15 2,737 19 210.54
Troy 14 434 251 12 2,929 20 209.21
Utah 12 342 215 5 2,506 25 208.83
Marshall 12 335 218 6 2,495 18 207.42
Florida 12 374 234 14 2,455 18 204.58
Charlotte 12 380 225 13 2,448 14 204.00
Colorado 12 358 210 11 2,434 17 202.83
Kentucky 12 368 229 14 2,423 15 201.92
Kansas St. 12 343 204 7 2,385 18 198.75
Temple 12 347 214 2 2,369 28 197.42
Auburn 12 362 221 4 2,365 11 197.08
Kent St. 12 293 163 6 2,365 20 197.08
Miami (Ohio) 13 349 177 10 2,550 17 196.15
Liberty 12 316 174 13 2,346 11 195.50
Missouri 12 339 217 10 2,343 15 195.25
Minnesota 12 371 233 7 2,322 17 193.50
West Virginia 12 327 192 11 2,267 10 188.83
Ohio 12 297 181 10 2,251 14 187.58
Michigan 12 297 179 7 2,229 9 185.75
Sam Houston St. 12 389 213 10 2,208 12 184.00
North Carolina 12 355 227 6 2,207 13 183.83
Wyoming 12 385 215 12 2,196 13 183.00
Northwestern 12 343 204 12 2,181 14 181.75
Penn St. 12 304 203 7 2,179 14 181.58
South Alabama 12 310 212 6 2,174 13 181.17
Fresno St. 12 351 224 13 2,165 13 180.42
UCLA 12 362 229 7 2,163 15 180.25
Oklahoma St. 12 366 210 10 2,089 7 174.08
Louisiana Tech 12 294 186 9 2,015 7 167.92
Virginia Tech 12 320 180 9 1,996 17 166.33
Cent. Michigan 12 229 155 6 1,994 15 166.17
Umass 12 415 223 9 1,981 8 165.08
Jacksonville St. 14 328 195 6 2,268 13 162.00
Louisiana-Lafayette 13 343 187 14 2,105 12 161.92
Louisiana-Monroe 12 303 172 12 1,925 15 160.42
Coastal Carolina 12 350 193 11 1,893 14 157.75
San Diego St. 12 254 148 8 1,847 9 153.92
Bowling Green 12 286 166 12 1,815 13 151.25
Nevada 12 306 181 17 1,784 10 148.67
Air Force 12 164 97 7 1,742 13 145.17
W. Michigan 14 305 185 6 1,939 10 138.50
Ball St. 12 277 156 8 1,656 11 138.00
Iowa 12 264 164 7 1,649 10 137.42
Wisconsin 12 272 157 13 1,637 9 136.42
Navy 12 167 97 6 1,582 10 131.83
N. Illinois 12 244 129 6 1,186 8 98.83
Rice 12 203 135 3 1,175 10 97.92
Army 12 118 61 5 943 5 78.58

