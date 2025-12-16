NCAA FBS Team Passing Offense

Passing Offense
|G
|Att
|Cp
|InL
|Yds
|Tds
|Yds Pg
|FAU
|12
|582
|385
|20
|4,082
|28
|340.17
|North Texas
|13
|426
|298
|7
|4,202
|32
|323.23
|Baylor
|12
|511
|309
|12
|3,715
|31
|309.58
|Mississippi
|12
|404
|260
|8
|3,715
|22
|309.58
|Tennessee
|12
|419
|278
|10
|3,686
|26
|307.17
|Delaware
|12
|511
|318
|8
|3,626
|23
|302.17
|Uconn
|12
|436
|297
|1
|3,611
|30
|300.92
|Southern Cal
|12
|390
|262
|8
|3,568
|25
|297.33
|TCU
|12
|420
|277
|14
|3,513
|29
|292.75
|Hawaii
|12
|491
|316
|12
|3,476
|26
|289.67
|Texas Tech
|13
|454
|301
|8
|3,762
|33
|289.38
|SMU
|12
|428
|284
|10
|3,402
|26
|283.50
|Vanderbilt
|12
|362
|254
|8
|3,391
|28
|282.58
|San Jose St.
|12
|490
|273
|17
|3,387
|17
|282.25
|Duke
|13
|455
|307
|5
|3,668
|30
|282.15
|East Carolina
|12
|423
|277
|6
|3,368
|20
|280.67
|Boston College
|12
|454
|287
|12
|3,362
|20
|280.17
|South Florida
|12
|365
|243
|7
|3,315
|32
|276.25
|Miami
|12
|379
|280
|10
|3,310
|27
|275.83
|Pittsburgh
|12
|424
|264
|14
|3,297
|28
|274.75
|Clemson
|12
|435
|287
|7
|3,288
|22
|274.00
|Missouri St.
|12
|400
|252
|11
|3,287
|26
|273.92
|Alabama
|13
|461
|301
|5
|3,551
|30
|273.15
|W. Kentucky
|12
|455
|303
|11
|3,271
|21
|272.58
|California
|12
|467
|295
|10
|3,250
|19
|270.83
|Ohio St.
|13
|373
|291
|6
|3,468
|32
|266.77
|Southern Miss.
|12
|406
|265
|10
|3,200
|25
|266.67
|Middle Tennessee
|12
|500
|298
|7
|3,193
|23
|266.08
|Rutgers
|12
|379
|234
|7
|3,193
|22
|266.08
|UAB
|12
|437
|287
|15
|3,187
|20
|265.58
|Georgia Tech
|12
|354
|253
|6
|3,159
|14
|263.25
|Arkansas
|12
|381
|231
|11
|3,155
|22
|262.92
|Appalachian St.
|12
|479
|283
|11
|3,144
|23
|262.00
|Texas A&M
|12
|368
|223
|12
|3,141
|26
|261.75
|Arkansas St.
|12
|478
|318
|12
|3,086
|17
|257.17
|UNLV
|13
|394
|260
|8
|3,328
|24
|256.00
|Maryland
|12
|491
|284
|9
|3,068
|18
|255.67
|Texas State
|12
|335
|235
|7
|3,063
|18
|255.17
|Notre Dame
|12
|323
|217
|6
|3,061
|25
|255.08
|Arizona
|12
|404
|253
|7
|3,053
|26
|254.42
|Georgia St.
|12
|475
|288
|11
|3,049
|22
|254.08
|Florida St.
|12
|339
|200
|9
|3,041
|20
|253.42
|Georgia Southern
|12
|406
|255
|8
|3,040
|25
|253.25
|Texas
|12
|387
|237
|7
|3,038
|26
|253.17
|Indiana
|13
|343
|245
|7
|3,271
|38
|251.62
|Utah St.
|12
|376
|228
|4
|3,016
|24
|251.33
|New Mexico St.
|12
|472
|276
|16
|3,006
|17
|250.50
|NC State
|12
|387
|266
|10
|2,973
|24
|247.75
|Oregon
|12
|336
|243
|6
|2,961
|25
|246.75
|Kennesaw St.
|13
|387
|242
|9
|3,194
|25
|245.69
|Boise St.
|14
|472
|274
|14
|3,429
|23
|244.93
|Washington
|13
|370
|255
|8
|3,178
|26
|244.46
|Toledo
|12
|371
|239
|10
|2,928
|26
|244.00
|UTSA
|12
|417
|281
|7
|2,924
|31
|243.67
|Cincinnati
|12
|345
|213
|5
|2,909
|29
|242.42
|Virginia
|13
|454
|290
|10
|3,150
|18
|242.31
|Tulane
|13
|388
|242
|8
|3,126
|17
|240.46
|Illinois
|12
|338
|231
|6
|2,869
|22
|239.08
|Mississippi St.
|12
|362
|227
|9
|2,841
|19
|236.75
|E. Michigan
|12
|404
|247
|11
|2,817
|18
|234.75
|Memphis
|12
|378
|258
|8
|2,815
|16
|234.58
|Wake Forest
|12
|373
|212
|10
|2,787
|15
|232.25
|Oklahoma
|12
|389
|239
|10
|2,759
|15
|229.92
|Buffalo
|12
|412
|235
|14
|2,748
|19
|229.00
|Nebraska
|12
|350
|245
|6
|2,738
|22
|228.17
|LSU
|12
|417
|275
|7
|2,717
|17
|226.42
|Louisville
|12
|394
|252
|9
|2,715
|16
|226.25
|Oregon St.
|12
|431
|260
|13
|2,710
|14
|225.83
|South Carolina
|12
|342
|209
|11
|2,703
|13
|225.25
|Old Dominion
|12
|307
|180
|10
|2,686
|21
|223.83
|Michigan St.
|12
|378
|240
|6
|2,672
|20
|222.67
|Tulsa
|12
|409
|241
|10
|2,669
|15
|222.42
|Kansas
|12
|345
|211
|8
|2,667
|23
|222.25
|Stanford
|12
|391
|224
|12
|2,664
|14
|222.00
|Iowa St.
|12
|347
|210
|9
|2,657
|16
|221.42
|UCF
|12
|403
|250
|12
|2,649
|12
|220.75
|Georgia
|13
|384
|268
|7
|2,864
|24
|220.31
|Akron
|12
|404
|209
|9
|2,628
|20
|219.00
|FIU
|12
|380
|236
|11
|2,624
|18
|218.67
|Syracuse
|12
|409
|231
|15
|2,607
|17
|217.25
|Purdue
|12
|405
|238
|13
|2,606
|15
|217.17
|UTEP
|12
|413
|224
|20
|2,595
|21
|216.25
|Colorado St.
|12
|394
|243
|12
|2,591
|15
|215.92
|Troy
|13
|404
|236
|10
|2,800
|20
|215.38
|Houston
|12
|340
|214
|10
|2,583
|22
|215.25
|New Mexico
|12
|322
|212
|9
|2,574
|17
|214.50
|BYU
|13
|364
|230
|6
|2,771
|14
|213.15
|Arizona St.
|12
|392
|224
|8
|2,533
|17
|211.08
|Utah
|12
|342
|215
|5
|2,506
|25
|208.83
|Marshall
|12
|335
|218
|6
|2,495
|18
|207.42
|Florida
|12
|374
|234
|14
|2,455
|18
|204.58
|Charlotte
|12
|380
|225
|13
|2,448
|14
|204.00
|Colorado
|12
|358
|210
|11
|2,434
|17
|202.83
|James Madison
|13
|336
|201
|10
|2,633
|24
|202.54
|Kentucky
|12
|368
|229
|14
|2,423
|15
|201.92
|Kansas St.
|12
|343
|204
|7
|2,385
|18
|198.75
|Temple
|12
|347
|214
|2
|2,369
|28
|197.42
|Auburn
|12
|362
|221
|4
|2,365
|11
|197.08
|Kent St.
|12
|293
|163
|6
|2,365
|20
|197.08
|Washington St.
|12
|362
|234
|12
|2,364
|16
|197.00
|Miami (Ohio)
|13
|349
|177
|10
|2,550
|17
|196.15
|Liberty
|12
|316
|174
|13
|2,346
|11
|195.50
|Missouri
|12
|339
|217
|10
|2,343
|15
|195.25
|Minnesota
|12
|371
|233
|7
|2,322
|17
|193.50
|West Virginia
|12
|327
|192
|11
|2,267
|10
|188.83
|Ohio
|12
|297
|181
|10
|2,251
|14
|187.58
|Michigan
|12
|297
|179
|7
|2,229
|9
|185.75
|Sam Houston St.
|12
|389
|213
|10
|2,208
|12
|184.00
|North Carolina
|12
|355
|227
|6
|2,207
|13
|183.83
|Wyoming
|12
|385
|215
|12
|2,196
|13
|183.00
|Northwestern
|12
|343
|204
|12
|2,181
|14
|181.75
|Penn St.
|12
|304
|203
|7
|2,179
|14
|181.58
|South Alabama
|12
|310
|212
|6
|2,173
|13
|181.08
|Fresno St.
|12
|351
|224
|13
|2,165
|13
|180.42
|UCLA
|12
|362
|229
|7
|2,163
|15
|180.25
|Oklahoma St.
|12
|366
|210
|10
|2,089
|7
|174.08
|Louisiana Tech
|12
|294
|186
|9
|2,015
|7
|167.92
|Virginia Tech
|12
|320
|180
|9
|1,996
|17
|166.33
|Cent. Michigan
|12
|229
|155
|6
|1,994
|15
|166.17
|Umass
|12
|415
|223
|9
|1,981
|8
|165.08
|Jacksonville St.
|13
|306
|181
|6
|2,095
|12
|161.15
|Louisiana-Monroe
|12
|303
|172
|12
|1,925
|15
|160.42
|Coastal Carolina
|12
|350
|193
|11
|1,893
|14
|157.75
|Louisiana-Lafayette
|12
|305
|166
|13
|1,874
|11
|156.17
|San Diego St.
|12
|254
|148
|8
|1,847
|9
|153.92
|Bowling Green
|12
|286
|166
|12
|1,815
|13
|151.25
|Nevada
|12
|306
|181
|17
|1,784
|10
|148.67
|Air Force
|12
|164
|97
|7
|1,742
|13
|145.17
|W. Michigan
|13
|286
|173
|5
|1,819
|8
|139.92
|Ball St.
|12
|277
|156
|8
|1,656
|11
|138.00
|Iowa
|12
|264
|164
|7
|1,649
|10
|137.42
|Wisconsin
|12
|272
|157
|13
|1,637
|9
|136.42
|Navy
|12
|167
|97
|6
|1,582
|10
|131.83
|N. Illinois
|12
|244
|129
|6
|1,186
|8
|98.83
|Rice
|12
|203
|135
|3
|1,175
|10
|97.92
|Army
|12
|118
|61
|5
|943
|5
|78.58
