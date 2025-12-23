Live Radio
NCAA FBS Team Net Punting

The Associated Press

December 23, 2025, 11:12 AM

Net Punting

G Yds Punts Net
Baylor 12 1267 27 45.00
Colorado St. 12 2811 59 44.08
Mississippi 13 1603 35 43.77
Vanderbilt 12 1075 23 43.52
New Mexico 12 1698 37 43.32
Notre Dame 12 1114 25 43.32
W. Kentucky 12 2482 51 43.31
Georgia 13 2188 48 43.12
Georgia Tech 12 1463 31 43.06
Louisiana Tech 12 2724 58 42.66
Troy 14 3137 69 42.62
Oklahoma St. 12 3027 66 42.38
Penn St. 12 1614 35 42.34
Mississippi St. 12 2431 53 42.30
Tennessee 12 1638 37 42.24
South Carolina 12 2342 53 42.17
Kansas 12 1936 43 42.16
Syracuse 12 2859 62 42.06
Cincinnati 12 1602 35 42.03
Buffalo 12 2909 65 41.88
Rutgers 12 1460 33 41.85
Temple 12 2615 62 41.71
San Diego St. 12 2912 62 41.47
Memphis 13 1989 46 41.46
Air Force 12 1024 23 41.43
Duke 13 1737 40 41.32
Tulane 14 2267 49 41.31
UTSA 12 2344 51 41.29
Purdue 12 2162 50 41.26
Umass 12 3211 70 41.26
Appalachian St. 12 2371 54 41.13
UNLV 13 1892 43 41.12
FAU 12 1261 28 41.11
Tulsa 12 2066 48 41.08
Florida St. 12 1197 28 41.07
UTEP 12 2862 62 41.06
Nevada 12 2198 49 40.96
Iowa St. 12 1812 43 40.86
Hawaii 12 2175 47 40.85
Army 12 1380 32 40.78
Auburn 12 2060 49 40.65
Florida 12 2202 50 40.64
Texas Tech 13 1767 41 40.63
Pittsburgh 12 2134 48 40.52
Utah 12 1502 35 40.43
Marshall 12 2551 57 40.42
Navy 12 1426 32 40.41
Miami 13 1835 42 40.36
Sam Houston St. 12 2754 64 40.25
Ohio St. 13 1053 25 40.24
Uconn 12 2084 47 40.23
Northwestern 12 1452 33 40.18
Boise St. 14 2441 56 40.12
Middle Tennessee 12 2971 67 40.00
E. Michigan 12 2291 50 39.98
Maryland 12 2473 56 39.96
New Mexico St. 12 2592 61 39.95
Oregon 13 1302 31 39.94
Miami (Ohio) 13 2473 59 39.93
Clemson 12 1992 49 39.80
North Carolina 12 2390 56 39.79
Fresno St. 12 1947 48 39.65
Arkansas 12 1569 35 39.54
Arkansas St. 13 2438 59 39.51
Rice 12 2788 63 39.49
Georgia Southern 12 2303 54 39.48
Oklahoma 13 2840 63 39.46
North Texas 13 1143 28 39.43
Minnesota 12 2524 59 39.34
Utah St. 13 2880 68 39.34
BYU 13 1655 39 39.28
Illinois 12 1539 36 39.28
Stanford 12 2559 58 39.24
Wyoming 12 2997 67 39.21
Kansas St. 12 2041 48 39.19
Kentucky 12 2226 51 39.06
West Virginia 12 2803 66 38.95
W. Michigan 14 2417 57 38.91
Boston College 12 2053 51 38.86
San Jose St. 12 1777 39 38.82
Texas A&M 13 2213 52 38.79
Texas 12 2457 56 38.79
Michigan 12 1662 39 38.67
Alabama 14 2029 49 38.59
Indiana 13 1363 33 38.58
Kennesaw St. 14 2636 66 38.55
NC State 13 2478 57 38.54
Iowa 12 1715 41 38.51
Michigan St. 12 2535 55 38.47
SMU 12 2204 52 38.44
Missouri 12 1713 41 38.32
California 12 2406 58 38.22
Liberty 12 1934 46 38.20
Louisiana-Lafayette 13 2238 54 38.19
Georgia St. 12 2474 55 38.15
Texas State 12 1453 36 38.11
N. Illinois 12 2516 61 38.07
Virginia 13 2171 46 38.07
Arizona 12 1614 39 38.00
FIU 12 2251 54 37.98
LSU 12 2713 60 37.83
Charlotte 12 3042 73 37.75
UCLA 12 1913 46 37.74
Washington St. 13 2197 55 37.69
Colorado 12 2839 67 37.66
Nebraska 12 1246 32 37.62
Louisville 12 2063 53 37.53
East Carolina 12 1732 43 37.51
Cent. Michigan 12 2165 53 37.40
Toledo 12 2438 60 37.37
Virginia Tech 12 2138 48 37.31
Wisconsin 12 2761 65 37.31
South Florida 13 1940 46 37.11
Ball St. 12 2847 71 37.07
Southern Miss. 12 2227 57 36.93
Jacksonville St. 14 2380 60 36.88
James Madison 14 1946 50 36.70
Ohio 12 1658 41 36.68
TCU 12 1729 42 36.57
Old Dominion 13 1881 48 36.50
South Alabama 12 1979 49 36.35
Coastal Carolina 12 2727 65 36.23
Akron 12 2540 61 36.05
UCF 12 1952 48 35.98
Delaware 13 1779 46 35.85
Houston 12 2217 51 35.84
Southern Cal 12 872 21 35.67
Bowling Green 12 2490 61 35.66
Wake Forest 12 2171 58 35.28
Louisiana-Monroe 12 2331 60 35.13
Washington 13 1364 34 34.59
Missouri St. 13 2499 62 34.44
UAB 12 1272 31 33.97
Kent St. 12 2450 64 33.94
Arizona St. 12 1829 47 33.09
Oregon St. 12 2916 69 33.06

