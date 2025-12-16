NCAA FBS Team Net Punting

Net Punting
|G
|Yds
|Punts
|Net
|Baylor
|12
|1267
|27
|45.00
|Colorado St.
|12
|2811
|59
|44.08
|Mississippi
|12
|1469
|32
|43.78
|Vanderbilt
|12
|1075
|23
|43.52
|New Mexico
|12
|1698
|37
|43.32
|Notre Dame
|12
|1114
|25
|43.32
|W. Kentucky
|12
|2482
|51
|43.31
|Georgia
|13
|2188
|48
|43.12
|Georgia Tech
|12
|1463
|31
|43.06
|Louisiana Tech
|12
|2724
|58
|42.66
|Troy
|13
|3008
|66
|42.61
|Oklahoma St.
|12
|3027
|66
|42.38
|Penn St.
|12
|1614
|35
|42.34
|Mississippi St.
|12
|2431
|53
|42.30
|Tennessee
|12
|1638
|37
|42.24
|South Carolina
|12
|2342
|53
|42.17
|Kansas
|12
|1936
|43
|42.16
|Syracuse
|12
|2859
|62
|42.06
|Cincinnati
|12
|1602
|35
|42.03
|Buffalo
|12
|2909
|65
|41.88
|Rutgers
|12
|1460
|33
|41.85
|Temple
|12
|2615
|62
|41.71
|Tulane
|13
|2141
|46
|41.70
|San Diego St.
|12
|2912
|62
|41.47
|Air Force
|12
|1024
|23
|41.43
|Duke
|13
|1737
|40
|41.32
|Memphis
|12
|1817
|42
|41.31
|UTSA
|12
|2284
|51
|41.29
|Purdue
|12
|2162
|50
|41.26
|Umass
|12
|3211
|70
|41.26
|Appalachian St.
|12
|2371
|54
|41.13
|UNLV
|13
|1892
|43
|41.12
|FAU
|12
|1261
|28
|41.11
|Tulsa
|12
|2066
|48
|41.08
|Florida St.
|12
|1197
|28
|41.07
|UTEP
|12
|2862
|62
|41.06
|Nevada
|12
|2198
|49
|40.96
|Iowa St.
|12
|1812
|43
|40.86
|Hawaii
|12
|2175
|47
|40.85
|Army
|12
|1380
|32
|40.78
|Auburn
|12
|2060
|49
|40.65
|Florida
|12
|2202
|50
|40.64
|Texas Tech
|13
|1767
|41
|40.63
|Pittsburgh
|12
|2134
|48
|40.52
|Miami
|12
|1641
|37
|40.46
|Utah
|12
|1502
|35
|40.43
|Marshall
|12
|2551
|57
|40.42
|Navy
|12
|1426
|32
|40.41
|Oklahoma
|12
|2629
|57
|40.40
|Texas A&M
|12
|2008
|47
|40.30
|Sam Houston St.
|12
|2754
|64
|40.25
|Ohio St.
|13
|1053
|25
|40.24
|Uconn
|12
|2084
|47
|40.23
|Northwestern
|12
|1452
|33
|40.18
|Boise St.
|14
|2441
|56
|40.12
|Middle Tennessee
|12
|2971
|67
|40.00
|E. Michigan
|12
|2291
|50
|39.98
|Maryland
|12
|2473
|56
|39.96
|New Mexico St.
|12
|2592
|61
|39.95
|Miami (Ohio)
|13
|2473
|59
|39.93
|Oregon
|12
|1222
|29
|39.93
|Clemson
|12
|1992
|49
|39.80
|North Carolina
|12
|2390
|56
|39.79
|Fresno St.
|12
|1947
|48
|39.65
|Arkansas
|12
|1569
|35
|39.54
|Rice
|12
|2785
|63
|39.49
|Georgia Southern
|12
|2303
|54
|39.48
|Kennesaw St.
|13
|2379
|58
|39.43
|North Texas
|13
|1143
|28
|39.43
|Arkansas St.
|12
|2234
|54
|39.41
|Minnesota
|12
|2524
|59
|39.34
|BYU
|13
|1655
|39
|39.28
|Illinois
|12
|1539
|36
|39.28
|Stanford
|12
|2559
|58
|39.24
|Utah St.
|12
|2568
|61
|39.21
|Wyoming
|12
|2997
|67
|39.21
|Kansas St.
|12
|2041
|48
|39.19
|Kentucky
|12
|2226
|51
|39.06
|Alabama
|13
|1759
|42
|39.00
|West Virginia
|12
|2803
|66
|38.95
|Boston College
|12
|2053
|51
|38.86
|San Jose St.
|12
|1777
|39
|38.82
|Texas
|12
|2457
|56
|38.79
|W. Michigan
|13
|2232
|53
|38.74
|Michigan
|12
|1662
|39
|38.67
|Indiana
|13
|1363
|33
|38.58
|NC State
|12
|2265
|52
|38.54
|Iowa
|12
|1715
|41
|38.51
|Michigan St.
|12
|2535
|55
|38.47
|SMU
|12
|2204
|52
|38.44
|Missouri
|12
|1713
|41
|38.32
|California
|12
|2406
|58
|38.22
|Liberty
|12
|1934
|46
|38.20
|Georgia St.
|12
|2474
|55
|38.15
|Texas State
|12
|1453
|36
|38.11
|Louisiana-Lafayette
|12
|2156
|52
|38.08
|N. Illinois
|12
|2516
|61
|38.07
|Virginia
|13
|2171
|46
|38.07
|Arizona
|12
|1614
|39
|38.00
|FIU
|12
|2251
|54
|37.98
|Washington St.
|12
|2169
|54
|37.87
|LSU
|12
|2713
|60
|37.83
|Charlotte
|12
|3042
|73
|37.75
|UCLA
|12
|1913
|46
|37.74
|Colorado
|12
|2839
|67
|37.66
|Nebraska
|12
|1246
|32
|37.62
|James Madison
|13
|1727
|44
|37.59
|Louisville
|12
|2063
|53
|37.53
|East Carolina
|12
|1732
|43
|37.51
|South Florida
|12
|1701
|41
|37.46
|Cent. Michigan
|12
|2165
|53
|37.40
|Toledo
|12
|2438
|60
|37.37
|Virginia Tech
|12
|2138
|48
|37.31
|Wisconsin
|12
|2761
|65
|37.31
|Ball St.
|12
|2847
|71
|37.07
|Jacksonville St.
|13
|2144
|54
|36.98
|Southern Miss.
|12
|2227
|57
|36.93
|Ohio
|12
|1658
|41
|36.68
|TCU
|12
|1729
|42
|36.57
|South Alabama
|12
|1979
|49
|36.35
|Coastal Carolina
|12
|2727
|65
|36.23
|Akron
|12
|2540
|61
|36.05
|UCF
|12
|1952
|48
|35.98
|Houston
|12
|2217
|51
|35.84
|Old Dominion
|12
|1634
|42
|35.76
|Delaware
|12
|1659
|43
|35.74
|Southern Cal
|12
|872
|21
|35.67
|Bowling Green
|12
|2490
|61
|35.66
|Wake Forest
|12
|2171
|58
|35.28
|Louisiana-Monroe
|12
|2331
|60
|35.13
|Washington
|13
|1364
|34
|34.59
|Missouri St.
|12
|2199
|55
|34.07
|UAB
|12
|1272
|31
|33.97
|Kent St.
|12
|2450
|64
|33.94
|Arizona St.
|12
|1829
|47
|33.09
|Oregon St.
|12
|2916
|69
|33.06
