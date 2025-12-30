Live Radio
NCAA FBS Team Kickoff Returns

The Associated Press

December 30, 2025, 11:14 AM

Kickoff Returns

G No KRYd Avg
Duke 13 22 652 29.64
Virginia 14 11 324 29.45
Texas Tech 13 16 444 27.75
Iowa 12 19 511 26.89
New Mexico 13 23 608 26.43
Miami (Ohio) 14 21 555 26.43
Nebraska 12 27 710 26.30
Ohio St. 13 7 184 26.29
Bowling Green 12 32 836 26.12
Wisconsin 12 21 537 25.57
Notre Dame 12 21 531 25.29
Kansas St. 12 27 678 25.11
Michigan St. 12 13 325 25.00
Charlotte 12 22 548 24.91
Nevada 12 16 396 24.75
Tennessee 12 8 197 24.62
LSU 13 23 562 24.43
Hawaii 13 15 366 24.40
Vanderbilt 12 17 405 23.82
Texas State 12 33 781 23.67
Coastal Carolina 12 22 519 23.59
BYU 14 20 465 23.25
Louisiana Tech 12 28 650 23.21
Pittsburgh 13 26 601 23.12
Delaware 13 30 693 23.10
Florida St. 12 11 254 23.09
Auburn 12 20 459 22.95
Tulane 14 26 596 22.92
N. Illinois 12 24 549 22.88
Colorado 12 30 686 22.87
Minnesota 13 25 570 22.80
Texas A&M 13 20 454 22.70
Wake Forest 12 16 363 22.69
Baylor 12 34 767 22.56
San Diego St. 13 20 451 22.55
Kansas 12 26 585 22.50
Southern Miss. 13 14 315 22.50
Illinois 12 10 224 22.40
Akron 12 34 761 22.38
TCU 12 21 470 22.38
Washington 13 24 537 22.38
Miami 13 13 289 22.23
FAU 12 31 687 22.16
Ohio 13 18 398 22.11
Georgia Southern 13 38 838 22.05
Cincinnati 12 11 242 22.00
Toledo 13 23 506 22.00
Navy 12 21 457 21.76
James Madison 14 22 478 21.73
Louisville 13 17 368 21.65
North Texas 14 25 541 21.64
UCF 12 25 541 21.64
Purdue 12 29 627 21.62
Marshall 12 26 560 21.54
Arkansas St. 13 33 706 21.39
Louisiana-Lafayette 13 32 684 21.38
UAB 12 33 705 21.36
Middle Tennessee 12 18 382 21.22
South Carolina 12 19 402 21.16
Air Force 12 9 190 21.11
Fresno St. 13 22 464 21.09
Liberty 12 27 569 21.07
Troy 14 34 714 21.00
Uconn 13 33 691 20.94
Mississippi 13 9 188 20.89
Indiana 13 10 208 20.80
Arkansas 12 13 269 20.69
Northwestern 13 11 227 20.64
Buffalo 12 24 495 20.62
Georgia 13 10 205 20.50
Memphis 13 14 285 20.36
Sam Houston St. 12 31 626 20.19
Ball St. 12 29 584 20.14
Kent St. 12 31 622 20.06
Missouri 13 21 421 20.05
Umass 12 8 160 20.00
FIU 13 28 557 19.89
W. Michigan 14 33 655 19.85
SMU 12 15 297 19.80
West Virginia 12 10 198 19.80
Syracuse 12 26 514 19.77
Cent. Michigan 13 17 336 19.76
Utah St. 13 16 316 19.75
Appalachian St. 13 28 552 19.71
Penn St. 13 24 472 19.67
Kennesaw St. 14 27 530 19.63
Arizona 12 10 196 19.60
San Jose St. 12 24 469 19.54
UNLV 14 23 449 19.52
Missouri St. 13 32 619 19.34
Boise St. 14 26 498 19.15
Houston 13 22 419 19.05
Clemson 13 14 266 19.00
E. Michigan 12 26 493 18.96
Rutgers 12 10 189 18.90
W. Kentucky 13 20 378 18.90
South Florida 13 16 301 18.81
Boston College 12 20 376 18.80
Colorado St. 12 17 319 18.76
Virginia Tech 12 27 506 18.74
UCLA 12 31 580 18.71
Oregon 13 10 187 18.70
Kentucky 12 15 277 18.47
Rice 12 20 366 18.30
North Carolina 12 22 402 18.27
NC State 13 16 292 18.25
Georgia St. 12 28 510 18.21
California 13 20 364 18.20
Washington St. 13 14 251 17.93
Stanford 12 22 394 17.91
New Mexico St. 12 16 282 17.62
Georgia Tech 13 19 334 17.58
East Carolina 13 16 281 17.56
Oregon St. 12 28 490 17.50
Tulsa 12 30 523 17.43
Iowa St. 12 11 190 17.27
Alabama 14 19 327 17.21
Old Dominion 13 10 171 17.10
Wyoming 12 12 203 16.92
Arizona St. 12 15 251 16.73
Southern Cal 12 20 328 16.40
Temple 12 22 348 15.82
UTSA 13 14 218 15.57
Oklahoma St. 12 16 248 15.50
Michigan 12 17 259 15.24
Florida 12 14 209 14.93
Maryland 12 17 252 14.82
Texas 12 19 281 14.79
Jacksonville St. 14 13 192 14.77
Utah 12 13 185 14.23
UTEP 12 31 440 14.19
Army 13 6 82 13.67
Mississippi St. 12 8 102 12.75
South Alabama 12 10 99 9.90
Oklahoma 13 2 16 8.00
Louisiana-Monroe 12 12 95 7.92

