NCAA FBS Team Kickoff Returns

Kickoff Returns
|G
|No
|KRYd
|Avg
|Virginia
|13
|10
|306
|30.60
|Duke
|13
|22
|652
|29.64
|Texas Tech
|13
|16
|444
|27.75
|Miami (Ohio)
|13
|19
|518
|27.26
|Iowa
|12
|19
|511
|26.89
|Nebraska
|12
|27
|710
|26.30
|Ohio St.
|13
|7
|184
|26.29
|Bowling Green
|12
|32
|836
|26.12
|Hawaii
|12
|12
|309
|25.75
|Wisconsin
|12
|21
|537
|25.57
|Notre Dame
|12
|21
|531
|25.29
|Kansas St.
|12
|27
|678
|25.11
|Michigan St.
|12
|13
|325
|25.00
|Charlotte
|12
|22
|548
|24.91
|Nevada
|12
|16
|396
|24.75
|Tennessee
|12
|8
|197
|24.62
|BYU
|13
|19
|460
|24.21
|Vanderbilt
|12
|17
|405
|23.82
|Pittsburgh
|12
|22
|522
|23.73
|Texas State
|12
|33
|781
|23.67
|Coastal Carolina
|12
|22
|519
|23.59
|San Diego St.
|12
|19
|444
|23.37
|Louisiana Tech
|12
|28
|650
|23.21
|Minnesota
|12
|24
|557
|23.21
|Delaware
|13
|30
|693
|23.10
|Florida St.
|12
|11
|254
|23.09
|New Mexico
|12
|22
|508
|23.09
|Auburn
|12
|20
|459
|22.95
|Tulane
|14
|26
|596
|22.92
|N. Illinois
|12
|24
|549
|22.88
|Colorado
|12
|30
|686
|22.87
|Texas A&M
|13
|20
|454
|22.70
|Wake Forest
|12
|16
|363
|22.69
|Baylor
|12
|34
|767
|22.56
|Kansas
|12
|26
|585
|22.50
|Illinois
|12
|10
|224
|22.40
|Akron
|12
|34
|761
|22.38
|TCU
|12
|21
|470
|22.38
|Washington
|13
|24
|537
|22.38
|Toledo
|12
|21
|468
|22.29
|Georgia Southern
|12
|37
|824
|22.27
|Miami
|13
|13
|289
|22.23
|FAU
|12
|31
|687
|22.16
|Ohio
|12
|18
|398
|22.11
|Cincinnati
|12
|11
|242
|22.00
|Louisville
|12
|16
|351
|21.94
|Southern Miss.
|12
|13
|285
|21.92
|LSU
|12
|19
|415
|21.84
|Navy
|12
|21
|457
|21.76
|James Madison
|14
|22
|478
|21.73
|UCF
|12
|25
|541
|21.64
|Purdue
|12
|29
|627
|21.62
|Marshall
|12
|26
|560
|21.54
|North Texas
|13
|24
|516
|21.50
|Arkansas St.
|13
|33
|706
|21.39
|Louisiana-Lafayette
|13
|32
|684
|21.38
|Liberty
|12
|27
|577
|21.37
|UAB
|12
|33
|705
|21.36
|Middle Tennessee
|12
|18
|382
|21.22
|South Carolina
|12
|19
|402
|21.16
|Air Force
|12
|9
|190
|21.11
|Uconn
|12
|27
|570
|21.11
|Fresno St.
|12
|22
|464
|21.09
|Troy
|14
|34
|714
|21.00
|Mississippi
|13
|9
|188
|20.89
|Indiana
|13
|10
|208
|20.80
|Arkansas
|12
|13
|269
|20.69
|Northwestern
|12
|11
|227
|20.64
|Buffalo
|12
|24
|495
|20.62
|Georgia
|13
|10
|205
|20.50
|Missouri
|12
|17
|348
|20.47
|Memphis
|13
|14
|285
|20.36
|Sam Houston St.
|12
|31
|626
|20.19
|Ball St.
|12
|29
|584
|20.14
|FIU
|12
|26
|523
|20.12
|Kent St.
|12
|31
|622
|20.06
|UNLV
|13
|21
|421
|20.05
|Umass
|12
|8
|160
|20.00
|W. Michigan
|14
|33
|655
|19.85
|SMU
|12
|15
|297
|19.80
|West Virginia
|12
|10
|198
|19.80
|Penn St.
|12
|23
|455
|19.78
|Syracuse
|12
|26
|514
|19.77
|Utah St.
|13
|16
|316
|19.75
|Kennesaw St.
|14
|27
|530
|19.63
|Arizona
|12
|10
|196
|19.60
|San Jose St.
|12
|24
|469
|19.54
|Appalachian St.
|12
|25
|484
|19.36
|Missouri St.
|13
|32
|619
|19.34
|Cent. Michigan
|12
|15
|289
|19.27
|Boise St.
|14
|26
|498
|19.15
|E. Michigan
|12
|26
|493
|18.96
|Houston
|12
|21
|398
|18.95
|Rutgers
|12
|10
|189
|18.90
|W. Kentucky
|12
|20
|378
|18.90
|South Florida
|13
|16
|301
|18.81
|Boston College
|12
|20
|376
|18.80
|Colorado St.
|12
|17
|319
|18.76
|Virginia Tech
|12
|27
|506
|18.74
|UCLA
|12
|31
|580
|18.71
|Oregon
|13
|10
|187
|18.70
|Kentucky
|12
|15
|277
|18.47
|California
|12
|18
|331
|18.39
|Rice
|12
|20
|366
|18.30
|North Carolina
|12
|22
|402
|18.27
|NC State
|13
|16
|292
|18.25
|Georgia St.
|12
|28
|510
|18.21
|Clemson
|12
|13
|235
|18.08
|Washington St.
|13
|14
|251
|17.93
|Stanford
|12
|22
|394
|17.91
|New Mexico St.
|12
|16
|282
|17.62
|East Carolina
|12
|16
|281
|17.56
|Oregon St.
|12
|28
|490
|17.50
|Tulsa
|12
|30
|523
|17.43
|Iowa St.
|12
|11
|190
|17.27
|Alabama
|14
|19
|327
|17.21
|Old Dominion
|13
|10
|171
|17.10
|Wyoming
|12
|12
|203
|16.92
|Arizona St.
|12
|15
|251
|16.73
|Georgia Tech
|12
|16
|265
|16.56
|Southern Cal
|12
|20
|328
|16.40
|Temple
|12
|22
|348
|15.82
|UTSA
|12
|14
|218
|15.57
|Oklahoma St.
|12
|16
|248
|15.50
|Michigan
|12
|17
|259
|15.24
|Florida
|12
|14
|209
|14.93
|Maryland
|12
|17
|252
|14.82
|Texas
|12
|19
|281
|14.79
|Jacksonville St.
|14
|13
|192
|14.77
|Utah
|12
|13
|185
|14.23
|UTEP
|12
|31
|440
|14.19
|Army
|12
|6
|82
|13.67
|Mississippi St.
|12
|8
|102
|12.75
|South Alabama
|12
|10
|99
|9.90
|Oklahoma
|13
|2
|16
|8.00
|Louisiana-Monroe
|12
|12
|95
|7.92
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.