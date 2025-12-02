Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual Total Offense

NCAA FBS Individual Total Offense

The Associated Press

December 2, 2025, 11:16 AM

Total Offense

G Plays Yds Yds Pg
B.Brown, South Florida 12 516 4166 347.2
D.Pavia, Vanderbilt 12 492 4018 334.8
H.King, Georgia Tech 11 499 3619 329.0
D.Mestemaker, North Texas 12 426 3892 324.3
S.Angeli, Syracuse 4 179 1284 321.0
B.Jackson, Texas State 12 488 3741 311.8
N.Minicucci, Delaware 12 589 3738 311.5
S.Robertson, Baylor 12 560 3698 308.2
C.Veltkamp, FAU 12 596 3686 307.2
C.Joseph, Old Dominion 12 449 3642 303.5
A.Colandrea, UNLV 12 455 3605 300.4
J.Maiava, Southern Cal 12 424 3581 298.4
J.Fagnano, Uconn 12 459 3572 297.7
J.Aguilar, Tennessee 12 448 3548 295.7
J.Raynor, Arkansas St. 12 621 3507 292.2
T.Green, Arkansas 12 464 3493 291.1
K.Houser, East Carolina 12 493 3493 291.1
T.Chambliss, Mississippi 12 451 3486 290.5
M.Alejado, Hawaii 10 460 2904 290.4
J.Hoover, TCU 12 468 3476 289.7
D.Williams, Washington 12 461 3445 287.1
W.Eget, San Jose St. 11 427 3145 285.9
B.Barnes, Utah St. 12 511 3419 284.9
K.Jennings, SMU 12 491 3414 284.5
M.Reed, Texas A&M 12 427 3398 283.2
D.Mensah, Duke 12 474 3397 283.1
B.Sorsby, Cincinnati 12 436 3380 281.7
T.Castellanos, Florida St. 12 446 3317 276.4
S.Leavitt, Arizona St. 7 312 1934 276.3
J.Retzlaff, Tulane 12 437 3278 273.2
J.Mateer, Oklahoma 11 486 2994 272.2
M.Washington, Maryland 12 529 3266 272.2
B.Braxton, Southern Miss. 11 443 2989 271.7
M.McIvor, W. Kentucky 7 285 1891 270.1
A.Daniels, Auburn 4 182 1077 269.2
A.Manning, Texas 12 453 3186 265.5
B.Lewis, Memphis 12 484 3185 265.4
T.Simpson, Alabama 12 464 3182 265.2
J.Clark, Missouri St. 11 421 2903 263.9
D.Dampier, Utah 11 430 2867 260.6
B.Bachmeier, BYU 12 459 3122 260.2
C.Weigman, Houston 12 477 3119 259.9
C.Klubnik, Clemson 11 427 2857 259.7
N.Fifita, Arizona 12 488 3112 259.3
C.Beck, Miami 12 390 3111 259.2
C.Bailey, NC State 12 454 3099 258.2
A.Kaliakmanis, Rutgers 12 464 3098 258.2
J.Sayin, Ohio St. 12 358 3092 257.7
P.Navarro, Ohio 12 436 3071 255.9
J.French, Georgia Southern 12 486 3030 252.5
A.Odom, Kennesaw St. 10 321 2518 251.8
N.Kim, E. Michigan 12 481 3003 250.2
F.Mendoza, Indiana 12 357 3001 250.1
L.Altmyer, Illinois 12 422 2999 249.9
J.Sagapolutele, California 12 509 2982 248.5
C.Del Rio-Wilson, Marshall 11 416 2703 245.7
G.Stockton, Georgia 12 432 2938 244.8
J.Daniels, Kansas 12 436 2935 244.6
M.Heintschel, Pittsburgh 9 351 2198 244.2
D.Moore, Oregon 12 370 2924 243.7
R.Ashford, Wake Forest 11 405 2673 243.0
B.Horvath, Navy 10 305 2430 243.0
J.Kitna, UAB 10 371 2422 242.2
A.Barnett, James Madison 12 400 2899 241.6
N.Vattiato, Middle Tennessee 9 418 2170 241.1
T.Roberson, Buffalo 11 440 2648 240.7
A.Johnson, Kansas St. 12 450 2862 238.5
B.Finley, Akron 11 431 2609 237.2
C.Morris, Virginia 12 413 2834 236.2
B.Morton, Texas Tech 10 300 2349 234.9
B.Hayes, Tulsa 10 411 2346 234.6
R.Gagliano, Middle Tennessee 5 174 1171 234.2
C.Carr, Notre Dame 12 334 2774 231.2
D.Finn, Miami (Ohio) 8 270 1846 230.8
M.Madsen, Boise St. 9 305 2064 229.3
L.Sellers, South Carolina 12 442 2707 225.6
O.McCown, UTSA 12 420 2702 225.2
R.Becht, Iowa St. 12 425 2700 225.0
M.Moss, Louisville 11 403 2468 224.4
B.Pribula, Missouri 10 365 2238 223.8
B.Shapen, Mississippi St. 11 414 2461 223.7
L.Fife, New Mexico St. 10 445 2235 223.5
E.Vasko, Liberty 10 366 2219 221.9
L.Szarka, Air Force 10 310 2216 221.6
T.Gleason, Toledo 12 366 2659 221.6
N.Iamaleava, UCLA 11 435 2433 221.2
K.Drones, Virginia Tech 12 485 2563 213.6
B.Underwood, Michigan 12 367 2552 212.7
E.Warner, Fresno St. 9 299 1914 212.7
D.Raiola, Nebraska 9 296 1913 212.6
J.Layne, New Mexico 12 379 2548 212.3
D.Allar, Penn St. 6 195 1272 212.0
A.Swann, Appalachian St. 7 242 1483 211.9
Z.Eckhaus, Washington St. 10 363 2097 209.7
G.Nussmeier, LSU 9 317 1870 207.8
C.Boley, Kentucky 11 367 2245 204.1
B.Lowry, W. Michigan 12 404 2447 203.9
T.Jackson, UCF 11 369 2236 203.3
S.Locklear, UTEP 9 315 1814 201.6
C.Harrell, Charlotte 4 124 804 201.0
D.Lagway, Florida 12 408 2400 200.0
B.Davenport, South Alabama 12 410 2398 199.8
D.Lonergan, Boston College 10 320 1988 198.8
H.Watson, Sam Houston St. 7 256 1384 197.7
K.Salter, Colorado 9 307 1770 196.7
R.Browne, Purdue 12 404 2349 195.8
N.Marchiol, West Virginia 4 138 776 194.0
G.Crowder, Troy 6 203 1155 192.5
M.Nelson, UTEP 6 213 1150 191.7
E.Simon, Temple 12 389 2289 190.8
B.Baker, Louisiana Tech 8 228 1511 188.9
D.DeShields, Kent St. 11 301 2066 187.8
C.Creel, Jacksonville St. 12 321 2218 184.8
P.Stone, Northwestern 12 386 2190 182.5
K.Jenkins, FIU 10 299 1821 182.1
K.Kelly, Ball St. 12 483 2168 180.7
A.Chiles, Michigan St. 9 284 1619 179.9
B.Gulbranson, Stanford 9 293 1612 179.1
G.James, Boston College 7 205 1253 179.0
Z.Flores, Oklahoma St. 9 318 1607 178.6
D.Lindsey, Minnesota 12 391 2131 177.6
L.Winfield, Louisiana-Lafayette 11 318 1951 177.4
M.Murphy, Oregon St. 10 300 1747 174.7
T.Kilcrease, Troy 9 291 1545 171.7
G.Lopez, North Carolina 11 347 1880 170.9
T.Finley, Georgia St. 7 229 1193 170.4
M.Gronowski, Iowa 12 360 2020 168.3
J.Kohl, Appalachian St. 9 246 1515 168.3
L.Weaver, Hawaii 4 129 673 168.2
R.Tisdale, W. Kentucky 9 239 1472 163.6
J.Arnold, Auburn 10 327 1620 162.0
K.Anderson, Wyoming 12 379 1938 161.5
J.Denegal, San Diego St. 12 311 1906 158.8
C.Brown, Georgia St. 10 246 1556 155.6
A.Armenta, Louisiana-Monroe 11 313 1689 153.5
D.Curry, Colorado St. 5 124 765 153.0
J.Brousseau, Colorado St. 9 255 1369 152.1
J.Sims, Arizona St. 9 243 1352 150.2
S.Fox, West Virginia 10 254 1477 147.7
E.Holstein, Pittsburgh 8 161 1169 146.1
R.Collins, Syracuse 8 236 1163 145.4
D.Pyne, Bowling Green 6 181 868 144.7
C.Hellums, Army 11 333 1582 143.8
M.Van Buren, LSU 6 162 848 141.3
J.Labas, Cent. Michigan 12 228 1672 139.3
A.Damante, New Mexico St. 5 120 696 139.2
J.Lewis, Colorado 4 118 554 138.5
T.Lateef, Nebraska 6 122 820 136.7
A.Milivojevic, Michigan St. 9 204 1208 134.2
C.Cook, Jacksonville St. 12 276 1581 131.8
A.Hardy, Missouri 12 241 1560 130.0
C.Jenkins, Rice 12 323 1556 129.7
J.Pesansky, FIU 8 164 1022 127.8
L.Locke, Sam Houston St. 6 158 750 125.0
J.Haynes, Michigan 7 121 857 122.4
W.Hammond, Texas Tech 8 152 979 122.4
E.Brown, Stanford 6 144 733 122.2
E.Dickens, Liberty 11 229 1339 121.7
E.Johnson, Nebraska 12 251 1451 120.9
G.Loftis, Charlotte 11 279 1329 120.8
J.Holst, N. Illinois 7 184 844 120.6
D.Williams, Kennesaw St. 8 166 940 117.5
S.Collier, Coastal Carolina 8 148 918 114.8
J.Love, Notre Dame 12 199 1372 114.3
D.Coleman, Army 5 119 569 113.8
C.Hawkins, North Texas 11 193 1216 110.5
K.Allen, Penn St. 12 210 1303 108.6
K.Owens, FIU 12 205 1298 108.2
K.Lacy, Mississippi 12 258 1279 106.6
C.Jones, Nevada 10 206 1060 106.0
E.Grunkemeyer, Penn St. 10 175 1044 104.4
S.Bangura, Ohio 12 222 1243 103.6
A.Raymond, Rutgers 12 244 1241 103.4
L.Sutton, San Diego St. 12 239 1237 103.1
L.Martin, BYU 12 217 1229 102.4
T.Kukuk, Louisiana Tech 10 165 1014 101.4
D.O’Neil, Wisconsin 7 140 693 99.0
T.Hudson, Coastal Carolina 10 248 980 98.0
J.Baugh, Florida 12 220 1170 97.5
D.Richardson, Tulsa 11 212 1065 96.8
A.Hairston, Umass 10 259 960 96.0
G.Jordan, Umass 7 153 668 95.4
R.Brown, Arizona St. 12 186 1141 95.1
R.Henry, UTSA 11 151 1045 95.0
D.Trayanum, Toledo 10 166 950 95.0
C.Edwards, Uconn 12 199 1132 94.3
C.Purdy, Nevada 12 187 1104 92.0
A.Hankerson, Oregon St. 12 247 1086 90.5
K.Bullock, South Alabama 12 218 1085 90.4
G.Wimsatt, Jacksonville St. 11 162 986 89.6
A.Flores, Cent. Michigan 8 130 714 89.2
M.Washington, Arkansas 12 168 1068 89.0
O.Arnold, Georgia Southern 11 135 970 88.2
W.Knight, James Madison 12 169 1051 87.6
B.Jackson, Ohio St. 11 151 952 86.5
C.Hansen, Iowa St. 11 187 950 86.4
J.Gant, Akron 12 213 1032 86.0
J.Thomas, UNLV 11 127 944 85.8
C.Dickey, Texas Tech 12 181 1025 85.4
L.Pare, Texas State 12 200 1023 85.2

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up