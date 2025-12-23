Live Radio
NCAA FBS Individual Scoring

The Associated Press

December 23, 2025, 11:14 AM

Scoring

G PAT A FG FGA Pts Avg
C.Hawkins, North Texas 12 0 0 0 156 13.0
J.Love, Notre Dame 12 0 0 0 126 10.5
T.Butkowski, Pittsburgh 10 42 19 22 98 9.8
A.Birr, Georgia Tech 12 42 25 28 117 9.8
C.Freeman, Uconn 12 51 22 25 117 9.8
K.Lacy, Mississippi 13 0 0 0 126 9.7
L.Carneiro, Mississippi 13 53 24 27 125 9.6
K.Matsuzawa, Hawaii 12 37 25 26 112 9.3
E.Dickens, Liberty 11 0 0 0 102 9.3
N.Radicic, Indiana 13 71 15 16 116 8.9
W.Bettridge, Virginia 13 48 22 27 114 8.8
T.Robles, Texas State 12 49 19 21 105 8.8
W.Ferrin, BYU 13 47 22 29 113 8.7
N.Gramatica, South Florida 13 60 18 24 113 8.7
M.Salgado-Medina, Arizona 12 47 19 31 103 8.6
J.Haynes, Michigan 7 0 0 0 60 8.6
J.Coleman, Washington 12 0 0 0 102 8.5
M.Gilbert, Tennessee 12 60 14 18 102 8.5
L.Quinn, Marshall 12 39 21 26 101 8.4
P.Durkin, Tulane 14 42 25 28 116 8.3
C.Hawkins, Baylor 11 37 18 22 91 8.3
C.Ranvier, Louisville 12 38 21 24 99 8.2
S.Harrington, Texas Tech 13 42 22 27 107 8.2
T.Sandell, Oklahoma 13 35 24 27 107 8.2
B.Horvath, Navy 11 0 0 0 90 8.2
H.King, Georgia Tech 11 0 0 0 90 8.2
E.Sanchez, Houston 12 38 20 25 98 8.2
R.Sayeri, Southern Cal 12 47 17 21 98 8.2
K.Nguma, North Texas 13 70 12 13 106 8.2
M.Shipley, Texas 12 43 18 22 97 8.1
D.Stevens, Iowa 12 38 20 26 97 8.1
M.Gronowski, Iowa 12 0 0 0 96 8.0
A.Hardy, Missouri 12 0 0 0 96 8.0
C.Hellums, Army 12 0 0 0 96 8.0
B.Jackson, Texas State 12 0 0 0 96 8.0
D.Ramos, LSU 12 25 24 28 96 8.0
A.McPherson, Auburn 12 35 20 23 95 7.9
M.Petro, UTSA 12 50 15 18 95 7.9
J.Fielding, Ohio St. 13 54 16 19 102 7.8
L.Szarka, Air Force 10 0 0 0 78 7.8
D.Trayanum, Toledo 10 0 0 0 78 7.8
D.Curtis, Utah 12 65 10 14 93 7.8
D.De Freitas, Appalachian St. 12 32 20 25 92 7.7
J.Gomez, Arizona St. 12 29 21 29 92 7.7
S.O’Haire, Maryland 12 29 21 24 92 7.7
D.Olano, Illinois 12 41 17 20 92 7.7
M.Suarez, James Madison 14 65 14 19 107 7.6
C.Van Andel, Arkansas St. 13 37 21 27 99 7.6
R.Villela, UNLV 13 57 14 19 99 7.6
K.Cunanan, Nebraska 12 43 16 19 91 7.6
D.Dzioban, Miami (Ohio) 12 35 19 22 91 7.6
C.Dickey, Texas Tech 13 0 0 0 98 7.5
T.Sterner, Louisiana-Lafayette 13 38 20 28 98 7.5
S.Alexander, Vanderbilt 12 0 0 0 90 7.5
K.Allen, Penn St. 12 0 0 0 90 7.5
S.Bangura, Ohio 12 0 0 0 90 7.5
K.Bullock, South Alabama 12 0 0 0 90 7.5
C.Edwards, Uconn 12 0 0 0 90 7.5
E.Johnson, Nebraska 12 0 0 0 90 7.5
J.Price, Notre Dame 12 0 0 0 90 7.5
A.Raymond, Rutgers 12 0 0 0 90 7.5
B.Taylor, Vanderbilt 12 58 11 12 90 7.5
M.Schramm, Akron 7 17 12 13 52 7.4
S.Starzyk, Arkansas 12 47 14 18 89 7.4
C.Cook, Jacksonville St. 13 0 0 0 96 7.4
G.Rippa, Jacksonville St. 14 40 21 28 103 7.4
R.Barker, Penn St. 12 44 15 16 88 7.3
A.Sappington, Oregon 13 47 16 19 95 7.3
P.Woodring, Georgia 13 50 15 16 95 7.3
N.Mazzie, East Carolina 11 41 13 15 80 7.3
G.Plascencia, San Diego St. 12 30 19 22 87 7.2
G.Spetic, Memphis 13 49 15 20 94 7.2
N.Reed, Delaware 13 39 18 24 93 7.2
J.Billingsley, Liberty 11 33 15 20 78 7.1
J.Cannon, W. Kentucky 12 43 14 18 85 7.1
N.Hauser, Clemson 12 37 16 19 85 7.1
D.Lynch, Fresno St. 12 34 17 22 85 7.1
S.Rusnak, Cincinnati 12 46 13 17 85 7.1
D.Zvada, Michigan 12 40 15 22 85 7.1
T.Pelino, Duke 13 50 14 19 92 7.1
D.Bishop, Tennessee 12 0 0 0 84 7.0
C.Brown, Georgia Southern 12 0 0 0 84 7.0
B.Brown, South Florida 12 0 0 0 84 7.0
J.Olsen, Northwestern 11 20 19 21 77 7.0
N.Singleton, Penn St. 12 0 0 0 84 7.0
G.Smith, FAU 12 36 16 19 84 7.0
J.Taylor, Virginia 13 0 0 0 90 6.9
C.Calvert, Wake Forest 12 29 18 22 83 6.9
J.Kleather, Bowling Green 12 26 19 22 83 6.9
L.Lombardo, Boston College 12 35 16 17 83 6.9
J.Retzlaff, Tulane 14 0 0 0 96 6.9
G.Gross, Washington 13 59 10 13 89 6.8
T.Bryant, Georgia Southern 12 40 14 17 82 6.8
K.Ferrie, Mississippi St. 12 43 13 16 82 6.8
L.Marjan, Kansas 12 40 14 17 82 6.8
J.Weinberg, Florida St. 12 46 12 19 82 6.8
K.Afrookhteh, Coastal Carolina 11 30 15 17 75 6.8
K.Konrardy, Iowa St. 9 21 14 18 61 6.8
L.Drzewiecki, New Mexico 12 36 15 16 81 6.8
L.Rodriguez, Kansas St. 12 42 13 15 81 6.8
T.Smack, Florida 12 28 18 22 81 6.8
C.Davis, Miami 13 42 15 20 87 6.7
M.Lemon, Southern Cal 12 0 0 0 80 6.7
C.Talty, Alabama 14 48 15 22 93 6.6
R.Kessinger, E. Michigan 12 28 17 23 79 6.6
D.Boston, Washington 11 0 0 0 72 6.5
J.Harris, Hawaii 11 0 0 0 72 6.5
S.McGowan, Kentucky 11 0 0 0 72 6.5
E.Sarratt, Indiana 11 0 0 0 72 6.5
S.Bell, Uconn 12 0 0 0 78 6.5
C.Joseph, Old Dominion 12 0 0 0 78 6.5
N.Kirkwood, Navy 12 48 10 11 78 6.5
S.Morgan, Tulsa 12 27 17 21 78 6.5
L.Pare, Texas State 12 0 0 0 78 6.5
K.Raphael, California 12 0 0 0 78 6.5
J.Thomas, UNLV 12 0 0 0 78 6.5
T.Rinker, Utah St. 13 47 13 18 84 6.5
A.Barnett, James Madison 14 0 0 0 90 6.4
J.McFadden, Nevada 12 20 19 25 77 6.4
N.Ruelas, UCF 12 33 15 17 77 6.4
R.Verhoff, North Carolina 12 20 19 23 77 6.4
R.Hawk, New Mexico St. 11 23 16 22 70 6.4
C.Graham, Cent. Michigan 12 34 14 16 76 6.3
J.Patel, Rutgers 12 39 13 18 76 6.3
R.Meyer, Missouri 11 38 11 15 69 6.3
S.Porath, Purdue 11 24 15 17 69 6.3
D.Jones, Army 12 30 15 20 75 6.2
J.Stevens, Washington St. 13 33 16 19 81 6.2
J.Tyson, Arizona St. 9 0 0 0 56 6.2
A.Randall, Clemson 12 0 0 0 74 6.2
B.Lowry, W. Michigan 14 0 0 0 86 6.1
B.Denaburg, Minnesota 12 31 14 21 73 6.1
C.Hardin, Temple 12 40 11 14 73 6.1
Y.Obeid, Missouri St. 13 38 14 22 79 6.1
C.Allen, Cincinnati 12 0 0 0 72 6.0
D.Cunanan, Toledo 12 48 8 11 72 6.0
J.Davison, Oregon 13 0 0 0 78 6.0
M.Fletcher, Miami 11 0 0 0 66 6.0
A.Flores, Cent. Michigan 8 0 0 0 48 6.0
R.Henry, UTSA 11 0 0 0 66 6.0
J.Howes, Buffalo 12 30 14 17 72 6.0
S.Keltner, SMU 12 35 13 19 72 6.0
C.Komolafe, Northwestern 11 0 0 0 66 6.0
K.Reescano, Arizona 9 0 0 0 54 6.0
T.Richard, Boston College 11 0 0 0 66 6.0
J.Smith, Ohio St. 12 0 0 0 72 6.0
J.Kauwe, Kentucky 12 32 13 17 71 5.9
M.Bhaghani, UCLA 12 22 16 20 70 5.8
J.Love, Virginia Tech 12 25 15 20 70 5.8
E.Kenney, Stanford 12 21 16 21 69 5.8
N.McCashland, TCU 12 42 9 12 69 5.8
M.Connington, Michigan St. 11 28 12 16 63 5.7
K.Owens, FIU 12 0 0 0 68 5.7
C.Boomer, Boise St. 14 47 11 15 79 5.6
P.Domschke, W. Michigan 14 42 13 19 79 5.6
R.Callaghan, Old Dominion 10 33 8 15 56 5.6
N.Grant, FIU 12 25 14 18 67 5.6
W.Joyce, South Carolina 12 31 12 15 67 5.6
K.Hensley, West Virginia 11 32 10 12 61 5.5
R.Bond, Texas A&M 13 36 12 19 72 5.5
K.Concepcion, Texas A&M 13 0 0 0 72 5.5
O.Cooper, Indiana 13 0 0 0 72 5.5
L.Martin, BYU 13 0 0 0 72 5.5
C.Donaldson, Ohio St. 12 0 0 0 66 5.5
V.Snow, Buffalo 12 0 0 0 66 5.5
J.Vandeross, Toledo 12 0 0 0 66 5.5
C.Weigman, Houston 12 0 0 0 66 5.5
L.Wright, W. Kentucky 12 0 0 0 66 5.5
B.Ficklin, Utah 11 0 0 0 60 5.5
J.Marshall, Michigan 11 0 0 0 60 5.5
W.Wilson, NC State 11 0 0 0 60 5.5
C.Tate, Ohio St. 10 0 0 0 54 5.4
N.Sheppard, Duke 13 0 0 0 70 5.4
W.Young, North Texas 13 0 0 0 70 5.4
S.Locklear, UTEP 9 0 0 0 48 5.3
K.Vinesett, NC State 12 49 5 6 63 5.2
C.Meyer, California 12 35 9 12 62 5.2
A.Tecza, Navy 12 0 0 0 62 5.2
L.Ward, Oklahoma St. 12 17 15 20 62 5.2
S.Renfroe, Troy 14 40 11 16 72 5.1
D.Riley, Boise St. 14 0 0 0 72 5.1
M.Moss, Louisville 11 0 0 0 56 5.1
B.Bachmeier, BYU 13 0 0 0 66 5.1
B.Barnes, Utah St. 13 0 0 0 66 5.1
A.Castle, Duke 13 0 0 0 66 5.1
M.Davis, Utah St. 13 0 0 0 66 5.1
J.Baugh, Florida 12 0 0 0 60 5.0
D.Claiborne, Wake Forest 12 0 0 0 60 5.0
J.Hathaway, Middle Tennessee 12 27 11 14 60 5.0
E.McAlister, TCU 12 0 0 0 60 5.0
N.Rogers, Utah 12 0 0 0 60 5.0
D.Scudero, San Jose St. 12 0 0 0 60 5.0
B.Sparks, Texas State 12 0 0 0 60 5.0
L.Sutton, San Diego St. 12 0 0 0 60 5.0
A.Thomas, Houston 12 0 0 0 60 5.0
J.Delange, UAB 12 29 10 14 59 4.9
B.Foley, Tulsa 11 0 0 0 54 4.9
L.Williams, Kansas 11 0 0 0 54 4.9
C.Wilbanks, Southern Miss. 10 31 6 10 49 4.9
J.Cameron, Baylor 12 0 0 0 58 4.8

