NCAA FBS Individual Scoring

The Associated Press

December 9, 2025, 11:15 AM

Scoring

G PAT A FG FGA Pts Avg
C.Hawkins, North Texas 12 0 0 0 156 13.0
J.Love, Notre Dame 12 0 0 0 126 10.5
K.Lacy, Mississippi 12 0 0 0 120 10.0
T.Butkowski, Pittsburgh 10 42 19 22 98 9.8
A.Birr, Georgia Tech 12 42 25 28 117 9.8
C.Freeman, Uconn 12 51 22 25 117 9.8
L.Carneiro, Mississippi 12 48 22 25 114 9.5
K.Matsuzawa, Hawaii 12 37 25 26 112 9.3
E.Dickens, Liberty 11 0 0 0 102 9.3
N.Gramatica, South Florida 12 59 17 21 109 9.1
N.Radicic, Indiana 13 71 15 16 116 8.9
W.Bettridge, Virginia 13 48 22 27 114 8.8
T.Robles, Texas State 12 49 19 21 105 8.8
J.Coleman, Washington 11 0 0 0 96 8.7
W.Ferrin, BYU 13 47 22 29 113 8.7
P.Durkin, Tulane 13 41 24 27 112 8.6
M.Salgado-Medina, Arizona 12 47 19 31 103 8.6
J.Haynes, Michigan 7 0 0 0 60 8.6
M.Gilbert, Tennessee 12 60 14 18 102 8.5
L.Quinn, Marshall 12 39 21 26 101 8.4
T.Sandell, Oklahoma 12 32 23 24 101 8.4
B.Horvath, Navy 10 0 0 0 84 8.4
C.Hawkins, Baylor 11 37 18 22 91 8.3
C.Ranvier, Louisville 12 39 21 24 99 8.2
S.Harrington, Texas Tech 13 42 22 27 107 8.2
C.Hellums, Army 11 0 0 0 90 8.2
H.King, Georgia Tech 11 0 0 0 90 8.2
E.Sanchez, Houston 12 38 20 25 98 8.2
R.Sayeri, Southern Cal 12 47 17 21 98 8.2
K.Nguma, North Texas 13 70 12 13 106 8.2
M.Shipley, Texas 12 43 18 22 97 8.1
D.Stevens, Iowa 12 38 20 26 97 8.1
M.Gronowski, Iowa 12 0 0 0 96 8.0
A.Hardy, Missouri 12 0 0 0 96 8.0
B.Jackson, Texas State 12 0 0 0 96 8.0
D.Ramos, LSU 12 25 24 28 96 8.0
A.McPherson, Auburn 12 35 20 23 95 7.9
M.Petro, UTSA 12 50 15 18 95 7.9
J.Fielding, Ohio St. 13 54 16 19 102 7.8
L.Szarka, Air Force 10 0 0 0 78 7.8
D.Trayanum, Toledo 10 0 0 0 78 7.8
D.Curtis, Utah 12 65 10 14 93 7.8
G.Spetic, Memphis 12 48 15 19 93 7.8
D.De Freitas, Appalachian St. 12 32 20 25 92 7.7
J.Gomez, Arizona St. 12 29 21 29 92 7.7
S.O’Haire, Maryland 12 29 21 24 92 7.7
D.Olano, Illinois 12 41 17 20 92 7.7
M.Suarez, James Madison 13 63 12 16 99 7.6
R.Villela, UNLV 13 57 14 19 99 7.6
K.Cunanan, Nebraska 12 43 16 19 91 7.6
D.Dzioban, Miami (Ohio) 12 35 19 22 91 7.6
T.Sterner, Louisiana-Lafayette 12 37 18 25 91 7.6
C.Dickey, Texas Tech 13 0 0 0 98 7.5
G.Rippa, Jacksonville St. 13 38 20 27 98 7.5
S.Alexander, Vanderbilt 12 0 0 0 90 7.5
K.Allen, Penn St. 12 0 0 0 90 7.5
S.Bangura, Ohio 12 0 0 0 90 7.5
K.Bullock, South Alabama 12 0 0 0 90 7.5
C.Edwards, Uconn 12 0 0 0 90 7.5
E.Johnson, Nebraska 12 0 0 0 90 7.5
J.Price, Notre Dame 12 0 0 0 90 7.5
A.Raymond, Rutgers 12 0 0 0 90 7.5
B.Taylor, Vanderbilt 12 58 11 12 90 7.5
A.Sappington, Oregon 12 44 15 18 89 7.4
S.Starzyk, Arkansas 12 47 14 18 89 7.4
C.Van Andel, Arkansas St. 12 33 19 24 89 7.4
C.Cook, Jacksonville St. 13 0 0 0 96 7.4
J.Retzlaff, Tulane 13 0 0 0 96 7.4
R.Barker, Penn St. 12 44 15 16 88 7.3
P.Woodring, Georgia 13 50 15 16 95 7.3
M.Schramm, Akron 7 16 12 13 51 7.3
N.Mazzie, East Carolina 11 41 13 15 80 7.3
G.Plascencia, San Diego St. 12 30 19 22 87 7.2
J.Billingsley, Liberty 11 33 15 20 78 7.1
J.Cannon, W. Kentucky 12 43 14 18 85 7.1
N.Hauser, Clemson 12 37 16 19 85 7.1
D.Lynch, Fresno St. 12 34 17 22 85 7.1
N.Reed, Delaware 12 37 16 21 85 7.1
S.Rusnak, Cincinnati 12 46 13 17 85 7.1
D.Zvada, Michigan 12 40 15 22 85 7.1
D.Bishop, Tennessee 12 0 0 0 84 7.0
C.Brown, Georgia Southern 12 0 0 0 84 7.0
B.Brown, South Florida 12 0 0 0 84 7.0
R.Hawk, New Mexico St. 10 23 16 22 70 7.0
J.Olsen, Northwestern 11 20 19 21 77 7.0
T.Pelino, Duke 13 49 14 19 91 7.0
N.Singleton, Penn St. 12 0 0 0 84 7.0
G.Smith, FAU 12 36 16 19 84 7.0
J.Taylor, Virginia 13 0 0 0 90 6.9
C.Calvert, Wake Forest 12 29 18 22 83 6.9
C.Davis, Miami 12 41 14 16 83 6.9
J.Kleather, Bowling Green 12 26 19 22 83 6.9
L.Lombardo, Boston College 12 35 16 17 83 6.9
T.Bryant, Georgia Southern 12 40 14 17 82 6.8
K.Ferrie, Mississippi St. 12 43 13 16 82 6.8
L.Marjan, Kansas 12 40 14 17 82 6.8
J.Weinberg, Florida St. 12 46 12 19 82 6.8
K.Afrookhteh, Coastal Carolina 11 30 15 17 75 6.8
K.Konrardy, Iowa St. 9 21 14 18 61 6.8
L.Drzewiecki, New Mexico 12 36 15 16 81 6.8
G.Gross, Washington 12 54 9 12 81 6.8
T.Rinker, Utah St. 12 44 13 17 81 6.8
L.Rodriguez, Kansas St. 12 42 13 15 81 6.8
T.Smack, Florida 12 28 18 22 81 6.8
M.Lemon, Southern Cal 12 0 0 0 80 6.7
N.Kirkwood, Navy 11 46 9 10 73 6.6
B.Lowry, W. Michigan 13 0 0 0 86 6.6
D.Boston, Washington 10 0 0 0 66 6.6
M.Fletcher, Miami 10 0 0 0 66 6.6
R.Kessinger, E. Michigan 12 28 17 23 79 6.6
J.Harris, Hawaii 11 0 0 0 72 6.5
S.McGowan, Kentucky 11 0 0 0 72 6.5
E.Sarratt, Indiana 11 0 0 0 72 6.5
S.Bell, Uconn 12 0 0 0 78 6.5
J.Davison, Oregon 12 0 0 0 78 6.5
C.Joseph, Old Dominion 12 0 0 0 78 6.5
S.Morgan, Tulsa 12 27 17 21 78 6.5
L.Pare, Texas State 12 0 0 0 78 6.5
K.Raphael, California 12 0 0 0 78 6.5
J.Thomas, UNLV 12 0 0 0 78 6.5
A.Barnett, James Madison 13 0 0 0 84 6.5
J.McFadden, Nevada 12 20 19 25 77 6.4
Y.Obeid, Missouri St. 12 36 14 22 77 6.4
N.Ruelas, UCF 12 33 15 17 77 6.4
R.Verhoff, North Carolina 12 20 19 23 77 6.4
C.Talty, Alabama 13 44 13 20 83 6.4
C.Graham, Cent. Michigan 12 34 14 16 76 6.3
J.Patel, Rutgers 12 39 13 18 76 6.3
R.Meyer, Missouri 11 38 11 15 69 6.3
S.Porath, Purdue 11 24 15 17 69 6.3
J.Tyson, Arizona St. 9 0 0 0 56 6.2
A.Randall, Clemson 12 0 0 0 74 6.2
B.Denaburg, Minnesota 12 31 14 21 73 6.1
C.Hardin, Temple 12 40 11 14 73 6.1
C.Allen, Cincinnati 12 0 0 0 72 6.0
K.Concepcion, Texas A&M 12 0 0 0 72 6.0
D.Cunanan, Toledo 12 48 8 11 72 6.0
A.Flores, Cent. Michigan 8 0 0 0 48 6.0
R.Henry, UTSA 11 0 0 0 66 6.0
S.Keltner, SMU 12 35 13 19 72 6.0
C.Komolafe, Northwestern 11 0 0 0 66 6.0
K.Reescano, Arizona 9 0 0 0 54 6.0
T.Richard, Boston College 11 0 0 0 66 6.0
J.Smith, Ohio St. 12 0 0 0 72 6.0
J.Kauwe, Kentucky 12 32 13 17 71 5.9
J.Stevens, Washington St. 12 29 14 16 71 5.9
D.Jones, Army 11 29 12 17 65 5.9
M.Bhaghani, UCLA 12 22 16 20 70 5.8
J.Love, Virginia Tech 12 25 15 20 70 5.8
C.Boomer, Boise St. 13 46 10 14 75 5.8
R.Bond, Texas A&M 12 36 11 18 69 5.8
J.Howes, Buffalo 12 30 13 16 69 5.8
E.Kenney, Stanford 12 21 16 21 69 5.8
N.McCashland, TCU 12 42 9 12 69 5.8
M.Connington, Michigan St. 11 28 12 16 63 5.7
P.Domschke, W. Michigan 13 36 13 18 74 5.7
K.Owens, FIU 12 0 0 0 68 5.7
A.Tecza, Navy 11 0 0 0 62 5.6
R.Callaghan, Old Dominion 10 33 8 15 56 5.6
N.Grant, FIU 12 25 14 18 67 5.6
W.Joyce, South Carolina 12 31 12 15 67 5.6
K.Hensley, West Virginia 11 32 10 12 61 5.5
O.Cooper, Indiana 13 0 0 0 72 5.5
L.Martin, BYU 13 0 0 0 72 5.5
D.Riley, Boise St. 13 0 0 0 72 5.5
M.Davis, Utah St. 12 0 0 0 66 5.5
C.Donaldson, Ohio St. 12 0 0 0 66 5.5
V.Snow, Buffalo 12 0 0 0 66 5.5
J.Vandeross, Toledo 12 0 0 0 66 5.5
C.Weigman, Houston 12 0 0 0 66 5.5
L.Wright, W. Kentucky 12 0 0 0 66 5.5
B.Ficklin, Utah 11 0 0 0 60 5.5
J.Marshall, Michigan 11 0 0 0 60 5.5
C.Tate, Ohio St. 10 0 0 0 54 5.4
W.Wilson, NC State 10 0 0 0 54 5.4
N.Sheppard, Duke 13 0 0 0 70 5.4
W.Young, North Texas 13 0 0 0 70 5.4
S.Locklear, UTEP 9 0 0 0 48 5.3
C.Meyer, California 12 35 9 12 62 5.2
L.Ward, Oklahoma St. 12 17 15 20 62 5.2
M.Moss, Louisville 11 0 0 0 56 5.1
K.Vinesett, NC State 11 45 4 5 56 5.1
B.Bachmeier, BYU 13 0 0 0 66 5.1
G.Benyard, Kennesaw St. 13 0 0 0 66 5.1
A.Castle, Duke 13 0 0 0 66 5.1
B.Barnes, Utah St. 12 0 0 0 60 5.0
J.Baugh, Florida 12 0 0 0 60 5.0
D.Claiborne, Wake Forest 12 0 0 0 60 5.0
J.Hathaway, Middle Tennessee 12 27 11 14 60 5.0
E.McAlister, TCU 12 0 0 0 60 5.0
N.Minicucci, Delaware 12 0 0 0 60 5.0
S.Renfroe, Troy 13 39 9 13 65 5.0
N.Rogers, Utah 12 0 0 0 60 5.0
D.Scudero, San Jose St. 12 0 0 0 60 5.0
B.Sparks, Texas State 12 0 0 0 60 5.0
L.Sutton, San Diego St. 12 0 0 0 60 5.0
A.Thomas, Houston 12 0 0 0 60 5.0
J.Delange, UAB 12 29 10 14 59 4.9
B.Williams, Kennesaw St. 12 39 7 13 59 4.9
B.Foley, Tulsa 11 0 0 0 54 4.9

