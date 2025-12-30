Live Radio
NCAA FBS Individual Receptions Per Game

The Associated Press

December 30, 2025, 11:15 AM

Receptions Per Game

G Ct ReYd Ct Pg
E.Messer, FAU 12 104 1052 8.7
J.De Jesus, California 13 108 1029 8.3
S.Bell, Uconn 13 101 1276 7.8
L.Bond, Boston College 12 88 993 7.3
D.Scudero, San Jose St. 12 88 1291 7.3
M.Toney, Miami 13 89 992 6.8
J.Tyson, Arizona St. 9 61 711 6.8
J.Smith, Ohio St. 12 80 1086 6.7
B.Sparks, Texas State 12 80 1113 6.7
M.Lemon, Southern Cal 12 79 1156 6.6
C.Bell, Louisville 11 72 917 6.5
J.Vandeross, Toledo 13 82 1008 6.3
J.Gibson, Umass 10 63 616 6.3
I.Hooks, UAB 12 72 927 6.0
T.Hurst, Georgia St. 12 71 1004 5.9
P.Ashlock, Hawaii 13 76 827 5.8
C.Rucker, Arkansas St. 13 75 1032 5.8
J.Cameron, Baylor 12 69 872 5.8
T.Koziol, Houston 13 74 727 5.7
T.Walker, Oregon St. 12 68 823 5.7
D.Boston, Washington 11 62 881 5.6
K.Odom, UTEP 11 62 582 5.6
Z.Branch, Georgia 13 73 744 5.6
C.Cobb, Arkansas St. 13 73 797 5.6
J.Hudson, SMU 10 56 749 5.6
D.Voisin, South Alabama 12 67 776 5.6
J.Barnes, Appalachian St. 10 55 608 5.5
A.Waseem, FAU 12 66 699 5.5
A.Williams, Clemson 10 55 604 5.5
C.Hendricks, Ohio 13 71 1037 5.5
G.Wilde, Northwestern 13 71 880 5.5
D.Lacey, Marshall 12 65 769 5.4
D.McCuin, UTSA 12 65 726 5.4
H.Beatty, Illinois 12 64 826 5.3
E.McAlister, TCU 12 64 1121 5.3
B.Staley, Tennessee 12 64 806 5.3
C.Braham, Memphis 12 63 889 5.2
A.Evans, Mississippi St. 12 63 751 5.2
M.Jackson, Purdue 12 63 570 5.2
C.Barkate, Duke 13 68 1069 5.2
S.Wilson, Delaware 13 68 877 5.2
I.Strong, Rutgers 10 52 762 5.2
R.Davis, Utah 11 57 659 5.2
K.Hutson, Arizona 11 57 740 5.2
C.Brazzell, Tennessee 12 62 1017 5.2
N.McMillan, Buffalo 12 62 981 5.2
V.Snow, Buffalo 12 62 815 5.2
E.Stowers, Vanderbilt 12 62 769 5.2
I.Sategna, Oklahoma 13 67 965 5.2
T.King, New Mexico St. 8 41 588 5.1
Z.Booker, Tulsa 9 46 418 5.1
D.Faupel, New Mexico St. 12 61 661 5.1
K.Johnson, New Mexico 12 61 772 5.1
K.Coleman, Missouri 13 66 732 5.1
K.Hutchinson, W. Kentucky 13 66 618 5.1
A.Thomas, Houston 13 66 972 5.1
C.Brown, Georgia Southern 13 65 1079 5.0
J.Cross, Arkansas St. 1 5 33 5.0
K.Duff, Rutgers 12 60 1084 5.0
J.Nicholas, Charlotte 12 60 740 5.0
B.Pegan, Utah St. 12 60 926 5.0
J.Shipp, North Carolina 12 60 671 5.0
W.Young, North Texas 14 70 1264 5.0
A.Smith, East Carolina 13 64 1053 4.9
M.Craver, Texas A&M 12 59 917 4.9
N.Marsh, Michigan St. 12 59 662 4.9
K.Shoels, San Jose St. 12 59 768 4.9
C.Williams, Stanford 12 59 749 4.9
C.Dawn, Texas State 11 54 931 4.9
O.Blake, Arkansas 12 58 769 4.8
J.Farooq, Maryland 12 58 545 4.8
J.Robinson, Georgia St. 12 58 595 4.8
E.Singleton, Auburn 12 58 534 4.8
C.Milliner, UAB 5 24 341 4.8
J.Napier, San Diego St. 10 48 629 4.8
C.Tate, Ohio St. 10 48 838 4.8
D.Cobb, Georgia Southern 12 57 505 4.8
P.Kingston, BYU 14 66 924 4.7
K.Concepcion, Texas A&M 13 61 919 4.7
C.Coleman, Auburn 12 56 708 4.7
D.Robinson, Florida St. 12 56 1081 4.7
E.Sarratt, Indiana 11 51 687 4.6
I.Cummings, Appalachian St. 8 37 374 4.6
G.Bernard, Alabama 13 60 802 4.6
K.Duplessis, Delaware 13 60 824 4.6
C.Lacy, Louisville 13 60 635 4.6
M.Trigg, Baylor 11 50 694 4.5
T.Harris, Virginia 13 59 847 4.5
J.Dwyer, TCU 12 54 730 4.5
O.Cooper, Indiana 13 58 804 4.5
J.Harris, Hawaii 11 49 963 4.5
J.Lane, Southern Cal 11 49 745 4.5
B.Wesco, Clemson 7 31 537 4.4
G.Freeman, Oklahoma St. 12 53 481 4.4
A.Hawkins, Baylor 12 53 621 4.4
K.Law, Kentucky 12 53 540 4.4
D.Thomas, UCF 12 53 528 4.4
B.Thompson, Mississippi St. 12 53 948 4.4
A.Turner, Rice 12 53 374 4.4
D.Burks, Oklahoma 13 57 620 4.4
J.Meredith, Washington St. 13 57 723 4.4
M.Butler, Middle Tennessee 12 52 518 4.3
J.Freeman, Fresno St. 12 52 642 4.3
A.Perry, FIU 13 56 840 4.3
D.Thomas, New Mexico 13 56 560 4.3
G.Benyard, Kennesaw St. 14 60 949 4.3
T.Grizzell, California 13 55 795 4.2
M.Henry, W. Kentucky 13 55 888 4.2
R.Virgil, Texas Tech 13 55 676 4.2
K.Gilmer, UCLA 12 50 535 4.2
M.Matthews, Tennessee 12 50 770 4.2
R.Wingo, Texas 12 50 770 4.2
Q.Brown, Duke 13 54 668 4.2
C.Douglas, Texas Tech 13 54 846 4.2
T.Freeman, Washington St. 13 54 590 4.2
E.Metcalf, Southern Miss. 13 54 683 4.2
C.Roberts, BYU 13 54 802 4.2
J.Bradley, UNLV 14 58 931 4.1
J.Brown, Kansas St. 10 41 712 4.1
D.Amador, UTSA 11 45 443 4.1
C.Durr, Wyoming 11 45 469 4.1
O.Miller, Colorado 11 45 808 4.1
C.Allen, Cincinnati 12 49 665 4.1
J.Faison, Notre Dame 12 49 640 4.1
J.Franklin, Boston College 12 49 506 4.1
J.Joly, NC State 12 49 489 4.1
S.Roush, Stanford 12 49 545 4.1
B.Brown, LSU 13 53 532 4.1
C.Ross, Virginia 13 53 543 4.1
V.Brown, Florida 10 40 512 4.0
L.Collins, Middle Tennessee 4 16 181 4.0
J.Dallas, Georgia Southern 2 8 68 4.0
C.Dorner, North Texas 14 56 911 4.0
T.Moore, Clemson 13 52 837 4.0
Y.Smith, East Carolina 11 44 583 4.0
D.Wells, Oregon St. 11 44 466 4.0
N.Gladding, Old Dominion 13 51 667 3.9
R.Williams, Pittsburgh 13 51 701 3.9
M.Coleman, North Texas 12 47 550 3.9
O.Kelly, Michigan St. 12 47 626 3.9
Y.Knight, SMU 12 47 533 3.9
J.Tibbs, Kansas St. 12 47 595 3.9
D.Wade, UCF 11 43 523 3.9
M.Sanders, Georgia Southern 13 50 797 3.8
K.Singleton, South Florida 13 50 877 3.8
L.Brockington, Minnesota 12 46 484 3.8
T.Carter, Texas Tech 12 46 552 3.8
E.Heidenreich, Navy 12 46 877 3.8
E.Johnson, Nebraska 12 46 370 3.8
J.Platt, FAU 12 46 720 3.8
D.Rogers, N. Illinois 12 46 506 3.8
M.Rutherford, Georgia Tech 12 46 523 3.8
J.Sherrill, Vanderbilt 12 46 661 3.8
T.Lockett, E. Michigan 5 19 263 3.8
T.Pena, Penn St. 13 49 552 3.8
J.Cook, Syracuse 12 45 549 3.8
E.Henderson, Kansas 12 45 766 3.8
C.Pickett, Kansas 12 45 476 3.8
D.Williams, Maryland 12 45 426 3.8
M.Williams, Akron 12 45 641 3.8
C.Daniels, Miami 10 37 420 3.7
K.Johnson, Pittsburgh 13 48 695 3.7
H.Wallace, Mississippi 13 48 738 3.7
A.Anderson, LSU 9 33 398 3.7
S.Knotts, Maryland 12 44 717 3.7
J.Robinson, Missouri St. 12 44 632 3.7
D.Sheffield, Rutgers 12 44 577 3.7
K.Wilson, Baylor 12 44 591 3.7
L.Caples, Boise St. 14 51 617 3.6
N.Cox, Middle Tennessee 11 40 473 3.6
J.Middlebrook, Middle Tennessee 11 40 412 3.6
C.Eakin, Texas Tech 13 47 626 3.6
J.Barney, Nebraska 12 43 463 3.6
R.Brinson, SMU 12 43 638 3.6
N.Hunter, Nebraska 12 43 617 3.6
L.Smith, San Jose St. 12 43 688 3.6
O.Smith, Maryland 12 43 529 3.6
C.Barnes, Wake Forest 11 39 547 3.5
B.Boyd, Utah St. 13 46 743 3.5
E.Rivers, Georgia Tech 13 46 658 3.5
D.Bentley, Utah 12 42 514 3.5
N.Cenacle, Hawaii 8 28 223 3.5
A.Marsh, Michigan 12 42 641 3.5
K.Sadiq, Oregon 12 42 509 3.5
J.Warren, Colorado St. 2 7 95 3.5
D.Moore, Texas 11 38 532 3.5
C.Neptune, South Florida 11 38 335 3.5
G.O’Neill, Sam Houston St. 11 38 392 3.5
G.Oakley, Kansas St. 11 38 389 3.5
B.Hawkins, UAB 12 41 540 3.4
J.Manjack, TCU 12 41 551 3.4
R.Sharpe, Arkansas 12 41 592 3.4
J.Thomas, Old Dominion 12 41 719 3.4
D.Taylor, Minnesota 10 34 245 3.4
J.Kanak, Oklahoma 13 44 533 3.4
K.Marion, Miami 13 44 590 3.4
H.Summers, Arkansas St. 13 44 505 3.4
E.Wilson, Florida 8 27 239 3.4
B.Foley, Tulsa 11 37 528 3.4
H.Smothers, NC State 11 37 189 3.4

