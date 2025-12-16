Live Radio
NCAA FBS Individual Receptions Per Game

The Associated Press

December 16, 2025, 11:12 AM

Receptions Per Game

G Ct ReYd Ct Pg
E.Messer, FAU 12 104 1052 8.7
S.Bell, Uconn 12 101 1276 8.4
J.De Jesus, California 12 99 892 8.2
L.Bond, Boston College 12 88 993 7.3
D.Scudero, San Jose St. 12 88 1291 7.3
M.Toney, Miami 12 84 970 7.0
J.Tyson, Arizona St. 9 61 711 6.8
J.Smith, Ohio St. 12 80 1086 6.7
B.Sparks, Texas State 12 80 1113 6.7
M.Lemon, Southern Cal 12 79 1156 6.6
C.Bell, Louisville 11 72 917 6.5
J.Gibson, Umass 10 63 616 6.3
J.Vandeross, Toledo 12 75 947 6.2
I.Hooks, UAB 12 72 927 6.0
T.Hurst, Georgia St. 12 71 1004 5.9
J.Cameron, Baylor 12 69 872 5.8
C.Cobb, Arkansas St. 12 69 767 5.8
C.Rucker, Arkansas St. 12 69 866 5.8
T.Walker, Oregon St. 12 68 823 5.7
D.Boston, Washington 11 62 881 5.6
K.Odom, UTEP 11 62 582 5.6
Z.Branch, Georgia 13 73 744 5.6
J.Hudson, SMU 10 56 749 5.6
C.Hendricks, Ohio 12 67 950 5.6
D.Voisin, South Alabama 12 67 775 5.6
J.Barnes, Appalachian St. 10 55 608 5.5
A.Waseem, FAU 12 66 699 5.5
A.Williams, Clemson 10 55 604 5.5
T.Koziol, Houston 12 65 651 5.4
D.Lacey, Marshall 12 65 769 5.4
I.Sategna, Oklahoma 12 65 948 5.4
D.McCuin, UTSA 11 59 653 5.4
H.Beatty, Illinois 12 64 826 5.3
E.McAlister, TCU 12 64 1121 5.3
B.Staley, Tennessee 12 64 806 5.3
C.Braham, Memphis 12 63 889 5.2
C.Brown, Georgia Southern 12 63 1049 5.2
K.Coleman, Missouri 12 63 715 5.2
A.Evans, Mississippi St. 12 63 751 5.2
M.Jackson, Purdue 12 63 570 5.2
C.Barkate, Duke 13 68 1069 5.2
I.Strong, Rutgers 10 52 762 5.2
R.Davis, Utah 11 57 659 5.2
K.Hutson, Arizona 11 57 740 5.2
K.Johnson, New Mexico 11 57 730 5.2
P.Ashlock, Hawaii 12 62 704 5.2
C.Brazzell, Tennessee 12 62 1017 5.2
N.McMillan, Buffalo 12 62 981 5.2
V.Snow, Buffalo 12 62 815 5.2
E.Stowers, Vanderbilt 12 62 769 5.2
T.King, New Mexico St. 8 41 588 5.1
Z.Booker, Tulsa 9 46 418 5.1
D.Faupel, New Mexico St. 12 61 661 5.1
K.Hutchinson, W. Kentucky 12 61 619 5.1
G.Wilde, Northwestern 12 61 783 5.1
J.Cross, Arkansas St. 1 5 33 5.0
K.Duff, Rutgers 12 60 1084 5.0
J.Nicholas, Charlotte 12 60 740 5.0
B.Pegan, Utah St. 12 60 925 5.0
J.Shipp, North Carolina 12 60 671 5.0
A.Smith, East Carolina 12 60 897 5.0
N.Marsh, Michigan St. 12 59 662 4.9
K.Shoels, San Jose St. 12 59 768 4.9
A.Thomas, Houston 12 59 906 4.9
C.Williams, Stanford 12 59 749 4.9
C.Dawn, Texas State 11 54 931 4.9
W.Young, North Texas 13 63 1209 4.8
O.Blake, Arkansas 12 58 769 4.8
J.Farooq, Maryland 12 58 545 4.8
J.Robinson, Georgia St. 12 58 595 4.8
E.Singleton, Auburn 12 58 534 4.8
S.Wilson, Delaware 12 58 769 4.8
C.Milliner, UAB 5 24 341 4.8
J.Napier, San Diego St. 10 48 632 4.8
C.Tate, Ohio St. 10 48 838 4.8
G.Bernard, Alabama 12 57 762 4.8
K.Concepcion, Texas A&M 12 57 886 4.8
K.Duplessis, Delaware 12 57 782 4.8
D.Cobb, Georgia Southern 11 52 470 4.7
M.Craver, Texas A&M 11 52 825 4.7
P.Kingston, BYU 13 61 848 4.7
C.Coleman, Auburn 12 56 708 4.7
D.Robinson, Florida St. 12 56 1081 4.7
E.Sarratt, Indiana 11 51 687 4.6
I.Cummings, Appalachian St. 8 37 374 4.6
M.Trigg, Baylor 11 50 694 4.5
T.Harris, Virginia 13 59 847 4.5
J.Dwyer, TCU 12 54 730 4.5
C.Lacy, Louisville 12 54 547 4.5
O.Cooper, Indiana 13 58 804 4.5
J.Harris, Hawaii 11 49 963 4.5
J.Lane, Southern Cal 11 49 745 4.5
B.Wesco, Clemson 7 31 537 4.4
G.Freeman, Oklahoma St. 12 53 481 4.4
A.Hawkins, Baylor 12 53 621 4.4
K.Law, Kentucky 12 53 540 4.4
A.Perry, FIU 12 53 816 4.4
D.Thomas, UCF 12 53 528 4.4
D.Thomas, New Mexico 12 53 545 4.4
B.Thompson, Mississippi St. 12 53 948 4.4
A.Turner, Rice 12 53 374 4.4
B.Brown, LSU 12 52 495 4.3
M.Butler, Middle Tennessee 12 52 518 4.3
E.Metcalf, Southern Miss. 12 52 677 4.3
J.Joly, NC State 11 47 468 4.3
T.Freeman, Washington St. 12 51 557 4.2
G.Benyard, Kennesaw St. 13 55 898 4.2
R.Virgil, Texas Tech 13 55 676 4.2
M.Coleman, North Texas 11 46 536 4.2
D.Burks, Oklahoma 12 50 513 4.2
K.Gilmer, UCLA 12 50 535 4.2
M.Matthews, Tennessee 12 50 770 4.2
K.Singleton, South Florida 12 50 877 4.2
R.Wingo, Texas 12 50 770 4.2
J.Bradley, UNLV 13 54 869 4.2
Q.Brown, Duke 13 54 668 4.2
C.Douglas, Texas Tech 13 54 846 4.2
J.Brown, Kansas St. 10 41 712 4.1
D.Amador, UTSA 11 45 443 4.1
C.Durr, Wyoming 11 45 469 4.1
J.Freeman, Fresno St. 11 45 499 4.1
O.Miller, Colorado 11 45 808 4.1
C.Allen, Cincinnati 12 49 665 4.1
J.Faison, Notre Dame 12 49 640 4.1
J.Franklin, Boston College 12 49 506 4.1
J.Meredith, Washington St. 12 49 639 4.1
S.Roush, Stanford 12 49 545 4.1
V.Brown, Florida 10 40 512 4.0
L.Collins, Middle Tennessee 4 16 181 4.0
J.Dallas, Georgia Southern 2 8 68 4.0
M.Henry, W. Kentucky 12 48 762 4.0
K.Johnson, Pittsburgh 12 48 695 4.0
C.Ross, Virginia 12 48 518 4.0
Y.Smith, East Carolina 11 44 583 4.0
D.Wells, Oregon St. 11 44 466 4.0
T.Grizzell, California 12 47 690 3.9
O.Kelly, Michigan St. 12 47 626 3.9
Y.Knight, SMU 12 47 533 3.9
C.Roberts, BYU 12 47 745 3.9
J.Tibbs, Kansas St. 12 47 595 3.9
D.Wade, UCF 11 43 523 3.9
C.Daniels, Miami 9 35 391 3.9
C.Dorner, North Texas 13 50 845 3.8
L.Brockington, Minnesota 12 46 484 3.8
T.Carter, Texas Tech 12 46 552 3.8
N.Gladding, Old Dominion 12 46 607 3.8
E.Heidenreich, Navy 12 46 877 3.8
E.Johnson, Nebraska 12 46 370 3.8
T.Moore, Clemson 12 46 754 3.8
J.Platt, FAU 12 46 720 3.8
D.Rogers, N. Illinois 12 46 506 3.8
J.Sherrill, Vanderbilt 12 46 661 3.8
H.Wallace, Mississippi 12 46 719 3.8
R.Williams, Pittsburgh 12 46 644 3.8
T.Lockett, E. Michigan 5 19 263 3.8
J.Cook, Syracuse 12 45 549 3.8
E.Henderson, Kansas 12 45 766 3.8
C.Pickett, Kansas 12 45 476 3.8
M.Sanders, Georgia Southern 12 45 725 3.8
M.Williams, Akron 12 45 641 3.8
D.Williams, Maryland 12 45 426 3.8
A.Anderson, LSU 9 33 398 3.7
S.Knotts, Maryland 12 44 717 3.7
T.Pena, Penn St. 12 44 452 3.7
D.Sheffield, Rutgers 12 44 577 3.7
K.Wilson, Baylor 12 44 591 3.7
L.Caples, Boise St. 14 51 617 3.6
N.Cox, Middle Tennessee 11 40 473 3.6
J.Middlebrook, Middle Tennessee 11 40 412 3.6
J.Robinson, Missouri St. 11 40 536 3.6
K.Sadiq, Oregon 11 40 490 3.6
C.Eakin, Texas Tech 13 47 626 3.6
J.Barney, Nebraska 12 43 463 3.6
R.Brinson, SMU 12 43 638 3.6
N.Hunter, Nebraska 12 43 617 3.6
L.Smith, San Jose St. 12 43 688 3.6
O.Smith, Maryland 12 43 529 3.6
H.Summers, Arkansas St. 12 43 466 3.6
C.Barnes, Wake Forest 11 39 547 3.5
D.Bentley, Utah 12 42 514 3.5
B.Boyd, Utah St. 12 42 644 3.5
A.Marsh, Michigan 12 42 641 3.5
D.Moore, Oregon 8 28 443 3.5
E.Rivers, Georgia Tech 12 42 556 3.5
J.Warren, Colorado St. 2 7 95 3.5
R.Williams, Alabama 12 42 631 3.5
D.Moore, Texas 11 38 532 3.5
G.O’Neill, Sam Houston St. 11 38 392 3.5
G.Oakley, Kansas St. 11 38 389 3.5
M.Rutherford, Georgia Tech 11 38 418 3.5
J.Thomas, Old Dominion 11 38 674 3.5
B.Hawkins, UAB 12 41 540 3.4
J.Manjack, TCU 12 41 551 3.4
K.Marion, Miami 12 41 557 3.4
R.Sharpe, Arkansas 12 41 592 3.4
B.Spalding, East Carolina 12 41 554 3.4
D.Epps, Troy 13 44 480 3.4
E.Wilson, Florida 8 27 239 3.4
B.Foley, Tulsa 11 37 528 3.4
H.Smothers, NC State 11 37 189 3.4

