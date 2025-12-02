NCAA FBS Individual Receptions Per Game

Receptions Per Game
|G
|Ct
|ReYd
|Ct Pg
|E.Messer, FAU
|12
|104
|1052
|8.7
|S.Bell, Uconn
|12
|101
|1276
|8.4
|J.De Jesus, California
|12
|99
|892
|8.2
|L.Bond, Boston College
|12
|89
|1010
|7.4
|D.Scudero, San Jose St.
|12
|88
|1291
|7.3
|M.Toney, Miami
|12
|84
|970
|7.0
|J.Tyson, Arizona St.
|9
|61
|711
|6.8
|B.Sparks, Texas State
|12
|80
|1113
|6.7
|M.Lemon, Southern Cal
|12
|79
|1156
|6.6
|C.Bell, Louisville
|11
|72
|917
|6.5
|J.Smith, Ohio St.
|11
|72
|942
|6.5
|J.Gibson, Umass
|10
|63
|616
|6.3
|J.Vandeross, Toledo
|12
|75
|947
|6.2
|I.Hooks, UAB
|12
|72
|927
|6.0
|T.Hurst, Georgia St.
|12
|71
|1004
|5.9
|J.Cameron, Baylor
|12
|69
|872
|5.8
|C.Cobb, Arkansas St.
|12
|69
|767
|5.8
|C.Rucker, Arkansas St.
|12
|69
|866
|5.8
|Z.Branch, Georgia
|12
|68
|691
|5.7
|T.Walker, Oregon St.
|12
|68
|823
|5.7
|K.Odom, UTEP
|11
|62
|582
|5.6
|D.Boston, Washington
|10
|56
|755
|5.6
|J.Hudson, SMU
|10
|56
|749
|5.6
|C.Hendricks, Ohio
|12
|67
|950
|5.6
|D.Voisin, South Alabama
|12
|67
|775
|5.6
|J.Barnes, Appalachian St.
|10
|55
|608
|5.5
|A.Waseem, FAU
|12
|66
|699
|5.5
|A.Williams, Clemson
|10
|55
|604
|5.5
|T.Koziol, Houston
|12
|65
|651
|5.4
|D.Lacey, Marshall
|12
|65
|769
|5.4
|I.Sategna, Oklahoma
|12
|65
|948
|5.4
|D.McCuin, UTSA
|11
|59
|653
|5.4
|H.Beatty, Illinois
|12
|64
|826
|5.3
|E.McAlister, TCU
|12
|64
|1121
|5.3
|B.Staley, Tennessee
|12
|64
|806
|5.3
|C.Barkate, Duke
|12
|63
|978
|5.2
|C.Braham, Memphis
|12
|63
|889
|5.2
|C.Brown, Georgia Southern
|12
|63
|1049
|5.2
|K.Coleman, Missouri
|12
|63
|715
|5.2
|A.Evans, Mississippi St.
|12
|63
|751
|5.2
|M.Jackson, Purdue
|12
|63
|570
|5.2
|I.Strong, Rutgers
|10
|52
|762
|5.2
|R.Davis, Utah
|11
|57
|659
|5.2
|K.Hutson, Arizona
|11
|57
|740
|5.2
|K.Johnson, New Mexico
|11
|57
|730
|5.2
|P.Ashlock, Hawaii
|12
|62
|704
|5.2
|C.Brazzell, Tennessee
|12
|62
|1017
|5.2
|N.McMillan, Buffalo
|12
|62
|981
|5.2
|V.Snow, Buffalo
|12
|62
|815
|5.2
|W.Young, North Texas
|12
|62
|1203
|5.2
|T.King, New Mexico St.
|8
|41
|588
|5.1
|Z.Booker, Tulsa
|9
|46
|418
|5.1
|D.Faupel, New Mexico St.
|12
|61
|661
|5.1
|K.Hutchinson, W. Kentucky
|12
|61
|619
|5.1
|E.Stowers, Vanderbilt
|12
|61
|765
|5.1
|G.Wilde, Northwestern
|12
|61
|783
|5.1
|J.Cross, Arkansas St.
|1
|5
|33
|5.0
|K.Duff, Rutgers
|12
|60
|1084
|5.0
|J.Nicholas, Charlotte
|12
|60
|740
|5.0
|B.Pegan, Utah St.
|12
|60
|925
|5.0
|J.Shipp, North Carolina
|12
|60
|671
|5.0
|A.Smith, East Carolina
|12
|60
|897
|5.0
|N.Marsh, Michigan St.
|12
|59
|662
|4.9
|K.Shoels, San Jose St.
|12
|59
|768
|4.9
|A.Thomas, Houston
|12
|59
|906
|4.9
|C.Williams, Stanford
|12
|59
|749
|4.9
|C.Dawn, Texas State
|11
|54
|931
|4.9
|C.Tate, Ohio St.
|9
|44
|793
|4.9
|O.Cooper, Indiana
|12
|58
|804
|4.8
|J.Farooq, Maryland
|12
|58
|545
|4.8
|J.Robinson, Georgia St.
|12
|58
|599
|4.8
|E.Singleton, Auburn
|12
|58
|534
|4.8
|S.Wilson, Delaware
|12
|58
|769
|4.8
|C.Milliner, UAB
|5
|24
|341
|4.8
|J.Napier, San Diego St.
|10
|48
|629
|4.8
|E.Sarratt, Indiana
|10
|48
|650
|4.8
|O.Blake, Arkansas
|12
|57
|760
|4.8
|C.Coleman, Auburn
|12
|57
|725
|4.8
|K.Concepcion, Texas A&M
|12
|57
|886
|4.8
|K.Duplessis, Delaware
|12
|57
|782
|4.8
|P.Kingston, BYU
|12
|57
|804
|4.8
|D.Cobb, Georgia Southern
|11
|52
|470
|4.7
|M.Craver, Texas A&M
|11
|52
|825
|4.7
|T.Harris, Virginia
|12
|56
|809
|4.7
|D.Robinson, Florida St.
|12
|56
|1074
|4.7
|G.Bernard, Alabama
|11
|51
|700
|4.6
|I.Cummings, Appalachian St.
|8
|37
|374
|4.6
|M.Trigg, Baylor
|11
|50
|694
|4.5
|G.Benyard, Kennesaw St.
|12
|54
|877
|4.5
|J.Dwyer, TCU
|12
|54
|730
|4.5
|C.Lacy, Louisville
|12
|54
|547
|4.5
|J.Harris, Hawaii
|11
|49
|963
|4.5
|J.Lane, Southern Cal
|11
|49
|745
|4.5
|B.Wesco, Clemson
|7
|31
|537
|4.4
|C.Douglas, Texas Tech
|12
|53
|823
|4.4
|G.Freeman, Oklahoma St.
|12
|53
|481
|4.4
|A.Hawkins, Baylor
|12
|53
|621
|4.4
|K.Law, Kentucky
|12
|53
|540
|4.4
|A.Perry, FIU
|12
|53
|816
|4.4
|D.Thomas, UCF
|12
|53
|528
|4.4
|D.Thomas, New Mexico
|12
|53
|545
|4.4
|B.Thompson, Mississippi St.
|12
|53
|948
|4.4
|A.Turner, Rice
|12
|53
|374
|4.4
|Q.Brown, Duke
|12
|52
|665
|4.3
|B.Brown, LSU
|12
|52
|495
|4.3
|M.Butler, Middle Tennessee
|12
|52
|518
|4.3
|E.Metcalf, Southern Miss.
|12
|52
|677
|4.3
|J.Joly, NC State
|11
|47
|468
|4.3
|J.Bradley, UNLV
|12
|51
|834
|4.2
|T.Freeman, Washington St.
|12
|51
|557
|4.2
|D.Burks, Oklahoma
|12
|50
|513
|4.2
|K.Gilmer, UCLA
|12
|50
|535
|4.2
|M.Matthews, Tennessee
|12
|50
|770
|4.2
|K.Singleton, South Florida
|12
|50
|877
|4.2
|R.Wingo, Texas
|12
|50
|770
|4.2
|J.Brown, Kansas St.
|10
|41
|712
|4.1
|D.Amador, UTSA
|11
|45
|443
|4.1
|C.Durr, Wyoming
|11
|45
|469
|4.1
|J.Freeman, Fresno St.
|11
|45
|499
|4.1
|C.Allen, Cincinnati
|12
|49
|665
|4.1
|J.Faison, Notre Dame
|12
|49
|640
|4.1
|J.Meredith, Washington St.
|12
|49
|639
|4.1
|S.Roush, Stanford
|12
|49
|545
|4.1
|V.Brown, Florida
|10
|40
|512
|4.0
|L.Collins, Middle Tennessee
|4
|16
|181
|4.0
|J.Dallas, Georgia Southern
|2
|8
|68
|4.0
|J.Franklin, Boston College
|12
|48
|489
|4.0
|M.Henry, W. Kentucky
|12
|48
|762
|4.0
|K.Johnson, Pittsburgh
|12
|48
|698
|4.0
|O.Miller, Colorado
|11
|44
|807
|4.0
|C.Roberts, BYU
|11
|44
|713
|4.0
|Y.Smith, East Carolina
|11
|44
|583
|4.0
|D.Wells, Oregon St.
|11
|44
|466
|4.0
|T.Grizzell, California
|12
|47
|690
|3.9
|O.Kelly, Michigan St.
|12
|47
|626
|3.9
|Y.Knight, SMU
|12
|47
|533
|3.9
|J.Tibbs, Kansas St.
|12
|47
|595
|3.9
|R.Virgil, Texas Tech
|12
|47
|590
|3.9
|T.Carter, Texas Tech
|11
|43
|530
|3.9
|C.Ross, Virginia
|11
|43
|459
|3.9
|D.Wade, UCF
|11
|43
|523
|3.9
|M.Coleman, North Texas
|10
|39
|411
|3.9
|C.Daniels, Miami
|9
|35
|391
|3.9
|L.Brockington, Minnesota
|12
|46
|484
|3.8
|N.Gladding, Old Dominion
|12
|46
|607
|3.8
|E.Johnson, Nebraska
|12
|46
|370
|3.8
|T.Moore, Clemson
|12
|46
|754
|3.8
|J.Platt, FAU
|12
|46
|720
|3.8
|D.Rogers, N. Illinois
|12
|46
|506
|3.8
|J.Sherrill, Vanderbilt
|12
|46
|661
|3.8
|H.Wallace, Mississippi
|12
|46
|719
|3.8
|R.Williams, Pittsburgh
|12
|46
|644
|3.8
|T.Lockett, E. Michigan
|5
|19
|263
|3.8
|J.Cook, Syracuse
|12
|45
|549
|3.8
|E.Henderson, Kansas
|12
|45
|766
|3.8
|C.Pickett, Kansas
|12
|45
|476
|3.8
|M.Sanders, Georgia Southern
|12
|45
|725
|3.8
|D.Williams, Maryland
|12
|45
|426
|3.8
|M.Williams, Akron
|12
|45
|641
|3.8
|A.Anderson, LSU
|9
|33
|398
|3.7
|C.Dorner, North Texas
|12
|44
|769
|3.7
|C.Eakin, Texas Tech
|12
|44
|560
|3.7
|S.Knotts, Maryland
|12
|44
|717
|3.7
|T.Pena, Penn St.
|12
|44
|452
|3.7
|D.Sheffield, Rutgers
|12
|44
|577
|3.7
|K.Wilson, Baylor
|12
|44
|591
|3.7
|N.Cox, Middle Tennessee
|11
|40
|473
|3.6
|E.Heidenreich, Navy
|11
|40
|805
|3.6
|J.Middlebrook, Middle Tennessee
|11
|40
|412
|3.6
|J.Robinson, Missouri St.
|11
|40
|536
|3.6
|K.Sadiq, Oregon
|11
|40
|490
|3.6
|R.Williams, Alabama
|11
|40
|598
|3.6
|J.Barney, Nebraska
|12
|43
|463
|3.6
|R.Brinson, SMU
|12
|43
|638
|3.6
|L.Caples, Boise St.
|12
|43
|515
|3.6
|N.Hunter, Nebraska
|12
|43
|617
|3.6
|O.Smith, Maryland
|12
|43
|529
|3.6
|L.Smith, San Jose St.
|12
|43
|688
|3.6
|H.Summers, Arkansas St.
|12
|43
|466
|3.6
|C.Barnes, Wake Forest
|11
|39
|547
|3.5
|D.Bentley, Utah
|12
|42
|514
|3.5
|B.Boyd, Utah St.
|12
|42
|644
|3.5
|A.Marsh, Michigan
|12
|42
|641
|3.5
|D.Moore, Oregon
|8
|28
|443
|3.5
|E.Rivers, Georgia Tech
|12
|42
|556
|3.5
|J.Warren, Colorado St.
|2
|7
|95
|3.5
|D.Moore, Texas
|11
|38
|532
|3.5
|G.O’Neill, Sam Houston St.
|11
|38
|392
|3.5
|G.Oakley, Kansas St.
|11
|38
|389
|3.5
|M.Rutherford, Georgia Tech
|11
|38
|418
|3.5
|J.Thomas, Old Dominion
|11
|38
|674
|3.5
|B.Hawkins, UAB
|12
|41
|540
|3.4
|M.Klare, Ohio St.
|12
|41
|420
|3.4
|J.Manjack, TCU
|12
|41
|551
|3.4
|K.Marion, Miami
|12
|41
|557
|3.4
|T.Richardson, Vanderbilt
|12
|41
|683
|3.4
|D.Roebuck, Washington
|12
|41
|554
|3.4
|R.Sharpe, Arkansas
|12
|41
|592
|3.4
|B.Spalding, East Carolina
|12
|41
|554
|3.4
|E.Wilson, Florida
|8
|27
|239
|3.4
