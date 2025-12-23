Live Radio
NCAA FBS Individual Receiving Yards Per Game

The Associated Press

December 23, 2025, 11:13 AM

Receiving Yards Per Game

G Ct ReYd RecYD
D.Scudero, San Jose St. 12 88 1291 107.6
S.Bell, Uconn 12 101 1276 106.3
M.Lemon, Southern Cal 12 79 1156 96.3
E.McAlister, TCU 12 64 1121 93.4
W.Young, North Texas 13 63 1209 93.0
B.Sparks, Texas State 12 80 1113 92.8
J.Smith, Ohio St. 12 80 1086 90.5
K.Duff, Rutgers 12 60 1084 90.3
D.Robinson, Florida St. 12 56 1081 90.1
E.Messer, FAU 12 104 1052 87.7
J.Harris, Hawaii 11 49 963 87.5
C.Brown, Georgia Southern 12 63 1049 87.4
C.Brazzell, Tennessee 12 62 1017 84.8
C.Dawn, Texas State 11 54 931 84.6
C.Tate, Ohio St. 10 48 838 83.8
T.Hurst, Georgia St. 12 71 1004 83.7
C.Bell, Louisville 11 72 917 83.4
L.Bond, Boston College 12 88 993 82.8
C.Barkate, Duke 13 68 1069 82.2
N.McMillan, Buffalo 12 62 981 81.8
D.Boston, Washington 11 62 881 80.1
C.Rucker, Arkansas St. 13 75 1032 79.4
C.Hendricks, Ohio 12 67 950 79.2
B.Thompson, Mississippi St. 12 53 948 79.0
J.Tyson, Arizona St. 9 61 711 79.0
J.Vandeross, Toledo 12 75 947 78.9
I.Hooks, UAB 12 72 927 77.2
B.Pegan, Utah St. 12 60 925 77.1
B.Wesco, Clemson 7 31 537 76.7
M.Craver, Texas A&M 12 59 917 76.4
M.Toney, Miami 13 89 992 76.3
I.Strong, Rutgers 10 52 762 76.2
A.Thomas, Houston 12 59 906 75.5
J.Hudson, SMU 10 56 749 74.9
A.Smith, East Carolina 12 60 897 74.8
J.De Jesus, California 12 99 892 74.3
K.Perry, Miami (Ohio) 13 42 966 74.3
I.Sategna, Oklahoma 13 67 965 74.2
C.Braham, Memphis 12 63 889 74.1
T.King, New Mexico St. 8 41 588 73.5
O.Miller, Colorado 11 45 808 73.5
E.Heidenreich, Navy 12 46 877 73.1
J.Cameron, Baylor 12 69 872 72.7
J.Brown, Kansas St. 10 41 712 71.2
K.Concepcion, Texas A&M 13 61 919 70.7
H.Beatty, Illinois 12 64 826 68.8
T.Walker, Oregon St. 12 68 823 68.6
C.Milliner, UAB 5 24 341 68.2
A.Perry, FIU 12 53 816 68.0
V.Snow, Buffalo 12 62 815 67.9
G.Benyard, Kennesaw St. 14 60 949 67.8
J.Lane, Southern Cal 11 49 745 67.7
K.Singleton, South Florida 13 50 877 67.5
K.Hutson, Arizona 11 57 740 67.3
B.Staley, Tennessee 12 64 806 67.2
J.Bradley, UNLV 13 54 869 66.8
C.Nimrod, South Florida 7 23 466 66.6
K.Johnson, New Mexico 11 57 730 66.4
K.Duplessis, Delaware 13 62 851 65.5
S.Wilson, Delaware 13 66 850 65.4
G.Wilde, Northwestern 12 61 783 65.2
P.Kingston, BYU 13 61 848 65.2
T.Harris, Virginia 13 59 847 65.2
C.Douglas, Texas Tech 13 54 846 65.1
C.Dorner, North Texas 13 50 845 65.0
D.Voisin, South Alabama 12 67 776 64.7
M.Matthews, Tennessee 12 50 770 64.2
R.Wingo, Texas 12 50 770 64.2
O.Blake, Arkansas 12 58 769 64.1
D.Lacey, Marshall 12 65 769 64.1
E.Stowers, Vanderbilt 12 62 769 64.1
K.Shoels, San Jose St. 12 59 768 64.0
E.Henderson, Kansas 12 45 766 63.8
M.Henry, W. Kentucky 12 48 762 63.5
J.Napier, San Diego St. 10 48 632 63.2
M.Trigg, Baylor 11 50 694 63.1
T.Moore, Clemson 12 46 754 62.8
A.Evans, Mississippi St. 12 63 751 62.6
E.Sarratt, Indiana 11 51 687 62.5
C.Williams, Stanford 12 59 749 62.4
C.Roberts, BYU 12 47 745 62.1
O.Cooper, Indiana 13 58 804 61.8
G.Bernard, Alabama 13 60 802 61.7
J.Nicholas, Charlotte 12 60 740 61.7
J.Gibson, Umass 10 63 616 61.6
C.Cobb, Arkansas St. 13 73 797 61.3
J.Dwyer, TCU 12 54 730 60.8
J.Barnes, Appalachian St. 10 55 608 60.8
M.Sanders, Georgia Southern 12 45 725 60.4
A.Williams, Clemson 10 55 604 60.4
J.Platt, FAU 12 46 720 60.0
J.Thomas, Old Dominion 12 41 719 59.9
R.Davis, Utah 11 57 659 59.9
S.Knotts, Maryland 12 44 717 59.8
K.Coleman, Missouri 12 63 715 59.6
D.McCuin, UTSA 11 59 653 59.4
C.Coleman, Auburn 12 56 708 59.0
P.Ashlock, Hawaii 12 62 704 58.7
T.Brown, Old Dominion 13 38 762 58.6
A.Waseem, FAU 12 66 699 58.2
K.Johnson, Pittsburgh 12 48 695 57.9
T.Grizzell, California 12 47 690 57.5
L.Smith, San Jose St. 12 43 688 57.3
Z.Branch, Georgia 13 73 744 57.2
B.Boyd, Utah St. 13 46 743 57.2
H.Wallace, Mississippi 13 48 738 56.8
T.Richardson, Vanderbilt 12 40 679 56.6
E.Metcalf, Southern Miss. 12 52 677 56.4
N.Harbor, South Carolina 11 30 618 56.2
R.Harris, Boston College 12 39 673 56.1
J.Shipp, North Carolina 12 60 671 55.9
J.Meredith, Washington St. 13 57 723 55.6
H.Mack, E. Michigan 6 20 333 55.5
C.Allen, Cincinnati 12 49 665 55.4
N.Marsh, Michigan St. 12 59 662 55.2
D.Faupel, New Mexico St. 12 61 661 55.1
J.Sherrill, Vanderbilt 12 46 661 55.1
W.Davis, UTEP 11 25 604 54.9
T.Koziol, Houston 12 65 651 54.2
S.Sampson, Louisiana-Lafayette 10 32 537 53.7
R.Williams, Pittsburgh 12 46 644 53.7
A.Marsh, Michigan 12 42 641 53.4
M.Williams, Akron 12 45 641 53.4
J.Faison, Notre Dame 12 49 640 53.3
R.Brinson, SMU 12 43 638 53.2
Y.Smith, East Carolina 11 44 583 53.0
K.Odom, UTEP 11 62 582 52.9
J.Robinson, Missouri St. 12 44 632 52.7
T.Lockett, E. Michigan 5 19 263 52.6
M.Fields, Notre Dame 12 36 630 52.5
C.Marshall, Boise St. 11 30 574 52.2
O.Kelly, Michigan St. 12 47 626 52.2
R.Virgil, Texas Tech 13 55 676 52.0
A.Hawkins, Baylor 12 53 621 51.8
D.Johnson, Jacksonville St. 14 30 724 51.7
S.Preston, Tulane 14 43 723 51.6
K.Hutchinson, W. Kentucky 12 61 619 51.6
N.Hunter, Nebraska 12 43 617 51.4
Q.Brown, Duke 13 54 668 51.4
N.Gladding, Old Dominion 13 51 667 51.3
V.Brown, Florida 10 40 512 51.2
D.Alexander, Mississippi 13 41 664 51.1
M.Fox, E. Michigan 1 1 51 51.0
D.Moore, Oregon 9 29 448 49.8
C.Barnes, Wake Forest 11 39 547 49.7
M.Benson, Oregon 13 36 645 49.6
J.Robinson, Georgia St. 12 58 595 49.6
J.Tibbs, Kansas St. 12 47 595 49.6
R.Sharpe, Arkansas 12 41 592 49.3
K.Wilson, Baylor 12 44 591 49.2
D.Luke, Missouri St. 13 43 640 49.2
D.Lee, Liberty 12 32 589 49.1
R.Williams, Alabama 13 43 636 48.9
M.Coleman, North Texas 11 46 536 48.7
C.Moss, Kennesaw St. 14 44 682 48.7
C.Harris, Air Force 12 35 584 48.7
T.Anderson, NC State 13 39 629 48.4
D.Moore, Texas 11 38 532 48.4
C.Eakin, Texas Tech 13 47 626 48.2
D.Sheffield, Rutgers 12 44 577 48.1
L.Ellis, James Madison 13 36 624 48.0
B.Foley, Tulsa 11 37 528 48.0
C.Young, Georgia 7 23 336 48.0
J.Hawkins, Memphis 13 38 623 47.9
D.Henry, FAU 12 40 575 47.9
D.Burks, Oklahoma 13 57 620 47.7
M.Danzy, Florida St. 12 27 571 47.6
D.Wade, UCF 11 43 523 47.5
M.Jackson, Purdue 12 63 570 47.5
D.Stroman, Appalachian St. 12 32 570 47.5
J.Warren, Colorado St. 2 7 95 47.5
D.Stribling, Mississippi 13 43 612 47.1
A.Greene, Virginia Tech 11 31 516 46.9
I.Cummings, Appalachian St. 8 37 374 46.8
Z.Booker, Tulsa 9 46 418 46.4
B.Ford, Boise St. 7 21 325 46.4
E.Rivers, Georgia Tech 12 42 556 46.3
B.Spalding, East Carolina 12 41 554 46.2
D.Martin, Kent St. 11 33 507 46.1
C.Weaver, Miami (Ohio) 13 43 599 46.1
T.Carter, Texas Tech 12 46 552 46.0
N.Trujillo, Louisiana-Monroe 8 23 368 46.0
J.Koger, South Florida 13 38 597 45.9
J.Manjack, TCU 12 41 551 45.9
S.Johnson, Houston 6 13 275 45.8
J.Cook, Syracuse 12 45 549 45.8
C.Lacy, Middle Tennessee 12 38 549 45.8
V.Jacobs, South Carolina 12 32 548 45.7
C.Lacy, Louisville 12 54 547 45.6
J.Farooq, Maryland 12 58 545 45.4
S.Roush, Stanford 12 49 545 45.4
D.Thomas, New Mexico 12 53 545 45.4
T.Freeman, Washington St. 13 54 590 45.4
K.Marion, Miami 13 44 590 45.4
J.Freeman, Fresno St. 11 45 499 45.4
D.Reid, Pittsburgh 7 23 317 45.3
L.Collins, Middle Tennessee 4 16 181 45.2
B.Hawkins, UAB 12 41 540 45.0
K.Law, Kentucky 12 53 540 45.0
C.Vaughn, West Virginia 12 35 540 45.0

