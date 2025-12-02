Live Radio
NCAA FBS Individual Receiving Yards Per Game

The Associated Press

December 2, 2025, 11:16 AM

Receiving Yards Per Game

G Ct ReYd RecYD
D.Scudero, San Jose St. 12 88 1291 107.6
S.Bell, Uconn 12 101 1276 106.3
W.Young, North Texas 12 62 1203 100.2
M.Lemon, Southern Cal 12 79 1156 96.3
E.McAlister, TCU 12 64 1121 93.4
B.Sparks, Texas State 12 80 1113 92.8
K.Duff, Rutgers 12 60 1084 90.3
D.Robinson, Florida St. 12 56 1074 89.5
C.Tate, Ohio St. 9 44 793 88.1
E.Messer, FAU 12 104 1052 87.7
J.Harris, Hawaii 11 49 963 87.5
C.Brown, Georgia Southern 12 63 1049 87.4
J.Smith, Ohio St. 11 72 942 85.6
C.Brazzell, Tennessee 12 62 1017 84.8
C.Dawn, Texas State 11 54 931 84.6
L.Bond, Boston College 12 89 1010 84.2
T.Hurst, Georgia St. 12 71 1004 83.7
C.Bell, Louisville 11 72 917 83.4
N.McMillan, Buffalo 12 62 981 81.8
C.Barkate, Duke 12 63 978 81.5
M.Toney, Miami 12 84 970 80.8
C.Hendricks, Ohio 12 67 950 79.2
I.Sategna, Oklahoma 12 65 948 79.0
B.Thompson, Mississippi St. 12 53 948 79.0
J.Tyson, Arizona St. 9 61 711 79.0
J.Vandeross, Toledo 12 75 947 78.9
I.Hooks, UAB 12 72 927 77.2
B.Pegan, Utah St. 12 60 925 77.1
B.Wesco, Clemson 7 31 537 76.7
I.Strong, Rutgers 10 52 762 76.2
D.Boston, Washington 10 56 755 75.5
A.Thomas, Houston 12 59 906 75.5
M.Craver, Texas A&M 11 52 825 75.0
J.Hudson, SMU 10 56 749 74.9
A.Smith, East Carolina 12 60 897 74.8
J.De Jesus, California 12 99 892 74.3
C.Braham, Memphis 12 63 889 74.1
K.Concepcion, Texas A&M 12 57 886 73.8
T.King, New Mexico St. 8 41 588 73.5
O.Miller, Colorado 11 44 807 73.4
E.Heidenreich, Navy 11 40 805 73.2
G.Benyard, Kennesaw St. 12 54 877 73.1
K.Singleton, South Florida 12 50 877 73.1
J.Cameron, Baylor 12 69 872 72.7
C.Rucker, Arkansas St. 12 69 866 72.2
K.Perry, Miami (Ohio) 12 35 865 72.1
J.Brown, Kansas St. 10 41 712 71.2
J.Bradley, UNLV 12 51 834 69.5
H.Beatty, Illinois 12 64 826 68.8
C.Douglas, Texas Tech 12 53 823 68.6
T.Walker, Oregon St. 12 68 823 68.6
C.Milliner, UAB 5 24 341 68.2
A.Perry, FIU 12 53 816 68.0
V.Snow, Buffalo 12 62 815 67.9
J.Lane, Southern Cal 11 49 745 67.7
T.Harris, Virginia 12 56 809 67.4
K.Hutson, Arizona 11 57 740 67.3
B.Staley, Tennessee 12 64 806 67.2
O.Cooper, Indiana 12 58 804 67.0
P.Kingston, BYU 12 57 804 67.0
C.Nimrod, South Florida 7 23 466 66.6
K.Johnson, New Mexico 11 57 730 66.4
G.Wilde, Northwestern 12 61 783 65.2
K.Duplessis, Delaware 12 57 782 65.2
E.Sarratt, Indiana 10 48 650 65.0
C.Roberts, BYU 11 44 713 64.8
D.Voisin, South Alabama 12 67 775 64.6
M.Matthews, Tennessee 12 50 770 64.2
R.Wingo, Texas 12 50 770 64.2
C.Dorner, North Texas 12 44 769 64.1
D.Lacey, Marshall 12 65 769 64.1
S.Wilson, Delaware 12 58 769 64.1
K.Shoels, San Jose St. 12 59 768 64.0
C.Cobb, Arkansas St. 12 69 767 63.9
E.Henderson, Kansas 12 45 766 63.8
E.Stowers, Vanderbilt 12 61 765 63.8
G.Bernard, Alabama 11 51 700 63.6
M.Henry, W. Kentucky 12 48 762 63.5
O.Blake, Arkansas 12 57 760 63.3
M.Trigg, Baylor 11 50 694 63.1
J.Napier, San Diego St. 10 48 629 62.9
T.Moore, Clemson 12 46 754 62.8
T.Brown, Old Dominion 12 37 751 62.6
A.Evans, Mississippi St. 12 63 751 62.6
C.Williams, Stanford 12 59 749 62.4
J.Nicholas, Charlotte 12 60 740 61.7
J.Gibson, Umass 10 63 616 61.6
J.Thomas, Old Dominion 11 38 674 61.3
J.Dwyer, TCU 12 54 730 60.8
J.Barnes, Appalachian St. 10 55 608 60.8
C.Coleman, Auburn 12 57 725 60.4
M.Sanders, Georgia Southern 12 45 725 60.4
A.Williams, Clemson 10 55 604 60.4
J.Platt, FAU 12 46 720 60.0
H.Wallace, Mississippi 12 46 719 59.9
R.Davis, Utah 11 57 659 59.9
S.Knotts, Maryland 12 44 717 59.8
K.Coleman, Missouri 12 63 715 59.6
D.McCuin, UTSA 11 59 653 59.4
P.Ashlock, Hawaii 12 62 704 58.7
A.Waseem, FAU 12 66 699 58.2
K.Johnson, Pittsburgh 12 48 698 58.2
Z.Branch, Georgia 12 68 691 57.6
T.Grizzell, California 12 47 690 57.5
L.Smith, San Jose St. 12 43 688 57.3
T.Richardson, Vanderbilt 12 41 683 56.9
E.Metcalf, Southern Miss. 12 52 677 56.4
N.Harbor, South Carolina 11 30 618 56.2
R.Harris, Boston College 12 39 673 56.1
J.Shipp, North Carolina 12 60 671 55.9
H.Mack, E. Michigan 6 20 333 55.5
C.Allen, Cincinnati 12 49 665 55.4
Q.Brown, Duke 12 52 665 55.4
D.Moore, Oregon 8 28 443 55.4
N.Marsh, Michigan St. 12 59 662 55.2
D.Faupel, New Mexico St. 12 61 661 55.1
J.Sherrill, Vanderbilt 12 46 661 55.1
S.Sampson, Louisiana-Lafayette 9 29 495 55.0
W.Davis, UTEP 11 25 604 54.9
R.Williams, Alabama 11 40 598 54.4
T.Koziol, Houston 12 65 651 54.2
B.Boyd, Utah St. 12 42 644 53.7
R.Williams, Pittsburgh 12 46 644 53.7
A.Marsh, Michigan 12 42 641 53.4
M.Williams, Akron 12 45 641 53.4
J.Faison, Notre Dame 12 49 640 53.3
J.Meredith, Washington St. 12 49 639 53.2
R.Brinson, SMU 12 43 638 53.2
T.Anderson, NC State 12 38 637 53.1
Y.Smith, East Carolina 11 44 583 53.0
K.Odom, UTEP 11 62 582 52.9
T.Lockett, E. Michigan 5 19 263 52.6
M.Fields, Notre Dame 12 36 630 52.5
O.Kelly, Michigan St. 12 47 626 52.2
C.Marshall, Boise St. 9 24 467 51.9
A.Hawkins, Baylor 12 53 621 51.8
K.Hutchinson, W. Kentucky 12 61 619 51.6
N.Hunter, Nebraska 12 43 617 51.4
V.Brown, Florida 10 40 512 51.2
M.Fox, E. Michigan 1 1 51 51.0
N.Gladding, Old Dominion 12 46 607 50.6
J.Robinson, Georgia St. 12 58 599 49.9
C.Barnes, Wake Forest 11 39 547 49.7
C.Moss, Kennesaw St. 12 37 595 49.6
J.Tibbs, Kansas St. 12 47 595 49.6
R.Sharpe, Arkansas 12 41 592 49.3
J.Hawkins, Memphis 12 34 591 49.2
K.Wilson, Baylor 12 44 591 49.2
R.Virgil, Texas Tech 12 47 590 49.2
D.Lee, Liberty 12 32 589 49.1
J.Robinson, Missouri St. 11 40 536 48.7
C.Harris, Air Force 12 35 584 48.7
S.Preston, Tulane 12 36 582 48.5
L.Ellis, James Madison 11 32 532 48.4
D.Moore, Texas 11 38 532 48.4
T.Carter, Texas Tech 11 43 530 48.2
D.Alexander, Mississippi 12 34 577 48.1
D.Sheffield, Rutgers 12 44 577 48.1
B.Foley, Tulsa 11 37 528 48.0
C.Young, Georgia 7 23 336 48.0
D.Henry, FAU 12 40 575 47.9
M.Danzy, Florida St. 12 27 571 47.6
D.Wade, UCF 11 43 523 47.5
M.Jackson, Purdue 12 63 570 47.5
D.Stroman, Appalachian St. 12 32 570 47.5
J.Warren, Colorado St. 2 7 95 47.5
D.Johnson, Jacksonville St. 12 20 564 47.0
A.Greene, Virginia Tech 11 31 516 46.9
I.Cummings, Appalachian St. 8 37 374 46.8
C.Eakin, Texas Tech 12 44 560 46.7
Z.Booker, Tulsa 9 46 418 46.4
B.Ford, Boise St. 7 21 325 46.4
T.Freeman, Washington St. 12 51 557 46.4
K.Marion, Miami 12 41 557 46.4
E.Rivers, Georgia Tech 12 42 556 46.3
D.Roebuck, Washington 12 41 554 46.2
B.Spalding, East Carolina 12 41 554 46.2
D.Martin, Kent St. 11 33 507 46.1
N.Trujillo, Louisiana-Monroe 8 23 368 46.0
J.Manjack, TCU 12 41 551 45.9
S.Johnson, Houston 6 13 275 45.8
J.Cook, Syracuse 12 45 549 45.8
C.Lacy, Middle Tennessee 12 38 549 45.8
V.Jacobs, South Carolina 12 32 548 45.7
C.Lacy, Louisville 12 54 547 45.6
J.Farooq, Maryland 12 58 545 45.4
S.Roush, Stanford 12 49 545 45.4
D.Thomas, New Mexico 12 53 545 45.4
J.Freeman, Fresno St. 11 45 499 45.4
D.Reid, Pittsburgh 7 23 317 45.3
L.Collins, Middle Tennessee 4 16 181 45.2
B.Hawkins, UAB 12 41 540 45.0
K.Law, Kentucky 12 53 540 45.0
C.Vaughn, West Virginia 12 35 540 45.0
C.Dixon, Illinois 12 33 538 44.8
C.Hernandez, Wake Forest 12 34 538 44.8
D.Dozier, Appalachian St. 10 20 448 44.8
C.Lee, Mississippi 12 33 537 44.8
E.Mosley, Texas 8 23 357 44.6
K.Gilmer, UCLA 12 50 535 44.6

