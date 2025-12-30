Live Radio
NCAA FBS Individual Punting

The Associated Press

December 30, 2025, 11:15 AM

Punting

G Punts Avg
A.Quinn, Boston College 9 2 55.0
C.Barry, Oklahoma St. 1 1 52.0
T.Dorje, San Diego St. 4 3 50.0
J.Kleather, Bowling Green 12 2 49.5
R.Eckley, Michigan St. 12 49 48.5
C.Maynard, W. Kentucky 13 57 48.4
D.Miller, Georgia 1 6 48.0
B.Schultz, Louisiana-Lafayette 4 1 48.0
Q.Warren, Indiana 10 6 48.0
M.Nichols, Georgia Tech 13 34 47.9
B.Hansen, Colorado St. 12 57 47.9
E.Pulliam, Mississippi St. 12 41 47.7
J.Ulrich, Oklahoma 13 2 47.5
S.West, Wisconsin 6 26 47.4
D.Sparks, Virginia 14 37 47.2
H.Green, San Diego St. 13 63 47.0
J.Chance, Louisiana Tech 12 58 47.0
P.Williams, Baylor 12 27 46.9
N.Haberer, Vanderbilt 12 23 46.7
K.Andrews, Umass 12 69 46.5
A.Clark, Tulane 14 48 46.5
W.Pahl, Oklahoma St. 12 64 46.5
J.Stonehouse, Syracuse 12 60 46.4
N.Botsford, UTEP 12 59 46.3
B.Gowers, Hawaii 13 49 46.2
E.Slibeck, Virginia 13 11 46.2
B.Edmiston, Wyoming 12 65 46.1
G.Nwosu, Penn St. 13 38 46.0
M.Tomasek, E. Michigan 12 48 46.0
G.Miller, Oklahoma 12 59 45.8
R.Chandley, Georgia St. 12 54 45.8
G.Chadwick, LSU 13 62 45.8
O.Bird, Mississippi 13 35 45.8
M.Fletcher, Cincinnati 12 35 45.8
C.Hogan, UTSA 13 54 45.7
E.Crenshaw, Troy 14 68 45.7
D.Bale, Arkansas 12 34 45.6
T.Carrizosa, San Jose St. 12 39 45.6
N.Totten, Marshall 12 56 45.5
N.Veltsistas, Virginia Tech 11 47 45.5
D.Hughes, New Mexico 12 41 45.4
F.Lappin, Kansas 10 39 45.3
B.Thorson, Georgia 11 42 45.2
M.Love, South Carolina 12 52 45.1
C.Stutz, Uconn 13 48 45.1
L.Lupo, FAU 12 28 45.0
N.Konieczynski, NC State 7 1 45.0
N.McLarty, Ohio St. 1 1 45.0
L.Akers, Northwestern 13 36 45.0
B.Ettridge, Nevada 12 47 44.9
D.Drennan, Buffalo 12 65 44.8
A.Winsor, Oregon St. 12 62 44.7
A.Bacchetta, Rice 12 61 44.7
J.Bouwmeester, Texas 12 55 44.7
A.Logan, Middle Tennessee 12 66 44.7
J.Carlson, Navy 12 32 44.6
J.Rendell, Notre Dame 11 25 44.6
K.Reynoldson, Duke 13 39 44.5
L.Freer, Air Force 12 23 44.5
A.Laros, Kentucky 12 50 44.5
D.Barker, New Mexico St. 3 6 44.5
J.Ross, Tennessee 12 37 44.3
T.White, Texas A&M 13 50 44.3
J.Anderson, Rutgers 11 33 44.2
C.Junko, Pittsburgh 13 51 44.2
B.McFerson, Maryland 12 56 44.2
A.Flintoft, Stanford 12 58 44.1
L.Dougherty, Houston 13 53 44.1
T.Doman, Florida 12 50 44.0
K.Crimmins, Illinois 12 35 44.0
M.Chiumento, Florida St. 12 27 44.0
T.Wilhoit, FIU 13 53 43.8
I.Ratliff, Appalachian St. 13 56 43.8
C.Brown, UNLV 14 46 43.8
D.Greaves, Colorado 12 64 43.7
D.Joyce, Miami 13 42 43.7
J.Ference, N. Illinois 7 30 43.7
C.Leon, South Florida 13 37 43.6
O.Doyle, Boise St. 14 56 43.6
W.Karoll, UCLA 12 44 43.5
A.Davies, Tulsa 12 47 43.5
C.Noonkester, NC State 13 56 43.4
J.Burgess, Texas Tech 13 40 43.4
J.McCallister, Purdue 12 50 43.2
L.Carrigan, Memphis 13 46 43.2
R.Dakin, Iowa 12 39 43.2
J.Wagenseller, Army 11 32 43.1
C.Gerrand, Sam Houston St. 12 64 43.0
G.Addison, Kansas 12 3 43.0
L.Rehkow, Utah St. 13 67 43.0
H.Hollenbeck, Michigan 12 38 43.0
O.Phillips, Utah 12 35 42.9
J.Castle, Akron 12 47 42.9
A.Smith, Georgia Southern 13 56 42.8
S.McDonald, Missouri St. 13 49 42.7
T.Maginness, North Carolina 12 56 42.7
I.Lovison, Arizona 10 32 42.6
E.Sebafundi, Coastal Carolina 12 64 42.6
T.Weston, Minnesota 13 65 42.6
B.Long, Charlotte 12 71 42.6
S.Vander Haar, BYU 14 40 42.6
S.McClannan, Kansas St. 12 48 42.5
O.Straw, West Virginia 12 66 42.5
R.Millmore, W. Michigan 14 57 42.4
W.McSparron, SMU 12 52 42.4
T.Perkins, Iowa St. 12 42 42.4
M.Haines, Ohio 13 40 42.3
D.Vuckovic, N. Illinois 12 25 42.3
M.Dean, New Mexico St. 12 55 42.3
B.Doud, Alabama 14 48 42.3
P.Stainton, Miami (Ohio) 14 63 42.3
D.Atton, Temple 12 62 42.2
T.O’Halloran, East Carolina 7 21 42.1
M.Morgan, Liberty 12 46 42.0
H.Kaak, Auburn 12 49 42.0
N.Torney, Louisiana-Lafayette 13 52 42.0
J.Ferguson-Reynolds, Oregon 13 31 42.0
J.McGuire, Ohio St. 13 24 42.0
M.Salgado-Medina, Arizona 12 6 41.7
C.Weselman, Missouri 13 45 41.6
A.Bertrams, Wisconsin 12 36 41.6
P.Foley, UAB 12 30 41.6
M.Kern, California 11 39 41.5
S.Johnson, Southern Cal 12 21 41.5
E.Craw, TCU 12 41 41.5
J.Smith, Clemson 13 50 41.5
C.Durkin, Kent St. 12 49 41.4
K.Floyd, Arizona St. 12 36 41.4
B.Honore, California 13 20 41.4
J.Waller, Arkansas St. 13 59 41.3
A.Saul, Ball St. 12 69 41.3
D.Duley, Cent. Michigan 13 54 41.1
P.Rea, James Madison 14 48 41.0
F.Shurtz, BYU 1 1 41.0
I.Brandt, Old Dominion 13 46 40.9
J.Huiet, Kennesaw St. 14 64 40.8
R.Harris, Washington St. 13 52 40.7
A.Venneri, UCF 12 48 40.7
E.Duran, Toledo 13 60 40.6
J.Henderson, Bowling Green 12 59 40.5
S.Evans, North Texas 14 31 40.5
R.Harradine, Southern Miss. 13 41 40.4
A.Pulkkinen, South Alabama 12 49 40.4
D.Nunez, Texas State 12 36 40.4
Z.Chapeau, Cent. Michigan 5 3 40.3
N.Verdugo, Fresno St. 13 52 40.3
C.Backe, Jacksonville St. 12 7 40.3
C.Schwartz, Louisville 9 13 40.2
L.Dunne, Washington 13 34 40.1
B.Johnson, Akron 12 13 39.9
M.McCarthy, Indiana 11 27 39.8
S.Florio, Boston College 12 49 39.7
D.Chapeau, Louisville 13 43 39.7
C.Donaghy, Jacksonville St. 14 53 39.6
B.Lach, Delaware 13 45 39.5
N.Tiyce, Mississippi St. 9 11 39.4
A.Wilson, Nebraska 11 32 38.9
M.Ryan, Louisiana-Monroe 12 60 38.8
R.Leavy, East Carolina 13 22 38.3
C.Joseph, Wake Forest 11 57 38.1
A.Frederique, Missouri St. 3 11 36.9
J.Murley, Southern Miss. 9 23 36.5
L.Goater, South Florida 3 9 36.2
R.Kessinger, E. Michigan 12 1 36.0
W.McCune, Clemson 1 1 36.0
A.Ruggles, Toledo 2 3 36.0
W.Hudlow, Tulane 1 1 34.0
M.McKenzie, Arizona St. 5 10 33.8
J.Gilbert, Iowa St. 6 1 33.0
J.Stoeckel, Kent St. 3 9 31.4
E.Black, TCU 10 1 28.0
N.Hauser, Clemson 13 2 27.5
C.Freeman, Uconn 13 1 23.0
D.Dellenbach, Ohio 13 1 21.0
R.Gunn, Clemson 13 1 5.0
S.Anderson, Wisconsin 0 0 0.0
A.Astone, Army 0 0 0.0
L.Badger, Georgia 0 0 0.0
O.Baker, Indiana 0 0 0.0
M.Baker, Mississippi 3 0 0.0
J.Ballard, Mississippi 0 0 0.0
A.Beacom, W. Michigan 1 0 0.0
S.Bisesi, TCU 2 0 0.0
B.Boehm, Ball St. 1 0 0.0
J.Bonilla, Texas State 0 0 0.0
C.Boomer, Boise St. 14 0 0.0
A.Boyle, Oregon 0 0 0.0
B.Buchanan, Colorado 12 0 0.0
J.Butcher, Missouri 0 0 0.0
R.Capriotti, Maryland 5 0 0.0
N.Clegg, San Diego St. 1 0 0.0
R.Collins, SMU 2 0 0.0
C.Costa, UNLV 14 0 0.0
H.Craig, Florida 0 0 0.0
D.Cunanan, Toledo 12 0 0.0
G.Dangerfield, Tennessee 2 0 0.0
J.Deal, Missouri St. 0 0 0.0
H.DiBoyan, South Alabama 12 0 0.0
J.Dimas, Houston 0 0 0.0
M.Diomede, Notre Dame 6 0 0.0
C.Dowd, Pittsburgh 0 0 0.0
N.Dugandzic, Northwestern 5 0 0.0
D.Efird, Kansas 1 0 0.0
D. Frausto, UTEP 0 0 0.0
D.Freebury, Colorado St. 0 0 0.0
K. Gallegos, UTEP 0 0 0.0
S.Glenn, Navy 0 0 0.0
L.Gossett, Navy 10 0 0.0
R.Graziano, Oregon 0 0 0.0
A.Hadzisabic, North Texas 0 0 0.0
D.Hagan, Louisiana-Monroe 1 0 0.0
J.Hamel, Old Dominion 4 0 0.0
R.Hammond, Toledo 13 0 0.0
C.Harthan, NC State 0 0 0.0
J.Hathaway, Middle Tennessee 12 0 0.0
C.Hawkins, Baylor 11 0 0.0
C.Helmke, Tulane 1 0 0.0
H.Helms, Northwestern 13 0 0.0
A.Hemelt, FIU 0 0 0.0
K.Hensley, West Virginia 11 0 0.0
C.Hilbert, Louisville 1 0 0.0
C.Holden, Miami (Ohio) 4 0 0.0
C.Holmer, Ball St. 8 0 0.0
C.Horton, Georgia 0 0 0.0
J.Horvath, North Carolina 1 0 0.0
J.Howes, Buffalo 12 0 0.0
N.Inglis, Florida 0 0 0.0
D.Jackson, Minnesota 1 0 0.0
R.James, Oregon 4 0 0.0
A.Kasee, Ohio 0 0 0.0
I.Kelly, Charlotte 0 0 0.0
D.Kinney, Kennesaw St. 5 0 0.0
C.Lawrence, Fresno St. 0 0 0.0
L. Lehrer, Air Force 0 0 0.0
M.Lipinski, James Madison 0 0 0.0
A.Lounsbury, Washington St. 0 0 0.0
J.Love, Virginia Tech 12 0 0.0
K.Lowe, Virginia Tech 12 0 0.0
D.Lynch, Fresno St. 13 0 0.0
R.Macneill, Wake Forest 0 0 0.0
K.Matsuzawa, Hawaii 13 0 0.0
L.Matthews, Louisiana Tech 6 0 0.0
N.Mazzie, East Carolina 12 0 0.0
B.McAlister, Georgia St. 12 0 0.0
R.McCann, Rutgers 12 0 0.0
N.McCashland, TCU 12 0 0.0
J.McFadden, Nevada 12 0 0.0
K.Melzer, UNLV 14 0 0.0
C.Moore, Boise St. 1 0 0.0
K.Morgan, Southern Miss. 0 0 0.0
D.Morris, Umass 12 0 0.0
A.Murray, California 8 0 0.0
T.Nissen, Iowa 12 0 0.0
P.Notaro, Alabama 2 0 0.0
P.Noyes, Maryland 8 0 0.0
Y.Obeid, Missouri St. 13 0 0.0
J.Oh, Syracuse 12 0 0.0
K.Olson, W. Kentucky 0 0 0.0
M.Parker, Penn St. 1 0 0.0
J.Patel, Rutgers 12 0 0.0
B.Peacock, Ohio 6 0 0.0
R.Perez, Air Force 8 0 0.0
E.Peters, California 0 0 0.0
M.Petro, UTSA 13 0 0.0
E.Phillipson, Umass 0 0 0.0
G.Plascencia, San Diego St. 13 0 0.0
L.Quinn, Marshall 12 0 0.0
B.Rabasco, Florida 0 0 0.0
N.Radicic, Indiana 13 0 0.0
J.Raney, Houston 0 0 0.0
L.Rau, Illinois 0 0 0.0
N.Reed, Delaware 13 0 0.0
S.Renfroe, Troy 14 0 0.0
L. Ricci, Uconn 0 0 0.0
T.Rinker, Utah St. 13 0 0.0
W.Rocha, Miami 1 0 0.0
G.Rush, Arkansas 1 0 0.0
N.Salmon, Texas State 0 0 0.0
E.Sandvik, Wyoming 12 0 0.0
A.Sappington, Oregon 13 0 0.0
R.Sayeri, Southern Cal 12 0 0.0
M.Shipley, Texas 12 0 0.0
O.Simpson, UAB 12 0 0.0
H.Smith, W. Michigan 14 0 0.0
D.Sprague, Utah St. 0 0 0.0
T.Sterner, Louisiana-Lafayette 13 0 0.0
S.Stone, Boston College 0 0 0.0
W.Stone, Texas 7 0 0.0
M.Suarez, James Madison 14 0 0.0
N.Tager, Kent St. 0 0 0.0
P.Todd, Louisiana-Monroe 11 0 0.0
T.Tsuyumine, Oregon St. 0 0 0.0
J.Tynes, Troy 0 0 0.0
L.Ward, Oklahoma St. 12 0 0.0
J.Weeter, Purdue 1 0 0.0
J.Welch, Navy 1 0 0.0
J.Whatley, South Alabama 1 0 0.0
O.Wiley, Akron 12 0 0.0
A.Winkenhofer, Louisville 1 0 0.0
T.Woody, Syracuse 12 0 0.0

