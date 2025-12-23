NCAA FBS Individual Punting

Punting
|G
|Punts
|Avg
|A.Quinn, Boston College
|9
|2
|55.0
|C.Barry, Oklahoma St.
|1
|1
|52.0
|T.Dorje, San Diego St.
|3
|3
|50.0
|J.Kleather, Bowling Green
|12
|2
|49.5
|C.Maynard, W. Kentucky
|12
|51
|48.7
|R.Eckley, Michigan St.
|12
|49
|48.5
|D.Miller, Georgia
|1
|6
|48.0
|B.Schultz, Louisiana-Lafayette
|4
|1
|48.0
|Q.Warren, Indiana
|10
|6
|48.0
|B.Hansen, Colorado St.
|12
|57
|47.9
|E.Pulliam, Mississippi St.
|12
|41
|47.7
|D.Sparks, Virginia
|13
|35
|47.5
|J.Ulrich, Oklahoma
|13
|2
|47.5
|S.West, Wisconsin
|6
|26
|47.4
|M.Nichols, Georgia Tech
|12
|31
|47.2
|J.Chance, Louisiana Tech
|12
|58
|47.0
|P.Williams, Baylor
|12
|27
|46.9
|H.Green, San Diego St.
|12
|59
|46.8
|N.Haberer, Vanderbilt
|12
|23
|46.7
|K.Andrews, Umass
|12
|69
|46.5
|A.Clark, Tulane
|14
|48
|46.5
|W.Pahl, Oklahoma St.
|12
|64
|46.5
|J.Stonehouse, Syracuse
|12
|60
|46.4
|B.Gowers, Hawaii
|12
|46
|46.4
|N.Botsford, UTEP
|12
|59
|46.3
|E.Slibeck, Virginia
|12
|11
|46.2
|G.Nwosu, Penn St.
|12
|35
|46.1
|B.Edmiston, Wyoming
|12
|65
|46.1
|C.Hogan, UTSA
|12
|50
|46.1
|G.Chadwick, LSU
|12
|59
|46.0
|M.Tomasek, E. Michigan
|12
|48
|46.0
|D.Hughes, New Mexico
|11
|37
|45.9
|G.Miller, Oklahoma
|12
|59
|45.8
|R.Chandley, Georgia St.
|12
|54
|45.8
|O.Bird, Mississippi
|13
|35
|45.8
|M.Fletcher, Cincinnati
|12
|35
|45.8
|E.Crenshaw, Troy
|14
|68
|45.7
|D.Bale, Arkansas
|12
|34
|45.6
|T.Carrizosa, San Jose St.
|12
|39
|45.6
|N.Totten, Marshall
|12
|56
|45.6
|C.Stutz, Uconn
|12
|44
|45.5
|N.Veltsistas, Virginia Tech
|11
|47
|45.5
|L.Akers, Northwestern
|12
|32
|45.4
|F.Lappin, Kansas
|10
|39
|45.3
|B.Thorson, Georgia
|11
|42
|45.2
|M.Love, South Carolina
|12
|52
|45.0
|L.Lupo, FAU
|12
|28
|45.0
|N.Konieczynski, NC State
|7
|1
|45.0
|N.McLarty, Ohio St.
|1
|1
|45.0
|B.Ettridge, Nevada
|12
|47
|44.9
|D.Drennan, Buffalo
|12
|65
|44.8
|A.Winsor, Oregon St.
|12
|62
|44.7
|A.Bacchetta, Rice
|12
|61
|44.7
|J.Bouwmeester, Texas
|12
|55
|44.7
|A.Logan, Middle Tennessee
|12
|66
|44.7
|J.Carlson, Navy
|12
|32
|44.6
|J.Rendell, Notre Dame
|11
|25
|44.6
|K.Reynoldson, Duke
|13
|39
|44.5
|L.Freer, Air Force
|12
|23
|44.5
|A.Laros, Kentucky
|12
|50
|44.5
|D.Barker, New Mexico St.
|3
|6
|44.5
|C.Junko, Pittsburgh
|12
|48
|44.5
|L.Dougherty, Houston
|12
|50
|44.3
|J.Ross, Tennessee
|12
|37
|44.3
|T.White, Texas A&M
|13
|50
|44.3
|J.Anderson, Rutgers
|11
|33
|44.2
|B.McFerson, Maryland
|12
|56
|44.2
|A.Flintoft, Stanford
|12
|58
|44.1
|T.Doman, Florida
|12
|50
|44.0
|C.Brown, UNLV
|13
|43
|44.0
|K.Crimmins, Illinois
|12
|35
|44.0
|M.Chiumento, Florida St.
|12
|27
|44.0
|I.Ratliff, Appalachian St.
|12
|54
|43.9
|T.Wilhoit, FIU
|12
|51
|43.9
|D.Greaves, Colorado
|12
|64
|43.7
|D.Joyce, Miami
|13
|42
|43.7
|J.Ference, N. Illinois
|7
|30
|43.7
|C.Leon, South Florida
|13
|37
|43.6
|O.Doyle, Boise St.
|14
|56
|43.6
|A.Davies, Tulsa
|12
|47
|43.5
|W.Karoll, UCLA
|12
|44
|43.5
|C.Noonkester, NC State
|13
|56
|43.4
|J.Burgess, Texas Tech
|13
|40
|43.4
|J.McCallister, Purdue
|12
|50
|43.2
|L.Carrigan, Memphis
|13
|46
|43.2
|R.Dakin, Iowa
|12
|39
|43.2
|J.Wagenseller, Army
|11
|32
|43.1
|C.Gerrand, Sam Houston St.
|12
|64
|43.0
|G.Addison, Kansas
|12
|3
|43.0
|J.Castle, Akron
|12
|47
|43.0
|L.Rehkow, Utah St.
|13
|67
|43.0
|H.Hollenbeck, Michigan
|12
|38
|43.0
|O.Phillips, Utah
|12
|35
|42.9
|T.Weston, Minnesota
|12
|59
|42.8
|S.McDonald, Missouri St.
|13
|49
|42.7
|T.Maginness, North Carolina
|12
|56
|42.7
|A.Smith, Georgia Southern
|12
|54
|42.6
|I.Lovison, Arizona
|10
|32
|42.6
|E.Sebafundi, Coastal Carolina
|12
|64
|42.6
|B.Long, Charlotte
|12
|71
|42.6
|S.McClannan, Kansas St.
|12
|48
|42.5
|T.O’Halloran, East Carolina
|6
|19
|42.5
|S.Vander Haar, BYU
|13
|38
|42.5
|O.Straw, West Virginia
|12
|66
|42.5
|R.Millmore, W. Michigan
|14
|57
|42.4
|W.McSparron, SMU
|12
|52
|42.4
|T.Perkins, Iowa St.
|12
|42
|42.4
|D.Vuckovic, N. Illinois
|12
|25
|42.3
|M.Dean, New Mexico St.
|12
|55
|42.3
|B.Doud, Alabama
|14
|48
|42.3
|M.Haines, Ohio
|12
|38
|42.2
|D.Atton, Temple
|12
|62
|42.2
|J.Smith, Clemson
|12
|45
|42.1
|M.Morgan, Liberty
|12
|46
|42.0
|H.Kaak, Auburn
|12
|49
|42.0
|N.Torney, Louisiana-Lafayette
|13
|52
|42.0
|J.Ferguson-Reynolds, Oregon
|13
|31
|42.0
|J.McGuire, Ohio St.
|13
|24
|42.0
|P.Stainton, Miami (Ohio)
|13
|59
|41.9
|C.Weselman, Missouri
|12
|41
|41.8
|M.Salgado-Medina, Arizona
|12
|6
|41.7
|A.Bertrams, Wisconsin
|12
|36
|41.6
|P.Foley, UAB
|12
|30
|41.6
|M.Kern, California
|10
|38
|41.6
|S.Johnson, Southern Cal
|12
|21
|41.5
|E.Craw, TCU
|12
|41
|41.5
|C.Durkin, Kent St.
|12
|49
|41.4
|K.Floyd, Arizona St.
|12
|36
|41.4
|B.Honore, California
|12
|20
|41.4
|J.Waller, Arkansas St.
|13
|59
|41.3
|A.Saul, Ball St.
|12
|69
|41.3
|P.Rea, James Madison
|14
|48
|41.0
|F.Shurtz, BYU
|1
|1
|41.0
|I.Brandt, Old Dominion
|13
|46
|40.9
|D.Duley, Cent. Michigan
|12
|50
|40.9
|R.Harradine, Southern Miss.
|12
|34
|40.8
|S.Evans, North Texas
|13
|28
|40.8
|J.Huiet, Kennesaw St.
|14
|64
|40.8
|R.Harris, Washington St.
|13
|52
|40.7
|A.Venneri, UCF
|12
|48
|40.7
|E.Duran, Toledo
|12
|60
|40.6
|N.Verdugo, Fresno St.
|12
|48
|40.6
|J.Henderson, Bowling Green
|12
|59
|40.5
|A.Pulkkinen, South Alabama
|12
|49
|40.4
|D.Nunez, Texas State
|12
|36
|40.4
|Z.Chapeau, Cent. Michigan
|4
|3
|40.3
|C.Backe, Jacksonville St.
|12
|7
|40.3
|C.Schwartz, Louisville
|9
|13
|40.2
|L.Dunne, Washington
|13
|34
|40.1
|B.Johnson, Akron
|12
|13
|39.9
|M.McCarthy, Indiana
|11
|27
|39.8
|S.Florio, Boston College
|12
|49
|39.7
|C.Donaghy, Jacksonville St.
|14
|53
|39.6
|B.Lach, Delaware
|13
|45
|39.5
|D.Chapeau, Louisville
|12
|39
|39.5
|N.Tiyce, Mississippi St.
|9
|11
|39.4
|R.Leavy, East Carolina
|12
|19
|39.2
|A.Wilson, Nebraska
|11
|32
|38.9
|M.Ryan, Louisiana-Monroe
|12
|60
|38.8
|C.Joseph, Wake Forest
|11
|57
|38.1
|A.Frederique, Missouri St.
|3
|11
|36.9
|J.Murley, Southern Miss.
|9
|23
|36.5
|L.Goater, South Florida
|3
|9
|36.2
|R.Kessinger, E. Michigan
|12
|1
|36.0
|W.McCune, Clemson
|1
|1
|36.0
|W.Hudlow, Tulane
|1
|1
|34.0
|M.McKenzie, Arizona St.
|5
|10
|33.8
|J.Gilbert, Iowa St.
|6
|1
|33.0
|J.Stoeckel, Kent St.
|3
|9
|31.4
|E.Black, TCU
|10
|1
|28.0
|N.Hauser, Clemson
|12
|2
|27.5
|C.Freeman, Uconn
|12
|1
|23.0
|D.Dellenbach, Ohio
|12
|1
|21.0
|R.Gunn, Clemson
|12
|1
|5.0
|A.Abbott, Texas A&M
|0
|0
|0.0
|T.Allen, Washington
|0
|0
|0.0
|C.Allen, Rice
|6
|0
|0.0
|H.Arnold, Baylor
|1
|0
|0.0
|A.Asparuhov, Alabama
|1
|0
|0.0
|B.Auburn, Miami
|6
|0
|0.0
|D.Bajric, Navy
|0
|0
|0.0
|R.Barker, Penn St.
|12
|0
|0.0
|S.Barnett, Texas
|3
|0
|0.0
|C.Barnett, Army
|1
|0
|0.0
|H.Bates, Georgia
|0
|0
|0.0
|B.Beck, Liberty
|3
|0
|0.0
|Z.Benedict, Middle Tennessee
|1
|0
|0.0
|D.Beslagic, Cincinnati
|1
|0
|0.0
|T.Black, Liberty
|1
|0
|0.0
|E.Bowman, Arkansas St.
|0
|0
|0.0
|T.Bryant, Georgia Southern
|12
|0
|0.0
|C.Buhr, Iowa
|1
|0
|0.0
|A.Bullock, N. Illinois
|0
|0
|0.0
|A.Burrell, LSU
|12
|0
|0.0
|C.Byrd, Virginia Tech
|0
|0
|0.0
|A.Caine, Middle Tennessee
|0
|0
|0.0
|R.Callaghan, Old Dominion
|10
|0
|0.0
|C.Carr, Colorado St.
|0
|0
|0.0
|J.Chambliss, Louisiana-Monroe
|4
|0
|0.0
|M.Choules, Kennesaw St.
|0
|0
|0.0
|A.Conrad, East Carolina
|4
|0
|0.0
|T.Cragun, UTEP
|7
|0
|0.0
|R.D’Angelo, Air Force
|0
|0
|0.0
|A.Daugherty, Virginia Tech
|0
|0
|0.0
|R.Degyansky, Duke
|0
|0
|0.0
|D.Dempsey, Georgia Southern
|0
|0
|0.0
|W.Duncan, Air Force
|0
|0
|0.0
|M.Dunn, BYU
|1
|0
|0.0
|D.Dzioban, Miami (Ohio)
|12
|0
|0.0
|N.Eichner, Old Dominion
|10
|0
|0.0
|L.Evans, Oklahoma
|0
|0
|0.0
|W. Fendley, Louisiana Tech
|0
|0
|0.0
|J.Fielding, Ohio St.
|13
|0
|0.0
|M.Forte, Old Dominion
|0
|0
|0.0
|B.Franke, Indiana
|9
|0
|0.0
|B.Gaines, Georgia St.
|12
|0
|0.0
|D.Gerlach, Colorado
|0
|0
|0.0
|C.Gibbs, Auburn
|10
|0
|0.0
|M.Gilbert, Tennessee
|12
|0
|0.0
|T.Gillis, Memphis
|13
|0
|0.0
|L.Glassburn, Temple
|2
|0
|0.0
|J.Green, Louisiana-Monroe
|7
|0
|0.0
|G.Gross, Washington
|13
|0
|0.0
|L.Guerra, Army
|0
|0
|0.0
|I.Hankins, Colorado St.
|12
|0
|0.0
|M.Hauck, Mississippi St.
|12
|0
|0.0
|E.Head, West Virginia
|7
|0
|0.0
|E.Herranen, San Diego St.
|12
|0
|0.0
|J.Hohl, Nebraska
|11
|0
|0.0
|R.Hyland, Navy
|0
|0
|0.0
|M.Iakovlev, Old Dominion
|3
|0
|0.0
|W.Joyce, Middle Tennessee
|1
|0
|0.0
|C.Jula, UNLV
|0
|0
|0.0
|S.Keltner, SMU
|12
|0
|0.0
|T.Kenner, Bowling Green
|12
|0
|0.0
|K.Kent, Louisiana Tech
|2
|0
|0.0
|R.Kocan, West Virginia
|3
|0
|0.0
|K.Konrardy, Iowa St.
|9
|0
|0.0
|M.Larson, Louisiana-Monroe
|0
|0
|0.0
|M.Lemasters, Cincinnati
|0
|0
|0.0
|L.Lombardo, Boston College
|12
|0
|0.0
|R.Lopez, Sam Houston St.
|5
|0
|0.0
|T.Manship, Nevada
|0
|0
|0.0
|L.Marjan, Kansas
|12
|0
|0.0
|P.McAteer, Troy
|14
|0
|0.0
|L.McCreery, Oregon St.
|0
|0
|0.0
|C.McGrath, Minnesota
|0
|0
|0.0
|A.Melesio, San Jose St.
|0
|0
|0.0
|E.Moczulski, Washington
|13
|0
|0.0
|S.Morgan, Tulsa
|12
|0
|0.0
|B.Munson, South Alabama
|0
|0
|0.0
|J.Murphy, UTSA
|12
|0
|0.0
|A.Nelms, FAU
|12
|0
|0.0
|C.Ojeda, Oregon St.
|12
|0
|0.0
|L.Osada, Illinois
|1
|0
|0.0
|L.Padron, Texas A&M
|3
|0
|0.0
|A.Parker, Tulane
|0
|0
|0.0
|C.Patton, Kansas St.
|0
|0
|0.0
|S.Perret, LSU
|0
|0
|0.0
|T.Petz, Washington St.
|0
|0
|0.0
|D.Pizzaro, Rutgers
|2
|0
|0.0
|J.Placzek, Indiana
|1
|0
|0.0
|S.Porath, Purdue
|11
|0
|0.0
|T.Prasuhn, Arizona
|1
|0
|0.0
|C.Ranvier, Louisville
|12
|0
|0.0
|C.Reed, Clemson
|1
|0
|0.0
|J.Reeser, Boise St.
|2
|0
|0.0
|L.Rickman, Georgia St.
|9
|0
|0.0
|G.Rippa, Jacksonville St.
|14
|0
|0.0
|H.Robertson, Michigan
|0
|0
|0.0
|C.Rosa, James Madison
|14
|0
|0.0
|T.Sandell, Oklahoma
|13
|0
|0.0
|E.Schmidt, Notre Dame
|10
|0
|0.0
|R.Schuback, Alabama
|2
|0
|0.0
|C.Schwinger, Auburn
|0
|0
|0.0
|C.Sempebwa, TCU
|0
|0
|0.0
|L.Shaffer, Georgia Tech
|1
|0
|0.0
|H.Simon, Tulsa
|0
|0
|0.0
|B.Sislo, Michigan St.
|3
|0
|0.0
|J.Smith, W. Kentucky
|0
|0
|0.0
|C.Smith, Iowa St.
|6
|0
|0.0
|C.Steinkamp, New Mexico
|12
|0
|0.0
|C.Stumbaugh, Ball St.
|7
|0
|0.0
|E.Stumpf, Buffalo
|0
|0
|0.0
|B.Sunderland, Michigan
|12
|0
|0.0
|N.Sutcliffe, Colorado St.
|0
|0
|0.0
|B.Taylor, Vanderbilt
|12
|0
|0.0
|J.Taylor, Georgia Tech
|0
|0
|0.0
|T.Tumey, Texas A&M
|1
|0
|0.0
|N.Vakos, Wisconsin
|12
|0
|0.0
|C.VanHuis, Cent. Michigan
|0
|0
|0.0
|A.VanSlyke, James Madison
|0
|0
|0.0
|R.Verhoff, North Carolina
|12
|0
|0.0
|I.Wagner, Arizona
|12
|0
|0.0
|M.Walker, Oregon St.
|5
|0
|0.0
|C.Weasler, Vanderbilt
|0
|0
|0.0
|P.Williams, Colorado St.
|0
|0
|0.0
|P.Woodring, Georgia
|13
|0
|0.0
|A.Zamani, Duke
|0
|0
|0.0
|D.Zvada, Michigan
|12
|0
|0.0
