NCAA FBS Individual Punting

The Associated Press

December 23, 2025, 11:13 AM

Punting

G Punts Avg
A.Quinn, Boston College 9 2 55.0
C.Barry, Oklahoma St. 1 1 52.0
T.Dorje, San Diego St. 3 3 50.0
J.Kleather, Bowling Green 12 2 49.5
C.Maynard, W. Kentucky 12 51 48.7
R.Eckley, Michigan St. 12 49 48.5
D.Miller, Georgia 1 6 48.0
B.Schultz, Louisiana-Lafayette 4 1 48.0
Q.Warren, Indiana 10 6 48.0
B.Hansen, Colorado St. 12 57 47.9
E.Pulliam, Mississippi St. 12 41 47.7
D.Sparks, Virginia 13 35 47.5
J.Ulrich, Oklahoma 13 2 47.5
S.West, Wisconsin 6 26 47.4
M.Nichols, Georgia Tech 12 31 47.2
J.Chance, Louisiana Tech 12 58 47.0
P.Williams, Baylor 12 27 46.9
H.Green, San Diego St. 12 59 46.8
N.Haberer, Vanderbilt 12 23 46.7
K.Andrews, Umass 12 69 46.5
A.Clark, Tulane 14 48 46.5
W.Pahl, Oklahoma St. 12 64 46.5
J.Stonehouse, Syracuse 12 60 46.4
B.Gowers, Hawaii 12 46 46.4
N.Botsford, UTEP 12 59 46.3
E.Slibeck, Virginia 12 11 46.2
G.Nwosu, Penn St. 12 35 46.1
B.Edmiston, Wyoming 12 65 46.1
C.Hogan, UTSA 12 50 46.1
G.Chadwick, LSU 12 59 46.0
M.Tomasek, E. Michigan 12 48 46.0
D.Hughes, New Mexico 11 37 45.9
G.Miller, Oklahoma 12 59 45.8
R.Chandley, Georgia St. 12 54 45.8
O.Bird, Mississippi 13 35 45.8
M.Fletcher, Cincinnati 12 35 45.8
E.Crenshaw, Troy 14 68 45.7
D.Bale, Arkansas 12 34 45.6
T.Carrizosa, San Jose St. 12 39 45.6
N.Totten, Marshall 12 56 45.6
C.Stutz, Uconn 12 44 45.5
N.Veltsistas, Virginia Tech 11 47 45.5
L.Akers, Northwestern 12 32 45.4
F.Lappin, Kansas 10 39 45.3
B.Thorson, Georgia 11 42 45.2
M.Love, South Carolina 12 52 45.0
L.Lupo, FAU 12 28 45.0
N.Konieczynski, NC State 7 1 45.0
N.McLarty, Ohio St. 1 1 45.0
B.Ettridge, Nevada 12 47 44.9
D.Drennan, Buffalo 12 65 44.8
A.Winsor, Oregon St. 12 62 44.7
A.Bacchetta, Rice 12 61 44.7
J.Bouwmeester, Texas 12 55 44.7
A.Logan, Middle Tennessee 12 66 44.7
J.Carlson, Navy 12 32 44.6
J.Rendell, Notre Dame 11 25 44.6
K.Reynoldson, Duke 13 39 44.5
L.Freer, Air Force 12 23 44.5
A.Laros, Kentucky 12 50 44.5
D.Barker, New Mexico St. 3 6 44.5
C.Junko, Pittsburgh 12 48 44.5
L.Dougherty, Houston 12 50 44.3
J.Ross, Tennessee 12 37 44.3
T.White, Texas A&M 13 50 44.3
J.Anderson, Rutgers 11 33 44.2
B.McFerson, Maryland 12 56 44.2
A.Flintoft, Stanford 12 58 44.1
T.Doman, Florida 12 50 44.0
C.Brown, UNLV 13 43 44.0
K.Crimmins, Illinois 12 35 44.0
M.Chiumento, Florida St. 12 27 44.0
I.Ratliff, Appalachian St. 12 54 43.9
T.Wilhoit, FIU 12 51 43.9
D.Greaves, Colorado 12 64 43.7
D.Joyce, Miami 13 42 43.7
J.Ference, N. Illinois 7 30 43.7
C.Leon, South Florida 13 37 43.6
O.Doyle, Boise St. 14 56 43.6
A.Davies, Tulsa 12 47 43.5
W.Karoll, UCLA 12 44 43.5
C.Noonkester, NC State 13 56 43.4
J.Burgess, Texas Tech 13 40 43.4
J.McCallister, Purdue 12 50 43.2
L.Carrigan, Memphis 13 46 43.2
R.Dakin, Iowa 12 39 43.2
J.Wagenseller, Army 11 32 43.1
C.Gerrand, Sam Houston St. 12 64 43.0
G.Addison, Kansas 12 3 43.0
J.Castle, Akron 12 47 43.0
L.Rehkow, Utah St. 13 67 43.0
H.Hollenbeck, Michigan 12 38 43.0
O.Phillips, Utah 12 35 42.9
T.Weston, Minnesota 12 59 42.8
S.McDonald, Missouri St. 13 49 42.7
T.Maginness, North Carolina 12 56 42.7
A.Smith, Georgia Southern 12 54 42.6
I.Lovison, Arizona 10 32 42.6
E.Sebafundi, Coastal Carolina 12 64 42.6
B.Long, Charlotte 12 71 42.6
S.McClannan, Kansas St. 12 48 42.5
T.O’Halloran, East Carolina 6 19 42.5
S.Vander Haar, BYU 13 38 42.5
O.Straw, West Virginia 12 66 42.5
R.Millmore, W. Michigan 14 57 42.4
W.McSparron, SMU 12 52 42.4
T.Perkins, Iowa St. 12 42 42.4
D.Vuckovic, N. Illinois 12 25 42.3
M.Dean, New Mexico St. 12 55 42.3
B.Doud, Alabama 14 48 42.3
M.Haines, Ohio 12 38 42.2
D.Atton, Temple 12 62 42.2
J.Smith, Clemson 12 45 42.1
M.Morgan, Liberty 12 46 42.0
H.Kaak, Auburn 12 49 42.0
N.Torney, Louisiana-Lafayette 13 52 42.0
J.Ferguson-Reynolds, Oregon 13 31 42.0
J.McGuire, Ohio St. 13 24 42.0
P.Stainton, Miami (Ohio) 13 59 41.9
C.Weselman, Missouri 12 41 41.8
M.Salgado-Medina, Arizona 12 6 41.7
A.Bertrams, Wisconsin 12 36 41.6
P.Foley, UAB 12 30 41.6
M.Kern, California 10 38 41.6
S.Johnson, Southern Cal 12 21 41.5
E.Craw, TCU 12 41 41.5
C.Durkin, Kent St. 12 49 41.4
K.Floyd, Arizona St. 12 36 41.4
B.Honore, California 12 20 41.4
J.Waller, Arkansas St. 13 59 41.3
A.Saul, Ball St. 12 69 41.3
P.Rea, James Madison 14 48 41.0
F.Shurtz, BYU 1 1 41.0
I.Brandt, Old Dominion 13 46 40.9
D.Duley, Cent. Michigan 12 50 40.9
R.Harradine, Southern Miss. 12 34 40.8
S.Evans, North Texas 13 28 40.8
J.Huiet, Kennesaw St. 14 64 40.8
R.Harris, Washington St. 13 52 40.7
A.Venneri, UCF 12 48 40.7
E.Duran, Toledo 12 60 40.6
N.Verdugo, Fresno St. 12 48 40.6
J.Henderson, Bowling Green 12 59 40.5
A.Pulkkinen, South Alabama 12 49 40.4
D.Nunez, Texas State 12 36 40.4
Z.Chapeau, Cent. Michigan 4 3 40.3
C.Backe, Jacksonville St. 12 7 40.3
C.Schwartz, Louisville 9 13 40.2
L.Dunne, Washington 13 34 40.1
B.Johnson, Akron 12 13 39.9
M.McCarthy, Indiana 11 27 39.8
S.Florio, Boston College 12 49 39.7
C.Donaghy, Jacksonville St. 14 53 39.6
B.Lach, Delaware 13 45 39.5
D.Chapeau, Louisville 12 39 39.5
N.Tiyce, Mississippi St. 9 11 39.4
R.Leavy, East Carolina 12 19 39.2
A.Wilson, Nebraska 11 32 38.9
M.Ryan, Louisiana-Monroe 12 60 38.8
C.Joseph, Wake Forest 11 57 38.1
A.Frederique, Missouri St. 3 11 36.9
J.Murley, Southern Miss. 9 23 36.5
L.Goater, South Florida 3 9 36.2
R.Kessinger, E. Michigan 12 1 36.0
W.McCune, Clemson 1 1 36.0
W.Hudlow, Tulane 1 1 34.0
M.McKenzie, Arizona St. 5 10 33.8
J.Gilbert, Iowa St. 6 1 33.0
J.Stoeckel, Kent St. 3 9 31.4
E.Black, TCU 10 1 28.0
N.Hauser, Clemson 12 2 27.5
C.Freeman, Uconn 12 1 23.0
D.Dellenbach, Ohio 12 1 21.0
R.Gunn, Clemson 12 1 5.0
A.Abbott, Texas A&M 0 0 0.0
T.Allen, Washington 0 0 0.0
C.Allen, Rice 6 0 0.0
H.Arnold, Baylor 1 0 0.0
A.Asparuhov, Alabama 1 0 0.0
B.Auburn, Miami 6 0 0.0
D.Bajric, Navy 0 0 0.0
R.Barker, Penn St. 12 0 0.0
S.Barnett, Texas 3 0 0.0
C.Barnett, Army 1 0 0.0
H.Bates, Georgia 0 0 0.0
B.Beck, Liberty 3 0 0.0
Z.Benedict, Middle Tennessee 1 0 0.0
D.Beslagic, Cincinnati 1 0 0.0
T.Black, Liberty 1 0 0.0
E.Bowman, Arkansas St. 0 0 0.0
T.Bryant, Georgia Southern 12 0 0.0
C.Buhr, Iowa 1 0 0.0
A.Bullock, N. Illinois 0 0 0.0
A.Burrell, LSU 12 0 0.0
C.Byrd, Virginia Tech 0 0 0.0
A.Caine, Middle Tennessee 0 0 0.0
R.Callaghan, Old Dominion 10 0 0.0
C.Carr, Colorado St. 0 0 0.0
J.Chambliss, Louisiana-Monroe 4 0 0.0
M.Choules, Kennesaw St. 0 0 0.0
A.Conrad, East Carolina 4 0 0.0
T.Cragun, UTEP 7 0 0.0
R.D’Angelo, Air Force 0 0 0.0
A.Daugherty, Virginia Tech 0 0 0.0
R.Degyansky, Duke 0 0 0.0
D.Dempsey, Georgia Southern 0 0 0.0
W.Duncan, Air Force 0 0 0.0
M.Dunn, BYU 1 0 0.0
D.Dzioban, Miami (Ohio) 12 0 0.0
N.Eichner, Old Dominion 10 0 0.0
L.Evans, Oklahoma 0 0 0.0
W. Fendley, Louisiana Tech 0 0 0.0
J.Fielding, Ohio St. 13 0 0.0
M.Forte, Old Dominion 0 0 0.0
B.Franke, Indiana 9 0 0.0
B.Gaines, Georgia St. 12 0 0.0
D.Gerlach, Colorado 0 0 0.0
C.Gibbs, Auburn 10 0 0.0
M.Gilbert, Tennessee 12 0 0.0
T.Gillis, Memphis 13 0 0.0
L.Glassburn, Temple 2 0 0.0
J.Green, Louisiana-Monroe 7 0 0.0
G.Gross, Washington 13 0 0.0
L.Guerra, Army 0 0 0.0
I.Hankins, Colorado St. 12 0 0.0
M.Hauck, Mississippi St. 12 0 0.0
E.Head, West Virginia 7 0 0.0
E.Herranen, San Diego St. 12 0 0.0
J.Hohl, Nebraska 11 0 0.0
R.Hyland, Navy 0 0 0.0
M.Iakovlev, Old Dominion 3 0 0.0
W.Joyce, Middle Tennessee 1 0 0.0
C.Jula, UNLV 0 0 0.0
S.Keltner, SMU 12 0 0.0
T.Kenner, Bowling Green 12 0 0.0
K.Kent, Louisiana Tech 2 0 0.0
R.Kocan, West Virginia 3 0 0.0
K.Konrardy, Iowa St. 9 0 0.0
M.Larson, Louisiana-Monroe 0 0 0.0
M.Lemasters, Cincinnati 0 0 0.0
L.Lombardo, Boston College 12 0 0.0
R.Lopez, Sam Houston St. 5 0 0.0
T.Manship, Nevada 0 0 0.0
L.Marjan, Kansas 12 0 0.0
P.McAteer, Troy 14 0 0.0
L.McCreery, Oregon St. 0 0 0.0
C.McGrath, Minnesota 0 0 0.0
A.Melesio, San Jose St. 0 0 0.0
E.Moczulski, Washington 13 0 0.0
S.Morgan, Tulsa 12 0 0.0
B.Munson, South Alabama 0 0 0.0
J.Murphy, UTSA 12 0 0.0
A.Nelms, FAU 12 0 0.0
C.Ojeda, Oregon St. 12 0 0.0
L.Osada, Illinois 1 0 0.0
L.Padron, Texas A&M 3 0 0.0
A.Parker, Tulane 0 0 0.0
C.Patton, Kansas St. 0 0 0.0
S.Perret, LSU 0 0 0.0
T.Petz, Washington St. 0 0 0.0
D.Pizzaro, Rutgers 2 0 0.0
J.Placzek, Indiana 1 0 0.0
S.Porath, Purdue 11 0 0.0
T.Prasuhn, Arizona 1 0 0.0
C.Ranvier, Louisville 12 0 0.0
C.Reed, Clemson 1 0 0.0
J.Reeser, Boise St. 2 0 0.0
L.Rickman, Georgia St. 9 0 0.0
G.Rippa, Jacksonville St. 14 0 0.0
H.Robertson, Michigan 0 0 0.0
C.Rosa, James Madison 14 0 0.0
T.Sandell, Oklahoma 13 0 0.0
E.Schmidt, Notre Dame 10 0 0.0
R.Schuback, Alabama 2 0 0.0
C.Schwinger, Auburn 0 0 0.0
C.Sempebwa, TCU 0 0 0.0
L.Shaffer, Georgia Tech 1 0 0.0
H.Simon, Tulsa 0 0 0.0
B.Sislo, Michigan St. 3 0 0.0
J.Smith, W. Kentucky 0 0 0.0
C.Smith, Iowa St. 6 0 0.0
C.Steinkamp, New Mexico 12 0 0.0
C.Stumbaugh, Ball St. 7 0 0.0
E.Stumpf, Buffalo 0 0 0.0
B.Sunderland, Michigan 12 0 0.0
N.Sutcliffe, Colorado St. 0 0 0.0
B.Taylor, Vanderbilt 12 0 0.0
J.Taylor, Georgia Tech 0 0 0.0
T.Tumey, Texas A&M 1 0 0.0
N.Vakos, Wisconsin 12 0 0.0
C.VanHuis, Cent. Michigan 0 0 0.0
A.VanSlyke, James Madison 0 0 0.0
R.Verhoff, North Carolina 12 0 0.0
I.Wagner, Arizona 12 0 0.0
M.Walker, Oregon St. 5 0 0.0
C.Weasler, Vanderbilt 0 0 0.0
P.Williams, Colorado St. 0 0 0.0
P.Woodring, Georgia 13 0 0.0
A.Zamani, Duke 0 0 0.0
D.Zvada, Michigan 12 0 0.0

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

