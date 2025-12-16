Live Radio
NCAA FBS Individual Punt Returns

The Associated Press

December 16, 2025, 11:12 AM

Punt Returns

G PRYd Yds Avg
S.Phillips, Iowa 12 1 46 46.0
J.Berchal, Appalachian St. 9 1 45 45.0
J.Carrillo, Fresno St. 11 1 42 42.0
J.Bradley, UNLV 13 1 36 36.0
L.Styles, Ohio St. 11 1 36 36.0
D.Ponds, Indiana 12 1 33 33.0
L.McCoy, Florida St. 10 1 32 32.0
K.Sanders, Rutgers 12 2 63 31.5
M.Benson, Oregon 12 3 91 30.3
J.Tucker, Coastal Carolina 12 1 30 30.0
K.McGee, UNLV 12 1 29 29.0
K.Wetjen, Iowa 12 19 538 28.3
J.Stokes, South Florida 11 1 28 28.0
K.Dia-Johnson, Umass 9 1 27 27.0
D.Lee, Alabama 13 1 27 27.0
A.Flora, Iowa St. 10 8 209 26.1
J.Vandeross, Toledo 12 1 26 26.0
J.Conn, Nebraska 10 1 25 25.0
K.Kirkland, Florida St. 12 1 25 25.0
K.Robinson, Virginia 8 1 25 25.0
K.Duplessis, Delaware 12 3 73 24.3
M.Landolfi, Boston College 1 1 24 24.0
P.Prioleau, Virginia Tech 11 1 24 24.0
J.Roberts, FAU 12 1 24 24.0
R.Niblett, Texas 12 19 448 23.6
J.Kinnard, Colorado St. 11 6 138 23.0
M.Singleton, Louisiana Tech 9 2 46 23.0
E.Butler, San Diego St. 11 1 22 22.0
L.Talich, Notre Dame 12 1 22 22.0
I.Mozee, Nebraska 12 2 43 21.5
J.Curtis, Vanderbilt 6 1 21 21.0
A.Isaac, South Florida 12 6 126 21.0
K.Nelson, N. Illinois 4 1 21 21.0
D.Reid, Pittsburgh 7 5 105 21.0
D.Rogers, FAU 11 1 21 21.0
K.Valsin, Texas Tech 12 1 21 21.0
E.Messer, FAU 12 12 250 20.8
K.Concepcion, Texas A&M 12 23 460 20.0
T.Johnson, Notre Dame 10 1 20 20.0
C.Lacy, Louisville 12 22 440 20.0
C.Smalley, Nevada 12 1 20 20.0
E.Williams, Toledo 9 1 19 19.0
C.Hendricks, Ohio 12 8 143 17.9
D.McKinney, New Mexico 12 4 71 17.8
J.Brady, Indiana 13 18 315 17.5
G.Tempest, Tulsa 10 3 52 17.3
J.Agee, Miami (Ohio) 11 1 17 17.0
L.Thomas, Notre Dame 10 1 17 17.0
T.Freeman, Washington St. 12 23 386 16.8
D.DeBlanc, Wyoming 11 10 167 16.7
H.Beatty, Illinois 12 13 213 16.4
B.Drillette, Louisiana-Monroe 12 1 16 16.0
A.Ward, Washington 12 1 16 16.0
V.Swain, South Carolina 12 19 302 15.9
R.Brown, Arizona St. 12 2 31 15.5
J.Bermudez, Temple 12 10 150 15.0
Y.Green, UTEP 9 1 15 15.0
J.McClellan, Oregon 12 1 15 15.0
D.Myers, Colorado St. 7 1 15 15.0
W.Simmons, Arkansas 12 1 15 15.0
L.Smith, Sam Houston St. 11 1 15 15.0
R.Clark, Washington 11 2 29 14.5
J.Thomas, Virginia 9 4 58 14.5
M.Carvalho, Utah 8 15 211 14.1
M.Davis, Southern Miss. 12 3 42 14.0
M.Greer, Buffalo 12 1 14 14.0
G.Harstad, Kansas St. 11 1 14 14.0
C.Ryan, BYU 13 1 14 14.0
K.Taylor, Arkansas St. 11 1 14 14.0
J.Franklin, W. Michigan 13 6 82 13.7
K.Johnson, Pittsburgh 12 13 177 13.6
R.Glover, Utah 10 6 81 13.5
C.Eakin, Texas Tech 13 9 121 13.4
M.Toney, Miami 12 14 187 13.4
W.Harris, Kent St. 12 16 211 13.2
I.Sategna, Oklahoma 12 23 301 13.1
D.Boston, Washington 11 8 104 13.0
C.Robinson, Navy 9 1 13 13.0
Q.Brown, Duke 13 9 116 12.9
P.Kingston, BYU 13 15 192 12.8
V.Brown, Florida 10 11 139 12.6
K.Coleman, Missouri 12 15 189 12.6
A.Jackson, UCF 12 14 175 12.5
O.Kelly, Michigan St. 12 12 150 12.5
R.Williams, Alabama 12 2 25 12.5
C.Hernandez, Wake Forest 12 20 249 12.4
J.Nicholas, Charlotte 12 8 99 12.4
B.Hammer, Toledo 12 27 333 12.3
J.Barney, Nebraska 12 22 270 12.3
A.Evans, Mississippi St. 12 11 134 12.2
B.Carter, Tennessee 9 12 145 12.1
Z.Branch, Georgia 13 13 157 12.1
D.Roche, Old Dominion 10 18 217 12.1
J.Abdullah, Virginia 4 1 12 12.0
J.Bonelli, Arkansas St. 12 1 12 12.0
G.Robinson, Nevada 2 3 36 12.0
T.Stewart, Temple 9 2 24 12.0
M.Lemon, Southern Cal 12 6 71 11.8
N.Henry, UTEP 8 4 47 11.8
A.Marsh, Michigan 12 3 35 11.7
D.Lacey, Marshall 12 18 207 11.5
S.White-Helton, Georgia 13 5 57 11.4
D.Voisin, South Alabama 12 11 125 11.4
J.De Jesus, California 12 20 225 11.2
B.Inniss, Ohio St. 13 16 178 11.1
K.Beasley, Miami (Ohio) 13 1 11 11.0
J.Bennee, Utah 12 1 11 11.0
C.Curry, Ohio St. 13 1 11 11.0
J.Dwyer, TCU 12 7 77 11.0
I.Hooks, UAB 12 10 110 11.0
M. Jackson, Indiana 4 1 11 11.0
D.Moore, Oregon 8 4 44 11.0
E.Rivers, Georgia Tech 12 9 99 11.0
D.Taylor, Colorado 4 1 11 11.0
A.Williams, Clemson 10 4 44 11.0
V.Snow, Buffalo 12 20 213 10.6
L.Wysong, Arizona 12 12 124 10.3
J.Faison, Notre Dame 12 15 153 10.2
T.Pena, Penn St. 12 7 71 10.1
L.Benson, Army 12 8 80 10.0
C.Byrd, Clemson 4 1 10 10.0
L.Cleveland, Oklahoma St. 12 1 10 10.0
J.Elad, Rutgers 12 1 10 10.0
J.Preston, Clemson 1 1 10 10.0
C.Regan, James Madison 13 1 10 10.0
Y.Knight, SMU 12 17 168 9.9
L.Billups-Williams, Miami (Ohio) 13 17 166 9.8
I.Farris, Boston College 12 8 78 9.8
J.Patterson, Arizona 4 8 78 9.8
D.Samuel, Syracuse 12 4 39 9.8
D.Fowlkes, Missouri 10 3 29 9.7
B.Stockton, Georgia Tech 10 6 58 9.7
P.Fox, West Virginia 10 11 106 9.6
J.Barnes, Appalachian St. 10 16 154 9.6
T.Bachmeier, BYU 13 5 48 9.6
M.Delhomme, Maryland 12 2 19 9.5
O.Smith, Maryland 12 2 19 9.5
Z.Thomas, LSU 12 15 142 9.5
G.Benyard, Kennesaw St. 13 25 234 9.4
Z.Sample, Arizona St. 10 11 101 9.2
J.Salas, E. Michigan 12 6 55 9.2
S.White, Florida St. 10 7 64 9.1
W.Knight, James Madison 13 20 181 9.0
B.Finney, Oregon 12 2 18 9.0
W.Hardy, North Carolina 12 8 72 9.0
R.Joseph, Miami 3 1 9 9.0
C.Martinez, Boston College 5 1 9 9.0
C.Nix, Jacksonville St. 12 3 27 9.0
P.Plott, Georgia Southern 11 8 72 9.0
B.Rowe, South Carolina 11 1 9 9.0
J.Williams, Texas Tech 13 3 27 9.0
R.Williams, Pittsburgh 12 1 9 9.0
J.Zamora, Southern Cal 9 2 18 9.0
D.Latulas, Louisiana Tech 12 19 170 8.9
D.Ross, Penn St. 12 8 71 8.9
T.Bussey, Texas A&M 12 7 62 8.9
J.Napier, San Diego St. 10 22 193 8.8
C.Adams, Alabama 13 17 148 8.7
T.Henry, Wisconsin 10 10 87 8.7
D.Luke, Missouri St. 12 10 86 8.6
T.King, New Mexico St. 8 7 60 8.6
J.Godfrey, Louisiana-Monroe 11 9 77 8.6
T.Maher, Colorado St. 12 7 59 8.4
B.Chatman, Navy 12 6 50 8.3
J.Harper, Uconn 12 18 150 8.3
S.Smith, Memphis 12 15 125 8.3
K.Pearson, East Carolina 10 10 83 8.3
N.Gladding, Old Dominion 12 4 33 8.2
J.Cameron, Baylor 12 17 139 8.2
C.Ross, Virginia 12 21 170 8.1
B.Graves, Coastal Carolina 12 13 105 8.1
H.Wallace, Mississippi 12 14 113 8.1
A.Foster, Southern Miss. 12 1 8 8.0
J.Middlebrook, Middle Tennessee 11 8 64 8.0
O.Miles, Texas Tech 12 1 8 8.0
D.Moore, Texas 11 1 8 8.0
D.Morris, Tennessee 6 3 24 8.0
B.Richardson, UCF 6 1 8 8.0
C.Spann, Cent. Michigan 12 8 64 8.0
T.Walker, Oregon St. 12 10 80 8.0
M.Covey, Cincinnati 12 13 103 7.9
L.Sides, North Texas 12 5 39 7.8
B.Wesco, Clemson 7 10 78 7.8
D.Rogers, N. Illinois 12 9 70 7.8
E.Metcalf, Southern Miss. 12 12 93 7.8
L.Thorpe, Stanford 11 4 31 7.8
J.Farooq, Maryland 12 6 46 7.7
T.Gentry, Texas Tech 7 10 76 7.6
M.Anderson, FIU 12 6 45 7.5
S.Evans, North Texas 13 2 15 7.5
I.Spencer, Virginia Tech 12 12 88 7.3
Q.Gibson, Colorado 12 4 29 7.2
J.Green, North Carolina 11 9 65 7.2
G.Bryant, Oregon 9 13 93 7.2
J.Thomas, San Jose St. 12 7 50 7.1
C.Coenen, Wyoming 12 10 71 7.1
E.Brow, UTSA 8 6 42 7.0
R.Capell, Oklahoma St. 11 1 7 7.0
M.Harrison-Pilot, Texas Tech 11 1 7 7.0
C.Hoch, San Jose St. 12 1 7 7.0
C.Jnopierre, FIU 10 7 49 7.0
J.Thaw, Delaware 10 3 21 7.0
M.Hight, Vanderbilt 12 11 76 6.9
T.Nagy, Kansas 12 17 116 6.8
K.Perich, Minnesota 12 17 114 6.7
E.Allen, Sam Houston St. 12 10 67 6.7
Q.Farrakhan, Colorado 10 5 33 6.6
C.Comella, Boston College 11 4 26 6.5
D.Thomas, UCF 12 2 13 6.5
T.Uiliata, Hawaii 12 12 77 6.4
B.Ridley, Bowling Green 12 17 109 6.4
K.Courtney, Virginia 13 3 19 6.3
M.Rodarte, Ohio 4 3 19 6.3
M.Mews, Houston 12 20 126 6.3
J.Malau’ulu, Fresno St. 12 19 117 6.2
M.Bellon, Nevada 10 13 80 6.2
D.Amador, UTSA 11 11 66 6.0
J.Ballard, Wisconsin 11 1 6 6.0
J.Baugh, Florida 12 1 6 6.0
T.Brown, Vanderbilt 11 1 6 6.0
T.Burns, Sam Houston St. 12 2 12 6.0
S.Demps, FIU 6 1 6 6.0
K.Kubecka, Kansas 12 3 18 6.0
J.Lucas, Florida St. 12 3 18 6.0
K.Mikell, Colorado 10 1 6 6.0
C.Neptune, South Florida 10 2 12 6.0
D.Sheffield, Rutgers 12 2 12 6.0
E.Willis, UTEP 11 15 88 5.9
J.Gaston, Middle Tennessee 9 7 41 5.9
M.Sherrod, Boise St. 14 13 75 5.8
P.Higgins, Troy 13 17 98 5.8
K.Shanks, Arkansas 12 17 97 5.7
B.Sparks, Texas State 12 12 68 5.7
J.McLaurin, Maryland 4 5 28 5.6
J.Porter, South Florida 10 10 56 5.6
Z.Booker, Tulsa 9 8 44 5.5
T.Holloway, Virginia Tech 4 5 27 5.4
S.Patrick, Akron 10 8 43 5.4
A.Blancas, Arkansas St. 11 20 105 5.2
M.Matthews, UCLA 12 9 47 5.2
T.Bryant, Kentucky 12 7 36 5.1
M.Coleman, North Texas 11 7 36 5.1
T.Thompson, Rice 11 7 36 5.1
C.Blaylock, South Alabama 12 1 5 5.0
K.Brown, UAB 10 1 5 5.0
R.Frischknecht, BYU 5 1 5 5.0
A.Waseem, FAU 12 1 5 5.0
K.Davis, Utah St. 12 6 29 4.8
O.Hayes, Tulane 13 12 58 4.8
K.Thomas, UTEP 2 5 24 4.8
T.Anderson, NC State 12 6 27 4.5
B.Golden, Louisville 4 2 9 4.5
S.Lockett, Kansas St. 12 13 56 4.3
R.Cooper, Maryland 11 2 8 4.0
C.Creel, Jacksonville St. 13 1 4 4.0
J.DaCosta, Wyoming 12 1 4 4.0
C.DeVries, BYU 12 1 4 4.0
B.Farrell, Stanford 12 1 4 4.0
G.Freeman, Oklahoma St. 12 17 68 4.0
C.Hardy, Virginia 13 1 4 4.0
Q.Henicle, Old Dominion 7 1 4 4.0
T.Hoffmann, NC State 12 8 32 4.0
Q.Magwood, Ball St. 12 3 12 4.0
A.Muhammad, Middle Tennessee 12 1 4 4.0
N.Trujillo, Louisiana-Monroe 8 1 4 4.0
J.Williams, Georgia 13 1 4 4.0
I.Zay, Toledo 12 1 4 4.0
J.Jacobs, Utah St. 12 8 31 3.9
M.Welsh, San Diego St. 11 8 31 3.9
M.Simmons, Auburn 11 16 60 3.8
J.Mack, W. Kentucky 8 3 11 3.7
M.Scott, James Madison 12 2 7 3.5
M.Jackson, Purdue 12 8 26 3.2
M.Pettway, Jacksonville St. 10 5 16 3.2
T.Pride, New Mexico St. 12 10 32 3.2
D.Irvin, UNLV 13 12 38 3.2
D.Kerr, Syracuse 12 6 19 3.2
D.Roebuck, Washington 13 7 22 3.1
P.Gladney, Georgia Southern 12 1 3 3.0
B.Green, Liberty 10 2 6 3.0
I.Hartrup, Mississippi 12 2 6 3.0
E.Hazzard, Louisville 4 1 3 3.0
Q.Jackson, Rice 12 1 3 3.0
J.Lewis, Ball St. 12 6 18 3.0
J.Maclin, Kentucky 10 3 9 3.0
R.Smith, Liberty 12 10 30 3.0
L.Struck, Old Dominion 12 1 3 3.0
T.Thomas, Akron 11 1 3 3.0
W.Yates, Ball St. 10 1 3 3.0
R.Williams, Louisiana-Lafayette 11 8 22 2.8
C.Harris, Air Force 12 3 8 2.7
K.Law, Kentucky 12 3 8 2.7
D.Eley, Charlotte 11 2 5 2.5
R.Johnson, Missouri St. 12 4 10 2.5
X.Townsend, Iowa St. 10 2 5 2.5
I.Williams, Texas A&M 5 3 7 2.3
S.Morgan, Michigan 10 13 30 2.3
K.Massey, Umass 9 4 9 2.2
D.Austin, Oregon 11 1 2 2.0
K.Boone-Nelson, W. Michigan 11 8 16 2.0

