Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual Leading Rushers

NCAA FBS Individual Leading Rushers

The Associated Press

December 23, 2025, 11:14 AM

Leading Rushers

G Car RuYD Tds Yds Pg
A.Hardy, Missouri 12 241 1560 16 130.0
C.Cook, Jacksonville St. 13 295 1659 16 127.6
J.Haynes, Michigan 7 121 857 10 122.4
E.Dickens, Liberty 11 229 1339 16 121.7
E.Johnson, Nebraska 12 251 1451 12 120.9
J.Love, Notre Dame 12 199 1372 18 114.3
K.Allen, Penn St. 12 210 1303 15 108.6
K.Owens, FIU 12 205 1298 11 108.2
K.Lacy, Mississippi 13 273 1366 21 105.1
B.Horvath, Navy 11 208 1147 15 104.3
S.Bangura, Ohio 12 222 1243 14 103.6
A.Raymond, Rutgers 12 244 1241 13 103.4
L.Sutton, San Diego St. 12 239 1237 10 103.1
C.Hawkins, North Texas 12 200 1236 23 103.0
L.Martin, BYU 13 236 1305 12 100.4
C.Hellums, Army 12 289 1178 16 98.2
W.Knight, James Madison 14 207 1373 9 98.1
J.Baugh, Florida 12 220 1170 8 97.5
D.Richardson, Tulsa 11 212 1065 5 96.8
R.Brown, Arizona St. 12 186 1141 4 95.1
R.Henry, UTSA 11 151 1045 9 95.0
D.Trayanum, Toledo 10 166 950 11 95.0
C.Edwards, Uconn 12 199 1132 14 94.3
L.Szarka, Air Force 10 190 922 13 92.2
A.Hankerson, Oregon St. 12 247 1086 9 90.5
K.Bullock, South Alabama 12 218 1085 14 90.4
M.Washington, Arkansas 12 167 1070 8 89.2
C.Hansen, Iowa St. 11 187 950 6 86.4
B.Jackson, Ohio St. 12 168 1035 5 86.2
J.Gant, Akron 12 213 1032 6 86.0
H.Smothers, NC State 11 160 939 6 85.4
L.Pare, Texas State 12 199 1022 11 85.2
C.Joseph, Old Dominion 12 158 1018 13 84.8
J.Marshall, Michigan 11 150 932 10 84.7
D.McMillan, E. Michigan 12 177 1014 4 84.5
C.Dickey, Texas Tech 13 198 1095 14 84.2
B.Brown, South Florida 12 175 1008 14 84.0
H.King, Georgia Tech 11 178 922 15 83.8
J.Thomas, UNLV 12 137 985 12 82.1
D.Bishop, Tennessee 12 163 983 14 81.9
J.Taylor, Virginia 13 222 1062 14 81.7
J.Cobb, Auburn 12 175 969 5 80.8
C.Komolafe, Northwestern 11 175 886 10 80.5
O.Arnold, Georgia Southern 11 133 885 5 80.5
D.Riley, Boise St. 14 195 1125 10 80.4
S.Lawrence, Missouri St. 13 199 1021 7 78.5
K.Moulton, Iowa 10 156 783 4 78.3
M.Fletcher, Miami 11 158 857 10 77.9
W.Parker, Utah 12 133 931 6 77.6
J.Buckley, W. Michigan 13 179 1003 9 77.2
C.Creel, Jacksonville St. 14 182 1075 7 76.8
J.Jackson, Kansas St. 12 169 911 8 75.9
D.Claiborne, Wake Forest 12 179 907 10 75.6
J.Jackson, UAB 12 167 900 5 75.0
N.Sheppard, Duke 13 178 962 10 74.0
C.Wright, N. Illinois 12 196 875 5 72.9
K.Miller, Southern Cal 12 131 873 7 72.8
R.Dubinion, Appalachian St. 12 174 868 4 72.3
M.Ford, Stanford 9 145 643 4 71.4
K.Raphael, California 12 215 853 12 71.1
D.Connors, Houston 12 184 851 5 70.9
R.Hemby, Indiana 13 176 918 6 70.6
P.Navarro, Ohio 12 148 839 8 69.9
D.Pavia, Vanderbilt 12 152 826 9 68.8
B.Lowry, W. Michigan 14 203 963 14 68.8
A.Tecza, Navy 12 142 822 9 68.5
J.Middlebrook, Middle Tennessee 11 140 752 4 68.4
R.Fields, Oklahoma St. 9 124 614 1 68.2
T.Richard, Boston College 11 145 749 9 68.1
Q.Jackson, Rice 12 164 811 6 67.6
J.Ducker, Temple 12 157 809 7 67.4
Q.Wisner, Texas 9 131 597 3 66.3
N.Frazier, Georgia 13 158 861 6 66.2
S.McGowan, Kentucky 11 165 725 12 65.9
B.Washington, Baylor 12 154 788 6 65.7
I.Mahdi, Arizona 12 122 785 4 65.4
D.Mockobee, Purdue 8 125 521 4 65.1
A.Randall, Clemson 12 157 779 9 64.9
T.Green, Arkansas 12 139 777 8 64.8
J.Pittman, Southern Miss. 10 146 640 8 64.0
J.Coleman, Washington 12 156 758 15 63.2
A.Henderson, Buffalo 12 182 755 6 62.9
O.Allen, Air Force 12 132 750 5 62.5
D.Dampier, Utah 11 127 687 7 62.5
T.Harden, SMU 12 161 747 7 62.2
Y.Willis, Syracuse 9 129 558 4 62.0
L.Montgomery, East Carolina 12 156 742 7 61.8
K.Black, Indiana 13 143 798 7 61.4
A.Sama, Iowa St. 12 140 732 5 61.0
J.Williams, Texas Tech 13 142 787 6 60.5
C.Del Rio-Wilson, Marshall 11 160 660 6 60.0
T.Johnson, N. Illinois 12 124 712 4 59.3
J.Turner, Pittsburgh 11 124 652 7 59.3
T.Walker, Cincinnati 12 120 709 4 59.1
M.Montgomery, UCF 12 143 705 4 58.8
D.Hishaw, Kansas 10 124 587 5 58.7
B.Davis, Louisiana-Lafayette 13 158 763 6 58.7
F.Bothwell, Mississippi St. 11 128 639 6 58.1
S.Gaines, Boise St. 14 161 811 8 57.9
T.Meadows, Troy 12 159 695 6 57.9
B.Jackson, Texas State 12 160 692 16 57.7
Z.Perry, Louisiana-Lafayette 12 138 689 8 57.4
B.Barnes, Utah St. 13 189 740 10 56.9
C.Ramseur, Nevada 12 139 683 5 56.9
M.Davis, Utah St. 13 131 732 8 56.3
J.Brunson, Miami (Ohio) 13 155 724 4 55.7
L.Winfield, Louisiana-Lafayette 12 152 667 9 55.6
C.Bennett, Kennesaw St. 14 157 764 4 54.6
G.Garcia, Kent St. 12 146 647 3 53.9
K.Drones, Virginia Tech 12 170 644 9 53.7
C.Weigman, Houston 12 158 644 11 53.7
B.Lewis, Memphis 13 152 669 9 51.5
K.Kelly, Ball St. 12 211 608 5 50.7
B.McReynolds, Louisiana-Monroe 12 123 606 3 50.5
K.Phillips, South Alabama 12 126 605 3 50.4
C.Thevenin, Louisiana Tech 12 121 605 8 50.4
B.Donelson, Fresno St. 12 134 580 5 48.3
K.Vorhees, Washington St. 12 138 576 5 48.0
D.Williams, Washington 13 143 611 6 47.0
J.Lewis, Appalachian St. 12 124 563 6 46.9
T.Castellanos, Florida St. 12 137 557 9 46.4
D.Booth, Mississippi St. 12 136 553 7 46.1
N.Singleton, Penn St. 12 123 549 13 45.8
C.Valentine, Illinois 12 123 549 4 45.8
C.Jenkins, Rice 12 151 531 5 44.2
D.Williams, Maryland 12 128 501 3 41.8
M.Gronowski, Iowa 12 120 491 15 40.9
B.Bachmeier, BYU 13 146 527 11 40.5
K.Clay, Arkansas St. 13 139 523 3 40.2
J.Mateer, Oklahoma 12 149 431 8 35.9
J.Raynor, Arkansas St. 13 154 423 7 32.5
J.French, Georgia Southern 12 121 277 6 23.1
L.Sellers, South Carolina 12 149 270 5 22.5

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up