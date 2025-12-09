Live Radio
NCAA FBS Individual Leading Rushers

The Associated Press

December 9, 2025, 11:14 AM

Leading Rushers

G Car RuYD Tds Yds Pg
A.Hardy, Missouri 12 241 1560 16 130.0
C.Cook, Jacksonville St. 13 295 1659 16 127.6
J.Haynes, Michigan 7 121 857 10 122.4
E.Dickens, Liberty 11 229 1339 16 121.7
E.Johnson, Nebraska 12 251 1451 12 120.9
J.Love, Notre Dame 12 199 1372 18 114.3
K.Allen, Penn St. 12 210 1303 15 108.6
K.Owens, FIU 12 205 1298 11 108.2
K.Lacy, Mississippi 12 258 1279 20 106.6
B.Horvath, Navy 10 174 1040 14 104.0
S.Bangura, Ohio 12 222 1243 14 103.6
A.Raymond, Rutgers 12 244 1241 13 103.4
L.Sutton, San Diego St. 12 239 1237 10 103.1
C.Hawkins, North Texas 12 200 1236 23 103.0
L.Martin, BYU 13 236 1305 12 100.4
C.Hellums, Army 11 264 1078 15 98.0
J.Baugh, Florida 12 220 1170 8 97.5
W.Knight, James Madison 13 190 1263 9 97.2
D.Richardson, Tulsa 11 212 1065 5 96.8
R.Brown, Arizona St. 12 186 1141 4 95.1
R.Henry, UTSA 11 151 1045 9 95.0
D.Trayanum, Toledo 10 166 950 11 95.0
C.Edwards, Uconn 12 199 1132 14 94.3
L.Szarka, Air Force 10 190 922 13 92.2
A.Hankerson, Oregon St. 12 247 1086 9 90.5
K.Bullock, South Alabama 12 218 1085 14 90.4
M.Washington, Arkansas 12 168 1068 8 89.0
C.Hansen, Iowa St. 11 187 950 6 86.4
B.Jackson, Ohio St. 12 168 1035 5 86.2
J.Gant, Akron 12 213 1032 6 86.0
H.Smothers, NC State 11 160 939 6 85.4
L.Pare, Texas State 12 200 1023 11 85.2
C.Joseph, Old Dominion 12 158 1018 13 84.8
J.Marshall, Michigan 11 150 932 10 84.7
D.McMillan, E. Michigan 12 177 1014 4 84.5
C.Dickey, Texas Tech 13 199 1097 14 84.4
B.Brown, South Florida 12 175 1008 14 84.0
D.Riley, Boise St. 13 185 1091 10 83.9
H.King, Georgia Tech 11 178 922 15 83.8
C.Creel, Jacksonville St. 13 169 1085 7 83.5
J.Thomas, UNLV 12 137 985 12 82.1
D.Bishop, Tennessee 12 163 983 14 81.9
J.Taylor, Virginia 13 222 1062 14 81.7
J.Cobb, Auburn 12 175 969 5 80.8
C.Komolafe, Northwestern 11 175 886 10 80.5
O.Arnold, Georgia Southern 11 133 885 5 80.5
S.Lawrence, Missouri St. 12 183 964 7 80.3
K.Moulton, Iowa 10 156 783 4 78.3
W.Parker, Utah 12 133 931 6 77.6
J.Jackson, Kansas St. 12 169 911 8 75.9
D.Claiborne, Wake Forest 12 179 907 10 75.6
J.Jackson, UAB 12 167 900 5 75.0
N.Sheppard, Duke 13 178 962 10 74.0
C.Wright, N. Illinois 12 196 875 5 72.9
K.Miller, Southern Cal 12 131 873 7 72.8
R.Dubinion, Appalachian St. 12 174 868 4 72.3
B.Lowry, W. Michigan 13 197 940 14 72.3
M.Ford, Stanford 9 145 643 4 71.4
K.Raphael, California 12 215 853 12 71.1
D.Connors, Houston 12 184 851 5 70.9
R.Hemby, Indiana 13 176 918 6 70.6
A.Tecza, Navy 11 133 772 9 70.2
P.Navarro, Ohio 12 148 839 8 69.9
J.Buckley, W. Michigan 12 171 829 8 69.1
D.Pavia, Vanderbilt 12 152 826 9 68.8
M.Fletcher, Miami 10 141 685 10 68.5
J.Middlebrook, Middle Tennessee 11 140 752 4 68.4
R.Fields, Oklahoma St. 9 124 614 1 68.2
T.Richard, Boston College 11 145 749 9 68.1
Q.Jackson, Rice 12 164 811 6 67.6
J.Ducker, Temple 12 157 809 7 67.4
Q.Wisner, Texas 9 131 597 3 66.3
N.Frazier, Georgia 13 158 861 6 66.2
S.McGowan, Kentucky 11 165 725 12 65.9
B.Washington, Baylor 12 154 788 6 65.7
I.Mahdi, Arizona 12 122 785 4 65.4
D.Mockobee, Purdue 8 125 521 4 65.1
T.Green, Arkansas 12 138 779 8 64.9
A.Randall, Clemson 12 157 779 9 64.9
J.Pittman, Southern Miss. 10 146 640 8 64.0
A.Henderson, Buffalo 12 182 755 6 62.9
Y.Willis, Syracuse 9 130 563 4 62.6
O.Allen, Air Force 12 132 750 5 62.5
D.Dampier, Utah 11 127 687 7 62.5
T.Harden, SMU 12 161 746 7 62.2
L.Montgomery, East Carolina 12 156 742 7 61.8
B.Davis, Louisiana-Lafayette 12 148 739 6 61.6
K.Black, Indiana 13 143 798 7 61.4
J.Coleman, Washington 11 144 673 14 61.2
S.Gaines, Boise St. 13 153 795 8 61.2
B.Barnes, Utah St. 12 176 733 9 61.1
A.Sama, Iowa St. 12 140 732 5 61.0
M.Davis, Utah St. 12 126 725 8 60.4
J.Williams, Texas Tech 13 141 785 6 60.4
Z.Perry, Louisiana-Lafayette 11 128 664 8 60.4
C.Del Rio-Wilson, Marshall 11 160 660 6 60.0
J.Turner, Pittsburgh 11 124 654 7 59.5
T.Johnson, N. Illinois 12 124 712 4 59.3
T.Walker, Cincinnati 12 120 709 4 59.1
M.Montgomery, UCF 12 143 705 4 58.8
D.Hishaw, Kansas 10 124 587 5 58.7
F.Bothwell, Mississippi St. 11 128 639 6 58.1
T.Meadows, Troy 12 159 695 6 57.9
B.Jackson, Texas State 12 160 692 16 57.7
L.Winfield, Louisiana-Lafayette 11 138 627 9 57.0
C.Ramseur, Nevada 12 139 683 5 56.9
J.Brunson, Miami (Ohio) 13 155 724 4 55.7
C.Bennett, Kennesaw St. 13 148 716 4 55.1
G.Garcia, Kent St. 12 146 647 3 53.9
K.Drones, Virginia Tech 12 170 644 9 53.7
C.Weigman, Houston 12 158 644 11 53.7
K.Phillips, South Alabama 12 126 622 3 51.8
B.Lewis, Memphis 12 141 618 9 51.5
K.Kelly, Ball St. 12 211 608 5 50.7
B.McReynolds, Louisiana-Monroe 12 123 606 3 50.5
C.Thevenin, Louisiana Tech 12 121 605 8 50.4
D.Williams, Washington 12 131 595 6 49.6
B.Donelson, Fresno St. 12 134 580 5 48.3
K.Vorhees, Washington St. 12 138 576 5 48.0
J.Lewis, Appalachian St. 12 124 563 6 46.9
T.Castellanos, Florida St. 12 137 557 9 46.4
D.Booth, Mississippi St. 12 136 553 7 46.1
N.Singleton, Penn St. 12 123 549 13 45.8
C.Valentine, Illinois 12 123 549 4 45.8
C.Jenkins, Rice 12 151 531 5 44.2
D.Williams, Maryland 12 128 501 3 41.8
M.Gronowski, Iowa 12 120 491 15 40.9
B.Bachmeier, BYU 13 146 527 11 40.5
K.Clay, Arkansas St. 12 128 470 3 39.2
J.Mateer, Oklahoma 11 130 416 7 37.8
J.Raynor, Arkansas St. 12 151 434 7 36.2
J.French, Georgia Southern 12 121 277 6 23.1
L.Sellers, South Carolina 12 149 270 5 22.5

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

