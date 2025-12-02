Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual Leading Rushers

NCAA FBS Individual Leading Rushers

The Associated Press

December 2, 2025, 11:15 AM

Leading Rushers

G Car RuYD Tds Yds Pg
C.Cook, Jacksonville St. 12 276 1581 15 131.8
A.Hardy, Missouri 12 241 1560 16 130.0
J.Haynes, Michigan 7 121 857 10 122.4
E.Dickens, Liberty 11 229 1339 16 121.7
E.Johnson, Nebraska 12 251 1451 12 120.9
J.Love, Notre Dame 12 199 1372 18 114.3
C.Hawkins, North Texas 11 193 1216 23 110.5
K.Allen, Penn St. 12 210 1303 15 108.6
K.Owens, FIU 12 205 1298 11 108.2
K.Lacy, Mississippi 12 258 1279 20 106.6
B.Horvath, Navy 10 174 1040 14 104.0
S.Bangura, Ohio 12 222 1243 14 103.6
A.Raymond, Rutgers 12 244 1241 13 103.4
L.Sutton, San Diego St. 12 239 1237 10 103.1
L.Martin, BYU 12 217 1229 11 102.4
C.Hellums, Army 11 264 1078 15 98.0
J.Baugh, Florida 12 220 1170 8 97.5
D.Richardson, Tulsa 11 212 1065 5 96.8
R.Brown, Arizona St. 12 186 1141 4 95.1
R.Henry, UTSA 11 151 1045 9 95.0
D.Trayanum, Toledo 10 166 950 11 95.0
C.Edwards, Uconn 12 199 1132 14 94.3
L.Szarka, Air Force 10 190 922 13 92.2
A.Hankerson, Oregon St. 12 247 1086 9 90.5
K.Bullock, South Alabama 12 218 1085 14 90.4
M.Washington, Arkansas 12 168 1068 8 89.0
W.Knight, James Madison 12 169 1051 8 87.6
B.Jackson, Ohio St. 11 151 952 5 86.5
C.Hansen, Iowa St. 11 187 950 6 86.4
J.Gant, Akron 12 213 1032 6 86.0
J.Thomas, UNLV 11 127 944 12 85.8
C.Dickey, Texas Tech 12 181 1025 13 85.4
H.Smothers, NC State 11 160 939 6 85.4
L.Pare, Texas State 12 200 1023 11 85.2
C.Joseph, Old Dominion 12 158 1018 13 84.8
J.Marshall, Michigan 11 150 932 10 84.7
D.Riley, Boise St. 12 164 1016 10 84.7
D.McMillan, E. Michigan 12 177 1014 4 84.5
B.Brown, South Florida 12 175 1008 14 84.0
H.King, Georgia Tech 11 178 922 15 83.8
J.Taylor, Virginia 12 207 997 14 83.1
D.Bishop, Tennessee 12 163 983 14 81.9
C.Creel, Jacksonville St. 12 151 973 6 81.1
J.Cobb, Auburn 12 175 969 5 80.8
C.Komolafe, Northwestern 11 175 886 10 80.5
O.Arnold, Georgia Southern 11 133 885 5 80.5
S.Lawrence, Missouri St. 12 183 964 7 80.3
K.Moulton, Iowa 10 156 783 4 78.3
W.Parker, Utah 12 133 931 6 77.6
J.Jackson, Kansas St. 12 169 911 8 75.9
D.Claiborne, Wake Forest 12 179 907 10 75.6
J.Jackson, UAB 12 167 900 5 75.0
B.Lowry, W. Michigan 12 174 875 14 72.9
C.Wright, N. Illinois 12 196 875 5 72.9
K.Miller, Southern Cal 12 131 873 7 72.8
R.Dubinion, Appalachian St. 12 174 868 4 72.3
R.Hemby, Indiana 12 163 866 6 72.2
N.Sheppard, Duke 12 157 865 9 72.1
M.Ford, Stanford 9 145 643 4 71.4
K.Raphael, California 12 215 853 12 71.1
D.Connors, Houston 12 184 851 5 70.9
A.Tecza, Navy 11 133 772 9 70.2
P.Navarro, Ohio 12 148 839 8 69.9
D.Pavia, Vanderbilt 12 152 826 9 68.8
M.Fletcher, Miami 10 141 685 10 68.5
J.Middlebrook, Middle Tennessee 11 140 752 4 68.4
R.Fields, Oklahoma St. 9 124 614 1 68.2
T.Richard, Boston College 11 145 749 9 68.1
Q.Jackson, Rice 12 164 811 6 67.6
J.Ducker, Temple 12 157 809 7 67.4
N.Frazier, Georgia 12 145 809 5 67.4
Q.Wisner, Texas 9 131 597 3 66.3
S.McGowan, Kentucky 11 165 725 12 65.9
B.Washington, Baylor 12 154 788 6 65.7
I.Mahdi, Arizona 12 122 785 4 65.4
D.Mockobee, Purdue 8 125 521 4 65.1
T.Green, Arkansas 12 138 779 8 64.9
A.Randall, Clemson 12 157 779 9 64.9
J.Pittman, Southern Miss. 10 146 640 8 64.0
A.Henderson, Buffalo 12 182 755 6 62.9
Y.Willis, Syracuse 9 130 563 4 62.6
O.Allen, Air Force 12 132 750 5 62.5
D.Dampier, Utah 11 127 687 7 62.5
T.Meadows, Troy 11 152 685 5 62.3
T.Harden, SMU 12 161 746 7 62.2
L.Montgomery, East Carolina 12 156 742 7 61.8
B.Davis, Louisiana-Lafayette 12 148 739 6 61.6
J.Coleman, Washington 11 144 673 14 61.2
B.Barnes, Utah St. 12 176 733 9 61.1
A.Sama, Iowa St. 12 140 732 5 61.0
S.Gaines, Boise St. 12 144 731 7 60.9
K.Black, Indiana 12 127 729 7 60.8
M.Davis, Utah St. 12 126 725 8 60.4
Z.Perry, Louisiana-Lafayette 11 128 664 8 60.4
C.Del Rio-Wilson, Marshall 11 160 660 6 60.0
J.Turner, Pittsburgh 11 124 654 7 59.5
T.Johnson, N. Illinois 12 124 712 4 59.3
T.Walker, Cincinnati 12 120 709 4 59.1
M.Montgomery, UCF 12 143 705 4 58.8
J.Williams, Texas Tech 12 126 705 6 58.8
D.Hishaw, Kansas 10 124 587 5 58.7
F.Bothwell, Mississippi St. 11 128 639 6 58.1
J.Buckley, W. Michigan 11 152 636 6 57.8
B.Jackson, Texas State 12 160 692 16 57.7
L.Winfield, Louisiana-Lafayette 11 138 627 9 57.0
C.Ramseur, Nevada 12 139 683 5 56.9
J.Brunson, Miami (Ohio) 12 141 665 3 55.4
J.Miller, Alabama 9 123 493 3 54.8
G.Garcia, Kent St. 12 146 647 3 53.9
K.Drones, Virginia Tech 12 170 644 9 53.7
C.Weigman, Houston 12 158 644 11 53.7
C.Bennett, Kennesaw St. 12 131 634 3 52.8
K.Phillips, South Alabama 12 126 622 3 51.8
B.Lewis, Memphis 12 141 618 9 51.5
K.Kelly, Ball St. 12 211 608 5 50.7
B.McReynolds, Louisiana-Monroe 12 123 606 3 50.5
C.Thevenin, Louisiana Tech 12 121 605 8 50.4
D.Williams, Washington 12 131 595 6 49.6
B.Donelson, Fresno St. 12 134 580 5 48.3
K.Vorhees, Washington St. 12 138 576 5 48.0
J.Lewis, Appalachian St. 12 124 563 6 46.9
T.Castellanos, Florida St. 12 137 557 9 46.4
D.Booth, Mississippi St. 12 136 553 7 46.1
N.Singleton, Penn St. 12 123 549 13 45.8
C.Valentine, Illinois 12 123 549 4 45.8
C.Jenkins, Rice 12 151 531 5 44.2
B.Bachmeier, BYU 12 137 529 11 44.1
D.Williams, Maryland 12 128 501 3 41.8
M.Gronowski, Iowa 12 120 491 15 40.9
K.Clay, Arkansas St. 12 128 470 3 39.2
J.Mateer, Oklahoma 11 130 416 7 37.8
J.Raynor, Arkansas St. 12 151 434 7 36.2
J.French, Georgia Southern 12 121 277 6 23.1
L.Sellers, South Carolina 12 149 270 5 22.5

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up