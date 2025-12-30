NCAA FBS Individual Interceptions Per Game

Interceptions Per Game
|G
|InG
|Yds
|TD
|IPG
|D.Okonkwo, Georgia
|1
|1
|0
|0
|1.0
|P.Zachman, Wisconsin
|3
|2
|17
|0
|0.7
|A.Brawley, New Mexico
|5
|3
|64
|0
|0.6
|J.Foster, Louisiana Tech
|12
|7
|63
|1
|0.6
|B.Fitzgerald, Southern Cal
|9
|5
|86
|1
|0.6
|J.Nestor, Minnesota
|11
|6
|113
|1
|0.5
|M.Hartzog, Nebraska
|2
|1
|0
|0
|0.5
|L.Moore, Notre Dame
|10
|5
|50
|1
|0.5
|D.Snyder, Umass
|2
|1
|0
|0
|0.5
|J.Carter, Old Dominion
|13
|6
|57
|0
|0.5
|B.Fitzgerald, Miami
|13
|6
|79
|0
|0.5
|R.Jones, Clemson
|13
|6
|32
|1
|0.5
|L.Moore, Indiana
|13
|6
|53
|0
|0.5
|B.Awls, Toledo
|11
|5
|21
|0
|0.5
|J.Johnson, TCU
|9
|4
|71
|0
|0.4
|E.Green, Tulsa
|12
|5
|42
|0
|0.4
|S.Harris, Fresno St.
|12
|5
|24
|0
|0.4
|M.Kenion, Nevada
|12
|5
|54
|0
|0.4
|A.Moses, SMU
|12
|5
|110
|1
|0.4
|B.Trotter, Marshall
|12
|5
|133
|2
|0.4
|J.Bellah, Colorado St.
|10
|4
|53
|0
|0.4
|B.Clark, TCU
|10
|4
|25
|1
|0.4
|J.Cole, Arizona
|10
|4
|38
|1
|0.4
|K.Fields, Louisiana Tech
|5
|2
|40
|1
|0.4
|J.Glasker, Maryland
|10
|4
|59
|1
|0.4
|T.Johnson, Notre Dame
|10
|4
|73
|1
|0.4
|A.McCoy, Boise St.
|10
|4
|82
|2
|0.4
|T.Polley, SMU
|5
|2
|28
|0
|0.4
|T.Stukes, Arizona
|10
|4
|15
|0
|0.4
|H.Masses, California
|13
|5
|91
|0
|0.4
|J.Moten, Southern Miss.
|13
|5
|25
|0
|0.4
|B.Pollock, Texas Tech
|13
|5
|6
|0
|0.4
|C.Johnson, San Diego St.
|11
|4
|146
|2
|0.4
|J.Eaglin, James Madison
|14
|5
|140
|1
|0.4
|E.Johnson, BYU
|14
|5
|25
|1
|0.4
|L.Welch, UNLV
|14
|5
|27
|0
|0.4
|J.Bennee, Utah
|12
|4
|103
|1
|0.3
|S.Bruce, Coastal Carolina
|6
|2
|0
|0
|0.3
|T.Bryant, Kentucky
|12
|4
|70
|0
|0.3
|J.Gaston, Middle Tennessee
|9
|3
|59
|0
|0.3
|J.Griffin, Boston College
|3
|1
|0
|0
|0.3
|J.Huskey, Maryland
|12
|4
|78
|0
|0.3
|B.Iya, New Mexico St.
|12
|4
|17
|0
|0.3
|D.Johnson, Arizona
|12
|4
|39
|0
|0.3
|E.Little, Florida St.
|12
|4
|83
|0
|0.3
|J.Luttrell, Arizona
|3
|1
|2
|0
|0.3
|J.McBurrows, Appalachian St.
|3
|1
|0
|0
|0.3
|D.McDougle, San Diego St.
|12
|4
|44
|0
|0.3
|J.McGrew, FIU
|12
|4
|77
|0
|0.3
|D.Pringle, Bowling Green
|3
|1
|0
|0
|0.3
|J.Redding, Baylor
|9
|3
|66
|1
|0.3
|Q.Reddish, Virginia Tech
|3
|1
|0
|0
|0.3
|A.Ross, East Carolina
|3
|1
|0
|0
|0.3
|T.Tolmaire, Boise St.
|3
|1
|21
|0
|0.3
|T.Wall, BYU
|12
|4
|68
|1
|0.3
|A.Brown, UNLV
|13
|4
|117
|2
|0.3
|C.Chadwick, Uconn
|13
|4
|11
|0
|0.3
|A.Ferrell, Indiana
|13
|4
|17
|0
|0.3
|A.Hamilton, Fresno St.
|13
|4
|57
|0
|0.3
|M.Pollard, Delaware
|13
|4
|0
|0
|0.3
|E.Robinson, Georgia
|13
|4
|0
|0
|0.3
|J.Rodriguez, Texas Tech
|13
|4
|41
|0
|0.3
|J.Thomas, Miami
|13
|4
|70
|1
|0.3
|M.Uihlein, Northwestern
|13
|4
|12
|0
|0.3
|C.Hondru, Miami (Ohio)
|10
|3
|88
|1
|0.3
|B.Lanier, Mississippi St.
|10
|3
|29
|0
|0.3
|T.Milton, UTSA
|10
|3
|52
|0
|0.3
|C.Sullivan, Michigan
|10
|3
|8
|0
|0.3
|A.Watts, Louisville
|10
|3
|0
|0
|0.3
|J.Earby, Boise St.
|14
|4
|37
|0
|0.3
|B.Hubbard, Alabama
|14
|4
|42
|0
|0.3
|J.Johnson, Tulane
|14
|4
|36
|0
|0.3
|M.Kane, Duke
|7
|2
|3
|0
|0.3
|C.Nix, Jacksonville St.
|14
|4
|191
|1
|0.3
|E.Smith, Nevada
|7
|2
|30
|0
|0.3
|K.Thunderbird, Fresno St.
|7
|2
|59
|1
|0.3
|J.Beeler, N. Illinois
|11
|3
|0
|0
|0.3
|D.Cobbs, Kansas St.
|11
|3
|23
|0
|0.3
|J.Conley, Charlotte
|11
|3
|74
|0
|0.3
|N.Mitchell, New Mexico St.
|11
|3
|86
|1
|0.3
|J.Rios, Texas State
|11
|3
|34
|0
|0.3
|L.Roland, Maryland
|11
|3
|100
|1
|0.3
|E.Allen, Sam Houston St.
|12
|3
|66
|1
|0.2
|N.Avinger, Utah St.
|12
|3
|11
|0
|0.2
|J.Bainer, San Jose St.
|12
|3
|0
|0
|0.2
|M.Clark, FIU
|12
|3
|25
|0
|0.2
|J.Cooper, Iowa St.
|4
|1
|24
|0
|0.2
|D.Crouch, Boston College
|4
|1
|28
|1
|0.2
|T.Davis, Washington
|8
|2
|34
|0
|0.2
|P.Dunnam, UCF
|12
|3
|81
|1
|0.2
|J.Fields, Louisiana Tech
|12
|3
|123
|2
|0.2
|C.Gamble, Georgia Southern
|4
|1
|0
|0
|0.2
|X.Gordon, Coastal Carolina
|12
|3
|12
|0
|0.2
|P.Hamilton, Navy
|12
|3
|28
|0
|0.2
|B.Hanks, Florida
|4
|1
|48
|0
|0.2
|A.Haulcy, LSU
|12
|3
|77
|0
|0.2
|M.Hight, Vanderbilt
|12
|3
|71
|0
|0.2
|J.Jarrett, Southern Cal
|4
|1
|70
|1
|0.2
|R.Johnson, Colorado
|4
|1
|2
|0
|0.2
|D.Johnson, Florida
|4
|1
|7
|0
|0.2
|E.Joseph, Florida St.
|12
|3
|50
|0
|0.2
|D.Kerr, Syracuse
|12
|3
|61
|0
|0.2
|T.Kirksey, Arkansas St.
|4
|1
|18
|0
|0.2
|J.Lewis, Ball St.
|12
|3
|16
|0
|0.2
|E.Long, Notre Dame
|4
|1
|9
|0
|0.2
|Z.Lutmer, Iowa
|12
|3
|72
|1
|0.2
|T.Martinez, New Mexico St.
|4
|1
|0
|0
|0.2
|J.McDonald, Texas
|12
|3
|27
|0
|0.2
|R.Moore, Michigan
|4
|1
|0
|0
|0.2
|M.Mustell, Air Force
|12
|3
|11
|0
|0.2
|J.Patterson, Iowa St.
|4
|1
|0
|0
|0.2
|H.Perkins, LSU
|12
|3
|50
|0
|0.2
|T.Redmond, Tennessee
|12
|3
|60
|0
|0.2
|M.Richard, Louisiana Tech
|12
|3
|0
|0
|0.2
|K.Robinson, Virginia
|8
|2
|82
|2
|0.2
|P.Royster, UAB
|8
|2
|-5
|0
|0.2
|E.Schaper, Duke
|4
|1
|5
|0
|0.2
|M.Scott, Illinois
|12
|3
|33
|0
|0.2
|D.Smith, Marshall
|12
|3
|0
|0
|0.2
|L.Talich, Notre Dame
|12
|3
|4
|0
|0.2
|S.Walters, Miami (Ohio)
|12
|3
|4
|0
|0.2
|W.Williams, Mississippi
|12
|3
|12
|0
|0.2
|J.Wilson, Florida St.
|12
|3
|1
|0
|0.2
|M.Woods, Coastal Carolina
|12
|3
|36
|0
|0.2
|K.Bains-Marquez, Pittsburgh
|13
|3
|116
|0
|0.2
|S.Banks, UTSA
|13
|3
|48
|1
|0.2
|E.Coppess, Miami (Ohio)
|13
|3
|40
|0
|0.2
|N.Evans, Delaware
|13
|3
|4
|0
|0.2
|A.Foster, Southern Miss.
|13
|3
|54
|0
|0.2
|I.Foster, Southern Miss.
|13
|3
|171
|2
|0.2
|T.Hallock, W. Michigan
|13
|3
|69
|1
|0.2
|A.Jackson, Georgia Southern
|13
|3
|4
|0
|0.2
|W.James, Houston
|13
|3
|37
|1
|0.2
|W.Jones, North Texas
|13
|3
|0
|0
|0.2
|J.Kwiatkowski, Cent. Michigan
|13
|3
|92
|1
|0.2
|J.Lewis, W. Kentucky
|13
|3
|34
|0
|0.2
|C.Phares, Appalachian St.
|13
|3
|18
|0
|0.2
|D.Pickett, LSU
|13
|3
|7
|0
|0.2
|J.Prevard, Virginia
|13
|3
|18
|0
|0.2
|J.Riddle, East Carolina
|13
|3
|45
|0
|0.2
|B.Roberts, Texas Tech
|13
|3
|30
|0
|0.2
|F.Satuala, BYU
|13
|3
|65
|1
|0.2
|K.Seay, Delaware
|13
|3
|11
|0
|0.2
|E.Bowen, Oklahoma
|9
|2
|100
|1
|0.2
|J.Castell, Florida
|9
|2
|18
|0
|0.2
|J.Chenault, South Florida
|9
|2
|0
|0
|0.2
|A.Clary, Virginia
|9
|2
|1
|0
|0.2
|J.Davis-Robinson, SMU
|9
|2
|0
|0
|0.2
|M.Esteen, Washington
|9
|2
|0
|0
|0.2
|J.Lovett, Kentucky
|9
|2
|20
|0
|0.2
|J.Patton, Iowa St.
|9
|2
|32
|0
|0.2
|W.O’Steen, Jacksonville St.
|14
|3
|64
|0
|0.2
|J.Pope, W. Michigan
|14
|3
|75
|1
|0.2
|J.White, Tulane
|14
|3
|1
|0
|0.2
|J.White, Troy
|14
|3
|51
|1
|0.2
|R.Biles, Pittsburgh
|10
|2
|85
|2
|0.2
|C.Brookins, Pittsburgh
|10
|2
|19
|0
|0.2
|A.Chapman, UTSA
|5
|1
|0
|0
|0.2
|D.Coleman, Baylor
|10
|2
|28
|0
|0.2
|N.Eatmon, Delaware
|10
|2
|29
|0
|0.2
|A.Hill, Texas
|10
|2
|3
|0
|0.2
|J.Joseph, Penn St.
|5
|1
|49
|1
|0.2
|C.Logan, Memphis
|5
|1
|0
|0
|0.2
|M.Mack, Ohio
|10
|2
|4
|0
|0.2
|A.McLaughlin, Washington
|10
|2
|74
|1
|0.2
|J.O’Neal, Missouri St.
|5
|1
|0
|0
|0.2
|P.Robertson, Oklahoma St.
|10
|2
|33
|0
|0.2
|J.Slaughter, Colorado
|10
|2
|22
|0
|0.2
|G.Summers, Akron
|10
|2
|5
|0
|0.2
|M.Taaffe, Texas
|10
|2
|0
|0
|0.2
|J.Williams, Iowa St.
|5
|1
|42
|0
|0.2
|N.Chandler, South Alabama
|11
|2
|-7
|0
|0.2
|R.Clark, Washington
|11
|2
|4
|0
|0.2
|M.Delane, LSU
|11
|2
|0
|0
|0.2
|J.Finley, N. Illinois
|11
|2
|2
|0
|0.2
|C.Gray, Notre Dame
|11
|2
|19
|0
|0.2
|C.Hollobaugh, Ohio
|11
|2
|92
|1
|0.2
|J.Johnson, Oklahoma
|11
|2
|0
|0
|0.2
|J.Kilgore, South Carolina
|11
|2
|1
|0
|0.2
|A.Laing, Temple
|11
|2
|64
|1
|0.2
|C.Larkin, Army
|11
|2
|0
|0
|0.2
|K.Louis, Pittsburgh
|11
|2
|21
|0
|0.2
|G.Maldonado, Kansas St.
|11
|2
|17
|0
|0.2
|B.Marshall, UCF
|11
|2
|37
|0
|0.2
|M.Muhammad, Texas
|11
|2
|0
|0
|0.2
|I.Nwokobia, SMU
|11
|2
|43
|0
|0.2
|R.Pleasant, Auburn
|11
|2
|66
|1
|0.2
|R.Shelley, Georgia Tech
|11
|2
|2
|0
|0.2
|G.Shields, Army
|11
|2
|21
|0
|0.2
|D.Stone, Duke
|11
|2
|0
|0
|0.2
|J.Thomas, Wyoming
|11
|2
|50
|1
|0.2
|J.Thompson, New Mexico St.
|11
|2
|8
|0
|0.2
|A.Williams, Liberty
|11
|2
|12
|0
|0.2
|C.Wilson, West Virginia
|11
|2
|19
|0
|0.2
|K.Abney, Arizona St.
|12
|2
|0
|0
|0.2
|S.Barnes, UTEP
|12
|2
|5
|0
|0.2
|T.Bell, Iowa St.
|12
|2
|0
|0
|0.2
|A.Boyd, Texas Tech
|12
|2
|74
|0
|0.2
|C.Buffington, Iowa
|6
|1
|26
|0
|0.2
|M.Cannon, Bowling Green
|12
|2
|0
|0
|0.2
|B.Cutter, West Virginia
|12
|2
|6
|0
|0.2
|E.Davis, Utah
|12
|2
|162
|2
|0.2
|M.DeWalt, Akron
|12
|2
|34
|1
|0.2
|J.Elad, Rutgers
|12
|2
|40
|0
|0.2
|E.Farooq, Tennessee
|12
|2
|51
|1
|0.2
|L.Fields, Oklahoma St.
|12
|2
|50
|1
|0.2
|A.Fisher, Indiana
|12
|2
|27
|1
|0.2
|C.Flowers, Louisiana-Lafayette
|12
|2
|52
|1
|0.2
|T.Freeman, Duke
|12
|2
|85
|1
|0.2
|Z.Gamble, Appalachian St.
|12
|2
|15
|0
|0.2
|S.Gill-Howard, Texas Tech
|6
|1
|55
|1
|0.2
|D.Godsey, Louisiana-Monroe
|12
|2
|0
|0
|0.2
|M.Gonser, Buffalo
|12
|2
|56
|0
|0.2
|R.Hallman, Wisconsin
|12
|2
|0
|0
|0.2
|Q.Hammonds, North Texas
|12
|2
|0
|0
|0.2
|B.Harrington, Georgia Southern
|6
|1
|23
|0
|0.2
|D.Hearns, Wyoming
|12
|2
|-1
|0
|0.2
|M.Hughes, Arizona St.
|12
|2
|7
|0
|0.2
|P.Hughes, Middle Tennessee
|12
|2
|68
|0
|0.2
|C.Humphrey, Washington St.
|12
|2
|13
|0
|0.2
|P.Hutson, Marshall
|12
|2
|49
|1
|0.2
|S.Jackson, UCLA
|12
|2
|9
|0
|0.2
|M.Jammeh, N. Illinois
|12
|2
|11
|0
|0.2
|B.Johnson, Wyoming
|12
|2
|83
|1
|0.2
|T.Johnson, Utah
|12
|2
|3
|0
|0.2
|R.Jones, Air Force
|12
|2
|3
|0
|0.2
|K.Jones, Mississippi St.
|12
|2
|33
|0
|0.2
|D.Joyner, Maryland
|12
|2
|76
|1
|0.2
|G.Kilgore, South Carolina
|12
|2
|45
|1
|0.2
|D.Lee, Iowa
|12
|2
|0
|0
|0.2
|T.Letuli, San Diego St.
|6
|1
|31
|1
|0.2
|D.Lewis, West Virginia
|12
|2
|41
|0
|0.2
|G.Littleton, Texas
|12
|2
|11
|0
|0.2
|B.Llewellyn, E. Michigan
|12
|2
|39
|0
|0.2
|J.Lott, Troy
|12
|2
|67
|1
|0.2
|E.Mc-Cantos, Appalachian St.
|12
|2
|35
|0
|0.2
|E.McClain, Ball St.
|12
|2
|7
|0
|0.2
|L.McCutchin, Houston
|12
|2
|45
|1
|0.2
|J.McNair, Buffalo
|12
|2
|37
|0
|0.2
|E.McNeil-Warren, Toledo
|12
|2
|37
|1
|0.2
|E.Melendez, Auburn
|12
|2
|68
|1
|0.2
|T.Miller, Kent St.
|12
|2
|37
|0
|0.2
|M.Montgomery, Southern Miss.
|12
|2
|21
|0
|0.2
|D.Moore, Florida
|12
|2
|7
|0
|0.2
|Q.Moss, Kansas St.
|12
|2
|0
|0
|0.2
|M.Neal, Iowa St.
|12
|2
|34
|0
|0.2
|J.Neal, Arkansas
|12
|2
|34
|0
|0.2
|B.Nicholson, Stanford
|12
|2
|0
|0
|0.2
|N.Obiazor, TCU
|12
|2
|28
|0
|0.2
|J.Patterson, Oregon St.
|12
|2
|36
|0
|0.2
|T.Pearson, Ohio
|12
|2
|57
|0
|0.2
|K.Price, Boston College
|12
|2
|48
|0
|0.2
|D.Purnell, Kansas St.
|12
|2
|46
|1
|0.2
|D.Rayner, Kentucky
|12
|2
|25
|0
|0.2
|R.Reason, East Carolina
|6
|1
|0
|0
|0.2
|E.Reed, Akron
|12
|2
|5
|0
|0.2
|N.Reinicke, Iowa St.
|6
|1
|0
|0
|0.2
|T.Reynolds, Utah
|12
|2
|51
|0
|0.2
|K.Schmitz, Charlotte
|12
|2
|26
|0
|0.2
|L.Scruggs, Maryland
|12
|2
|0
|0
|0.2
|A.Shuler, Notre Dame
|12
|2
|46
|0
|0.2
|D.Singleton, Nebraska
|12
|2
|7
|0
|0.2
|S.Snowden, Utah
|12
|2
|41
|0
|0.2
|V.Swain, South Carolina
|12
|2
|25
|0
|0.2
|D.Walker, Ohio
|12
|2
|0
|0
|0.2
|P.Williams, South Carolina
|12
|2
|23
|0
|0.2
|P.Wyatt, Rice
|6
|1
|7
|0
|0.2
|T.Benefield, Boise St.
|13
|2
|37
|0
|0.2
|P.Bowen, Oklahoma
|13
|2
|37
|0
|0.2
|D.Boykin, Indiana
|13
|2
|0
|0
|0.2
|C.Bracha, Fresno St.
|13
|2
|0
|0
|0.2
|K.Brown, Minnesota
|13
|2
|28
|0
|0.2
|W.Brown, Houston
|13
|2
|40
|0
|0.2
|L.Bryant, Washington
|13
|2
|0
|0
|0.2
|D.Burks, Appalachian St.
|13
|2
|25
|0
|0.2
|K.Carroll, Cent. Michigan
|13
|2
|0
|0
|0.2
|T.Cooley, LSU
|13
|2
|0
|0
|0.2
|C.Costner, Virginia
|13
|2
|7
|0
|0.2
|A.Dickerson, Arkansas St.
|13
|2
|0
|0
|0.2
|J.Dunbar, Missouri St.
|13
|2
|4
|0
|0.2
|C.Fordham, NC State
|13
|2
|55
|0
|0.2
|C.Francl, Washington St.
|13
|2
|0
|0
|0.2
|M.Harris, South Florida
|13
|2
|93
|1
|0.2
|T.Holloway, Louisville
|13
|2
|9
|0
|0.2
|D.Igbinosun, Ohio St.
|13
|2
|2
|0
|0.2
|E.Jackson, North Texas
|13
|2
|60
|0
|0.2
|B.Lovelace, Pittsburgh
|13
|2
|101
|1
|0.2
|D.Mayes, Utah St.
|13
|2
|39
|0
|0.2
|K.Mendiola-Jensen, Hawaii
|13
|2
|22
|0
|0.2
|C.Myrick, Southern Miss.
|13
|2
|50
|0
|0.2
|B.Olevao, Utah St.
|13
|2
|20
|0
|0.2
|E.Palmer, Hawaii
|13
|2
|57
|1
|0.2
|T.Pride, Missouri
|13
|2
|21
|1
|0.2
|T.Quinn, Louisville
|13
|2
|0
|0
|0.2
|A.Richard, Southern Miss.
|13
|2
|0
|0
|0.2
|D.Smith, Georgia Southern
|13
|2
|0
|0
|0.2
|J.Tchienchou, Tulane
|13
|2
|1
|0
|0.2
|J.Thomas, James Madison
|13
|2
|32
|0
|0.2
|B.Turner, Northwestern
|13
|2
|29
|0
|0.2
|T.Wilk, East Carolina
|13
|2
|55
|0
|0.2
