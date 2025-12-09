Live Radio
NCAA FBS Individual Interceptions Per Game

The Associated Press

December 9, 2025, 11:14 AM

Interceptions Per Game

G InG Yds TD IPG
D.Okonkwo, Georgia 1 1 0 0 1.0
A.Brawley, New Mexico 4 3 64 0 0.8
P.Zachman, Wisconsin 3 2 17 0 0.7
J.Foster, Louisiana Tech 12 7 63 1 0.6
B.Fitzgerald, Southern Cal 9 5 86 1 0.6
B.Awls, Toledo 10 5 21 0 0.5
M.Hartzog, Nebraska 2 1 0 0 0.5
J.Johnson, TCU 8 4 71 0 0.5
R.Jones, Clemson 12 6 32 1 0.5
L.Moore, Notre Dame 10 5 50 1 0.5
J.Nestor, Minnesota 10 5 113 1 0.5
D.Snyder, Umass 2 1 0 0 0.5
L.Moore, Indiana 13 6 53 0 0.5
A.Moses, SMU 11 5 110 1 0.5
B.Clark, TCU 9 4 25 1 0.4
E.Green, Tulsa 12 5 42 0 0.4
S.Harris, Fresno St. 12 5 24 0 0.4
M.Kenion, Nevada 12 5 54 0 0.4
H.Masses, California 12 5 91 0 0.4
J.Moten, Southern Miss. 12 5 25 0 0.4
B.Trotter, Marshall 12 5 133 2 0.4
J.Bellah, Colorado St. 10 4 53 0 0.4
J.Cole, Arizona 10 4 38 1 0.4
K.Fields, Louisiana Tech 5 2 40 1 0.4
J.Glasker, Maryland 10 4 59 1 0.4
T.Johnson, Notre Dame 10 4 73 1 0.4
A.McCoy, Boise St. 10 4 82 2 0.4
T.Polley, SMU 5 2 28 0 0.4
T.Stukes, Arizona 10 4 15 0 0.4
B.Pollock, Texas Tech 13 5 6 0 0.4
C.Johnson, San Diego St. 11 4 146 2 0.4
T.Wall, BYU 11 4 68 1 0.4
J.Bennee, Utah 12 4 103 1 0.3
A.Brown, UNLV 12 4 117 2 0.3
S.Bruce, Coastal Carolina 6 2 0 0 0.3
T.Bryant, Kentucky 12 4 70 0 0.3
J.Carter, Old Dominion 12 4 31 0 0.3
C.Chadwick, Uconn 12 4 11 0 0.3
B.Fitzgerald, Miami 12 4 43 0 0.3
J.Gaston, Middle Tennessee 9 3 59 0 0.3
J.Griffin, Boston College 3 1 0 0 0.3
A.Hamilton, Fresno St. 12 4 57 0 0.3
J.Huskey, Maryland 12 4 78 0 0.3
B.Iya, New Mexico St. 12 4 17 0 0.3
D.Johnson, Arizona 12 4 39 0 0.3
T.Kirksey, Arkansas St. 3 1 18 0 0.3
B.Lanier, Mississippi St. 9 3 29 0 0.3
E.Little, Florida St. 12 4 83 0 0.3
J.Luttrell, Arizona 3 1 2 0 0.3
J.McBurrows, Appalachian St. 3 1 0 0 0.3
J.McGrew, FIU 12 4 77 0 0.3
C.Nix, Jacksonville St. 12 4 191 1 0.3
M.Pollard, Delaware 12 4 0 0 0.3
D.Pringle, Bowling Green 3 1 0 0 0.3
J.Redding, Baylor 9 3 66 1 0.3
Q.Reddish, Virginia Tech 3 1 0 0 0.3
A.Ross, East Carolina 3 1 0 0 0.3
J.Thomas, Miami 12 4 70 1 0.3
T.Tolmaire, Boise St. 3 1 21 0 0.3
M.Uihlein, Northwestern 12 4 12 0 0.3
J.Eaglin, James Madison 13 4 79 1 0.3
J.Earby, Boise St. 13 4 37 0 0.3
A.Ferrell, Indiana 13 4 17 0 0.3
B.Hubbard, Alabama 13 4 42 0 0.3
E.Johnson, BYU 13 4 25 1 0.3
J.Johnson, Tulane 13 4 36 0 0.3
E.Robinson, Georgia 13 4 0 0 0.3
J.Rodriguez, Texas Tech 13 4 41 0 0.3
L.Welch, UNLV 13 4 27 0 0.3
D.Cobbs, Kansas St. 10 3 23 0 0.3
C.Hondru, Miami (Ohio) 10 3 88 1 0.3
C.Sullivan, Michigan 10 3 8 0 0.3
A.Watts, Louisville 10 3 0 0 0.3
W.Williams, Mississippi 10 3 12 0 0.3
M.Kane, Duke 7 2 3 0 0.3
E.Smith, Nevada 7 2 30 0 0.3
K.Thunderbird, Fresno St. 7 2 59 1 0.3
J.Beeler, N. Illinois 11 3 0 0 0.3
J.Conley, Charlotte 11 3 74 0 0.3
D.McDougle, San Diego St. 11 3 25 0 0.3
N.Mitchell, New Mexico St. 11 3 86 1 0.3
J.Rios, Texas State 11 3 34 0 0.3
L.Roland, Maryland 11 3 100 1 0.3
S.Walters, Miami (Ohio) 11 3 4 0 0.3
E.Allen, Sam Houston St. 12 3 66 1 0.2
N.Avinger, Utah St. 12 3 11 0 0.2
J.Bainer, San Jose St. 12 3 0 0 0.2
K.Bains-Marquez, Pittsburgh 12 3 116 0 0.2
S.Banks, UTSA 12 3 48 1 0.2
E.Bowen, Oklahoma 8 2 100 1 0.2
J.Castell, Florida 8 2 18 0 0.2
A.Chapman, UTSA 4 1 0 0 0.2
M.Clark, FIU 12 3 25 0 0.2
J.Cooper, Iowa St. 4 1 24 0 0.2
E.Coppess, Miami (Ohio) 12 3 40 0 0.2
D.Crouch, Boston College 4 1 28 1 0.2
T.Davis, Washington 8 2 34 0 0.2
P.Dunnam, UCF 12 3 81 1 0.2
M.Esteen, Washington 8 2 0 0 0.2
J.Fields, Louisiana Tech 12 3 123 2 0.2
I.Foster, Southern Miss. 12 3 171 2 0.2
A.Foster, Southern Miss. 12 3 54 0 0.2
C.Gamble, Georgia Southern 4 1 0 0 0.2
B.Hanks, Florida 4 1 48 0 0.2
A.Haulcy, LSU 12 3 77 0 0.2
M.Hight, Vanderbilt 12 3 69 0 0.2
A.Jackson, Georgia Southern 12 3 4 0 0.2
W.James, Houston 12 3 37 1 0.2
J.Jarrett, Southern Cal 4 1 70 1 0.2
D.Johnson, Florida 4 1 7 0 0.2
R.Johnson, Colorado 4 1 2 0 0.2
J.Joseph, Penn St. 4 1 49 1 0.2
E.Joseph, Florida St. 12 3 50 0 0.2
D.Kerr, Syracuse 12 3 61 0 0.2
J.Kwiatkowski, Cent. Michigan 12 3 92 1 0.2
J.Lewis, Ball St. 12 3 16 0 0.2
C.Logan, Memphis 4 1 0 0 0.2
E.Long, Notre Dame 4 1 9 0 0.2
Z.Lutmer, Iowa 12 3 72 1 0.2
T.Martinez, New Mexico St. 4 1 0 0 0.2
J.McDonald, Texas 12 3 27 0 0.2
A.McLaughlin, Washington 8 2 74 1 0.2
T.Milton, UTSA 8 2 52 0 0.2
R.Moore, Michigan 4 1 0 0 0.2
M.Mustell, Air Force 12 3 11 0 0.2
J.O’Neal, Missouri St. 4 1 0 0 0.2
W.O’Steen, Jacksonville St. 12 3 64 0 0.2
J.Patterson, Iowa St. 4 1 0 0 0.2
H.Perkins, LSU 12 3 47 0 0.2
C.Phares, Appalachian St. 12 3 18 0 0.2
D.Pickett, LSU 12 3 7 0 0.2
T.Redmond, Tennessee 12 3 60 0 0.2
M.Richard, Louisiana Tech 12 3 0 0 0.2
J.Riddle, East Carolina 12 3 45 0 0.2
K.Robinson, Virginia 8 2 82 2 0.2
P.Royster, UAB 8 2 -5 0 0.2
F.Satuala, BYU 12 3 65 1 0.2
E.Schaper, Duke 4 1 5 0 0.2
M.Scott, Illinois 12 3 33 0 0.2
K.Seay, Delaware 12 3 11 0 0.2
D.Smith, Marshall 12 3 0 0 0.2
L.Talich, Notre Dame 12 3 4 0 0.2
J.Tchienchou, Tulane 8 2 1 0 0.2
J.Wilson, Florida St. 12 3 1 0 0.2
M.Woods, Coastal Carolina 12 3 36 0 0.2
J.Prevard, Virginia 13 3 18 0 0.2
B.Roberts, Texas Tech 13 3 30 0 0.2
J.White, Troy 13 3 51 1 0.2
J.White, Tulane 13 3 1 0 0.2
R.Biles, Pittsburgh 9 2 85 2 0.2
C.Brookins, Pittsburgh 9 2 19 0 0.2
J.Chenault, South Florida 9 2 0 0 0.2
A.Clary, Virginia 9 2 1 0 0.2
J.Davis-Robinson, SMU 9 2 0 0 0.2
C.Larkin, Army 9 2 0 0 0.2
J.Lovett, Kentucky 9 2 20 0 0.2
M.Mack, Ohio 9 2 4 0 0.2
J.Patton, Iowa St. 9 2 32 0 0.2
P.Robertson, Oklahoma St. 9 2 33 0 0.2
G.Shields, Army 9 2 21 0 0.2
J.Slaughter, Colorado 9 2 22 0 0.2
D.Stone, Duke 9 2 0 0 0.2
D.Coleman, Baylor 10 2 28 0 0.2
T.Cooley, LSU 10 2 0 0 0.2
N.Eatmon, Delaware 10 2 29 0 0.2
A.Hill, Texas 10 2 3 0 0.2
C.Hollobaugh, Ohio 10 2 92 1 0.2
J.Johnson, Oklahoma 10 2 0 0 0.2
G.Maldonado, Kansas St. 10 2 17 0 0.2
E.McNeil-Warren, Toledo 10 2 37 1 0.2
G.Summers, Akron 10 2 5 0 0.2
M.Taaffe, Texas 10 2 0 0 0.2
J.Williams, Iowa St. 5 1 42 0 0.2
S.Barnes, UTEP 11 2 5 0 0.2
N.Chandler, South Alabama 11 2 -7 0 0.2
M.Delane, LSU 11 2 0 0 0.2
J.Finley, N. Illinois 11 2 2 0 0.2
C.Flowers, Louisiana-Lafayette 11 2 52 1 0.2
Z.Gamble, Appalachian St. 11 2 15 0 0.2
X.Gordon, Coastal Carolina 11 2 12 0 0.2
C.Gray, Notre Dame 11 2 19 0 0.2
P.Hamilton, Navy 11 2 27 0 0.2
Q.Hammonds, North Texas 11 2 0 0 0.2
J.Kilgore, South Carolina 11 2 1 0 0.2
A.Laing, Temple 11 2 64 1 0.2
J.Lott, Troy 11 2 67 1 0.2
K.Louis, Pittsburgh 11 2 21 0 0.2
B.Marshall, UCF 11 2 37 0 0.2
M.Montgomery, Southern Miss. 11 2 21 0 0.2
D.Moore, Florida 11 2 7 0 0.2
M.Muhammad, Texas 11 2 0 0 0.2
I.Nwokobia, SMU 11 2 43 0 0.2
R.Pleasant, Auburn 11 2 66 1 0.2
A.Shuler, Notre Dame 11 2 46 0 0.2
J.Thomas, Wyoming 11 2 50 1 0.2
J.Thompson, New Mexico St. 11 2 8 0 0.2
A.Williams, Liberty 11 2 12 0 0.2
C.Wilson, West Virginia 11 2 19 0 0.2
K.Abney, Arizona St. 12 2 0 0 0.2
T.Bell, Iowa St. 12 2 0 0 0.2
T.Benefield, Boise St. 12 2 37 0 0.2
P.Bowen, Oklahoma 12 2 37 0 0.2
N.Bowers, Toledo 12 2 27 0 0.2
A.Boyd, Texas Tech 12 2 74 0 0.2
C.Bracha, Fresno St. 12 2 0 0 0.2
W.Brown, Houston 12 2 40 0 0.2
K.Brown, Minnesota 12 2 28 0 0.2
C.Buffington, Iowa 6 1 26 0 0.2
D.Burks, Appalachian St. 12 2 25 0 0.2
J.Canady, Oregon 12 2 0 0 0.2
M.Cannon, Bowling Green 12 2 0 0 0.2
B.Cutter, West Virginia 12 2 6 0 0.2
E.Davis, Utah 12 2 162 2 0.2
M.DeWalt, Akron 12 2 34 1 0.2
B.Deasfernandes, Cent. Michigan 12 2 0 0 0.2
A.Dickerson, Arkansas St. 12 2 0 0 0.2
J.Dunbar, Missouri St. 12 2 4 0 0.2
J.Elad, Rutgers 12 2 40 0 0.2
N.Evans, Delaware 12 2 4 0 0.2
E.Farooq, Tennessee 12 2 51 1 0.2
L.Fields, Oklahoma St. 12 2 50 1 0.2
A.Fisher, Indiana 12 2 27 1 0.2
C.Francl, Washington St. 12 2 0 0 0.2
T.Freeman, Duke 12 2 85 1 0.2
S.Gill-Howard, Texas Tech 6 1 55 1 0.2
D.Godsey, Louisiana-Monroe 12 2 0 0 0.2
M.Gonser, Buffalo 12 2 56 0 0.2
R.Hallman, Wisconsin 12 2 0 0 0.2
T.Hallock, W. Michigan 12 2 69 1 0.2
M.Harris, South Florida 12 2 93 1 0.2
D.Hearns, Wyoming 12 2 -1 0 0.2
T.Holloway, Louisville 12 2 9 0 0.2
P.Hughes, Middle Tennessee 12 2 68 0 0.2
M.Hughes, Arizona St. 12 2 7 0 0.2
C.Humphrey, Washington St. 12 2 13 0 0.2
P.Hutson, Marshall 12 2 49 1 0.2
S.Jackson, UCLA 12 2 9 0 0.2
M.Jammeh, N. Illinois 12 2 11 0 0.2
B.Johnson, Wyoming 12 2 83 1 0.2
T.Johnson, Utah 12 2 3 0 0.2
R.Jones, Air Force 12 2 3 0 0.2
K.Jones, Mississippi St. 12 2 33 0 0.2
W.Jones, North Texas 12 2 0 0 0.2
D.Joyner, Maryland 12 2 76 1 0.2
G.Kilgore, South Carolina 12 2 45 1 0.2
J.Lee, South Florida 12 2 53 0 0.2
D.Lee, Iowa 12 2 0 0 0.2
T.Letuli, San Diego St. 6 1 31 1 0.2
J.Lewis, W. Kentucky 12 2 6 0 0.2
D.Lewis, West Virginia 12 2 41 0 0.2
G.Littleton, Texas 12 2 11 0 0.2
B.Llewellyn, E. Michigan 12 2 39 0 0.2
B.Lovelace, Pittsburgh 12 2 101 1 0.2
J.Mack, Louisville 12 2 0 0 0.2
D.Marshall, NC State 12 2 26 0 0.2
D.Mayes, Utah St. 12 2 39 0 0.2
E.Mc-Cantos, Appalachian St. 12 2 35 0 0.2
E.McClain, Ball St. 12 2 7 0 0.2
L.McCutchin, Houston 12 2 45 1 0.2
J.McNair, Buffalo 12 2 37 0 0.2
E.Melendez, Auburn 12 2 68 1 0.2
K.Mendiola-Jensen, Hawaii 12 2 22 0 0.2
T.Miller, Kent St. 12 2 37 0 0.2
J.Mixon, Oregon 12 2 62 1 0.2
Q.Moss, Kansas St. 12 2 0 0 0.2
M.Neal, Iowa St. 12 2 34 0 0.2
J.Neal, Arkansas 12 2 34 0 0.2
B.Nicholson, Stanford 12 2 0 0 0.2
N.Obiazor, TCU 12 2 28 0 0.2
B.Olevao, Utah St. 12 2 20 0 0.2
E.Palmer, Hawaii 12 2 57 1 0.2
J.Patterson, Oregon St. 12 2 36 0 0.2
T.Pearson, Ohio 12 2 57 0 0.2
J.Pennix, Southern Miss. 12 2 37 0 0.2
K.Price, Boston College 12 2 48 0 0.2
T.Pride, Missouri 12 2 21 1 0.2
D.Purnell, Kansas St. 12 2 46 1 0.2
T.Quinn, Louisville 12 2 0 0 0.2
D.Rayner, Kentucky 12 2 25 0 0.2
R.Reason, East Carolina 6 1 0 0 0.2
E.Reed, Akron 12 2 5 0 0.2
N.Reinicke, Iowa St. 6 1 0 0 0.2
T.Reynolds, Utah 12 2 51 0 0.2
A.Richard, Southern Miss. 12 2 0 0 0.2
K.Schmitz, Charlotte 12 2 26 0 0.2
L.Scruggs, Maryland 12 2 0 0 0.2
D.Singleton, Nebraska 12 2 7 0 0.2
S.Snowden, Utah 12 2 41 0 0.2
D.Spears, LSU 12 2 70 1 0.2
M.Stampley, Houston 12 2 17 0 0.2
S.Sterlin, FIU 12 2 16 0 0.2
V.Swain, South Carolina 12 2 25 0 0.2
D.Thieneman, Oregon 12 2 0 0 0.2
J.Thomas, James Madison 12 2 32 0 0.2
D.Ward, Memphis 12 2 58 2 0.2
T.Wilk, East Carolina 12 2 55 0 0.2
P.Williams, South Carolina 12 2 23 0 0.2
K.Wilson, Memphis 12 2 20 0 0.2
P.Woodland, LSU 12 2 31 0 0.2
P.Wyatt, Rice 6 1 7 0 0.2

