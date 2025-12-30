Live Radio
Home » Sports » NCAA FBS Individual Field Goals

NCAA FBS Individual Field Goals

The Associated Press

December 30, 2025, 11:15 AM

Field Goals

G FG FGA Pct PG
K.Matsuzawa, Hawaii 13 27 29 .931 2.08
B.Craig, Missouri 1 2 2 1.000 2.00
K.Lemmermann, TCU 1 2 2 1.000 2.00
A.Birr, Georgia Tech 13 25 29 .862 1.92
L.Carneiro, Mississippi 13 24 27 .889 1.85
D.Ramos, LSU 13 24 29 .828 1.85
T.Sandell, Oklahoma 13 24 27 .889 1.85
T.Butkowski, Pittsburgh 11 20 23 .870 1.82
P.Durkin, Tulane 14 25 28 .893 1.79
C.Freeman, Uconn 13 23 26 .885 1.77
J.Gomez, Arizona St. 12 21 29 .724 1.75
S.O’Haire, Maryland 12 21 24 .875 1.75
L.Quinn, Marshall 12 21 26 .808 1.75
W.Bettridge, Virginia 14 24 30 .800 1.71
M.Schramm, Akron 7 12 13 .923 1.71
S.Harrington, Texas Tech 13 22 27 .815 1.69
A.McPherson, Auburn 12 20 23 .870 1.67
D.Stevens, Iowa 12 20 26 .769 1.67
W.Ferrin, BYU 14 23 30 .767 1.64
C.Hawkins, Baylor 11 18 22 .818 1.64
D.De Freitas, Appalachian St. 13 21 27 .778 1.62
D.Lynch, Fresno St. 13 21 27 .778 1.62
C.Ranvier, Louisville 13 21 25 .840 1.62
E.Sanchez, Houston 13 21 26 .808 1.62
C.Van Andel, Arkansas St. 13 21 27 .778 1.62
J.Kleather, Bowling Green 12 19 22 .864 1.58
J.McFadden, Nevada 12 19 25 .760 1.58
J.Olsen, Northwestern 12 19 21 .905 1.58
T.Robles, Texas State 12 19 21 .905 1.58
M.Salgado-Medina, Arizona 12 19 31 .613 1.58
R.Verhoff, North Carolina 12 19 23 .826 1.58
K.Konrardy, Iowa St. 9 14 18 .778 1.56
D.Dzioban, Miami (Ohio) 13 20 23 .870 1.54
T.Sterner, Louisiana-Lafayette 13 20 28 .714 1.54
C.Calvert, Wake Forest 12 18 22 .818 1.50
G.Rippa, Jacksonville St. 14 21 28 .750 1.50
M.Shipley, Texas 12 18 22 .818 1.50
T.Smack, Florida 12 18 22 .818 1.50
G.Plascencia, San Diego St. 13 19 23 .826 1.46
R.Hawk, New Mexico St. 11 16 22 .727 1.45
R.Kessinger, E. Michigan 12 17 23 .739 1.42
S.Morgan, Tulsa 12 17 21 .810 1.42
D.Olano, Illinois 12 17 20 .850 1.42
R.Sayeri, Southern Cal 12 17 21 .810 1.42
R.Barker, Penn St. 13 18 19 .947 1.38
L.Drzewiecki, New Mexico 13 18 19 .947 1.38
N.Gramatica, South Florida 13 18 24 .750 1.38
N.Reed, Delaware 13 18 24 .750 1.38
K.Afrookhteh, Coastal Carolina 11 15 17 .882 1.36
J.Billingsley, Liberty 11 15 20 .750 1.36
S.Porath, Purdue 11 15 17 .882 1.36
M.Bhaghani, UCLA 12 16 20 .800 1.33
K.Cunanan, Nebraska 12 16 19 .842 1.33
E.Kenney, Stanford 12 16 21 .762 1.33
L.Lombardo, Boston College 12 16 17 .941 1.33
N.Mazzie, East Carolina 12 16 19 .842 1.33
G.Smith, FAU 12 16 19 .842 1.33
T.Bryant, Georgia Southern 13 17 20 .850 1.31
N.Hauser, Clemson 13 17 21 .810 1.31
M.Petro, UTSA 13 17 20 .850 1.31
J.Love, Virginia Tech 12 15 20 .750 1.25
N.Ruelas, UCF 12 15 17 .882 1.25
L.Ward, Oklahoma St. 12 15 20 .750 1.25
D.Zvada, Michigan 12 15 22 .682 1.25
J.Cannon, W. Kentucky 13 16 20 .800 1.23
J.Fielding, Ohio St. 13 16 19 .842 1.23
A.Sappington, Oregon 13 16 19 .842 1.23
J.Stevens, Washington St. 13 16 19 .842 1.23
D.Kinney, Kennesaw St. 5 6 6 1.000 1.20
M.Gilbert, Tennessee 12 14 18 .778 1.17
J.Howes, Buffalo 12 14 17 .824 1.17
L.Marjan, Kansas 12 14 17 .824 1.17
S.Starzyk, Arkansas 12 14 18 .778 1.17
C.Davis, Miami 13 15 20 .750 1.15
D.Jones, Army 13 15 20 .750 1.15
N.Radicic, Indiana 13 15 16 .938 1.15
G.Spetic, Memphis 13 15 20 .750 1.15
P.Woodring, Georgia 13 15 16 .938 1.15
M.Connington, Michigan St. 11 12 16 .750 1.09
K.Ferrie, Mississippi St. 12 13 16 .812 1.08
J.Kauwe, Kentucky 12 13 17 .765 1.08
S.Keltner, SMU 12 13 19 .684 1.08
J.Patel, Rutgers 12 13 18 .722 1.08
L.Rodriguez, Kansas St. 12 13 15 .867 1.08
S.Rusnak, Cincinnati 12 13 17 .765 1.08
B.Denaburg, Minnesota 13 14 21 .667 1.08
C.Graham, Cent. Michigan 13 14 17 .824 1.08
N.Grant, FIU 13 14 18 .778 1.08
Y.Obeid, Missouri St. 13 14 22 .636 1.08
T.Pelino, Duke 13 14 19 .737 1.08
C.Talty, Alabama 14 15 22 .682 1.07
R.Villela, UNLV 14 15 20 .750 1.07
D.Barker, New Mexico St. 3 3 3 1.000 1.00
W.Joyce, South Carolina 12 12 15 .800 1.00
R.Meyer, Missouri 11 11 15 .733 1.00
C.Moore, Boise St. 1 1 2 .500 1.00
T.Rinker, Utah St. 13 13 18 .722 1.00
M.Suarez, James Madison 14 14 19 .737 1.00
J.Weinberg, Florida St. 12 12 19 .632 1.00
T.Woody, Syracuse 12 12 14 .857 1.00
P.Domschke, W. Michigan 14 13 19 .684 .93
R.Bond, Texas A&M 13 12 19 .632 .92
K.Nguma, North Texas 13 12 13 .923 .92
A.Glass, N. Illinois 12 11 14 .786 .92
C.Hardin, Temple 12 11 14 .786 .92
J.Hathaway, Middle Tennessee 12 11 14 .786 .92
B.Taylor, Vanderbilt 12 11 12 .917 .92
K.Hensley, West Virginia 11 10 12 .833 .91
U.Bellenfant, Texas Tech 7 6 6 1.000 .86
T.Cragun, UTEP 7 6 8 .750 .86
N.Burnette, Notre Dame 6 5 6 .833 .83
D.Curtis, Utah 12 10 14 .714 .83
J.Delange, UAB 12 10 14 .714 .83
N.Kirkwood, Navy 12 10 11 .909 .83
D.Morris, Umass 12 10 16 .625 .83
C.Wilbanks, Southern Miss. 11 9 14 .643 .82
R.Callaghan, Old Dominion 10 8 15 .533 .80
D.Lynch, San Jose St. 10 8 16 .500 .80
C.Boomer, Boise St. 14 11 15 .733 .79
S.Renfroe, Troy 14 11 16 .688 .79
G.Gross, Washington 13 10 13 .769 .77
C.Meyer, California 13 10 13 .769 .77
L.Boyd, Charlotte 12 9 12 .750 .75
E.Gota, Rice 12 9 12 .750 .75
A.Mata, Colorado 12 9 11 .818 .75
N.McCashland, TCU 12 9 12 .750 .75
N.Eichner, Old Dominion 10 7 10 .700 .70
D.Cunanan, Toledo 12 8 11 .727 .67
W.Hryszko, Kent St. 12 8 11 .727 .67
C.Pavon, Sam Houston St. 12 8 12 .667 .67
D.Pippin, Ball St. 9 6 9 .667 .67
D.Henderson, Louisiana Tech 10 6 11 .545 .60
R.Lopez, Sam Houston St. 5 3 6 .500 .60
R.Tubbs, Air Force 12 7 9 .778 .58
N.Vakos, Wisconsin 12 7 11 .636 .58
L.Rickman, Georgia St. 9 5 9 .556 .56
B.Williams, Kennesaw St. 13 7 14 .500 .54
R.Czeremcha, FIU 4 2 3 .667 .50
H.DiBoyan, South Alabama 12 6 9 .667 .50
J.Medina, Air Force 6 3 6 .500 .50
A.Murray, California 8 4 6 .667 .50
C.Ojeda, Oregon St. 12 6 13 .462 .50
B.Peacock, Ohio 6 3 6 .500 .50
C.Rogers, SMU 2 1 4 .250 .50
E.Sandvik, Wyoming 12 6 11 .545 .50
J.Zirkel, Texas A&M 9 4 7 .571 .44
I.Hankins, Colorado St. 12 5 10 .500 .42
K.Vinesett, NC State 12 5 6 .833 .42
L.Stagg, Louisiana-Monroe 5 2 4 .500 .40
R.Harradine, Southern Miss. 13 5 8 .625 .38
C.Holmer, Ball St. 8 3 7 .429 .38
B.Beck, Liberty 3 1 2 .500 .33
M.Brown, San Jose St. 12 4 7 .571 .33
C.Smith, Iowa St. 6 2 3 .667 .33
O.Wiley, Akron 12 4 10 .400 .33
D.Dellenbach, Ohio 13 4 6 .667 .31
C.Arreola, UTEP 11 3 6 .500 .27
J.Chance, Louisiana Tech 12 3 6 .500 .25
L.Akers, Northwestern 13 3 3 1.000 .23
D.Little, South Alabama 5 1 1 1.000 .20
C.Allen, Rice 6 1 1 1.000 .17
B.Auburn, Miami 6 1 1 1.000 .17
P.Laforge, Coastal Carolina 12 2 4 .500 .17
B.McAlister, Georgia St. 12 2 7 .286 .17
J.Cassidy, W. Kentucky 13 2 2 1.000 .15
R.Hammond, Toledo 13 2 3 .667 .15
N.Keller, Louisville 13 2 4 .500 .15
O.Robbins, Missouri 13 2 4 .500 .15
N.Konieczynski, NC State 7 1 3 .333 .14
B.Franke, Indiana 9 1 2 .500 .11
S.Carpenter, Pittsburgh 10 1 3 .333 .10
P.McAteer, Troy 14 1 2 .500 .07
H.Smith, W. Michigan 14 1 2 .500 .07
B.Alfrey, BYU 0 0 0 .000 .00
T.Alo-Tupuola, Georgia Tech 10 0 0 .000 .00
J.Alvis, Troy 0 0 0 .000 .00
N.Amachree, Bowling Green 4 0 0 .000 .00
Z.Anahu-Ambrosio, Nevada 4 0 0 .000 .00
G.Anthony, Louisville 2 0 0 .000 .00
J.Bakhole, Appalachian St. 5 0 0 .000 .00
D.Barksdale, James Madison 14 0 0 .000 .00
A.Beers, Minnesota 13 0 0 .000 .00
C.Biddle, UTEP 4 0 0 .000 .00
J.Borbon, Umass 12 0 0 .000 .00
I.Bullerdick, Charlotte 0 0 0 .000 .00
E.Burke, Texas 12 0 0 .000 .00
A.Burrell, LSU 13 0 0 .000 .00
D.Carpenter, Georgia 0 0 0 .000 .00
J.Carter, Oklahoma 12 0 0 .000 .00
J.Castell, Florida 9 0 0 .000 .00
J.Chambliss, Louisiana-Monroe 4 0 2 .000 .00
C.Champion, Nevada 0 0 0 .000 .00
Z.Clarke, Cincinnati 0 0 0 .000 .00
K.Clay, Arkansas St. 13 0 0 .000 .00
K.Clayton, Alabama 0 0 0 .000 .00
A.Collins, Syracuse 10 0 0 .000 .00
J.Content, UTEP 12 0 0 .000 .00
C.Cooper, UTSA 1 0 0 .000 .00
B.Craig, Arkansas 0 0 0 .000 .00
B.Crowell, Kent St. 3 0 0 .000 .00
D.Dahoue, E. Michigan 5 0 0 .000 .00
A.Davies, Tulsa 12 0 0 .000 .00
J.Denegal, San Diego St. 12 0 0 .000 .00
G.Desrosiers, Memphis 10 0 0 .000 .00
K.Dia-Johnson, Umass 9 0 0 .000 .00
T.Dottery, Mississippi 13 0 0 .000 .00
C.Duarte, San Diego St. 6 0 0 .000 .00
D.Dye, Kansas 11 0 0 .000 .00
W.Eget, San Jose St. 11 0 0 .000 .00
J.Elie-Stuart, Air Force 5 0 0 .000 .00
J.Emery, UTSA 1 0 0 .000 .00
J.Emmers, Tulsa 12 0 0 .000 .00
S.Faasolo, Washington 12 0 0 .000 .00
B.Frazier, Auburn 11 0 0 .000 .00
D.Garner, Bowling Green 5 0 0 .000 .00
L.Gilbert, Jacksonville St. 14 0 0 .000 .00
T.Gillis, Memphis 13 0 0 .000 .00
T.Grant-Randall, Umass 12 0 0 .000 .00
T.Greco, Missouri 12 0 0 .000 .00
R.Griffin, Umass 10 0 0 .000 .00
G.Grover, Cincinnati 12 0 0 .000 .00
R.Gunn, Clemson 13 0 0 .000 .00
B.Hall, North Carolina 11 0 0 .000 .00
J.Hanne, Georgia 12 0 0 .000 .00
B.Helton, Arizona St. 0 0 0 .000 .00
C.Hewitt, Illinois 4 0 0 .000 .00
A.Hill, Texas Tech 8 0 0 .000 .00
H.Hines, Purdue 12 0 0 .000 .00
J.Howse, Middle Tennessee 4 0 0 .000 .00
M.Hrabowski, W. Michigan 13 0 0 .000 .00
D.Hurth, UTSA 8 0 0 .000 .00
S.Irvin, Stanford 12 0 0 .000 .00
D.Keller, Jacksonville St. 0 0 0 .000 .00
D.Kennedy, Iowa 1 0 0 .000 .00
A.Kilgore, SMU 10 0 0 .000 .00
N.King, Colorado 2 0 0 .000 .00
I.Larsen, Utah St. 8 0 0 .000 .00
C.Lawson, Appalachian St. 4 0 0 .000 .00
A.Leausa, BYU 14 0 0 .000 .00
C.Lewis, Tulsa 12 0 0 .000 .00
P.Livingstone, Texas 12 0 0 .000 .00
D.Lolesio, Arizona 12 0 0 .000 .00
D.Lorick, East Carolina 4 0 0 .000 .00
C.Maae, Arizona 12 0 0 .000 .00
J.Manning, North Texas 12 0 0 .000 .00
H.Martello, North Carolina 0 0 0 .000 .00
M.McKenzie, Arizona St. 5 0 0 .000 .00
J.McMillan, Minnesota 11 0 0 .000 .00
T.Mims, Texas State 3 0 0 .000 .00
M.Mini, California 11 0 0 .000 .00
N.Minicucci, Delaware 13 0 0 .000 .00
T.Mitchell, South Florida 12 0 0 .000 .00
H.Moeller, Kansas 1 0 0 .000 .00
D.Moore, Michigan 12 0 0 .000 .00
K.Morris, Southern Miss. 12 0 0 .000 .00
J.Murray, Colorado St. 1 0 0 .000 .00
T.Nagy, Kansas 12 0 0 .000 .00
N.Nyandoro, Syracuse 6 0 0 .000 .00
Z.Ortwerth, Iowa 10 0 0 .000 .00
L.Osada, Illinois 1 0 0 .000 .00
N.Pang, Hawaii 0 0 0 .000 .00
K.Peihopa, Hawaii 10 0 0 .000 .00
J.Perry, Boise St. 0 0 0 .000 .00
K.Phillips, Texas 11 0 0 .000 .00
D.Platt, Virginia 14 0 0 .000 .00
J.Price, Toledo 3 0 0 .000 .00
D.Pritchard, Pittsburgh 1 0 0 .000 .00
T.Ratinaud, Middle Tennessee 9 0 0 .000 .00
J.Roberts, Alabama 9 0 0 .000 .00
O.Robinson, Oklahoma 9 0 0 .000 .00
J.Ross, Kansas St. 1 0 0 .000 .00
N.Salvage, South Carolina 0 0 0 .000 .00
J.Sanks, Cincinnati 12 0 0 .000 .00
S.Scheidt, Fresno St. 2 0 0 .000 .00
B.Schick, Oklahoma St. 12 0 0 .000 .00
K.Scott, Arizona St. 12 0 0 .000 .00
H.Searcy, Pittsburgh 0 0 0 .000 .00
J.Sheridan, New Mexico 4 0 0 .000 .00
L.Simmons, Utah 12 0 0 .000 .00
J.Simon, Rutgers 2 0 0 .000 .00
I.Singleton, South Florida 12 0 0 .000 .00
J.Smith, Auburn 10 0 0 .000 .00
J.Stein, N. Illinois 12 0 0 .000 .00
N.Sutcliffe, Colorado St. 0 0 0 .000 .00
D.Thomas, UCF 12 0 0 .000 .00
S.Thompkins, Baylor 10 0 0 .000 .00
E.Tookes, Kennesaw St. 12 0 0 .000 .00
C.Tujague, Utah St. 13 0 0 .000 .00
L.Ungar, New Mexico St. 8 0 0 .000 .00
Y.Valdes Alfonso, Miami 1 0 0 .000 .00
D.Venu, Temple 2 0 0 .000 .00
J.Vick, NC State 10 0 0 .000 .00
J.Vickers, Kansas St. 0 0 0 .000 .00
C.Victor, California 10 0 0 .000 .00
J.Williams, UTEP 12 0 0 .000 .00
C.Williams, Liberty 12 0 0 .000 .00
K.Wright, Ball St. 0 0 0 .000 .00
J.Wyatt, Nevada 4 0 0 .000 .00
L.Ydore, Uconn 0 0 0 .000 .00
S.Zelenovich, Iowa St. 0 0 0 .000 .00

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up